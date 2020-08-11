Під час дострокового голосування на виборах у Білорусі офіційна явка завищена удвічі - спостерігачі організації "Чесні люди"
Протягом усіх 5 днів дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі офіційно заявлена явка удвічі перевищує реальну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці громадська організація зі спостереження за виборами "Чесні люди".
Спостерігачі організації на 258 дільницях за всі п'ять днів зафіксували явку 77004 осіб. При цьому на цих же дільницях, за даними офіційних протоколів, явка перевищила дані спостерігачів на 66,59% і становить 128 281 людини. "Ми маємо докази, що дострокове голосування було використано для грубої фальсифікації", - йдеться в заяві організації.
Спостерігачі вважають, що абсолютне завищення кількості тих, хто достроково проголосував, можна оцінити в 24%, або 1,2 млн голосів з 6,8 млн виборців. "З урахуванням того, що підсумкова офіційна явка становить 84,05%, майже чверть голосів з високою ймовірністю були сфальсифіковані вже на момент дострокового голосування", - пояснили в організації.
Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.
У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".
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Вот некоторая информация, которая поможет.
1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.
2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих
4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.
5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверства ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость, и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.
6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.
7. Бангалор, Стелла, Октябрьская, пл. Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.
8. Помните, что за то, что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете, что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.
9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "гоньба" и "сволочи" не работает.
Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.
https://www.youtube.com/channel/UCtqooO_OWdA34oB9DvR6Lhg
Через неделю зондер-команды, защищающие власть, будут физически вымотаны так, что не смогут выполнять свои обязанности. И резервов у них никаких нет. В том числе нет свободных мест в обезьянниках, ИВС, КПЗ и тюрьмах - все они будут забиты под завязку в первые два дня беспорядков.(с)
https://inforesist.org/v-rade-zaregistrirovali-proekt-postanovleniya-o-nepriznanii-vyborov-v-belarusi/?fbclid=IwAR10dwDaWed6MSIUM4giRJ9UMaUXLyll1d9edRMmMrpLfDdLPIZ26vqHH_Y
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов президентских выборов. Об этом в своем Telegram-канале https://inforesist.org/goto/https://t.me/oleksiihoncharenko/3063 сообщил нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
В документе парламенту предлагается принять заявление о нелегитимности результатов голосования и прекращения насилия против мирных граждан.
Нардепы межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» призвали Раду не признавать результаты выборов в РБ.
Украинским политикам с их опытом госпереворотов не следует что-либо советовать Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.
ну и напомню, как выглядит Оля и как выглядят госорганы.
Часто досрочное проводится принудительно и в рабочее время: на предприятиях, в воинских частях и т.п. Более того, "явка" остается стабильно высокой независимо от реальной нагруженности участков. Даже когда протяжении избирательной недели по участкам летали мухи, в конце всегда имелась ненормально высокая доля досрочников (каждый раз минимум треть избирателей не шмогла, как положено, в воскресенье) и высокий конечный результат. В этот раз в последний день был ажиотаж, на участках километровые очереди, а на досрочках тоже рекорд 40+ % и конечная явка - как обычно, около 90, а не процентов 120-140, как должно было бы получиться. На первых, демократических выборах в 1994 г. было в двух турах по 60-70%, а потом поперло.
Все мы помним, что ПЕРВЫМИ в Украине применила НАСИЛИЕ именно - ВЛАСТЬ! Беркутня целенаправлено начала избивать ночью МИРНЫХ СТУДЕНТОВ... Тем самым ВЛАСТЬ дала полное ПРАВО гражданскому обществу на ответное насилие, чтобы снести тиранию...
И люди правильно сделали, что устроили бунт, ведь в итоге президент Янукович предал Украину, предал граждан и сбежал в другую страну, тем самым еще раз доказав правоту народа!
Если же первыми, насилие применяют граждане, то тогда власть имеет полное право применять адекватные силовые действия (но ограниченные рамками закона)!!!
Нет такой страны, как Белоруссия! Есть Беларусь!
Тебя научить могу..
Народ Украины поддерживает народ Беларуси в своем праве выбирать свободно!
Долой диктаторов и самодуров!