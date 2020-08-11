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Новини Силовики
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У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено "товару" на 5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю столичної поліції затримали організатора інтернет-магазину з продажу наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено товару на 5 млн грн, - Нацполіція 01

Правоохоронці затримали чоловіка біля поштового відділення, звідки він мав вислати посилку з розфасованими наркотиками.

У машині зловмисника та за місцем його мешкання у Київській області ми провели невідкладні обшуки, у ході яких виявили та вилучили один кілограм кокаїну, 400 пігулок "екстазі", 500 грамів марихуани, 50 грамів "гашишу", 300 марок ЛСД та 300 грамів псилоцибінових грибів. Також ми вилучили прилад для упаковки та герметизації пакунків із наркотиками у консервні банки, фасувальні пакети, ваги, чорнові записи про кількість збутих наркотиків та ґаджети, за допомогою яких чоловік домовлявся про продаж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала в центрі Києва організатора контрабанди важких наркотиків з Європи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено товару на 5 млн грн, - Нацполіція 02

Вартість вилучених речовин, за цінами "чорного ринку", становить понад п’ять мільйонів гривень

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець міста Одеси, 1983 року народження. Вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу. Також проводяться заходи, спрямовані на встановлення всіх учасників схеми розповсюдження наркотиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До держбюджету конфіскували 195 млн грн, відмитих на наркоторгівлі, - Офіс генпрокурора

Автор: 

Київ (19793) наркотики (1464) Нацполіція (15325) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515)


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Топ коментарі
+8
Зеля?!)
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11.08.2020 19:55 Відповісти
+8
Спалился на том что указал в накладной вес посылки до тысячных.
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11.08.2020 20:00 Відповісти
+6
Дурилка картонная. Попытался на рынок ментовни влезть без спроса.
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11.08.2020 19:56 Відповісти
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Зеля?!)
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11.08.2020 19:55 Відповісти
зелю Авакян снабжает
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11.08.2020 19:58 Відповісти
Та понятно, шо авакян. Крепко поцан на должности укоренился. Може шо-то знает про нашего найвпливовішого ідійота **********?!)
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11.08.2020 20:11 Відповісти
дозу))) точно выверенную дозу ))))
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11.08.2020 20:41 Відповісти
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11.08.2020 21:51 Відповісти
Масштаб не тот.
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11.08.2020 20:42 Відповісти
не ЗЕля ,а КОка.
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11.08.2020 20:58 Відповісти
Дурилка картонная. Попытался на рынок ментовни влезть без спроса.
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11.08.2020 19:56 Відповісти
Когда был ленин маленький
С курчавой головой,
Он тоже бегал в валенках
По горке ледяной...
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11.08.2020 20:02 Відповісти
В стране,где родился,где строил и рос
Великий всевидящий ленин,
Какой-то паршивый,пошарпанный пес
Затеял пору обновлений...)))
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11.08.2020 20:12 Відповісти
Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Зелин Владимир БенИч.(
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11.08.2020 20:16 Відповісти
ой, пля, угроза! Смотри!
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11.08.2020 21:15 Відповісти
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11.08.2020 20:26 Відповісти
Они просто не знали, шо то был найвпливовіший в усьому Світі буба криворожскій!) А то б не затримували. Ну взяли б развєшо трішки грошей...)
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11.08.2020 20:04 Відповісти
там еще у уроженеца Кривого Рога на тесле поискать можно
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11.08.2020 19:56 Відповісти
тесла фсё... спалили... (так не доставайся же ты никому))))
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11.08.2020 20:43 Відповісти
Кокса на 5лямов .... Мощная крыша раз так развернулся.... Завтра в раде будет ломка/ухода)))))
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11.08.2020 19:58 Відповісти
Первое фото подкачало!
Все вроде бы правильно: есть кокс, Рэйндж Ровер, но никакого стиля!
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11.08.2020 19:59 Відповісти
точку нелоха подлый рюкзаков накрыл....
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11.08.2020 19:59 Відповісти
Кокаїн - наркотик еліт, людина хотіла приносити радість простим людям. Але не зареєстрував свій ФОП на міжнародну торгівлю
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11.08.2020 20:00 Відповісти
Я - маленькая лошадка,
И мне живётся несладко.
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день, и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег,
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Мне хочется плакать, мне хочется смеяться,
Мне хочется прыгать, валяться и брыкаться,
Чтобы были друзья или хотя бы один,
Но я работаю как волк, в моей тележке кокаин.
Я умру очень рано, и я знаю об этом:
Может быть, не весной, может быть, ранним летом,
Я люблю слушать песни и костра нюхать дым,
Но нельзя мне отвлекаться - я везу кокаин.
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11.08.2020 20:02 Відповісти
Носков?
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11.08.2020 20:32 Відповісти
Аматори збивають ціну, офіциос жорстоко покарає
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11.08.2020 20:36 Відповісти
Найк Борзов.
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11.08.2020 20:37 Відповісти
Спалился на том что указал в накладной вес посылки до тысячных.
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11.08.2020 20:00 Відповісти
хтось надел жёлтые штаны без лицензии офиса с мендельштрассе...
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11.08.2020 20:15 Відповісти
Киву взяли?
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11.08.2020 20:15 Відповісти
дрочуна?
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11.08.2020 20:18 Відповісти
Онан варвара
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11.08.2020 20:28 Відповісти
Надо развивать бизнес в Украине-игральный,наркотики,шлюхи-как раз те области бизнеса,которые так удны Стране. От зеленых с любовью.
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11.08.2020 20:24 Відповісти
***
- алло! мы хотим заказать дорожку! скока скока??? вы там совсем аху***... шо?...аааа! так это не боулинг? оооо...пардон!
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11.08.2020 20:46 Відповісти
Все що людям полегшує життя без великих затрат, мирова еліта забороняє. Поперше: - чернь не повинно жити щасливо, по-друге можно заробити шалені гроші. Між воєнних років (між І і ІІ світовими войнами) кокаїн продавали в аптеках, як ліки від нежиті.
Коноплю козаки добавляли в тютюн, щоб у походах не вживати алкоголь, люди робили своє життя більш яскравим, а світова влада сказала:"Ні". Народ повинен працювати і бухати на вихідні.
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11.08.2020 20:54 Відповісти
Бухими легше управляти. А від психоделіків у людей розвивається "надлишкова" креативність, починають боротися за мир у всьому світі - якій владі таке треба?
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11.08.2020 21:41 Відповісти
Аргентинский? Конфискат срочно сдать на хранение в ОП, а то запасы заканчиваются.
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11.08.2020 20:56 Відповісти
Зачем писать цену????? Разве можно легально это все купить? В любом государстве? Вот к чему цена, ущерб государству чтоли в ее размере что ли...
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11.08.2020 21:00 Відповісти
Бедный Вова. Где же он теперь харчеваться будет?
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11.08.2020 21:06 Відповісти
https://twitter.com/atipovyiUkr

https://twitter.com/atipovyiUkr Атиповий Атипун https://twitter.com/atipovyiUkr @atipovyiUkr https://twitter.com/atipovyiUkr/status/1293105747723788288 9 ч

Машину Богдана спалили, щоб шарій не міг зібрати біоматеріал Зєлєнского - джерело
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11.08.2020 21:11 Відповісти
У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено "товару" на 5 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2425
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11.08.2020 21:18 Відповісти
Он работал без кассового аппарата
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11.08.2020 21:27 Відповісти
От ***! Где то пачками ловят наркоторговцев... нарко магазины закрывают...
А мне , блин , хоть бы какой никакой задрипаный "закладочник" попался б,
что бы ограбить его эдак грамм на десять !
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11.08.2020 21:28 Відповісти
Вчера ко мне возле метро какой-то придурок подкатил, сует типа визитки приговаривая:"Оружие, наркотики". "Не"-говорю, "я по бабам". Отстал.
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11.08.2020 21:53 Відповісти
Честно?
Всё мля! Машину нах - буду ездить только пешком! Туда - сюда только метром...
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11.08.2020 21:57 Відповісти
задержан организатор интернет-магазина по продаже кокаина, изъято "товара" ...главному эксперту качество плана не пондравилось. Убрали, не хрен туфту гнать.
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12.08.2020 08:15 Відповісти
 
 