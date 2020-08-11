Найманці РФ стріляли з підствольного гранатомета в районі Мар'їнки, втрат немає, - пресцентр ОС

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомета поблизу Мар'їнки. Військовослужбовці Об'єднаних сил вогню у відповідь не відкривали.

Зазначають, що з моменту встановлення режиму припинення вогню на Донбасі, який набув чинності з 27 липня, серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Підсумки за минулу добу

10 серпня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ворожу провокацію було зафіксовано в районі населеного пункту Красногорівка. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогню у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожого обстрілу немає.

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За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 41 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірені 6 303 транспортні засоби і 4 994 людини. Також були затримані 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 1 619 осіб. У зворотному напрямку - 951 особа. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 119 осіб, у зворотному напрямку - 169 осіб. КПВВ "Мар'їнка" з вини окупантів не функціонував.

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