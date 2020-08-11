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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Ніхто не повірить, що відео Тіхановської із закликом до білорусів не виходити на вулиці записано добровільно, - президент Литви Науседа

Ніхто не повірить, що відео Тіхановської із закликом до білорусів не виходити на вулиці записано добровільно, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що відео з заявою білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської, на якому вона закликала людей відмовитися від протестів, записували під тиском.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто при здоровому глузді не повірить, що відео було записано добровільно. Це ще один доказ того, якими методами ламають дух людини і нації. Ми є свідками таких методів останніми тижнями", - йдеться в повідомленні.

Також глава Литви заявив, що Тіхановській потрібно оговтатися від пережитого шоку і фізичних випробувань. А Литва "завжди буде надавати притулок силам, налаштованим на побудову свободи і демократії".

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Ситуацію з ескалацією протестів у Білорусі президент Литви пообіцяв сьогодні обговорити з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому Тіхановська закликала білорусів, які її підтримують, не виходити більше на площі, проявити розсудливість і дотримуватися закону.

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Литва (2467) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Науседа Гітанас (359) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+22
В Білорусі народ виходять не за Тихановську, а проти Лукашенка
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11.08.2020 18:06 Відповісти
+21
Никто не поверит, что видео Тихановской с призывом белорусов не выходить на улицы записано добровольно, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8633
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11.08.2020 18:05 Відповісти
+13
Ніхто не повірить, що відео Тіхановської із закликом до білорусів не виходити на вулиці записано добровільно, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 5800
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11.08.2020 18:39 Відповісти
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от нікому не вірю, а Тиханівскій повірив...
в неї такі чесні очі
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11.08.2020 21:21 Відповісти
Блин, она ж там у вас где-то сидит. Чего гадать? Пойди да выясни. Странные люди...
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11.08.2020 21:27 Відповісти
зачем ему что-то выяснять? всему свое время. он же не троллики интернетные.
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11.08.2020 21:35 Відповісти
Она просто не понимала во что ввязалась.
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11.08.2020 23:59 Відповісти
Когда двое кандидатов набрали голосов, где получилось почти поровну, то ясно, что один раз можно посчитать 51 на 49, а другой раз 49 на 52. Но когда подсчитано 80 на 10, то пересчитать и получить 10 на 80 это какой то бред. Поэтому не верю что были такие фальсификации.
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12.08.2020 00:10 Відповісти
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