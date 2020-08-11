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Новини Хабарники
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Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали радника директора одного з держпідприємств Державного агентства резерву України під час одержання 1 млн гривень хабаря за надання підроблених документів, що дають право отримати зерно зі складів державного підприємства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція 01

Встановлено, що радник директора одного з державних підприємств Держрезерву, використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном Держрезерву третіми особами.

За 1 млн гривень хабара зловмисник надав приватному підприємцю підроблені документи про отримання від підконтрольної йому юридичної особи на зберігання на склади держпідприємства пшениці масою 1300 тонн. При цьому пшениця на склад так і не надійшла. Надалі приватний підприємець міг звернутися з отриманими підробленими документами в Держрезерв України й отримати нібито передане ним на зберігання зерно пшениці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "З'їли миші": з Держрезерву зникло понад 2700 вагонів зерна на суму більш ніж 800 млн, - радник глави МВС Апостол

Зловмисник мав намір надати можливість заволодіти сільгосппродукцією, що належить державі, на загальну суму близько 8 млн гривень.

Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція 02

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Дії затриманого кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол

хабар (4750) Держрезерв (133) Київ (19793) Нацполіція (15325) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515)


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Топ коментарі
+17
Во, а говорили миши, простите крисы. Вот какая откормленная криса попалась.
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11.08.2020 17:20 Відповісти
+12
Упитанный дядька... проклятый глютен...
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11.08.2020 17:21 Відповісти
+11
Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1172
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11.08.2020 17:40 Відповісти
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Поймали Мышиного Короля?
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11.08.2020 17:19 Відповісти
Организатор схемы хищения зерна из Госрезерва задержан в Киеве при получении 1 млн грн взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5327
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11.08.2020 17:24 Відповісти
Помічника
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11.08.2020 17:53 Відповісти
Во, а говорили миши, простите крисы. Вот какая откормленная криса попалась.
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11.08.2020 17:20 Відповісти
Упитанный дядька... проклятый глютен...
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11.08.2020 17:21 Відповісти
Но есть и хорошие новости.Глютеновой энтеропатии у него нет .Умял 2700 вагонов зерна даже не икнул.
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11.08.2020 17:30 Відповісти
да что вы понимаете в углеводах!..
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11.08.2020 17:35 Відповісти
Жирный пацючок попался.
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11.08.2020 17:23 Відповісти
На этого пузана повесят все украденное на миллиард зерно из Госрезерва?
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11.08.2020 17:25 Відповісти
Ну так этот пузан один из тех, кто это зерно разворовывал в реальности. Надеюсь, что и других тоже поймают.
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11.08.2020 17:29 Відповісти
Такие схемы крышуют не рядовые советники-пузаны, а товарищи повыше, которые и сделают его козлом отпущения. Пообещают недолго держать в тюрьме, и дело "раскроют".
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11.08.2020 17:41 Відповісти
Вы не в теме...нынче все так называемые "смотрящие", которые и занимаются крышеванием подобных схем, оформляются именно как советники.
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11.08.2020 18:11 Відповісти
Смотрящий приставлен кем-то, на то он и смотрящий.
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11.08.2020 18:20 Відповісти
Ага, жидомассонами приставлен.
Так называемые "смотрящие" - это и есть бандиты, присосавшиеся к государственным структурам со своими схемами, они могут быть как подчинены бандиту покрупнее, так и быть вполне самостоятельными фигурами.
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11.08.2020 18:25 Відповісти
Ну вот, вьі и сам не исключили его подчиненность другим особам.
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11.08.2020 18:29 Відповісти
не .не жирный,всего на пять лет условно.В нашей стране за такое больше не дают.Вот если бы курицу у прокурора .тогда червонец.
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05.11.2020 21:35 Відповісти
Ну и?.....
190 тысяч тонн зерна из ГосРезерва за прошлый год он украл? В одиночку?
Кого еще арестовывают?
И с кого будут украденные миллиарды компенсировать конфискациями?
...
p.s.: что-то я подозреваю, у этого чиновника в собственности только старый жигули и квартира однушка в хрущевке.
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11.08.2020 17:28 Відповісти
Почему в одиночку и почему только он один? Вы хотите, чтобы всех в один момент арестовали?
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11.08.2020 17:30 Відповісти
Потому, что в новости НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ что правоохранители арестовали и "частного предпринимателя", который платил за фальшивые документы.
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11.08.2020 17:35 Відповісти
И ту снимает у тещи.
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11.08.2020 17:31 Відповісти
упитанный... не родственник злочевского?
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11.08.2020 17:31 Відповісти
Это не мышь, это тот ещё хомяк с закромами и защёчными карманами.
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11.08.2020 17:33 Відповісти
Эва как мыша мутировала! А почему одиночный результат? Такие схемы в одиночку не крутятся. Порешали, что он будет "ивана" тянуть?
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11.08.2020 17:37 Відповісти
Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1172
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11.08.2020 17:40 Відповісти
от почали і "зернових марамої душити" і до "абналічкі добралися "
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11.08.2020 17:51 Відповісти
Шо вы постоянно этих уродов прячете за ретушь!?
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11.08.2020 18:09 Відповісти
Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4150
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11.08.2020 18:12 Відповісти
задержан!!!!?!?! - ой ржу немагу......
в країні що перетворилася в помийну яму і не лише зеленовилупками, такою інформацією тільки дітей смішити. навіть зелохторат вже не сміється, хіба що на кутні і не на кухні.
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11.08.2020 18:25 Відповісти
Це інший факт. А що по попередньому епізоду, де вже все вивезли?
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12.08.2020 09:26 Відповісти
 
 