Зеленський підписав закон, який здешевлює виробництво кіно- і відеоматеріалів в Україні на замовлення іноземних компаній
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва" № 821-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба глави держави.
Згідно з інформацією, закон вносить зміни та доповнення до пункту 186.3 ст. 186 Податкового кодексу України, якими звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва та компонування відео-, кіно-, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп’ютерної графіки.
Також закон повернув до Податкового кодексу норму, яка виключає субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", з переліку оподатковуваних в Україні доходів нерезидентів.
"Таким чином, документ удосконалює умови надання послуг з виробництва кіно- та відеоматеріалів на замовлення нерезидентів, узгоджує їх з практикою європейських країн і тим самим підвищує конкурентоспроможність виробництва таких послуг в Україні", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, здешевлення послуг з кіно- та відеовиробництва для іноземних компаній сприятиме розвитку цієї галузі в Україні, розвитку та зростанню національної економіки за рахунок росту суміжних з кіновиробництвом галузей: готельного та ресторанного бізнесу, транспортних, фінансових, юридичних послуг, супутніх послуг інших галузей креативної індустрії, а також розвитку туризму та посиленню туристичної привабливості України.
"Також це позитивно вплине на популяризацію та покращення іміджу України у світі, зокрема, для посилення її інвестиційної привабливості в інших галузях економіки", - наголошується в повідомленні.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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http://argumentua.com/stati/kriminal/moshenniki МОШЕННИКИ | ВТР, 2020-08-11 08:26
http://argumentua.com/print/stati/kak-kolomoiskii-i-**********-krali-dengi-iz-privatbanka-versiya-prokurorov-ssha Версия для печати
Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее - выдержки из текста иска.
Перевод и адаптация издания "https://texty.org.ua/articles/101615/zahoplyuyucha-istoriya-pro-te-yak-kolomojskyj-ta-**********-kraly-hroshi-z-pryvatbanka-za-versiyeyu-amerykanskyh-prokuroriv/ ТЕКСТИ ", номера в начале совпадают с нумерацией параграфов в https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1302006/download оригинале .
16. Больше десяти лет http://argumentua.com/novosti/patr-ot-svo-kishen-kolomoiskii-perev-v-tsentrenergo-na-ros-iske-vug-llya-bihusinfo-v-deo Игорь Коломойский и http://argumentua.com/reportazh/m-n-yust-ssha-ts-ino-zvinuvativ-kolomoiskogo-ta-**********a-u-krad-zhts-m-lyard-v-dolar-v Геннадий Боголюбов использовали свой контроль над Приватбанком, чтобы украсть миллиарды долларов из средств, там находившихся. Масштаб мошенничества был таким, что НБУ был вынужден спасать банк с помощью вливания туда 5.5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны.
17. Основная идея была проста: Коломойский и Боголюбов делали запросы на кредитование в Приватбанке, и эти запросы всегда выполнялись (учитывая то, что банк был в их собственности и под их полным контролем), и редко возвращали их в банк, разве что с помощью новых кредитов.
Як для себе написав.
За рахунок українського бюджету.
и то, что ты этого не в состоянии понять - это не оправдание
Засунь своё "ровно такой же" себе в то место, которым ты думаешь.
а вот по Бене таких фактов целый букет - от Центрэнерго до Укрнафты
Это реальный мародёр
а вообще это бизнес на крови и циничноё мародёрство
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1133684307003873?__cft__[0]=AZWM2ZRpMnDmUZrqxWHw1jrSm-_fzG3DY6Ko8hB69mC6jHAL1jrEBj2o6EasGmBZYKtYI-qAO6rIcp49tvS85L-BvKUCe_lqCGwrJWGuV3kF-P1OtgM3jUUSA1rH_qxphDQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Зеленая команда может не врать, только когда молчит. И то в половине случаев врет, даже когда мочит.
Я напоминаю что айтишникам обещали что-то другое.
а воздух по Конституции, как и газ - достояние всего народа.
оце так підтримка власного виробника.
вода дякуємодужедякуємодякуємо.
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії
В.А. Зеленский Полное собрание зашкваров. Киев, 2020
@VALMICHEL7
· 4 ч
Казино настолько невыгодный бизнес, что Зеленский освободил его от налогов на 4 года. Зато налоги на IT он повысит. Таковы приоритеты. Безмозглый и коррумпированный ублюдок. http://zpr.io/HpJFk