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Новини Хабарники
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На Одещині прикордонника затримали на одержанні 350 доларів хабаря, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі прикордонника Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

На Одещині прикордонника затримали на одержанні 350 доларів хабаря, - військова прокуратура 01

За даними слідства, інспектор одного з відділів прикордонного загону вимагав та отримав хабар в сумі 350 доларів за непритягнення до відповідальності і сприяння в незаконному перетині державного кордону України громадянином Б., а також за "допомогу" в незаконному переміщенні через державний кордон України підакцизної групи товарів - тютюнових виробів.

11 серпня, після скоєння злочину, прикордонник затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

На Одещині прикордонника затримали на одержанні 350 доларів хабаря, - військова прокуратура 02

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На Одещині прикордонника затримали на одержанні 350 доларів хабаря, - військова прокуратура 03

Затриманому планується повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, і звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4750) Одеська область (3350) прикордонники (1115) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
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https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Яскраво. Повоював в російсько - окупаційному "Оплоті", а потім приїхав в Харків і пішов на контракт в прикордонники. Цікаво скільки ще таких "патріотів"?

https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Harkivshchini-prikordonniki-spilno-z-SBU-vikrili-kolishnogo-uchasnika-teroristichnoi-organizacii/

На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7
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11.08.2020 19:27 Відповісти
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Морду можна не ретушировать. И так ясно что не брат ермака
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11.08.2020 19:26 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Яскраво. Повоював в російсько - окупаційному "Оплоті", а потім приїхав в Харків і пішов на контракт в прикордонники. Цікаво скільки ще таких "патріотів"?

https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Harkivshchini-prikordonniki-spilno-z-SBU-vikrili-kolishnogo-uchasnika-teroristichnoi-organizacii/

На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7
показати весь коментар
11.08.2020 19:27 Відповісти
Оце бабліщє!!! Оце задєржаніє-іржаніє!!!
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11.08.2020 19:29 Відповісти
Нашли о чём писать. Вся страна сидит на взятках - от президента со своей компанией
до последнего нищего. Не помажешь-- не поедешь.
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11.08.2020 19:31 Відповісти
Нищеброд...

На Одесчине пограничник задержан при получении 350 долларов взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5569
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11.08.2020 19:51 Відповісти
350 долларов... Ура! Поймали главного коррупционера

Нет чтобы честно трудиться в свободное от госслужбы время. Некоторые так миллиардерами становятся Один вон за двадцать лет бессменной работы на государство ухитрился...
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11.08.2020 20:05 Відповісти
начальству не відстьогував імєл дєрзость на лічний карман - покарали...
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11.08.2020 20:15 Відповісти
КОгда эти сцуки уже нажруться??!!...)))
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11.08.2020 20:34 Відповісти
уть!!!!!!!!!!!
за один раз две своих зарплаты хапнул!
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11.08.2020 21:22 Відповісти
 
 