Євросоюз припускає запровадження заходів проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі, - Боррель
Аналіз відносин Євросоюзу з Білоруссю після президентських виборів може призвести до заходів проти тих, хто фальсифікував результати голосування і застосовував насильство, заявив у вівторок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС і Білоруссю покращилися. Але без прогресу в галузі прав людини і верховенства закону відносини між ЄС і Білоруссю можуть тільки погіршуватися", - йдеться в повідомленні, поширеному в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Саме на цьому тлі ми будемо оцінювати дії білоруської влади щодо врегулювання поточної ситуації і проводити поглиблений аналіз відносин ЄС з Білоруссю. Це може містити, серед іншого, вживання заходів проти осіб, відповідальних за спостережуване насильство, необґрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів", - зазначається в документі.
У заяві від імені Євросоюзу підкреслюється, що ЄС уважно стежить за розвитком подій навколо президентських виборів. "Під час виборчої кампанії народ Білорусі продемонстрував прагнення до демократичних змін", - вважає Боррель.
При цьому він підкреслює, що "вибори не були ні вільними, ні справедливими".
"Державна влада, - сказав високий представник ЄС із закордонних справ, - застосували непропорційне і неприйнятне насильство, в результаті чого принаймні одна людина загинула і багато хто зазнав поранення. Тисячі людей були затримані, і придушення свободи зібрань, ЗМІ та вираження думок посилилося".
"Ми закликаємо білоруську владу негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих. Крім того, звіти місцевих спостерігачів, які заслуговують на довіру, показують, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-учасниці ОБСЄ", - заявив глава європейської дипломатії.
Він зазначив, що "народ Білорусі заслуговує на краще".
Боррель закликав політичне керівництво Білорусі "почати справжній і всеосяжний діалог з більш широким суспільством, щоб уникнути подальшого насильства".
"ЄС продовжуватиме підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь", - запевнив глава європейської дипломатії від імені 27 держав-членів Європейського Союзу.
Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.
У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".
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можно список сразу всего не исключённого?
по моему они просто глумятся...
Добре, що маємо в РБ протести проти свавілля. Але, нажаль, вони не мають лідера, тому приречені. НМВД.
Розкрасти країну не дав - усе тільки собі забрав та Московії продав. А вже в борги загнав (до московитів в першу чергу) так, що після нього гамерикам з гейропами знову доведеться гуманітарку гнати літаками-поїздами аби голоду не було.
На жаль, Білорусію після Луки чекає шлях Венесуели мадурської.
Одне точно - чим пізніше Білорусь позбудеться Луки, тім гірше будуть наслідки для білорусів.
які вони кумедні, ті ЄВРОСєки...
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https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком @mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
а пам'ятаєте тезу "Майдан без політиків", яку в Україні розганяли деякі недорогенькі?
тепер ми бачимо наочно, чим закінчуються такі протести
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197 https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1292921374105903109 21 ч
Лайфхак.
Як вивести людей на опіздюлювання, їх злити і уїбати в невідомому напрямку.
У нас помню такий Мустафа Найем і Єгор Соболєв були. Які студентів під беркутню підклали, а самі уїбенили в невідомому напрямку.
Гончаренко из ЕС зарегистрировал в Раде постановление о непризнании выборов и нелегитимности президента Лукашенка!
Чи Пуйлович грошенят підкинув.
Сябрам подобався "совковий заповідник".
мешками с бульбой битые...
с мозгами лукашенком кастрированными...
с мозолями на языке от жополизства страдающие...
Оставьте их в покое пока главного усатого идиота не забьют палками на площади)
БЕЛАРУСЬ. СУБЪЕКТИВНО.
Я несколько дней молчал, наблюдая за комментариями в ФБ, большую часть из которых можно свести к:
- Тихановская - кукла Путина;
- Всё будет, как в Армении;
- Несколько дней побузят и успокоятся;
- Лукашенко - зло, но может наступить ещё худшее зло.
Как ни странно прозвучит, но всё это в сложившейся ситуации не важно.
Да, тактически Путин одержал победу - у Лукашенко сейчас не остаётся выхода, как окончательно броситься в объятия к старшему брату и стать ещё более управляемым.
Да, Тихановская может оказаться альтернативной куклой, которую используют в интересах Кремля (прошу при этом не забывать, что зачастую Кремль сам распускает такие слухи ради дискредитации зарубежных лидеров).
Да, возможно повторение армянского сценария.
Всё это возможно, но Беларусь никогда уже не будет прежней. Даже если Тихановская не выдержала давления и просто сбежала, в эти дни в стране рождается новое гражданское общество, которое вынесет на поверхность новых лидеров.
Самый критический вариант для страны - ввод регулярных войск РФ под видом миротворцев. Пойдёт на это Путин? Не знаю... Буквально вчера вечером разговаривал с одним из европейских дипломатов. Который сказал, что США и старая Европа отреагируют на это отключением SWIFT и максимальным сворачиванием энергетических проектов.
На мой резонный вопрос, почему союзники так не поступили во время вторжения в Украину, он мне выдал примерно следующее (не дословно): "С Крымом всё было сложно, исходя из исторических и социальных реалий (от себя: международное право, значит, побоку?), а Донбасс слишком далеко от наших границ, чтобы мы шли на радикальные шаги. Беларусь же у нас в подбрюшье, поэтому реакция будет жёстче. А Украину мы будем поддерживать настолько, насколько её будет поддерживать само руководство страны. Мы ждали результаты ваших выборов, и если бы победителем оказался Порошенко, мы были готовы на более резкие шаги в отношении РФ. Но сейчас видим, что Киев сам идёт на уступки России - зачем мы будет лезть в чужую игру?" Цинично, да?
Возвращаясь к нашим баранам. Накануне выборов в Беларуси (и это не случайно) был создан Люблинский треугольник, и создан он был (это важно!) по настоянию и под протекторатом Госдепа.
Сразу скажу - это не мёртворожденный ГУУАМ, а реальное политическое образование, направленное на противодействие РФ в военной и энергетической областях. Одна из его главных целей - втягивание в его работу Беларуси. Не прямо сейчас, а постепенно - на это могут уйти годы. И создание такого политического объединения считаю чуть ли не единственным позитивным моментом на международном направлении при этой власти, ибо всё остальное, что она делает - имитация и показуха.
Вывод: мы мало чем можем повлиять на ситуацию в Беларуси. Единственное, что нам остаётся - поддерживать гражданское общество в этой стране, которое, рано или поздно родит новых лидеров, создаст соответствующий триггер и водрузит над страной бело-красно-белое знамя. Тогда Балтийско-Черноморская дуга замкнётся. Жыве Беларусь!
UPD. Меня читают белорусы в том числе. Один из них написал мне в личку: "Знаете, что убивает больше всего? Что большинство украинцев в нас не верят. Не верят в нашу искренность и в то, что мы не куклы на ниточках у Кремля..." No comments.
Но не слишком ли мы высокого мнения о себе? Когда же мы начнем поддерживать гражданское общество у себя в Украине, причем правильно поддерживать. Чтобы оно наконец начало рождать новых, нормальных лидеров? Почему у НАС нет нормальных лидеров? Если бы были, то люди не выбирали бы по приколу клоуна олигарха. И не надо рассказывать, что Порох золото, а это народ такой, что голосует не за тех, то есть не за золотого Пороха.
ждем следующей волны синусоиды,когда 50 примкнут к пассионариям
сами виноваты - 26 лет терпеть... терпилы
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https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293244763370663938 35 мин
Евросоюз может направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.
Похоже, в данном случае товарищ хотел снова завести впавшую в уныние протестную публику Беларуси.
Частично может быть. Но я уверена, что государственность он сдавать не будет. А это главное.