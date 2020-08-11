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НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. ФОТО

НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. ФОТО

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка і ще шістьох суддів цього суду.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

У повідомленні зазначається: "Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".

НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП 01
НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП 02
НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП 03
НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП 04

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Автор: 

НАБУ (5114) розшук (657) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+34
Класс!.. лучшая новость за день!..
ну, теперь совместно с ФБР выявить денежные депозиты и счета, доли в спа-курортах и гостиницах, арестовать это все, и суммарно около + 100 млн баксов в бюджет Украины..
кстати, а как там судья Емельянов и его кореш бывший председатель Высш хоз суда поживают?!
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11.08.2020 20:22 Відповісти
+19
Да, не было! При Порохе судья Вовк был отстранен от должности!
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11.08.2020 20:26 Відповісти
+18
А они разве не на рабочем месте? Зачем этот цирк?
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11.08.2020 20:18 Відповісти
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Все же у некоторых проблемы с матчастью...

Дела - не "будут" передаваться, а в множестве переданы и рассматриваются судом. Передаются и новые.
"У період роботи з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року в провадженні ВАКС перебувало 5996 справ та матеріалів
У першому півріччі 2020 року в провадженні ВАКС перебувало 203 кримінальних провадження стосовно 409 осіб"
https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/analyses/justice_07.2020.pdf


Касательно приговоров, которых "нет":
В период до 30.06.2020 уже осуждены 10 человек
https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/statistics/data/conviction_punishment/07.2020.pdf

В т.ч., примеры:
15 июня 2020
"ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком

Депутата Киевсовета приговорили к пяти годам лишения воли."
https://rus.lb.ua/pravo/2020/06/15/459845_visshiy_antikorruptsionniy_sud_vines.html

6 августа 2020

Высший Антикорсуд вынес пятый тюремный приговор
Экс-директор предприятия "Центргаза" ОАО "Кировоградгаз" получил 8 лет тюрьмы за растрату 8,6 млн гривен.
https://rus.lb.ua/news/2020/08/06/463382_visshiy_antikorsud_vines_pyatiy.html

Но самый замечательный результат - этот, ибо на таких лиц управы в стране не было никогда. А ВАКС - таки принял решение против "коллеги". Это - первый прецедент в отношении лица такого уровня :

3 августа 2020
ВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Холоднюку Его подозревают в злоупотреблении влиянием в деле судей ОАСК.
https://rus.lb.ua/society/2020/08/03/463224_vaks_izbral_meru_presecheniya_glave.html
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13.08.2020 00:12 Відповісти
Ну и рожи! Тут никакого суда не нужно, что бы объявить их вне закона.
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11.08.2020 22:16 Відповісти
об такие морды шестимесячных поросят хорошо бить.... так долго им что-то там вручали, что успели добежать до канадской границы. Украину пора переназвать на северно-африканскую республику. Патриоты руско и украиноговорящие, ватники и вышиватники, голодранцы и средний класс, прошу поддержать, смотрите петицию на сайте зеленопузого клоуна
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11.08.2020 22:23 Відповісти
Ну и рожи, типа "их разыскивает милиция!" ))
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11.08.2020 22:24 Відповісти
так вот теперь типа и разыскивает
правда, совсем другой вопрос - а найдет ли?
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11.08.2020 23:42 Відповісти
Лица дегенератов.
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11.08.2020 22:34 Відповісти
Але й морди, я вам скажу...
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11.08.2020 22:48 Відповісти
Вони, як Портнов, будуть "ховатися", а їх будуть дуже "шукати"..Інтерпол пошле Україну, як завжди на.....Через років 5-ть вони повернуться, скажуть, що сиділи в Україні та не ховались...., їм виплатять по 5-ть млн. зарплатні за вимушений прогул, бо їх ніхто не звільнить без вироку суду...вони так і будуть суддями, як зараз..Грошей у них вистачить ще років на тисячу та ще й залишаться...Зеленський з своїми слугами з 95 кварталу їм ще співати буде на корпоративах у ВСП та КСУ....Яка ганьба нашій владі, що ВСІ ЦІ ПОКИДЬКИ вже за кордоном, а отримують зарплатню від України та є дійсними суддями!!
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11.08.2020 23:07 Відповісти
просто махровая, вкрай обнаглевшая от безнаказанности судейская мразь. так ее!
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11.08.2020 23:07 Відповісти
О, наконец-то! на экранах страны - любимый трэш!!! отпускаем-догоняем! а кто не спрятался - .... не виноват!
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11.08.2020 23:40 Відповісти
Паша "Судья" Волк и шесть членов его банды...))
НАБУ оголосило в розшук голови ОАСК Вовка і ще шістьох суддів цього суду - Цензор.НЕТ 4998
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11.08.2020 23:41 Відповісти
В Антарктиду их в одних трусиках и майке, понятно что обратно не смогут вернуться, ведь это не Мальдивы и сразу же сработает судовая реформа
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12.08.2020 00:45 Відповісти
Вывесит на всех вокзалах, во всех учреждениях, магазинах, остановках общественного транспорта!
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12.08.2020 02:25 Відповісти
Можно вывешивать где угодно, только они уже давно в далеких странах тратят наварованные денежки.
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12.08.2020 10:45 Відповісти
МОРДЫ УКРАИНСКОГО ПРАВОСУДИЯ.
ДРУГИХ МОРД ДЛЯ ВАС НЕТ.
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12.08.2020 02:37 Відповісти
Гавнюк, как там запоребриковое правосудие?
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12.08.2020 08:11 Відповісти
Це "морди" не для українського народу. Це - ПАЛАЧІ УКРАЇНИ. Судити їх буде Народний Трибунал. Інші суди в Україні не здатні захищати Конституцію, Життєвий Простір українців, Безпеку в Україні, Державні Ознаки!
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12.08.2020 04:41 Відповісти
Про Вовка промовка.
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12.08.2020 07:45 Відповісти
Вовки зграями в судах,а ми и не знали.
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12.08.2020 11:02 Відповісти
Блин! Если бы еще назначили вознаграждение за их головы.
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12.08.2020 08:30 Відповісти
Та краще за шкури винагороду призначити... На підлогу постелити при вході до суду, як нагадування та пересторога для інших судей!!! Тай не витрачати державні кошти на суди над ними і на буцигарню для тих злодіїв!!!
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12.08.2020 18:45 Відповісти
Вот по этому нужно все менять в этой системе. Сперва арест на 72 часа,затем к прокурору и в каталажку до суда. А там если наколядувало больше чем на 100000 тыс. дырку между рог и полная конфискация. Вот тогда, будит все работать правильно и без заоблачных зарплат.
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12.08.2020 10:20 Відповісти
Как обычно. Долго, очень долго предупреждают что пора дергать со страны, а когда достаточно далеко сбежали, тогда можно и в розыск подавать. Но это еще не значит что их будут искать по-настоящему.
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12.08.2020 10:42 Відповісти
Ничего сложного.
Сколько платят? Это предложение найти....
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12.08.2020 10:58 Відповісти
Дай Бог, дай Бог....
Если посадят - будет Зеле серьёзный плюс, это не про Порошенко гавниться!
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12.08.2020 15:58 Відповісти
ЗЕлепух сам на стрьомі від ФБР... Щоб бувай разом з Каломойшенським не залетіти на одну парашу з шконкою!
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12.08.2020 18:51 Відповісти
Они что уже успели сбежать? или ещё в Украине находятся?
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12.08.2020 18:28 Відповісти
"12345 я йду шукать, хто не заховався..." А цікаво, в тій грі в хованки, скільки фори часу їм дали, щоб сховатись! Бо інакше вже б мали бути стриножені і в стойлі на цугундер!!!
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12.08.2020 18:58 Відповісти
"...одни только свиные рыла вместо лиц..." "Ревизор" Н.В.Гоголь.
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12.08.2020 22:46 Відповісти
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