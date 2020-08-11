У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено "товару" на 5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю столичної поліції затримали організатора інтернет-магазину з продажу наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка біля поштового відділення, звідки він мав вислати посилку з розфасованими наркотиками.

У машині зловмисника та за місцем його мешкання у Київській області ми провели невідкладні обшуки, у ході яких виявили та вилучили один кілограм кокаїну, 400 пігулок "екстазі", 500 грамів марихуани, 50 грамів "гашишу", 300 марок ЛСД та 300 грамів псилоцибінових грибів. Також ми вилучили прилад для упаковки та герметизації пакунків із наркотиками у консервні банки, фасувальні пакети, ваги, чорнові записи про кількість збутих наркотиків та ґаджети, за допомогою яких чоловік домовлявся про продаж.

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Вартість вилучених речовин, за цінами "чорного ринку", становить понад п’ять мільйонів гривень

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець міста Одеси, 1983 року народження. Вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу. Також проводяться заходи, спрямовані на встановлення всіх учасників схеми розповсюдження наркотиків.

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