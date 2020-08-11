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Новини
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Холодов: держава програє суди із захоплення цехів заводу "Більшовик", потрібно терміново міняти керівництво ФДМ і юридичну команду

Холодов: держава програє суди із захоплення цехів заводу

Фонд державного майна і завод "Більшовик" (АТ "ПКМЗ") програють суди у справі про незаконний продаж п'яти цехів заводу через державне підприємство СЕТАМ у жовтні 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов у своєму Telegram-каналі.

За даними Холодова, незаконний продаж цехів заводу оскаржено в трьох судових процесах. Один з них ФДМ і "Більшовик" програли в першій інстанції (справа в апеляції), другий - програний в апеляції (справа у Верховному Суді) і ще один суд першої інстанції запланований на сьогодні, 11 серпня.

Холодов зазначає, що юристи заводу "Більшовик" не ходять на судові засідання і не готують документи для судів вчасно.

"Справа № 910/14858/19 сьогодні буде слухатися в першій інстанції. До цього засідання багаторазово переносилося, на засідання ходить адвокат ФДМ, але представники заводу не з'являються до суду. Неявка позивача до суду дає можливість судді розглядати справу без його присутності, що наближає шанси на перемогу до нуля. Ще одну справу з цього ж пакету - 580/383/20 - ФДМ програв у першій інстанції, завтра, 12 серпня, призначено засідання апеляційного суду", - пише Холодов.

Третю справу 580/3147/19, зазначає нардеп, "Більшовик" вже теж програв в апеляції.

"Причина програшу: відгук на позов був поданий неякісно, ​​з аргументів було тільки те, що пропущені терміни. По суті позову у держави заперечень не було. Тепер справу буде слухати Верховний суд", - написав Холодов.

Нардеп зазначає, що ситуація з судами навколо заводу "Більшовик" - катастрофічна.

"Більшовик" і ФДМ програють інстанцію за інстанцією. Якщо справи будуть програні - рейдерське захоплення частини підприємства буде легітимізоване. І навіть якщо ми потім з ганьбою звільнимо Сенниченка і його ставлеників за профнепридатність - активи вартістю в 1,5 млрд грн це державі вже не поверне. У ситуацію потрібно втручатися зараз, поки держава не програла остаточно", - пише він.

Нардеп просить президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, главу ОП Андрія Єрмака і главу фракції СН Давида Арахамію втрутитися в ситуацію.

"Я готовий знайти нормальних адвокатів для захисту державних активів", - резюмує Холодов.

Нагадаємо, 13 серпня закінчується термін подачі документів на конкурс з добору радників з приватизації для заводу "Більшовик" (АТ "ПКМЗ"). 25 серпня буде обраний переможець.

Вартість акцій (статутний капітал) "ПКМЗ" - 11 мільйонів 145 тисяч гривень.

Раніше, 7 жовтня 2019 року, через державне підприємство СЕТАМ були продані 2 цехи заводу "Більшовик" №10 і №14 площею 2,35 тис. кв. м. і 2,15 тис. кв. м, західна прохідна (1 тис. кв. м) склад двигунів (474,8 кв.м.) та киснева газова станція (392,5 кв.м), розташовані за адресою проспект Перемоги, 49/2.

Все майно перебувало під податковим арештом, за цим фактом порушено кримінальну справу. Директор "Більшовика" був звільнений.

Купила 5 цехів "Більшовика" компанія "АГРОМА Дистриб’юшн", яка відразу ж передала майно в іпотеку фінансовій компанії "Меридіан" (належить UDP девелопера Василя Хмельницького).

Автор: 

приватизація (1690) рейдерство (402) Холодов Андрій (80) ФДМУ (1617)


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Топ коментарі
+5
Точно как юристы Малюськи по делу Суркисов. Неофициально сливают.
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11.08.2020 18:18 Відповісти
+5
понятно кто отжимает цеха, он никогда ни за что не платил реальные деньги, )) а юристы в доле видать
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11.08.2020 18:21 Відповісти
+5
Холодов: государство проигрывает суды по захвату цехов завода "Большевик", нужно срочно менять руководство ФГИ и юридическую команду - Цензор.НЕТ 8272
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11.08.2020 18:22 Відповісти
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Зато нету диктатуры!!!
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11.08.2020 18:15 Відповісти
Ага....а де ви бачили у нас демократію???
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11.08.2020 18:19 Відповісти
У нас с 90-х извращенная форма феодализма-подобие капитализма. А демократия - это лапша на уши лохторату с телевизора.
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11.08.2020 18:24 Відповісти
абсолютно згідний, але для буратін підійде....
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11.08.2020 18:30 Відповісти
"Демократия - это форма правления, при которой каждый получает то, чего заслуживает большинство." - а большинство - это 73% и точка.
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11.08.2020 18:36 Відповісти
Холодов: держава програє суди із захоплення цехів заводу "Більшовик", потрібно терміново міняти керівництво ФДМ і юридичну команду - Цензор.НЕТ 5118
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11.08.2020 19:17 Відповісти
Я не казав до в нас демократія.
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11.08.2020 18:29 Відповісти
А у диктатора попрлобуй потом отобрать. Но ті, я вижу, сам из диктаторских.
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11.08.2020 18:23 Відповісти
Суди продажні, повна фікція, працюють проти України і українців.
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11.08.2020 19:00 Відповісти
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11.08.2020 18:18 Відповісти
Холодов: государство проигрывает суды по захвату цехов завода "Большевик", нужно срочно менять руководство ФГИ и юридическую команду - Цензор.НЕТ 8272
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11.08.2020 18:22 Відповісти
Точно как юристы Малюськи по делу Суркисов. Неофициально сливают.
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11.08.2020 18:18 Відповісти
І ви хочете правову державу мати.....Та хай би до нас Лукашенко переїжджав.....може би порядок навів...
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11.08.2020 18:18 Відповісти
Холодов: государство проигрывает суды по захвату цехов завода "Большевик", нужно срочно менять руководство ФГИ и юридическую команду\\\\\\\\\\\

Словься буечество наше сволотное......
тьху! мрази, большевики тут убили как минимум 15млн., а если учесть сталинские войны, то + 20млн., и вот нам "декоммунизация".... тьху.
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11.08.2020 18:20 Відповісти
понятно кто отжимает цеха, он никогда ни за что не платил реальные деньги, )) а юристы в доле видать
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11.08.2020 18:21 Відповісти
Государство садит только тех, у кого не стоит на шухере..
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11.08.2020 18:23 Відповісти
многостаночник ты наш холодов.... и в табачке спец и в адвокатуре... жаль только что после шухера попытаешься отсидеться на Кипре как всегда. паспорт смотри не потеряй.
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11.08.2020 18:23 Відповісти
Если государство проигрывает - то есть шанс н демократию.
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11.08.2020 18:26 Відповісти
И кто то теперь будет расказывать про милиардные инвестиции которые нас вот вот завалят!!! При таких судах и такой системе токо полный даун понесет в страну деньги чтобы тут что то строить!! на спикуляции деньги принесут (пирамида ОВГЗ) а вот что то строить ищите дураков!!
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11.08.2020 18:27 Відповісти
Балалаечник,ты заблудился?Дуй на ленту.сру,там ваши про нищенствующих хохлов и польские унитазы сутками воют.
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11.08.2020 18:47 Відповісти
Юристы Большевика, которые его продавали, получают второй урожай, проигрывая дела по его возвращению государству...
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11.08.2020 18:45 Відповісти
А кому проигрывает то, можно поинтересовацца?
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11.08.2020 18:53 Відповісти
Эту суку Сенниченко надо гнать к чертовой матери вместе с его шефунчиком Бубочкой.
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11.08.2020 19:02 Відповісти
Держава не програє! Держава, як казав Людовік XIV, це я, а у нас Держава це кодло ЗЕгенератів. Їх Держава не програє а продає. Нагло і безсоромно призначаючи корумпованих суддів, прокурорів і "недоадвокатів" саме для "програшу", тобто за відкат і хабар.
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11.08.2020 19:23 Відповісти
Суддів треба міняти.
Судді повинні застосовувати закони, а не думку сторін.
А закони будуть ті самі як при одній команді ФДМУ, так і при іншій.
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12.08.2020 10:10 Відповісти
 
 