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Новини Агресія Росії проти України
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Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов

Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов вважає своєю короткостроковою метою інтенсифікацію розвідки на Донбасі.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Короткострокові цілі очевидні. Передусім це різка інтенсифікація нашої розвідки за лінією розведення військ на Донбасі. Ми маємо ретельно верифікувати й розбирати на складові будь-які прояви активності тієї сторони, щоб унеможливити або запобігти провокаціям", - сказав Буданов.

При цьому він наголосив, що "президентський мирний план - це основа основ сьогодення".

Серед інших завдань Буданов назвав "підвищення рівня технічної, технологічної та управлінської готовності ГУР, зокрема впровадження конкретних нових технологічних рішень у наші розвідувальні функції та передусім рішень зі знімання/зчитування інформації". Він також наголосив на необхідності "перебудови форматів аналітичної роботи так, щоб отримувати більш цілісні прогностичні висновки в коротші терміни".

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"Ще один напрям - розробка, по суті, в онлайн-режимі, детальних сценаріїв наших відповідей на ті чи інші зовнішні та внутрішні подразники", - сказав начальник ГУР.

Говорячи про загрозу безпеці України, Буданов відзначив "війни нового типу, куди залучені не лише військові угруповання, а й цивільні частини, і які ідеально маскуються різними потужними пропагандистськими програмами". "Ми маємо вчитися виокремлювати військову складову в цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати її наявність і превентивно гасити можливості для початку воєнних конфліктів", - сказав він.

Перед будь-якою країною, зазначив начальник ГУР, наразі стоять такі ризики: "глобальний світ, відкриті кордони, швидке знімання будь-якої інформації, численні осередки недружніх намірів, різке зростання технічних можливостей для ініціації тих чи інших сутичок. А все це гроші й модернізація".

"Особливо хочу наголосити, що в деяких країн сильно виражена схильність до інтенсифікації різних гібридних дій щодо нашої країни, щоб спонукати до певного вектора розвитку. Вигідному для цих країн, а не для нас. Так от, наше завдання - заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника", - сказав він.

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За словами Буданова, він корінний киянин, навчався в Одеському інституті Сухопутних військ. "Після закінчення майже вся моя служба відбувалася в спецназі ГУР МОУ. З 2018-го по 2020 рік перебував на спеціальній роботі, а з середини 2020 року перейшов на роботу заступника директора департаменту у СЗР України", - сказав Буданов.

Нагадуємо, Буданов був призначений на посаду начальника ГУР МО указом президента Зеленського 5 серпня 2020 року.

Автор: 

Буданов Кирило (502) Міноборони (7516) оборона (4856) розвідка (3894) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
"Особо хочу подчеркнуть, что у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на нашу страну, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития. Выгодному для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", - сказал Буданов.Источник: https://censor.net/n3213142

Если высшие государственные чиновники, боятся упоминать страну агрессора, значит плохи наши дела...
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11.08.2020 18:44 Відповісти
+7
Про военную составляющую среди гражданских, это он метко подметил... Шарикораспространителей и опзжистов надо начинать закрывать.
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11.08.2020 18:30 Відповісти
+7
"президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня." - нет. Основа основ всех сегоднешних бед - это 73% овечек.
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11.08.2020 18:34 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
как же дураки не вчитываясь в смысл слова любят словечки бросать в своих понтах...Интенсификация (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. intensification, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. intensio напряжение, усиление) - процесс и организация развития https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE производства , в котором применяются наиболее эффективные средства производства, а также расширение производства. Процесс преобразования расхода ресурсов, а также применение нового оборудования позволяет вызвать рост https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 производительности . Таким образом рост затрат окупается эффективным и экономичным использованием всех ресурсов (как материалов, так и рабочей силы)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] .Альтернативным подходом является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F экстенсификация , где увеличение производительности достигается за счёт количественного увеличения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C производственных мощностей . То есть, большее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 количество рабочей силы и техники. ВОПРОС ОТ МЕНЯ И КАКИМ БОКОМ все это к военной разведке в условиях войны??????
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11.08.2020 18:33 Відповісти
Нам просто не повезло! Скотов квартальных не досмотрели!(((
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11.08.2020 18:45 Відповісти
Так ніззя ж, бо ПИ-РИ-МИ-РІ-Є! Розвідку заборонено...
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11.08.2020 18:29 Відповісти
сдохни, вымлядок
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11.08.2020 18:39 Відповісти
Про военную составляющую среди гражданских, это он метко подметил... Шарикораспространителей и опзжистов надо начинать закрывать.
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11.08.2020 18:30 Відповісти
и язьікоф нада брать
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11.08.2020 18:34 Відповісти
"президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня." - нет. Основа основ всех сегоднешних бед - это 73% овечек.
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11.08.2020 18:34 Відповісти
смойся в санузел, высер
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11.08.2020 18:40 Відповісти
"той сороны", "некоторых стран"-похоже навчався в трускавци. гламурный хлопчык.
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11.08.2020 18:37 Відповісти
Взагалі то, кажуть, ми відступаємо. Виводиться техніка, подалі йдуть військові.
Зате будують сепарам дороги, відновлюють інфраструктуру.
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11.08.2020 18:40 Відповісти
"Та сторона", "некоторые страны", "глобальный мир", несколько умных слов по теории , конечно-же подлизать Прэжыдэнту - пока жиденький набор. Хотелось бы услышать что-то более внятное о состоянии наших военных Штирлицев
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11.08.2020 18:43 Відповісти
"Особо хочу подчеркнуть, что у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на нашу страну, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития. Выгодному для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", - сказал Буданов.Источник: https://censor.net/n3213142

Если высшие государственные чиновники, боятся упоминать страну агрессора, значит плохи наши дела...
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11.08.2020 18:44 Відповісти
Мабуть цих країн декілька,десятків.
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11.08.2020 18:52 Відповісти
Возможно у них и нас страны-агрессоры разные...
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11.08.2020 18:58 Відповісти
А кто-то тут топил за этого Буданова, как за типо про украинского. А тут опять загадочная 'Та сторона'! Дядя, а как ты без пилотников разведничать собираешься?? Экстрасекс штоли?)
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11.08.2020 18:53 Відповісти
Из назначений зеленского не было ни одного которому не хотелось плюнуть вслед. Похоже єто не исключение.
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11.08.2020 18:56 Відповісти
При этом он подчеркнул, что "президентский мирный план - это основа основ сегодняшнего дня".
все ясно с клиентом)
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11.08.2020 19:00 Відповісти
именно так по мнению сценаристов из окружения вавия должна выглядеть передовая. я так понимаю это "блиндаж"
Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 8740
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11.08.2020 19:01 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Храбрец, который просто заходит в АТБ что то купить, просто храбро здоровается с военнослужащим которого предварительно заставили вытащить магазин и пистолета. -Еще два берета этому храброму господину-



Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 9887
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11.08.2020 19:12 Відповісти
Это зяльоный *******.
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11.08.2020 19:46 Відповісти
что говорит этот *******?
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11.08.2020 19:01 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris Boris Borisenko ретвитнул(а)

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw


https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw

Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw


Росияне пишут.Катер погранслужбы ФСБ сегодня в Азовском море вплотную подошел к берегу возле города Бердянск, игнорируя протесты украинской стороны. Если правда,то почему не задержали ? Так скоро росияне с ФСБ семьями на пляжах Бердянска загорать приплывут.

https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721


https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721 Просто, наблюдатель за 3,14децом
2

@Zaraza19721

·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1293200775766835202 1 ч

В ответ
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw

Скоро.я так понимаю,что наш сцикунишка приказал не стрелять даже предупредительными. Следующий корабль будет с десантом.
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11.08.2020 19:02 Відповісти
Понятно:
Побольше заумных слов, что бы 73% зе-тыпилов ни фига НЕ ПОНЯЛИ!
Что бы нестыковок не увидели, вранья не поняли.
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11.08.2020 19:07 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Знакомьтесь. Новое лицо в ГШ Полковник Христенко. Был командиром 128 бригады до войны и в самом ее начале. Когда БТГр 128 бригады зашла в Луганскую область и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто - испугался и с@ебался.

Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 152

Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 2907
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11.08.2020 19:10 Відповісти
*****! Ещё одно бубачькино новое лицо! Спасибо, проблевалась...
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11.08.2020 19:43 Відповісти
В прошлом возможно экономист или просто книжек начитался, так много букфв: интенсификация, что будем производить? И есть ли такой экономический термин(повторюсь это сугубо экономика и развитие промышленности) в армии НАТО? Просто интересно, мы туда стремимся.
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11.08.2020 19:32 Відповісти
этак, гляди сова меч свой гденить махнет не глядя на дворницкую метлу
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11.08.2020 19:33 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007622059423&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA4O8kyu4IYVNvnpm2jbbKhKor69J1ctfR6A1QWEkBJ56QWvH-MI-EDbks_J_VJIo2yaQrxQgVOk5wo&hc_ref=ARQhT3zm_lffWyNn64zPVb_mV2wzy8v1GO3Up99T9kTXBLblKWyJzKhLQE3GSwm8LIE&fref=nf Михайло Ухман
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2617534961843880&set=a.1859994150931302&type=3 31 хв ·

Через вибори в Білорусії, майже всі уже забули про турне президента України по фронту. Дуже жаль, адже через цю показуху, яку для нього влаштували, Зеленський буде реально думати, що являється одним із найвеличніших правителів. А насправді???
1) Подивіться на фото _ це реальність, яку йому показали, а насправді, щоб ви розуміли, такого не має на жодних позиціях. Командуючий ООС Кравченко, як і Хомчак про це знають, проте вирішили "лизнути" Зеленському і Єрмаку дуже глибоко.
Бійці ходять в бронижилетах, шоломах, тільки в окопах чи безпосередньо на передні лінії, принаймні так має бути. Проте на КСП батальйону, роти чи взводу ніхто не одягає повне обмундирування. Маски _ це уже повна деградація, адже на данний момент цей елемент захисту практично відсутній по всій території Донецької області. На позиціях його просто не існує взагалі.

Що ж ми бачимо на фото? Бійців зігнали в стійло і змусили виконувати роль ідеальних роботів в камуфляжі..
Через кілька днів після того, як наших бійців відвідав Зеленський, я поспілкувався з нашими захисниками. Ось що я почув..
"Він взагалі не володіє ситуацію, Зєля не розуміє, що робиться на фронті. Хомчак йому показує створену картинку, а цей бобік киває головою і вдає, що все для нього підходить. При тому говорить: Ну.. вот хорошо. Не стріляємо, всі живі.. Ми можемо не воювати, правда!?" _ говорить один із командирів рот, який служить в районі Донецького аеропорту і бачив цю показуху..
"Зеленський з нами поїв каші на публіку, а потім вони привезли з собою "хамон" і коняк вартістю 7 тисяч гривень і почали по справжньому трапезувати. Це та реальність, яку ми не бачимо і до чого президент із генералами звикли" _ продовжує розмову офіцер Збройних сил України, який безпосередньо змушений був спілкуватися з президентом..
Тобто ви розумієте друзі до чого дійшов абсурд в нашій армії? Я вже не буду розказувати, як з Пісків вивозили сміття, щоб Зеленський не побачив недопалків.. Чи про зловживання алкоголем у компанії Тарана, Хомчака.., де вони всі кричали до міністра оборони: "Ей, містер..!"
В нас поки що не має перспективи розвитку, армія загальмувала, розвитку не буде, бойових командирів і бойові підрозділи змушують мовчати.. Всі, хто виступає за силовий варіант вирішення війни з Росією _ ворог..
Боротьба буде важкою, але ми ще не таке і не таких переживали.. В нас на руках зброя і вона стріляє..

Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов - Цензор.НЕТ 6986
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11.08.2020 20:06 Відповісти
 
 