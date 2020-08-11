Ніхто не повірить, що відео Тіхановської із закликом до білорусів не виходити на вулиці записано добровільно, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що відео з заявою білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської, на якому вона закликала людей відмовитися від протестів, записували під тиском.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто при здоровому глузді не повірить, що відео було записано добровільно. Це ще один доказ того, якими методами ламають дух людини і нації. Ми є свідками таких методів останніми тижнями", - йдеться в повідомленні.

Також глава Литви заявив, що Тіхановській потрібно оговтатися від пережитого шоку і фізичних випробувань. А Литва "завжди буде надавати притулок силам, налаштованим на побудову свободи і демократії".

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Ситуацію з ескалацією протестів у Білорусі президент Литви пообіцяв сьогодні обговорити з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому Тіхановська закликала білорусів, які її підтримують, не виходити більше на площі, проявити розсудливість і дотримуватися закону.

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".