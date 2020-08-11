У Харківському прикордонному загоні виявлено військовослужбовця, який раніше "служив" у бандформуванні "Оплот" на Донбасі. ФОТО
Прикордонника, у минулому члена НЗФ "Оплот", виявлено в Харківському прикордонному загоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Встановлено, що у вересні 2014 року, військовослужбовець добровільно вступив та до лютого 2015 року перебував у складі НЗФ. Після проходження випробувального терміну (так званого курсу молодого бійця) був призначений до складу батальйону "Оплот", який діяв на території Донецької області. Залучався до служби в нарядах на території військового містечка. За виконання своїх обов’язків отримував грошове забезпечення", - йдеться в повідомленні.
У січні 2015 року підрозділ, в якому проходив службу військовослужбовець, передислоковувався в зону бойових дій. Побоюючись за власне життя, він звільнився з лав НЗФ та переїхав для проживання у м. Харків. Згодом, під час однієї з хвиль мобілізації був направлений для подальшого проходження служби в лави прикордонного відомства.
Цей факт внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. Прикордоннику вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину. Тривають слідчі дії.
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мастера инсталляции заревнуют..
Тот факт что до Медведчука не добрались не означает что не придет его время
Девіз совкових прапорщиків.
Особиста за такое надо привлечь к ответственности вместе с оплотчиком...
Поступило вказивка с верхнего штаба...на должность начальника склада брать только неместных с положительными характеристиками...
И тут раз и вакансия нарисовалась...И подкатывает сверчек не местный и характеристики уже готовы...подходит по всем параметрам...и все уже подписали ему папирець включая особиста с которым тот побеседовал..собираемся идти к командиру...И тут замполит 2-го бата..ребята в зеньки ему гляньте внимательно...ну мы стоим и??!!!...Он же вор...у него же на морде написано...И какого черта он поперся из Днепра в Бессарабию???
Ну давай запросы подавать в ту часть где служил...оказалось брал в долг и не отдавал, подозревался в кражах личных вещей ит.д и тп...
филиал фсб занят более важными вещами