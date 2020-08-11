Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації "Чесні люди"

Протягом усіх 5 днів дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі офіційно заявлена ​​явка удвічі перевищує реальну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці громадська організація зі спостереження за виборами "Чесні люди".

Спостерігачі організації на 258 дільницях за всі п'ять днів зафіксували явку 77004 осіб. При цьому на цих же дільницях, за даними офіційних протоколів, явка перевищила дані спостерігачів на 66,59% і становить 128 281 людини. "Ми маємо докази, що дострокове голосування було використано для грубої фальсифікації", - йдеться в заяві організації.

Спостерігачі вважають, що абсолютне завищення кількості тих, хто достроково проголосував, можна оцінити в 24%, або 1,2 млн голосів з 6,8 млн виборців. "З урахуванням того, що підсумкова офіційна явка становить 84,05%, майже чверть голосів з високою ймовірністю були сфальсифіковані вже на момент дострокового голосування", - пояснили в організації.

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Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".