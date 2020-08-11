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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника. ФОТО

У Мінську ОМОН почав розганяти людей, які принесли квіти до місця загибелі одного з учасників акцій протесту поруч зі станцією метро "Пушкінська".

Про це повідомляє "Європейське радіо для Білорусі", передає Цензор.НЕТ.

Білоруське "Радіо Свобода" передає, що ОМОН прибув на площу близько 16:00.

ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника 01

За інформацією видання Onliner, на Пушкінській зібралися кілька сотень людей.

Також дивіться: Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"На Пушкінську приїхав ОМОН, людей почали розганяти.

На Пушкінській сигналять автомобілісти. Співробітник ОМОН вдарив по одному з автомобілів палицею. Затримано дівчину, яка ходила по проїжджій частині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) розгін (55) репресії (1626) Мінськ (828) ОМОН (66) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+21
Я ж говорил - цветы без "коктейля для Молотова" малоэффективны.
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11.08.2020 17:40 Відповісти
+15
История гласит, что диктаторы "уходят" когда от них отказывается армия и другие силовики.
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11.08.2020 17:42 Відповісти
+14
Это протест похоже Лука задавит снова. но Белорусь уже не будет прежней. Да и белорусы немного подучатся "воевать" с Лукой. Разберут свои ошибки.
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11.08.2020 17:40 Відповісти
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"Б'ють та ще й плакать не дають"(с)
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11.08.2020 17:35 Відповісти
Певно, протест завершився. Поки що.
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11.08.2020 17:37 Відповісти
Основний протест почнеться, як завжди, після 19 години.
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11.08.2020 17:44 Відповісти
Протестовать можно и с дома, кидай коктели мусорам на бошки
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11.08.2020 17:51 Відповісти
Это же дикость - запрещать людям положить на тротуар цветы.... Это - преступление? Лукашенко и его наёмники в камуфляже сами роют себе могилы... С ними расправятся... жестоко... И будут правы... Если диктаторский беспредел не остановить вовремя, он уничтожит всё живое...
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11.08.2020 17:39 Відповісти
История гласит, что диктаторы "уходят" когда от них отказывается армия и другие силовики.
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11.08.2020 17:42 Відповісти
и могут не уходить а умирать своей смертью от старости, передавая власть детям.
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11.08.2020 18:49 Відповісти
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.

1.Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.
2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих
4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.
5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверства ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость, и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.
6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.
7. Бангалор, Стелла, Октябрьская, пл. Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.
8. Помните, что за то, что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете, что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.
9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "гоньба" и "сволочи" не работает.
Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.
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11.08.2020 19:10 Відповісти
Все это правда. Но есть еще засланные в ряды протестующих "казачки", которые исподволь руководят поведение толпы. Их нужно уметь находить и нейтрализовать. Первый "пострадавший", фото которого обошло все СМИ был из таких. Об этом уже писали сами белорусы в Телеграмме. Есть провокаторы, есть просто больные и буйные, которым насилие и бардак в кайф. Поэтому для настоящего сопротивление Луке нужен порядок и организация по типу армейской. Нужен штаб, координаторы, командиры, разведка, контрразведка, финансирование, снабжение, юридическая и медицинская служба и т.д. и т.п. А еще нужно много денег на все это. Очень много денег.
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11.08.2020 19:25 Відповісти
Это протест похоже Лука задавит снова. но Белорусь уже не будет прежней. Да и белорусы немного подучатся "воевать" с Лукой. Разберут свои ошибки.
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11.08.2020 17:40 Відповісти
******..
Зачищаете?
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11.08.2020 17:40 Відповісти
Я ж говорил - цветы без "коктейля для Молотова" малоэффективны.
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11.08.2020 17:40 Відповісти
Думаешь нужно подбодрить омон "Черёмухой"?Интересна квеста...
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11.08.2020 17:48 Відповісти
К черемухе омон готов. А вот стать шашлыком - нет.
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11.08.2020 17:51 Відповісти
Всегда мечтал дарить людям тепло и радость!
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11.08.2020 17:55 Відповісти
"Мусора не люди" (с)
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11.08.2020 17:59 Відповісти
можно подождать когда мусора по домам будут расходиться .а мусорок в подьезде не такой уже и грозный
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11.08.2020 17:43 Відповісти
В такой ситуации они по домам не ходят, сидят на базах в полной аммуниции...
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11.08.2020 17:48 Відповісти
какой домой они в казарме на чрезвычайном положении живут
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11.08.2020 17:49 Відповісти
Вот зачем Лукашенко это делает?
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11.08.2020 17:44 Відповісти
судьба.
а зачем Наполеона сто раз могли убить и не убили?
то же самое.
мне то все понятно, а те?
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11.08.2020 17:45 Відповісти
Ниче не понятно, что ты написал.
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11.08.2020 17:47 Відповісти
ты еврей?
я те говорю шо такая судьба и Лукаш ровно то делает, шо.... ну пресловутая "ванга" сказала бы ему.
это раз.
второе - за Наполеона я сказал уже. - неужели ты думаешь шо клерк в РИ, поставив бы ему звание как тот хотел, то Боунапарте бы бодро служил Александру номер три? вот так вот, и миллионы людей бы увы, остались со своими жизньями, со своими сынами, внуками, мужичками и прочим хозяйством.
я х.з. как те еще базарить да объяснять то?
давай не плужи
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11.08.2020 17:55 Відповісти
Я понял. Такая судьба. Теперь мне все ясно.
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11.08.2020 17:57 Відповісти
Потому что может, и ему за это ничего не будет.
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11.08.2020 18:53 Відповісти
я бы заплатил мусорам 200евро шоб на мну открыли дело, а потом я бы.....
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11.08.2020 17:44 Відповісти
Ну приїжджайте в Чернівці, я домовлюсь .
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11.08.2020 17:48 Відповісти
Потом ты бы ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 5324ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 50
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11.08.2020 17:50 Відповісти
не, политическое убежище - свалил резко и получил британскую "ксиву"
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11.08.2020 17:51 Відповісти
А, в цьому сенсі, так Тихановська отримала річну національну візу, в принципі вона не вартує 200 євро.
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11.08.2020 17:53 Відповісти
Из-за 200 баксового дела никто бы её тебе не дал, а дали бы скорее ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 3237
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11.08.2020 17:54 Відповісти
а то я бы не сделал "угроз по телефону", поджога машины?
ясен пень что могли бы завернуть, мол - иди, сиди 2 годика, становись туберкулезником, слава Королеве?
я бы тупо сам подмутил - звонки, дело, ну, там пара фингалов, плюс статья в местном листрке "Праудзя"( ), имеется в виду шо по-моему "дела" хватает, а если нет - то на 500евро я бы просто обвешался бумагами шо и Канада бы приняла сразу, а не всякие .... не приведи Яхве, австрии какие-то
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11.08.2020 18:01 Відповісти
Задумка интересная, но приняли бы тебя скорее в совсем другом месте ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 4387
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11.08.2020 18:07 Відповісти
то не криминалка, просто берешь копию и т.д., едешь в польшу, а потом "куда-то".(куд-куда-то (тоже вариант))
я был бы постарше(и возможно поумней, мона было бы туда, в Беларусь, паспорт и замутить чет такое)
писало шо кто-то свалил в Бриташку и захотел имя.фамилию вернуть, адвокат сказал -

чет не запомнил, то ли беларус литовцем назвался, то ли наш беларусом, но факт того шоб не рыпаться. я бы вполне удовлетворен был. Именем Борис Козлов.
Мне нравится это - кто нервируется - сразу отпадает и ты общаешься с адекватными людьми.)
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11.08.2020 18:15 Відповісти
Вам з Аргентини легко іронізувати...
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11.08.2020 18:36 Відповісти
та я Борис Козлов, просто забанили., я на своє нещастя тут, в ЮеЙ.
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11.08.2020 18:55 Відповісти
ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 8915
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11.08.2020 17:53 Відповісти
Это всё показательно,что будут пресекать на корню,на месте белорусов украинцы вышли бы под 100 тысяч после убийства жестого избиения называя от президента протестующим овцами,мало народа ведь сам Минск это 2 млн,что кроме молодёжи всё устраивает? Если б вышли в таком количестве то мусора расбежались бы, как 1 декабря в Киеве 2014 и елку оставили как увидет колона на несколько км с парка Шевченко и до майдана ,где мужики под 40,50лет в толпе? как у нас было
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11.08.2020 17:54 Відповісти
Минск только в начале своего пути. Ну и народ там немного с другим менталитетом. Да и весь эфир в Белоруси монополизирован Рашо ТВ. Отсюда и особенности этого протеста.
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11.08.2020 18:09 Відповісти
Моя совість чиста: капітан міліції звільнився зі служби і викликав захоплення білорусів.

https://24tv.ua/moya-sovist-chista-kapitan-militsiyi-zvilnivsya-novini-bilorus_n1394274

ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 3508
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11.08.2020 18:13 Відповісти
і скільки йому заплатили за приклад?
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11.08.2020 18:22 Відповісти
Все мечтаешь продаться подороже?
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11.08.2020 18:29 Відповісти
а то можна подумати що у нього свідомість зашкалює....
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11.08.2020 18:32 Відповісти
Больше вариантов кроме ,,продаться ,,нет?
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11.08.2020 18:57 Відповісти
ну є, якщо не продався, то закінчений буратіно, який не розуміє наслідки для країни...
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11.08.2020 21:59 Відповісти
якщо в протестуючого в голові азарт був - то тепер його має....чого з дуру виходити на протести, не маючи плану дій, не маючи реальних засобів на зміни на краще....а змінити на гірше ці протестанти таки зуміють....
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11.08.2020 18:22 Відповісти
Був такий ублюдок чаушеску,так от,за два дня до того,як його поставили до стінки,рейтинг у нього був 94 відсотки...
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11.08.2020 20:05 Відповісти
Луку ждёт сценарий чаушеску
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11.08.2020 20:22 Відповісти
Потрібно було їх арештувати, ане розганяти...
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11.08.2020 20:33 Відповісти
 
 