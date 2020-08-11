У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено "товару" на 5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО
Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю столичної поліції затримали організатора інтернет-магазину з продажу наркотиків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Правоохоронці затримали чоловіка біля поштового відділення, звідки він мав вислати посилку з розфасованими наркотиками.
У машині зловмисника та за місцем його мешкання у Київській області ми провели невідкладні обшуки, у ході яких виявили та вилучили один кілограм кокаїну, 400 пігулок "екстазі", 500 грамів марихуани, 50 грамів "гашишу", 300 марок ЛСД та 300 грамів псилоцибінових грибів. Також ми вилучили прилад для упаковки та герметизації пакунків із наркотиками у консервні банки, фасувальні пакети, ваги, чорнові записи про кількість збутих наркотиків та ґаджети, за допомогою яких чоловік домовлявся про продаж.
Вартість вилучених речовин, за цінами "чорного ринку", становить понад п’ять мільйонів гривень
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець міста Одеси, 1983 року народження. Вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу. Також проводяться заходи, спрямовані на встановлення всіх учасників схеми розповсюдження наркотиків.
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С курчавой головой,
Он тоже бегал в валенках
По горке ледяной...
Великий всевидящий ленин,
Какой-то паршивый,пошарпанный пес
Затеял пору обновлений...)))
Все вроде бы правильно: есть кокс, Рэйндж Ровер, но никакого стиля!
И мне живётся несладко.
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день, и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег,
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
Мне хочется плакать, мне хочется смеяться,
Мне хочется прыгать, валяться и брыкаться,
Чтобы были друзья или хотя бы один,
Но я работаю как волк, в моей тележке кокаин.
Я умру очень рано, и я знаю об этом:
Может быть, не весной, может быть, ранним летом,
Я люблю слушать песни и костра нюхать дым,
Но нельзя мне отвлекаться - я везу кокаин.
- алло! мы хотим заказать дорожку! скока скока??? вы там совсем аху***... шо?...аааа! так это не боулинг? оооо...пардон!
Коноплю козаки добавляли в тютюн, щоб у походах не вживати алкоголь, люди робили своє життя більш яскравим, а світова влада сказала:"Ні". Народ повинен працювати і бухати на вихідні.
https://twitter.com/atipovyiUkr Атиповий Атипун https://twitter.com/atipovyiUkr @atipovyiUkr https://twitter.com/atipovyiUkr/status/1293105747723788288 9 ч
Машину Богдана спалили, щоб шарій не міг зібрати біоматеріал Зєлєнского - джерело
А мне , блин , хоть бы какой никакой задрипаный "закладочник" попался б,
что бы ограбить его эдак грамм на десять !
Всё мля! Машину нах - буду ездить только пешком! Туда - сюда только метром...