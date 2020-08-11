На Одещині прикордонника затримали на одержанні 350 доларів хабаря, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі прикордонника Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

За даними слідства, інспектор одного з відділів прикордонного загону вимагав та отримав хабар в сумі 350 доларів за непритягнення до відповідальності і сприяння в незаконному перетині державного кордону України громадянином Б., а також за "допомогу" в незаконному переміщенні через державний кордон України підакцизної групи товарів - тютюнових виробів.

11 серпня, після скоєння злочину, прикордонник затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

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Затриманому планується повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, і звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.