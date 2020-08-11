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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ стріляли з підствольного гранатомета в районі Мар'їнки, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ стріляли з підствольного гранатомета в районі Мар'їнки, втрат немає, - пресцентр ОС

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомета поблизу Мар'їнки. Військовослужбовці Об'єднаних сил вогню у відповідь не відкривали.

Зазначають, що з моменту встановлення режиму припинення вогню на Донбасі, який набув чинності з 27 липня, серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Підсумки за минулу добу

10 серпня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ворожу провокацію було зафіксовано в районі населеного пункту Красногорівка. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогню у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожого обстрілу немає.

Також читайте: Режим припинення вогню на Донбасі виконується: поодинокі випадки порушень не мають системного характеру, - РНБО

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 41 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірені 6 303 транспортні засоби і 4 994 людини. Також були затримані 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 1 619 осіб. У зворотному напрямку - 951 особа. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 119 осіб, у зворотному напрямку - 169 осіб. КПВВ "Мар'їнка" з вини окупантів не функціонував.

Читайте також: Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій"

обстріл (29540) Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Из гранатомета стреляли но все ок,мы на провокацию не отвечали,пускай стреляют ещё,ведь не попали же, уже как анекдот звучит
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11.08.2020 17:46 Відповісти
+6
Интересно, Зеленский высказывает своё возмущение нарушениями соглашений по тишине? Или он делает вид, что это соответствует договорённостям? Тогда пусть и наши воины постреливают по лугандонской территории .... Несистемно, эпизодически, песпорядочно ....
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11.08.2020 17:47 Відповісти
+3
Як сказав мудрєйший та найвеличніший Зеленський, кацапи ще не встигли донести інформацію про повне припинення вогню до всіх своїх підлеглих
А вже три тижні минуло
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11.08.2020 18:26 Відповісти
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Из гранатомета стреляли но все ок,мы на провокацию не отвечали,пускай стреляют ещё,ведь не попали же, уже как анекдот звучит
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11.08.2020 17:46 Відповісти
Яценюк: Ми осуждаем насилие. Это не наш план
Главное - не поддавайтесь на провокации, у нас мирная акция
Мы это уже проходили
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11.08.2020 17:49 Відповісти
так вчора казала Тіхановська
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11.08.2020 17:51 Відповісти
Интересно, Зеленский высказывает своё возмущение нарушениями соглашений по тишине? Или он делает вид, что это соответствует договорённостям? Тогда пусть и наши воины постреливают по лугандонской территории .... Несистемно, эпизодически, песпорядочно ....
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11.08.2020 17:47 Відповісти
"Постреливания" уже не считаются нарушением ..????
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11.08.2020 17:50 Відповісти
Тільки коли по нашим позиціям. А по ордловських не можна. Це буде обтріл і порушенням домовленностей.
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11.08.2020 18:36 Відповісти
Надо ядерную бомбу построить и лупануть им обратку!
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11.08.2020 18:07 Відповісти
Опять "тишину нарушали", шалунишки.
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11.08.2020 18:18 Відповісти
Як сказав мудрєйший та найвеличніший Зеленський, кацапи ще не встигли донести інформацію про повне припинення вогню до всіх своїх підлеглих
А вже три тижні минуло
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11.08.2020 18:26 Відповісти
тю..шо вы выдумываете...
они ж неприцельно и провокационно - считай (докладывай ) не стреляли
только преЗЕденту не говорите...а то он расстроится... опять без каски и броника туда (ну как "туда")))... будет рваться выпить-закусить-побалантрасить...
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11.08.2020 20:38 Відповісти
 
 