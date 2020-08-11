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Новини Агресія Росії проти України
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У Харківському прикордонному загоні виявлено військовослужбовця, який раніше "служив" у бандформуванні "Оплот" на Донбасі. ФОТО

Прикордонника, у минулому члена НЗФ "Оплот", виявлено в Харківському прикордонному загоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У Харківському прикордонному загоні виявлено військовослужбовця, який раніше служив у бандформуванні Оплот на Донбасі 01

"Встановлено, що у вересні 2014 року, військовослужбовець добровільно вступив та до лютого 2015 року перебував у складі НЗФ. Після проходження випробувального терміну (так званого курсу молодого бійця) був призначений до складу батальйону "Оплот", який діяв на території Донецької області. Залучався до служби в нарядах на території військового містечка. За виконання своїх обов’язків отримував грошове забезпечення", - йдеться в повідомленні.

У січні 2015 року підрозділ, в якому проходив службу військовослужбовець, передислоковувався в зону бойових дій. Побоюючись за власне життя, він звільнився з лав НЗФ та переїхав для проживання у м. Харків. Згодом, під час однієї з хвиль мобілізації був направлений для подальшого проходження служби в лави прикордонного відомства.

Також читайте: Із 2015 року за програмою "На тебе чекають вдома" добровільно здалися 390 найманців РФ, - СБУ

Цей факт внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. Прикордоннику вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину. Тривають слідчі дії.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) прикордонники (1115) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Харківщина (6054) найманці рф (2067)


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Топ коментарі
+35
А вот зачем рожу заретушировали? Таких "героев-обдроченцев" надо знать в лицо
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11.08.2020 20:22 Відповісти
+30
у этих тварей родина там где колбаса
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11.08.2020 20:26 Відповісти
+18
... но в раде таких больше половины.
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11.08.2020 20:24 Відповісти
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Не про кляту? Не Цікаво.
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11.08.2020 20:19 Відповісти
переобуйте оплотовца в розовые галифе...
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11.08.2020 20:21 Відповісти
а можно и в деревянный макинтош, не?
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11.08.2020 20:25 Відповісти
розовые галифе в деревянном макинтоше?
мастера инсталляции заревнуют..
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11.08.2020 20:28 Відповісти
а если ещё добавить белые тапочки....
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11.08.2020 20:29 Відповісти
у этих тварей родина там где колбаса
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11.08.2020 20:26 Відповісти
В Лисичанском тоже был в том году такой же случай
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11.08.2020 20:21 Відповісти
И кто больше вреда нанес, он или Медведчук?
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11.08.2020 20:21 Відповісти
Оба.
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11.08.2020 20:48 Відповісти
Не аргумент.
Тот факт что до Медведчука не добрались не означает что не придет его время
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12.08.2020 11:35 Відповісти
А вот зачем рожу заретушировали? Таких "героев-обдроченцев" надо знать в лицо
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11.08.2020 20:22 Відповісти
Може сепарня і в ЗСУ "служить"
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11.08.2020 20:23 Відповісти
Если раскаялись и готовы искупить кровью, то почему бы и нет?
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11.08.2020 21:06 Відповісти
Потому что никто их не примет.
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11.08.2020 21:26 Відповісти
если бы было так ... у нас даже пропаганды в этом направлении не ведется, (раньше, правда, немного было, чисто для очистки совести, наверное, для тех кто "стоял на блокпостах и не участвовал").
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11.08.2020 23:11 Відповісти
... но в раде таких больше половины.
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11.08.2020 20:24 Відповісти
Прочла "порноотряде"
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11.08.2020 20:24 Відповісти
хто про що думає...
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11.08.2020 20:30 Відповісти
але задумка непогана...
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11.08.2020 20:33 Відповісти
Хто про що
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11.08.2020 20:38 Відповісти
Всі по різному заробляли на життя, будівельник завжди думає про цеглу, а ...
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11.08.2020 21:17 Відповісти
Мне нравится ход ваших мыслей - сразу видно, что вы знаете толк в извращениях!
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12.08.2020 05:20 Відповісти
Так он исправился и решил верой и правдой служить Украине, или его посадят на госпаёк за граты?
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11.08.2020 20:26 Відповісти
Обменяют на таксиста при следующем обмене.
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11.08.2020 20:33 Відповісти
А могут и на бомжа поменять.
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11.08.2020 20:38 Відповісти
Він з гіві та моторИлою служив?
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11.08.2020 20:26 Відповісти
Так він контрактник
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11.08.2020 20:27 Відповісти
От "дивина"...
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11.08.2020 20:29 Відповісти
"Отличное фото", и что самое главное, рожа очень чётко видна.
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11.08.2020 20:39 Відповісти
Просто шок и сколько у нас таких служит в том числе на границе, и по ночам пропускают туда сюда за поребрик.
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11.08.2020 20:40 Відповісти
наивный? контрабас с РФ не прекращался ни на день!
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11.08.2020 20:54 Відповісти
Та ты шо, а Я надеялся и верил что у нас везде кристально чистые сотрудники начиная с оаск.
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11.08.2020 20:59 Відповісти
Так сложилось, что в Украине даже сантехник коррупционер.
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11.08.2020 21:23 Відповісти
Так же как в ЕС и с ЕС, даже в штатах на границе с Мексикой контрабас идет постоянно. Пограничников не хватает, служить никто не хочет набирают по объявлению, срочников берут все больше и больше.
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11.08.2020 21:21 Відповісти
Где би не работать, лишь би не работать.
Девіз совкових прапорщиків.
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11.08.2020 20:41 Відповісти
Шикарное, традиционное фото урода. Как обычно, можно обезьяну посадить...какая разница кого ретушировать?
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11.08.2020 20:51 Відповісти
И он еще не начальник погранотряда?! Проклятый аргентинский кокс так долго не отпускает ЗЕ!
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11.08.2020 20:52 Відповісти
Выходит По употреблял, ведь он завербовался во времена По, выходит По тоже наркоман, или ты ошибся?
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11.08.2020 21:24 Відповісти
Он долго скрывал свое прошлое, но после вскрытия, ЗЕбобик должен был его назначить, минимум, начальником погранотряда. Ведь хомчака-иловайского он назначил на высшую должность в ВСУ. А что там употреблял По - не знаю. Никогда его не уважал и его сторонником не был. А вот ты, точно, идешь с ЗЕ по одной "дорожке".
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11.08.2020 21:40 Відповісти
Ой ! Читать такое страшно! И не из-за этого засранца ,а из-за тех, кто его проверял ,допускал до службы в ПОГРАН войске ....Вы совсем опутинели?
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11.08.2020 20:54 Відповісти
Его зовут По-ро-ше-н-ко! Это он и начал развал ВСУ и силовиков, и принес стали набирать всех подряд, в том числе и этого.
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11.08.2020 21:26 Відповісти
Убейся об стенку, холуй путинский.
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11.08.2020 21:42 Відповісти
Нужно срочно вернуть Пороха пускай разваливает дальше,тогда бойцам на передовой но что у них забрали точно вернут.
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11.08.2020 21:46 Відповісти
Без лица не считается.
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11.08.2020 20:55 Відповісти
Не, ну что, гэпа поцанчика своего пристроил. Отстегньот колясочнику копеечку малую на хлебушек.
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11.08.2020 21:06 Відповісти
При чем тут Гепа? Он что, есть командиром ХПЗ?
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11.08.2020 21:26 Відповісти
Гэпа - хазяин этих титуханов! Гэпа ненавидит Украину и только и ждёт, когда *уйло сюда привалит. У него каравай уже засох.
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11.08.2020 21:33 Відповісти
Так такого лайна в МВС де керує Сабаков багато... мусорья 90 % зрадники.
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11.08.2020 21:39 Відповісти
Зато он собрал все справки и характеристики...
Особиста за такое надо привлечь к ответственности вместе с оплотчиком...
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11.08.2020 21:41 Відповісти
А налогичный случай был у нас в части...
Поступило вказивка с верхнего штаба...на должность начальника склада брать только неместных с положительными характеристиками...
И тут раз и вакансия нарисовалась...И подкатывает сверчек не местный и характеристики уже готовы...подходит по всем параметрам...и все уже подписали ему папирець включая особиста с которым тот побеседовал..собираемся идти к командиру...И тут замполит 2-го бата..ребята в зеньки ему гляньте внимательно...ну мы стоим и??!!!...Он же вор...у него же на морде написано...И какого черта он поперся из Днепра в Бессарабию???
Ну давай запросы подавать в ту часть где служил...оказалось брал в долг и не отдавал, подозревался в кражах личных вещей ит.д и тп...
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11.08.2020 21:49 Відповісти
ничего удивительного
филиал фсб занят более важными вещами
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11.08.2020 21:54 Відповісти
при каждой воиской части есть особый отдел, тут большой вопрос к харьковскому СБУ
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11.08.2020 22:07 Відповісти
А сколько таких в Офисе Президента?
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11.08.2020 22:12 Відповісти
Ну хоть от призыва не слинял в отличии от преза.
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11.08.2020 22:41 Відповісти
Вже тут написали - продовжу. Не захищаю цього бандюгу але починати треба з резидента ФСБ "козиря" в чиєму офісі "служить" президентом ЗЕклоун потім можна взятись за "медведчуків" з "рабіновичами" "бойками" і "дкркачами" дивись з часом може руки дійдуть і до нашого "СБУ" з прокуратурами і судами. Ой щось я розмріявся і чисто забув де я живу.
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12.08.2020 08:43 Відповісти
Его нужно "понять и простить"
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12.08.2020 08:54 Відповісти
 
 