НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. ФОТО
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка і ще шістьох суддів цього суду.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.
У повідомленні зазначається: "Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО
Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
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Дела - не "будут" передаваться, а в множестве переданы и рассматриваются судом. Передаются и новые.
"У період роботи з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року в провадженні ВАКС перебувало 5996 справ та матеріалів
У першому півріччі 2020 року в провадженні ВАКС перебувало 203 кримінальних провадження стосовно 409 осіб"
https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/analyses/justice_07.2020.pdf
Касательно приговоров, которых "нет":
В период до 30.06.2020 уже осуждены 10 человек
https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/data/conviction_punishment/07.2020.pdf
В т.ч., примеры:
15 июня 2020
"ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком
Депутата Киевсовета приговорили к пяти годам лишения воли."
https://rus.lb.ua/pravo/2020/06/15/459845_visshiy_antikorruptsionniy_sud_vines.html
6 августа 2020
Высший Антикорсуд вынес пятый тюремный приговор
Экс-директор предприятия "Центргаза" ОАО "Кировоградгаз" получил 8 лет тюрьмы за растрату 8,6 млн гривен.
https://rus.lb.ua/news/2020/08/06/463382_visshiy_antikorsud_vines_pyatiy.html
Но самый замечательный результат - этот, ибо на таких лиц управы в стране не было никогда. А ВАКС - таки принял решение против "коллеги". Это - первый прецедент в отношении лица такого уровня :
3 августа 2020
ВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Холоднюку Его подозревают в злоупотреблении влиянием в деле судей ОАСК.
https://rus.lb.ua/society/2020/08/03/463224_vaks_izbral_meru_presecheniya_glave.html
правда, совсем другой вопрос - а найдет ли?
ДРУГИХ МОРД ДЛЯ ВАС НЕТ.
Сколько платят? Это предложение найти....
Если посадят - будет Зеле серьёзный плюс, это не про Порошенко гавниться!