Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов вважає своєю короткостроковою метою інтенсифікацію розвідки на Донбасі.
Про це Буданов розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Короткострокові цілі очевидні. Передусім це різка інтенсифікація нашої розвідки за лінією розведення військ на Донбасі. Ми маємо ретельно верифікувати й розбирати на складові будь-які прояви активності тієї сторони, щоб унеможливити або запобігти провокаціям", - сказав Буданов.
При цьому він наголосив, що "президентський мирний план - це основа основ сьогодення".
Серед інших завдань Буданов назвав "підвищення рівня технічної, технологічної та управлінської готовності ГУР, зокрема впровадження конкретних нових технологічних рішень у наші розвідувальні функції та передусім рішень зі знімання/зчитування інформації". Він також наголосив на необхідності "перебудови форматів аналітичної роботи так, щоб отримувати більш цілісні прогностичні висновки в коротші терміни".
"Ще один напрям - розробка, по суті, в онлайн-режимі, детальних сценаріїв наших відповідей на ті чи інші зовнішні та внутрішні подразники", - сказав начальник ГУР.
Говорячи про загрозу безпеці України, Буданов відзначив "війни нового типу, куди залучені не лише військові угруповання, а й цивільні частини, і які ідеально маскуються різними потужними пропагандистськими програмами". "Ми маємо вчитися виокремлювати військову складову в цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати її наявність і превентивно гасити можливості для початку воєнних конфліктів", - сказав він.
Перед будь-якою країною, зазначив начальник ГУР, наразі стоять такі ризики: "глобальний світ, відкриті кордони, швидке знімання будь-якої інформації, численні осередки недружніх намірів, різке зростання технічних можливостей для ініціації тих чи інших сутичок. А все це гроші й модернізація".
"Особливо хочу наголосити, що в деяких країн сильно виражена схильність до інтенсифікації різних гібридних дій щодо нашої країни, щоб спонукати до певного вектора розвитку. Вигідному для цих країн, а не для нас. Так от, наше завдання - заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника", - сказав він.
За словами Буданова, він корінний киянин, навчався в Одеському інституті Сухопутних військ. "Після закінчення майже вся моя служба відбувалася в спецназі ГУР МОУ. З 2018-го по 2020 рік перебував на спеціальній роботі, а з середини 2020 року перейшов на роботу заступника директора департаменту у СЗР України", - сказав Буданов.
Нагадуємо, Буданов був призначений на посаду начальника ГУР МО указом президента Зеленського 5 серпня 2020 року.
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Зате будують сепарам дороги, відновлюють інфраструктуру.
Если высшие государственные чиновники, боятся упоминать страну агрессора, значит плохи наши дела...
все ясно с клиентом)
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Храбрец, который просто заходит в АТБ что то купить, просто храбро здоровается с военнослужащим которого предварительно заставили вытащить магазин и пистолета. -Еще два берета этому храброму господину-
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Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
Росияне пишут.Катер погранслужбы ФСБ сегодня в Азовском море вплотную подошел к берегу возле города Бердянск, игнорируя протесты украинской стороны. Если правда,то почему не задержали ? Так скоро росияне с ФСБ семьями на пляжах Бердянска загорать приплывут.
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https://twitter.com/Zaraza19721 Просто, наблюдатель за 3,14децом
2
@Zaraza19721
·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1293200775766835202 1 ч
В ответ
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw
Скоро.я так понимаю,что наш сцикунишка приказал не стрелять даже предупредительными. Следующий корабль будет с десантом.
Побольше заумных слов, что бы 73% зе-тыпилов ни фига НЕ ПОНЯЛИ!
Что бы нестыковок не увидели, вранья не поняли.
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Знакомьтесь. Новое лицо в ГШ Полковник Христенко. Был командиром 128 бригады до войны и в самом ее начале. Когда БТГр 128 бригады зашла в Луганскую область и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто - испугался и с@ебался.
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Через вибори в Білорусії, майже всі уже забули про турне президента України по фронту. Дуже жаль, адже через цю показуху, яку для нього влаштували, Зеленський буде реально думати, що являється одним із найвеличніших правителів. А насправді???
1) Подивіться на фото _ це реальність, яку йому показали, а насправді, щоб ви розуміли, такого не має на жодних позиціях. Командуючий ООС Кравченко, як і Хомчак про це знають, проте вирішили "лизнути" Зеленському і Єрмаку дуже глибоко.
Бійці ходять в бронижилетах, шоломах, тільки в окопах чи безпосередньо на передні лінії, принаймні так має бути. Проте на КСП батальйону, роти чи взводу ніхто не одягає повне обмундирування. Маски _ це уже повна деградація, адже на данний момент цей елемент захисту практично відсутній по всій території Донецької області. На позиціях його просто не існує взагалі.
Що ж ми бачимо на фото? Бійців зігнали в стійло і змусили виконувати роль ідеальних роботів в камуфляжі..
Через кілька днів після того, як наших бійців відвідав Зеленський, я поспілкувався з нашими захисниками. Ось що я почув..
"Він взагалі не володіє ситуацію, Зєля не розуміє, що робиться на фронті. Хомчак йому показує створену картинку, а цей бобік киває головою і вдає, що все для нього підходить. При тому говорить: Ну.. вот хорошо. Не стріляємо, всі живі.. Ми можемо не воювати, правда!?" _ говорить один із командирів рот, який служить в районі Донецького аеропорту і бачив цю показуху..
"Зеленський з нами поїв каші на публіку, а потім вони привезли з собою "хамон" і коняк вартістю 7 тисяч гривень і почали по справжньому трапезувати. Це та реальність, яку ми не бачимо і до чого президент із генералами звикли" _ продовжує розмову офіцер Збройних сил України, який безпосередньо змушений був спілкуватися з президентом..
Тобто ви розумієте друзі до чого дійшов абсурд в нашій армії? Я вже не буду розказувати, як з Пісків вивозили сміття, щоб Зеленський не побачив недопалків.. Чи про зловживання алкоголем у компанії Тарана, Хомчака.., де вони всі кричали до міністра оборони: "Ей, містер..!"
В нас поки що не має перспективи розвитку, армія загальмувала, розвитку не буде, бойових командирів і бойові підрозділи змушують мовчати.. Всі, хто виступає за силовий варіант вирішення війни з Росією _ ворог..
Боротьба буде важкою, але ми ще не таке і не таких переживали.. В нас на руках зброя і вона стріляє..