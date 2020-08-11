Офіс ГПУ і посол Нідерландів Мол обговорили подальшу співпрацю перед черговим засіданням суду в Гаазі щодо збитого Росією Боїнгу МН17

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов і посол Королівства Нідерланди в Україні Йоганнес де Мол обговорили шляхи подальшої співпраці в рамках розслідування всіх обставин авіакатастрофи в небі над окупованою частиною Донбасу.

"Українська сторона координує свою роботу з партнерами по JIT. Ми робимо все необхідне для встановлення всіх причетних до цього злочину. Мета подальшого розслідування – ідентифікувати осіб з числа екіпажу установки "БУК" та високопосадовців, які віддавали накази про направлення зенітно-ракетного комплексу до України", - цитує Мамедова у вівторок увечері пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, сторони обговорили подачу позову Нідерландів в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії через знищення літака. Мамедов запевнив, що в разі ухвалення Україною рішення приєднатися до позову Офіс генпрокурора надасть всю необхідну інформацію.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.