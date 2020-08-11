Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва" № 821-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба глави держави.

Згідно з інформацією, закон вносить зміни та доповнення до пункту 186.3 ст. 186 Податкового кодексу України, якими звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва та компонування відео-, кіно-, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп’ютерної графіки.

Також закон повернув до Податкового кодексу норму, яка виключає субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", з переліку оподатковуваних в Україні доходів нерезидентів.

"Таким чином, документ удосконалює умови надання послуг з виробництва кіно- та відеоматеріалів на замовлення нерезидентів, узгоджує їх з практикою європейських країн і тим самим підвищує конкурентоспроможність виробництва таких послуг в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією, здешевлення послуг з кіно- та відеовиробництва для іноземних компаній сприятиме розвитку цієї галузі в Україні, розвитку та зростанню національної економіки за рахунок росту суміжних з кіновиробництвом галузей: готельного та ресторанного бізнесу, транспортних, фінансових, юридичних послуг, супутніх послуг інших галузей креативної індустрії, а також розвитку туризму та посиленню туристичної привабливості України.

"Також це позитивно вплине на популяризацію та покращення іміджу України у світі, зокрема, для посилення її інвестиційної привабливості в інших галузях економіки", - наголошується в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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