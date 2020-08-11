УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7959 відвідувачів онлайн
Новини
2 222 65

Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній

Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва" № 821-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба глави держави.

Згідно з інформацією, закон вносить зміни та доповнення до пункту 186.3 ст. 186 Податкового кодексу України, якими звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва та компонування відео-, кіно-, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп’ютерної графіки.

Також закон повернув до Податкового кодексу норму, яка виключає субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", з переліку оподатковуваних в Україні доходів нерезидентів.

"Таким чином, документ удосконалює умови надання послуг з виробництва кіно- та відеоматеріалів на замовлення нерезидентів, узгоджує їх з практикою європейських країн і тим самим підвищує конкурентоспроможність виробництва таких послуг в Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує ввести податкові пільги для проєктів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій

Згідно з інформацією, здешевлення послуг з кіно- та відеовиробництва для іноземних компаній сприятиме розвитку цієї галузі в Україні, розвитку та зростанню національної економіки за рахунок росту суміжних з кіновиробництвом галузей: готельного та ресторанного бізнесу, транспортних, фінансових, юридичних послуг, супутніх послуг інших галузей креативної індустрії, а також розвитку туризму та посиленню туристичної привабливості України.

"Також це позитивно вплине на популяризацію та покращення іміджу України у світі, зокрема, для посилення її інвестиційної привабливості в інших галузях економіки", - наголошується в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Також читайте: МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, "щоб стримати поширення COVID-19". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

закон (2845) Зеленський Володимир (24576) кіно (966)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Найважливіший закон.
Як для себе написав.
показати весь коментар
11.08.2020 19:10 Відповісти
+11
без "як" - закон для підтримки гівнопрдукції Кварталу на росії.
За рахунок українського бюджету.
показати весь коментар
11.08.2020 19:13 Відповісти
+8
Уявляю який би сморід стояв би. Хоча, й заслужений. А тут так тихо. Нарід все влаштовує.
показати весь коментар
11.08.2020 19:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка (версия прокуроров США)

http://argumentua.com/stati/kriminal/moshenniki МОШЕННИКИ | ВТР, 2020-08-11 08:26

http://argumentua.com/print/stati/kak-kolomoiskii-i-**********-krali-dengi-iz-privatbanka-versiya-prokurorov-ssha Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний - Цензор.НЕТ 9826Версия для печати

Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее - выдержки из текста иска.
Перевод и адаптация издания "https://texty.org.ua/articles/101615/zahoplyuyucha-istoriya-pro-te-yak-kolomojskyj-ta-**********-kraly-hroshi-z-pryvatbanka-za-versiyeyu-amerykanskyh-prokuroriv/ ТЕКСТИ ", номера в начале совпадают с нумерацией параграфов в https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1302006/download оригинале .
16. Больше десяти лет http://argumentua.com/novosti/patr-ot-svo-kishen-kolomoiskii-perev-v-tsentrenergo-na-ros-iske-vug-llya-bihusinfo-v-deo Игорь Коломойский и http://argumentua.com/reportazh/m-n-yust-ssha-ts-ino-zvinuvativ-kolomoiskogo-ta-**********a-u-krad-zhts-m-lyard-v-dolar-v Геннадий Боголюбов использовали свой контроль над Приватбанком, чтобы украсть миллиарды долларов из средств, там находившихся. Масштаб мошенничества был таким, что НБУ был вынужден спасать банк с помощью вливания туда 5.5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны.
17. Основная идея была проста: Коломойский и Боголюбов делали запросы на кредитование в Приватбанке, и эти запросы всегда выполнялись (учитывая то, что банк был в их собственности и под их полным контролем), и редко возвращали их в банк, разве что с помощью новых кредитов.
показати весь коментар
11.08.2020 19:10 Відповісти
А наше правосудие не судит тех кто крадет миллиардами. Зеленая тварь об этом молчит.
показати весь коментар
11.08.2020 19:14 Відповісти
Так зебилы готовятся - камеры ремонтируют, тюрьмы выкупают. Прямо как Эскобар в свое время.
показати весь коментар
11.08.2020 21:54 Відповісти
Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний - Цензор.НЕТ 3858
показати весь коментар
11.08.2020 19:15 Відповісти
Найважливіший закон.
Як для себе написав.
показати весь коментар
11.08.2020 19:10 Відповісти
без "як" - закон для підтримки гівнопрдукції Кварталу на росії.
За рахунок українського бюджету.
показати весь коментар
11.08.2020 19:13 Відповісти
Ага, правда зазвичай піднімають конкурентноспроможність вітчизняних виробників, а тут навпаки, іноземцям льготи, мабуть Голівуд на межі банкрутства.
показати весь коментар
11.08.2020 19:39 Відповісти
Певно для своїх офшорних компаній постарався. І для російських партнерів.
показати весь коментар
11.08.2020 19:43 Відповісти
А чому "певно"?
показати весь коментар
12.08.2020 08:40 Відповісти
Порошенко подписал указ удешевляющий производство конфет для Росии)
показати весь коментар
11.08.2020 19:11 Відповісти
Уявляю який би сморід стояв би. Хоча, й заслужений. А тут так тихо. Нарід все влаштовує.
показати весь коментар
11.08.2020 19:19 Відповісти
Источник инфы? На ру.сру ссылки не проходят...
показати весь коментар
11.08.2020 20:17 Відповісти
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 8998
показати весь коментар
11.08.2020 20:30 Відповісти
Зеленский, почему цену на газ повысили на сумасшедшие цифры? Повысили цену на газ, а цена за транспортировку газа больше ,чем просто цена на газ, а плюс ПДВ, этот просто ужас , что эти твари вытворяют. Люди уже в шоке, а их обдирают и обдирают каждый месяц практически.
показати весь коментар
11.08.2020 19:12 Відповісти
Обрали Голобородька,то майте що маєте !!))
показати весь коментар
11.08.2020 19:19 Відповісти
Кто? Я их не выбирала и хватит тут брехни разводить порохоботские. Я олигархат не избираю, напиши себе на лбу. Олигархат - это смерть для Украины, при чем любого цвета.
показати весь коментар
11.08.2020 19:23 Відповісти
В яких країнах, крім людожерських диктатур, нема олігархів по вашому?
показати весь коментар
11.08.2020 19:41 Відповісти
Они не сидят в президентских креслах и не лезут управлять страной и писать законы. В РФ сидит олигархат и это по твоему нормально? Что хорошего когда страной управляют те, кто ее уничтожает уже 29 лет?
показати весь коментар
11.08.2020 19:46 Відповісти
Вона у нас взагалі не голосувала, бо ждала, коли "Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте, и бесплатно покажет кино...".
показати весь коментар
12.08.2020 07:15 Відповісти
зачем же ты его выбрала ?
показати весь коментар
11.08.2020 19:21 Відповісти
твой голос участвует в голосовании, даже если ты не голосуешь.

и то, что ты этого не в состоянии понять - это не оправдание
показати весь коментар
11.08.2020 19:36 Відповісти
Шоколадный тролль, ты все никак не успокоишься со своей агитацией за барыгу - олигарха, который ровно такой же как Коломойский?
показати весь коментар
11.08.2020 19:40 Відповісти
Понасобиралось тут шоколадных ботов мала куча. Только Зеленского критикую, сразу набегают нечисти рогатые. Геть, твари. Все олигархи и шоколадные и зеленые и голубые - это злейшее зло для народа.
показати весь коментар
11.08.2020 19:43 Відповісти
Та я шо-то не заметил, шоб Порошенко свой бизнес строил за счёт бюджета Украины, как Коломойский.

Засунь своё "ровно такой же" себе в то место, которым ты думаешь.
показати весь коментар
11.08.2020 19:44 Відповісти
Все олигархи служат сатане и Порощенко также.Такие реалии, шоколада.
показати весь коментар
11.08.2020 19:47 Відповісти
то есть, кроме какого-то сатаны, фактов высасывания бюджета Украины в бизнес Порошенко у тебя нет.

а вот по Бене таких фактов целый букет - от Центрэнерго до Укрнафты
показати весь коментар
11.08.2020 19:55 Відповісти
Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний - Цензор.НЕТ 7930
показати весь коментар
11.08.2020 19:27 Відповісти
Этот котел для тех олигархических проституток, которые тут за олигархов агитируют.
показати весь коментар
11.08.2020 19:29 Відповісти
ну так ты именно за олигарха Коломойского и агитировала, обсырая Пороха
показати весь коментар
11.08.2020 19:37 Відповісти
Шоколадная свыня такой же олигарх как и Коломойский, а ты его шакал гнилой. Агитируешь тут за барыгу уже второй год. Брысь нечистая сила. Тьфу 3 раза.
показати весь коментар
11.08.2020 19:39 Відповісти
в том-то и дело, что Коломойский, которого ты привела к власти - это худший из всех украинских олигархов.

Это реальный мародёр
показати весь коментар
11.08.2020 19:42 Відповісти
№72
показати весь коментар
11.08.2020 19:57 Відповісти
Зйомки 95 кварталу повинні бути безкоштовними.🐸
показати весь коментар
11.08.2020 19:13 Відповісти
Усє артісти толька за спасіба!
показати весь коментар
11.08.2020 19:18 Відповісти
На кооперативах 95 квартал буде безкоштовно працювати.
показати весь коментар
11.08.2020 19:19 Відповісти
как говорится своя рубашка ближе к телу..

а вообще это бизнес на крови и циничноё мародёрство
показати весь коментар
11.08.2020 19:14 Відповісти
В стране больше нет проблем насколько он ограничен в своем развитии актер продолжает играть роль президента в окружении хозяев Коломойского Авакова Ермака марионетка
показати весь коментар
11.08.2020 19:15 Відповісти
А где "няньки"??!
показати весь коментар
11.08.2020 19:16 Відповісти
бо главним із всєх іскуств в странє являєтся кіно.
показати весь коментар
11.08.2020 19:17 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWM2ZRpMnDmUZrqxWHw1jrSm-_fzG3DY6Ko8hB69mC6jHAL1jrEBj2o6EasGmBZYKtYI-qAO6rIcp49tvS85L-BvKUCe_lqCGwrJWGuV3kF-P1OtgM3jUUSA1rH_qxphDQ&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1133684307003873?__cft__[0]=AZWM2ZRpMnDmUZrqxWHw1jrSm-_fzG3DY6Ko8hB69mC6jHAL1jrEBj2o6EasGmBZYKtYI-qAO6rIcp49tvS85L-BvKUCe_lqCGwrJWGuV3kF-P1OtgM3jUUSA1rH_qxphDQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Зеленая команда может не врать, только когда молчит. И то в половине случаев врет, даже когда мочит.

Я напоминаю что айтишникам обещали что-то другое.
Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний - Цензор.НЕТ 4376
показати весь коментар
11.08.2020 19:18 Відповісти
а нечего народные программы отечественного производства продавать за копейки соросу
показати весь коментар
11.08.2020 19:23 Відповісти
Какие к *ерту "народные программы"? Вы создавали эти "программы"? Это ваши "копейки"? Вы их заработали? Какое вам дело за сколько они и кому продают свои собственные разработки.
показати весь коментар
12.08.2020 07:32 Відповісти
при производстве программ они воздухом дышат ?

а воздух по Конституции, как и газ - достояние всего народа.
показати весь коментар
12.08.2020 10:03 Відповісти
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 9112
показати весь коментар
11.08.2020 19:28 Відповісти
теперича сериал слуга народа будут снимать практически на халяву
показати весь коментар
11.08.2020 19:22 Відповісти
зареєстрував компашку в офшорах - і знімаєш в Україні практично безкоштовно.
оце так підтримка власного виробника.
показати весь коментар
11.08.2020 19:23 Відповісти
Раша в восторге от нашего вождя-полководца .
показати весь коментар
11.08.2020 19:24 Відповісти
Так вони його й спорядили на такий подвиг.
показати весь коментар
11.08.2020 20:14 Відповісти
А подать в международн суд на все руские кинокомпании которие 100500 фильмов и сериалов в окупированом Криму отснимали, и ошкурить их по полной программе религия непозволяет?
показати весь коментар
11.08.2020 19:36 Відповісти
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 6143

вода дякуємодужедякуємодякуємо.
показати весь коментар
11.08.2020 19:56 Відповісти
Противно уже на эти р*жи смотреть. Выглядят сущими ид*от*ми
показати весь коментар
12.08.2020 07:34 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 7051
показати весь коментар
11.08.2020 20:13 Відповісти
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, изд. 5-е

В.А. Зеленский Полное собрание зашкваров. Киев, 2020
Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній - Цензор.НЕТ 3014
показати весь коментар
11.08.2020 20:13 Відповісти
Шо, Кловуняра. используем служебное положение в личных целях? Будешь мудень отвечать и за это.
показати весь коментар
11.08.2020 20:22 Відповісти
"Иностранные компании", это ЗЕ-ОФШОРчики, разумеется!
показати весь коментар
11.08.2020 20:39 Відповісти
ТОВ «Грин Филмс» Green Family LTD буде знімати кіно в Україні!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.08.2020 20:47 Відповісти
Как же мы без этого закона жили!?
показати весь коментар
11.08.2020 20:52 Відповісти
ДА КАК ОН ПОСМЕЛ!)))
показати весь коментар
11.08.2020 20:56 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

· 4 ч

Казино настолько невыгодный бизнес, что Зеленский освободил его от налогов на 4 года. Зато налоги на IT он повысит. Таковы приоритеты. Безмозглый и коррумпированный ублюдок. http://zpr.io/HpJFk
показати весь коментар
11.08.2020 22:06 Відповісти
 
 