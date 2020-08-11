УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7793 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
3 643 68

Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації "Чесні люди"

Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації

Протягом усіх 5 днів дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі офіційно заявлена ​​явка удвічі перевищує реальну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці громадська організація зі спостереження за виборами "Чесні люди".

Спостерігачі організації на 258 дільницях за всі п'ять днів зафіксували явку 77004 осіб. При цьому на цих же дільницях, за даними офіційних протоколів, явка перевищила дані спостерігачів на 66,59% і становить 128 281 людини. "Ми маємо докази, що дострокове голосування було використано для грубої фальсифікації", - йдеться в заяві організації.

Спостерігачі вважають, що абсолютне завищення кількості тих, хто достроково проголосував, можна оцінити в 24%, або 1,2 млн голосів з 6,8 млн виборців. "З урахуванням того, що підсумкова офіційна явка становить 84,05%, майже чверть голосів з високою ймовірністю були сфальсифіковані вже на момент дострокового голосування", - пояснили в організації.

Також дивіться: "Бланки протоколів ще є? Кардинально міняйте пункт 3-й і пункт 4-й", - вітебський чиновник Сташевський змушує членів комісії №25 підробити результати виборів. ВІДЕО

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) підрахунок (22) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Бульбофюрер выборы продул. Причем позорно. Причем какой-то Тихановской, которая есть вообще никто и звать ее никак. Так шо держится хитрозачесанное чмо только на штыках. Причем есть основания считать шо штыки эти - русские.
показати весь коментар
11.08.2020 18:47 Відповісти
+11
И вот тут важно не перепутать - Госдума за законность, а Конгресс США - кукловоды-провокаторы!

Во время досрочного голосования на віборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 1657
показати весь коментар
11.08.2020 18:45 Відповісти
+9
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.

1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.

2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих

4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.

5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверства ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость, и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.

6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.

7. Бангалор, Стелла, Октябрьская, пл. Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.

8. Помните, что за то, что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете, что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.

9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "гоньба" и "сволочи" не работает.
Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.

https://www.youtube.com/channel/UCtqooO_OWdA34oB9DvR6Lhg
показати весь коментар
11.08.2020 18:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во время досрочного голосования на віборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 5140
показати весь коментар
11.08.2020 18:43 Відповісти
Во время досрочного голосования на віборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 3743
показати весь коментар
11.08.2020 18:45 Відповісти
И вот тут важно не перепутать - Госдума за законность, а Конгресс США - кукловоды-провокаторы!

Во время досрочного голосования на віборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 1657
показати весь коментар
11.08.2020 18:45 Відповісти
Бульбофюрер выборы продул. Причем позорно. Причем какой-то Тихановской, которая есть вообще никто и звать ее никак. Так шо держится хитрозачесанное чмо только на штыках. Причем есть основания считать шо штыки эти - русские.
показати весь коментар
11.08.2020 18:47 Відповісти
Суворов тоже водил штыки в страны Европы подавлять протесты. Ничего не изменилось в амплуа па-рашки.
показати весь коментар
11.08.2020 18:49 Відповісти
Суворов. чи не перший, російський інтернаціоналист, типу "ихтамнет" !!))
показати весь коментар
11.08.2020 18:55 Відповісти
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.

1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.

2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих

4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.

5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверства ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость, и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.

6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.

7. Бангалор, Стелла, Октябрьская, пл. Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.

8. Помните, что за то, что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете, что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.

9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "гоньба" и "сволочи" не работает.
Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.

https://www.youtube.com/channel/UCtqooO_OWdA34oB9DvR6Lhg
показати весь коментар
11.08.2020 18:53 Відповісти
Чем отличаются маргинальный протест от социального? Первый носит малочисленный и, что еще более важно, разовый характер. Социальные выступления имеют длительный, часто - непрерывный характер (Хабаровск это наглядно демонстрирует) и, самое главное, у протестующих очень большой обилизационный резерв. Да, каратели могут одни сутки держать оборону в полном составе. Но на второй день в строю останется не более 25-30% личного состава, им же надо спать, есть, отдыхать. Повстанцы же, сменяя друг друга (каждый день выходить на улицы будет только один из десяти), могут демонстрировать свою силу непрерывно в течении десятков дней, да еще по нарастающей.

Через неделю зондер-команды, защищающие власть, будут физически вымотаны так, что не смогут выполнять свои обязанности. И резервов у них никаких нет. В том числе нет свободных мест в обезьянниках, ИВС, КПЗ и тюрьмах - все они будут забиты под завязку в первые два дня беспорядков.(с)
показати весь коментар
11.08.2020 18:58 Відповісти
Если мир это схавает, то грош цена такому сообществу. Лукашенко уже не президент, он проиграл выборы.
показати весь коментар
11.08.2020 18:47 Відповісти
При чем тут мировое сообщество? Тут уже выбор самих белорусов.
показати весь коментар
11.08.2020 19:00 Відповісти
При том, что лука уже обьявил себя президентом. Трое известных диктаторов уже поздравили его. То есть приняли. Если примут остальные, то, значит, грош цена такому миру, в котором на преступления против людей закрывают глаза
показати весь коментар
11.08.2020 19:07 Відповісти
Это не выбор. Лукашенко украл победу и сфальсифицировал выборы
показати весь коментар
11.08.2020 19:08 Відповісти
Выбор в смысле или бороться с режимом или терпеть дальше. Если выберут борьбу, то 99% должны сделать сами белорусы. А мировое сообщество выразит поддержку и обеспокоенность.
показати весь коментар
11.08.2020 19:13 Відповісти
А если Лукашенко все-таки удастся задавить протест репрессиями? Я именно об этом. Так и будем делать вид, что все ок? Смеяться над плоскими шуточками бацки, наблюдать их ролевые игры с путлером, верить в то, что он любит Украину и 'не предаст нас '? Он своих предал и растоптал, и никто не может точно сказать на сегодня, как далеко этот козел готов зайти в своей агонии
показати весь коментар
11.08.2020 19:18 Відповісти
Ничего не поможет, подлый бубочка уже нагадил

https://inforesist.org/v-rade-zaregistrirovali-proekt-postanovleniya-o-nepriznanii-vyborov-v-belarusi/?fbclid=IwAR10dwDaWed6MSIUM4giRJ9UMaUXLyll1d9edRMmMrpLfDdLPIZ26vqHH_Y

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов президентских выборов. Об этом в своем Telegram-канале https://inforesist.org/goto/https://t.me/oleksiihoncharenko/3063 сообщил нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
В документе парламенту предлагается принять заявление о нелегитимности результатов голосования и прекращения насилия против мирных граждан.
Нардепы межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» призвали Раду не признавать результаты выборов в РБ.
показати весь коментар
11.08.2020 19:21 Відповісти
Интересно даже, интрига. Что скажут адепты святого питра
показати весь коментар
11.08.2020 19:24 Відповісти
Тссссс, у них разрыв шаблона будет, ведь бубочка=зелёное монобольшинство=скорее всего одобрят=PROFIT!!
показати весь коментар
11.08.2020 19:27 Відповісти
А адепти Петра за Луку?
показати весь коментар
11.08.2020 19:32 Відповісти
Вчера были да, к моему удивлению
показати весь коментар
11.08.2020 19:44 Відповісти
А де тут Бубочка? навіть не знав що у нас є група " За демократичну Біларусь".
показати весь коментар
11.08.2020 19:27 Відповісти
Будешь смеяться, но я тоже Телеграмма у меня нет, не могу глянуть, что там лёшик гончаренко написал, ссыль там есть https://t.me/oleksiihoncharenko/3063
показати весь коментар
11.08.2020 19:29 Відповісти
Я даже не сомневаюсь, что задавит, и довольно скоро. Таких как Янукович вряд-ли ещё найдёшь.
показати весь коментар
11.08.2020 19:27 Відповісти
Це більше від спільноти залежить, Каддафі з Чаушеску теж янголами не були.
показати весь коментар
11.08.2020 19:30 Відповісти
Навіть більше скажу, Янукович був злодієм і покидьком, але він теж не був диктатором.
показати весь коментар
11.08.2020 19:36 Відповісти
Каддафі не ангел, це правда, але після нього в Лівії повстанці один одного мочать не по дитячому. І кінця цьому немає. Яник просто сидів на відсотках, мав свій гешефт. У Луки є ресурс І він буде користуватися цим. Якщо поліція і армія не вийдуть з підпорядкування, опозиції кінець.
показати весь коментар
12.08.2020 10:37 Відповісти
Шшш, не роби кіпіш! Лукашенко - це кумир Янелоха.
показати весь коментар
11.08.2020 19:48 Відповісти
Ты уже в Украине порядок навела. Теперь нам скорее о своем майдане снова пора думать, а не заниматься чужими.
показати весь коментар
11.08.2020 19:49 Відповісти
тут давеча Машке кокс забористьій подогнали...

Украинским политикам с их опытом госпереворотов не следует что-либо советовать Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 5668
показати весь коментар
11.08.2020 18:51 Відповісти
Гребе не по децкі, Маньку Аблігацію !!))
показати весь коментар
11.08.2020 18:53 Відповісти
Тут и литры самогона будет мало
показати весь коментар
11.08.2020 19:08 Відповісти
Организм людини не витримає необхідної дози !!)))
показати весь коментар
11.08.2020 19:12 Відповісти
Роками тримату цю кобиляку на посаді спікера МЗС це якесь збочення, чи у мордви дійсно такий еталон.
показати весь коментар
11.08.2020 19:28 Відповісти
Це здіпець,красота єгіпетська,Нефіртіті з Клеопатрою відпочивают та гризут нігті !!))
показати весь коментар
11.08.2020 19:07 Відповісти
Беларусь в Європу, Лукашенко в жопу !!))
показати весь коментар
11.08.2020 18:52 Відповісти
В Беларуси началась общенациональная забастовка. Отказались работать Белшина, Электротехнический завод имени Козлова (на видео), Белэнергосетьпроект, Жабинковский сахарный и Минский маргариновый заводы.
показати весь коментар
11.08.2020 18:56 Відповісти
както вроде маловато для общенациональной пять заводов...
показати весь коментар
11.08.2020 19:40 Відповісти
На секундочку к событиям в России. Помните маленькую Олю Конституцию? Сегодня суд запретил ей приближаться к зданиям государственных органов ближе чем на 10 метров! А как же её по ментовкам и судам таскать?
ну и напомню, как выглядит Оля и как выглядят госорганы.
Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 5494
показати весь коментар
11.08.2020 18:54 Відповісти
Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 9275
показати весь коментар
11.08.2020 18:54 Відповісти
Независимый наблюдатель на выборах в БЕларуси Брест сш №14Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 3215
показати весь коментар
11.08.2020 18:54 Відповісти
Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 8007
показати весь коментар
11.08.2020 18:56 Відповісти
Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації "Чесні люди" - Цензор.НЕТ 3969
показати весь коментар
11.08.2020 19:14 Відповісти
Была еще молодая команда бывшего мэра Киева Черновецкого.
показати весь коментар
11.08.2020 22:17 Відповісти
Факты говорят обратное, у них все 5 раз и без досрочного явка была 80-90%
показати весь коментар
11.08.2020 18:58 Відповісти
Была явка, или была НАРИСОВАНА явка?
показати весь коментар
11.08.2020 19:27 Відповісти
Да была, раньше если и рисовали то чуточку. Я после общения с беларусами даже не сомневаюсь в том , что они бежали голосовать за бацьку роняя тапки.... но 2020 год сюрпрайзов + коронавирус и понеслось
показати весь коментар
11.08.2020 19:37 Відповісти
Тобто вибори фальсифіковані.
показати весь коментар
11.08.2020 19:01 Відповісти
А що мало бути по іншому !!!))
показати весь коментар
11.08.2020 19:04 Відповісти
Досвід риганалів пригодився.
показати весь коментар
11.08.2020 19:17 Відповісти
Во время досрочного голосования на выборах в Беларуси официальная явка завышена вдвое - наблюдатели организации "Честные люди" - Цензор.НЕТ 4984
показати весь коментар
11.08.2020 19:02 Відповісти
Це точно, кацапи зразу танками душить народ будуть. Там стільки накрали, що просто їх не виперти
показати весь коментар
11.08.2020 19:10 Відповісти
Лидер КПРФ поддержал Лукашенко и ОМОН за убийства и избиения избирателей Беларуси.

Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації "Чесні люди" - Цензор.НЕТ 3656
показати весь коментар
11.08.2020 19:09 Відповісти
Что сейчас в Минске ?Писали на 19-00 митинг есть стримы ?
показати весь коментар
11.08.2020 19:10 Відповісти
Я смотрю Белсатnews по-беларусски, но нам, естественно, перевод не нужен , есть стримы
показати весь коментар
11.08.2020 19:56 Відповісти
СЕгодня и сейчас вырубили мобильный интернет.Таракану - тараканово!
показати весь коментар
11.08.2020 19:11 Відповісти
Но у СМИ спутниковая связь хотя их могли не пустить туда ... Нехило имеем под боком Северную Корею ...А говорили в Беларуси классные дороги ....Так и в Голландии и в Польше классные дороги но там менты не гоняются за моложью ..Я так понял Лукашеску дал вводную крепить всю молодеж Беларуси .
показати весь коментар
11.08.2020 19:16 Відповісти
екс-президент України Янукович також прокоментував вибори в Білорусі:

Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації "Чесні люди" - Цензор.НЕТ 9453
показати весь коментар
11.08.2020 19:18 Відповісти
Соскучился уже. Ничего скоро Саша приедет на пмж в Ростов.
показати весь коментар
11.08.2020 19:44 Відповісти
Ложь. Досрочное голосование в Беларуси на выборах и референдумах эксплуатируется давно в целях подтасовки нужных цифр и завышения явки. Приписанные данные выглядят правдоподобнее, если их размазать по нескольким дням. Журналы и бюллетени на досрочке плохо охраняются.

Часто досрочное проводится принудительно и в рабочее время: на предприятиях, в воинских частях и т.п. Более того, "явка" остается стабильно высокой независимо от реальной нагруженности участков. Даже когда протяжении избирательной недели по участкам летали мухи, в конце всегда имелась ненормально высокая доля досрочников (каждый раз минимум треть избирателей не шмогла, как положено, в воскресенье) и высокий конечный результат. В этот раз в последний день был ажиотаж, на участках километровые очереди, а на досрочках тоже рекорд 40+ % и конечная явка - как обычно, около 90, а не процентов 120-140, как должно было бы получиться. На первых, демократических выборах в 1994 г. было в двух турах по 60-70%, а потом поперло.
показати весь коментар
11.08.2020 19:20 Відповісти
Не знаю как в Белорусии, а в Украине "майдан" был ОПРАВДАН тупыми, провокационными действиями власти...

Все мы помним, что ПЕРВЫМИ в Украине применила НАСИЛИЕ именно - ВЛАСТЬ! Беркутня целенаправлено начала избивать ночью МИРНЫХ СТУДЕНТОВ... Тем самым ВЛАСТЬ дала полное ПРАВО гражданскому обществу на ответное насилие, чтобы снести тиранию...
И люди правильно сделали, что устроили бунт, ведь в итоге президент Янукович предал Украину, предал граждан и сбежал в другую страну, тем самым еще раз доказав правоту народа!

Если же первыми, насилие применяют граждане, то тогда власть имеет полное право применять адекватные силовые действия (но ограниченные рамками закона)!!!
показати весь коментар
11.08.2020 19:55 Відповісти
Научись правильно писать название страны, которую обсуждаешь!
Нет такой страны, как Белоруссия! Есть Беларусь!
показати весь коментар
11.08.2020 20:57 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

Тебя научить могу..
показати весь коментар
11.08.2020 21:11 Відповісти
Ты своего искусственного языка не знаешь! Ваша https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2 раша википедия сама это признает. ) Читай свою же ссылку внимательней, "учитель"! официальное название - Респу́блика Белару́сь
показати весь коментар
11.08.2020 21:59 Відповісти
Надеюсь, что в связи с последними событиями там, "Федеративная республика Белоруссия" не состоится...
показати весь коментар
11.08.2020 22:27 Відповісти
Очень надеюсь что Зеленский еще не выступил в поддержку Лукашенко?
Народ Украины поддерживает народ Беларуси в своем праве выбирать свободно!
Долой диктаторов и самодуров!
показати весь коментар
11.08.2020 20:56 Відповісти
Оппозиция называла Лукашенко "Саша 3%". Но завышенность по досрочному голосованию никак не тянет, чтобы из 3% стало 80%. Что-то те 3% оказались брехливыми.
показати весь коментар
11.08.2020 22:24 Відповісти
 
 