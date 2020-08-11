Москаль заявив про відкриття нового провадження проти "слуги народу" Геруса за поставки електроенергії в "Укрзалізницю"

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" при поставках їй електричної енергії, одним із фігурантів якого є голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Про це повідомив ексглава Луганської та Закарпатської ОДА й голова громадської організації "Народ України проти корупції" Геннадій Москаль, опублікувавши відповідний витяг з Реєстру досудових розслідувань.









"За фактом можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем Герусом А.М., який на цей час є народним депутатом України, а також членом НКРЕКП Коваленком Д.В. та власником трейдингової компанії "НЕК" Притикою О.Я. під час поставки електроенергії АТ "Укрзалізниця", - йдеться у витязі з ЄРДР.

Розслідування розпочато 29 липня за заявою Геннадія Москаля. Москаль зазначив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова внесла данні відносно Геруса і його поплічників до ЄРДР тільки після того, як він звернувся з заявою до Державного бюро розслідувань, стосовно невиконання Венедіктовою рішення суду.

"Тепер чекаю від пані Венедіктової такого ж оперативного виконання й іншого рішення Печерського суду, яке зобов'язує Офіс Генпрокурора зареєструвати провадження щодо державної зради "слуги народу", вельмишановного Андрія Геруса", - додав Москаль.

Нагадаємо, в травні 2020 року народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за його даними "Укрзалізниця" переплатила понад 300 млн грн за електроенергію через корупційну схему. До організації цієї схеми, за його інформацією могли мати відношення голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика.

Ця схема, за словами Гончаренка, полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію по 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній (в ланцюжку посередників була і ТОВ "НЕК" Олександра Притики), поставляли струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год. Депутат зазначив, що схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року, і за цей час розкрадання могли скласти 321 млн. грн.

Раніше повідомлялося, що за даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства