На Одещині прикордонника затримали на одержанні 350 доларів хабаря, - військова прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі прикордонника Білгород-Дністровського прикордонного загону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.
За даними слідства, інспектор одного з відділів прикордонного загону вимагав та отримав хабар в сумі 350 доларів за непритягнення до відповідальності і сприяння в незаконному перетині державного кордону України громадянином Б., а також за "допомогу" в незаконному переміщенні через державний кордон України підакцизної групи товарів - тютюнових виробів.
11 серпня, після скоєння злочину, прикордонник затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
Затриманому планується повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, і звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
Яскраво. Повоював в російсько - окупаційному "Оплоті", а потім приїхав в Харків і пішов на контракт в прикордонники. Цікаво скільки ще таких "патріотів"?
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Harkivshchini-prikordonniki-spilno-z-SBU-vikrili-kolishnogo-uchasnika-teroristichnoi-organizacii/
до последнего нищего. Не помажешь-- не поедешь.
Нет чтобы честно трудиться в свободное от госслужбы время. Некоторые так миллиардерами становятся Один вон за двадцать лет бессменной работы на государство ухитрился...
за один раз две своих зарплаты хапнул!