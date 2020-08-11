Організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву затримано в Києві під час одержання 1 млн грн хабара, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці затримали радника директора одного з держпідприємств Державного агентства резерву України під час одержання 1 млн гривень хабаря за надання підроблених документів, що дають право отримати зерно зі складів державного підприємства.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Встановлено, що радник директора одного з державних підприємств Держрезерву, використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном Держрезерву третіми особами.
За 1 млн гривень хабара зловмисник надав приватному підприємцю підроблені документи про отримання від підконтрольної йому юридичної особи на зберігання на склади держпідприємства пшениці масою 1300 тонн. При цьому пшениця на склад так і не надійшла. Надалі приватний підприємець міг звернутися з отриманими підробленими документами в Держрезерв України й отримати нібито передане ним на зберігання зерно пшениці.
Зловмисник мав намір надати можливість заволодіти сільгосппродукцією, що належить державі, на загальну суму близько 8 млн гривень.
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Дії затриманого кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
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Так называемые "смотрящие" - это и есть бандиты, присосавшиеся к государственным структурам со своими схемами, они могут быть как подчинены бандиту покрупнее, так и быть вполне самостоятельными фигурами.
190 тысяч тонн зерна из ГосРезерва за прошлый год он украл? В одиночку?
Кого еще арестовывают?
И с кого будут украденные миллиарды компенсировать конфискациями?
...
p.s.: что-то я подозреваю, у этого чиновника в собственности только старый жигули и квартира однушка в хрущевке.
в країні що перетворилася в помийну яму і не лише зеленовилупками, такою інформацією тільки дітей смішити. навіть зелохторат вже не сміється, хіба що на кутні і не на кухні.