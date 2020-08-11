ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника. ФОТО

У Мінську ОМОН почав розганяти людей, які принесли квіти до місця загибелі одного з учасників акцій протесту поруч зі станцією метро "Пушкінська".

Про це повідомляє "Європейське радіо для Білорусі", передає Цензор.НЕТ.

Білоруське "Радіо Свобода" передає, що ОМОН прибув на площу близько 16:00.

За інформацією видання Onliner, на Пушкінській зібралися кілька сотень людей.

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"На Пушкінську приїхав ОМОН, людей почали розганяти.

На Пушкінській сигналять автомобілісти. Співробітник ОМОН вдарив по одному з автомобілів палицею. Затримано дівчину, яка ходила по проїжджій частині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.