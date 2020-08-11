У Харківському прикордонному загоні виявлено військовослужбовця, який раніше "служив" у бандформуванні "Оплот" на Донбасі. ФОТО

Прикордонника, у минулому члена НЗФ "Оплот", виявлено в Харківському прикордонному загоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Встановлено, що у вересні 2014 року, військовослужбовець добровільно вступив та до лютого 2015 року перебував у складі НЗФ. Після проходження випробувального терміну (так званого курсу молодого бійця) був призначений до складу батальйону "Оплот", який діяв на території Донецької області. Залучався до служби в нарядах на території військового містечка. За виконання своїх обов’язків отримував грошове забезпечення", - йдеться в повідомленні.

У січні 2015 року підрозділ, в якому проходив службу військовослужбовець, передислоковувався в зону бойових дій. Побоюючись за власне життя, він звільнився з лав НЗФ та переїхав для проживання у м. Харків. Згодом, під час однієї з хвиль мобілізації був направлений для подальшого проходження служби в лави прикордонного відомства.

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Цей факт внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. Прикордоннику вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину. Тривають слідчі дії.