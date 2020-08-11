Короткострокова мета - різка інтенсифікація нашої розвідки на лінії розведення військ на Донбасі, - начальник ГУР Міноборони Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов вважає своєю короткостроковою метою інтенсифікацію розвідки на Донбасі.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Короткострокові цілі очевидні. Передусім це різка інтенсифікація нашої розвідки за лінією розведення військ на Донбасі. Ми маємо ретельно верифікувати й розбирати на складові будь-які прояви активності тієї сторони, щоб унеможливити або запобігти провокаціям", - сказав Буданов.

При цьому він наголосив, що "президентський мирний план - це основа основ сьогодення".

Серед інших завдань Буданов назвав "підвищення рівня технічної, технологічної та управлінської готовності ГУР, зокрема впровадження конкретних нових технологічних рішень у наші розвідувальні функції та передусім рішень зі знімання/зчитування інформації". Він також наголосив на необхідності "перебудови форматів аналітичної роботи так, щоб отримувати більш цілісні прогностичні висновки в коротші терміни".

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"Ще один напрям - розробка, по суті, в онлайн-режимі, детальних сценаріїв наших відповідей на ті чи інші зовнішні та внутрішні подразники", - сказав начальник ГУР.

Говорячи про загрозу безпеці України, Буданов відзначив "війни нового типу, куди залучені не лише військові угруповання, а й цивільні частини, і які ідеально маскуються різними потужними пропагандистськими програмами". "Ми маємо вчитися виокремлювати військову складову в цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати її наявність і превентивно гасити можливості для початку воєнних конфліктів", - сказав він.

Перед будь-якою країною, зазначив начальник ГУР, наразі стоять такі ризики: "глобальний світ, відкриті кордони, швидке знімання будь-якої інформації, численні осередки недружніх намірів, різке зростання технічних можливостей для ініціації тих чи інших сутичок. А все це гроші й модернізація".

"Особливо хочу наголосити, що в деяких країн сильно виражена схильність до інтенсифікації різних гібридних дій щодо нашої країни, щоб спонукати до певного вектора розвитку. Вигідному для цих країн, а не для нас. Так от, наше завдання - заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника", - сказав він.

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За словами Буданова, він корінний киянин, навчався в Одеському інституті Сухопутних військ. "Після закінчення майже вся моя служба відбувалася в спецназі ГУР МОУ. З 2018-го по 2020 рік перебував на спеціальній роботі, а з середини 2020 року перейшов на роботу заступника директора департаменту у СЗР України", - сказав Буданов.

Нагадуємо, Буданов був призначений на посаду начальника ГУР МО указом президента Зеленського 5 серпня 2020 року.