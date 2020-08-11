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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Офіс ГПУ і посол Нідерландів Мол обговорили подальшу співпрацю перед черговим засіданням суду в Гаазі щодо збитого Росією Боїнгу МН17

Офіс ГПУ і посол Нідерландів Мол обговорили подальшу співпрацю перед черговим засіданням суду в Гаазі щодо збитого Росією Боїнгу МН17

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов і посол Королівства Нідерланди в Україні Йоганнес де Мол обговорили шляхи подальшої співпраці в рамках розслідування всіх обставин авіакатастрофи в небі над окупованою частиною Донбасу.

"Українська сторона координує свою роботу з партнерами по JIT. Ми робимо все необхідне для встановлення всіх причетних до цього злочину. Мета подальшого розслідування – ідентифікувати осіб з числа екіпажу установки "БУК" та високопосадовців, які віддавали накази про направлення зенітно-ракетного комплексу до України", - цитує Мамедова у вівторок увечері пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, сторони обговорили подачу позову Нідерландів в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії через знищення літака. Мамедов запевнив, що в разі ухвалення Україною рішення приєднатися до позову Офіс генпрокурора надасть всю необхідну інформацію.

Читайте: ЄСПЛ повідомив Росію про позов Нідерландів у справі МН17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

Автор: 

Нідерланди (1601) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Мамедов Гюндуз (102) Єннес де Мол (7)


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Топ коментарі
+1
цікаво, а кліп 95го кварталу і хору шнурьовки "горіла тесла палала" сьогодні буде?
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11.08.2020 19:54 Відповісти
+1
Офіс ГПУ і посол Нідерландів Мол обговорили подальшу співпрацю перед черговим засіданням суду в Гаазі щодо збитого Росією Боїнгу МН17 - Цензор.НЕТ 5632
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11.08.2020 20:13 Відповісти
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цікаво, а кліп 95го кварталу і хору шнурьовки "горіла тесла палала" сьогодні буде?
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11.08.2020 19:54 Відповісти
Офіс ГПУ і посол Нідерландів Мол обговорили подальшу співпрацю перед черговим засіданням суду в Гаазі щодо збитого Росією Боїнгу МН17 - Цензор.НЕТ 5632
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11.08.2020 20:13 Відповісти
А мне интересно, а с малазийцами обсуждали?
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11.08.2020 21:09 Відповісти
Малайзийской стороне никто не препятствовал участию в расследовании, но их официальные лица делают весьма странные голословные заявления о, якобы, "политизированности" следствия. Участие любой стороны является добровольным, никто никого на аркане не тянет, и если для малайзийских властей продажи пальмового масла важнее совести и чести, переубеждать их никто не станет. На суд мнение Малайзии не повлияет - суду нужны факты, а не мнения.
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12.08.2020 07:39 Відповісти
«Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за уничтожения самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис генпрокурора предоставит всю необходимую информацию.Источник: https://censor.net/n3213160»

Оооооооооооооо. А це вже цікаво....
Тобто, замість чіткої однозначної відповіді, проросійські врємєнщики завихляли сракою....
Намьок понятєн. Канешно случая такого не буде.
Путін не дозволить прийняти таке рішення.
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11.08.2020 20:05 Відповісти
Цікаво наскільки цей Мамедов володіє державною мовою..?
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11.08.2020 20:16 Відповісти
Суду і слідству це абсолютно точно нецікаво.
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12.08.2020 07:43 Відповісти
Зе- перамога, тагагищи!!
Вопрос компенсаций пассажирам и компании за сбитый Ираном лайнер провален полностью. Иран воспользовавшись неумелыми и не продуманными действиями украинской стороны фактически избежал страховых санкций и полного расследования гибели рейса PS752. Зеленский обещавший помощь семьям погибших тоже не выполнил обещаний.
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12.08.2020 07:12 Відповісти
Для Украины это не имеет значения, и вообще было бы странно, если бы государство боролось за частные интересы третьих лиц. Стоимость лайнера покроет страховка, если случай является страховым, т.е. предусмотрен страховым договором. Если МАУ не будет удовлетворена, авиакомпания может подать заявление в суд - суммы там немалые, десятки миллиардов долларов. Но это деньги не украинские, это личные деньги акционеров - Коломойского, Боголюбова и других.
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12.08.2020 07:56 Відповісти
Интересная интерпретация . Но как это компенсирует смерти убитых иранской ракетой пассажиров ?
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12.08.2020 08:20 Відповісти
Никак. Смерть пассажиров деньгами компенсировать невозможно в принципе, ибо на том свете никакая валюта не котируется. Страховка - другое дело, она включается в стоимость билетов. Некоторые пассажиры при желании могут застраховать свою жизнь, заключив ещё и отдельные договоры - это не запрещается. Пассажиры страхуются на случай смерти или вреда здоровью, и в случае смерти застрахованного страховка выплачивается их родственникам. Членов экипажей лайнеров страхуют их работодатели, а компенсация балансовой стоимости уничтоженного имущества авиакомпании (самолёта) не имеет к этому никакого отношения. Это не интерпретация, это условия договоров.
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24.08.2020 08:22 Відповісти
 
 