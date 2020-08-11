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Новини Революція в Білорусі
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Євросоюз припускає запровадження заходів проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі, - Боррель

Євросоюз припускає запровадження заходів проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі, - Боррель

Аналіз відносин Євросоюзу з Білоруссю після президентських виборів може призвести до заходів проти тих, хто фальсифікував результати голосування і застосовував насильство, заявив у вівторок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС і Білоруссю покращилися. Але без прогресу в галузі прав людини і верховенства закону відносини між ЄС і Білоруссю можуть тільки погіршуватися", - йдеться в повідомленні, поширеному в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саме на цьому тлі ми будемо оцінювати дії білоруської влади щодо врегулювання поточної ситуації і проводити поглиблений аналіз відносин ЄС з Білоруссю. Це може містити, серед іншого, вживання заходів проти осіб, відповідальних за спостережуване насильство, необґрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів", - зазначається в документі.

У заяві від імені Євросоюзу підкреслюється, що ЄС уважно стежить за розвитком подій навколо президентських виборів. "Під час виборчої кампанії народ Білорусі продемонстрував прагнення до демократичних змін", - вважає Боррель.

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При цьому він підкреслює, що "вибори не були ні вільними, ні справедливими".

"Державна влада, - сказав високий представник ЄС із закордонних справ, - застосували непропорційне і неприйнятне насильство, в результаті чого принаймні одна людина загинула і багато хто зазнав поранення. Тисячі людей були затримані, і придушення свободи зібрань, ЗМІ та вираження думок посилилося".

"Ми закликаємо білоруську владу негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих. Крім того,  звіти місцевих спостерігачів, які заслуговують на довіру, показують, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-учасниці ОБСЄ", - заявив глава європейської дипломатії.

Він зазначив, що "народ Білорусі заслуговує на краще".

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Боррель закликав політичне керівництво Білорусі "почати справжній і всеосяжний діалог з більш широким суспільством, щоб уникнути подальшого насильства".

"ЄС продовжуватиме підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь", - запевнив глава європейської дипломатії від імені 27 держав-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) санкції (12273) Боррель Жозеп (1074) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
Страшно то как . Может сначала озабоченность ?
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11.08.2020 20:45 Відповісти
+6
евросоюз не исключает?
можно список сразу всего не исключённого?
по моему они просто глумятся...
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11.08.2020 20:42 Відповісти
+6
Может введут, а может и нет. Всё в мире относительно и непредсказуемо, а тем более старые пердуны из Евросоюза.
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11.08.2020 20:44 Відповісти
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это против луки ?
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11.08.2020 20:37 Відповісти
Наивные ,ну сколько можно ?
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12.08.2020 00:56 Відповісти
Кто же эти лица? Интересно....
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11.08.2020 20:37 Відповісти
Свита Лукавого !
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11.08.2020 20:53 Відповісти
пару директоров школ и учителей из изберкомиссий получат запрет на выезд из их курятника в цивилизованный мир. ну, может, есчо счета их арестуют и всю зарубежную недвижимость.
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11.08.2020 20:40 Відповісти
евросоюз не исключает?
можно список сразу всего не исключённого?
по моему они просто глумятся...
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11.08.2020 20:42 Відповісти
Торгуються.
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11.08.2020 20:44 Відповісти
А хтось бодай щось уже довів? Чи маємо лише брехливу заяву луки про його 80% проти брехливої заяви тіхановської про її 80%? А далі дивимось хто симпатичніший і ухвалюємо рішення.
Добре, що маємо в РБ протести проти свавілля. Але, нажаль, вони не мають лідера, тому приречені. НМВД.
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11.08.2020 20:43 Відповісти
В том и дело, что в такой ситуации выборы теряют легитимность.
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11.08.2020 20:46 Відповісти
Лукавый 100% й диктатор ! И какие вообще могут быть выборы при диктатуре ?!
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11.08.2020 20:58 Відповісти
Такі, наприклад, як за Кучми.
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11.08.2020 21:23 Відповісти
так цей диктатор хоч розкрасти країну не дав....а наші демократи тільки країну в борги загнали....
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11.08.2020 22:14 Відповісти
Ги.ги.

Розкрасти країну не дав - усе тільки собі забрав та Московії продав. А вже в борги загнав (до московитів в першу чергу) так, що після нього гамерикам з гейропами знову доведеться гуманітарку гнати літаками-поїздами аби голоду не було.
На жаль, Білорусію після Луки чекає шлях Венесуели мадурської.
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11.08.2020 22:31 Відповісти
ну добре, а взамін Лукашенка хто - куховарка с кацепетівки?
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11.08.2020 22:42 Відповісти
Хтось то буде, Лука не вічний, як і москальська годувальгиця. Як і хунта, що стоїть за Лукою.

Одне точно - чим пізніше Білорусь позбудеться Луки, тім гірше будуть наслідки для білорусів.
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11.08.2020 23:34 Відповісти
ДРУГИМ не дал...
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12.08.2020 09:02 Відповісти
Может введут, а может и нет. Всё в мире относительно и непредсказуемо, а тем более старые пердуны из Евросоюза.
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11.08.2020 20:44 Відповісти
так что бацькина песня про бандитов вагнеровцев выдала его))))бандитов-фашистов называть ребятами(((это жесть!!!с шевронами как у фашистов "наша работа смерть!!!!нужны еще доказательства???
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11.08.2020 20:44 Відповісти
Страшно то как . Может сначала озабоченность ?
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11.08.2020 20:45 Відповісти
Он отметил, что "народ Белоруссии заслуживает лучшего".Источник: https://censor.net/n3213167

які вони кумедні, ті ЄВРОСєки...
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11.08.2020 20:56 Відповісти
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком @mykolayovych45

https://twitter.com/mykolayovych45

а пам'ятаєте тезу "Майдан без політиків", яку в Україні розганяли деякі недорогенькі?
тепер ми бачимо наочно, чим закінчуються такі протести
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11.08.2020 20:57 Відповісти
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197 https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1292921374105903109 21 ч

Лайфхак.
Як вивести людей на опіздюлювання, їх злити і уїбати в невідомому напрямку.
У нас помню такий Мустафа Найем і Єгор Соболєв були. Які студентів під беркутню підклали, а самі уїбенили в невідомому напрямку.
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11.08.2020 21:23 Відповісти
Из серии зашкваров депутатов:
Гончаренко из ЕС зарегистрировал в Раде постановление о непризнании выборов и нелегитимности президента Лукашенка!
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11.08.2020 20:59 Відповісти
Єврпопікі, а вам не пікуй?
Чи Пуйлович грошенят підкинув.
Сябрам подобався "совковий заповідник".
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11.08.2020 20:59 Відповісти
Зе🤢🤡👃🏻🎹💩жопики ,так это ж вы ,видите в глазах ***** мир!
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12.08.2020 01:05 Відповісти
Ой як страшно аж жуть
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11.08.2020 21:01 Відповісти
лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси привлекать или наказывать глупо! Они,
мешками с бульбой битые...
с мозгами лукашенком кастрированными...
с мозолями на языке от жополизства страдающие...

Оставьте их в покое пока главного усатого идиота не забьют палками на площади)
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11.08.2020 21:11 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVbYXsHKKFyyXgD1L5iUNaCFpG2xnmRBi7oNnIyGNLeE8bvCBe5qk8b7JXtRfDH7hSQD3ct5AtOpCY4gUiw23NMDzmTQ33PGOuZvRuC6TtnYacXiFKo8CpMiEYwUo45vkM&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp

БЕЛАРУСЬ. СУБЪЕКТИВНО.

Я несколько дней молчал, наблюдая за комментариями в ФБ, большую часть из которых можно свести к:

- Тихановская - кукла Путина;

- Всё будет, как в Армении;
- Несколько дней побузят и успокоятся;
- Лукашенко - зло, но может наступить ещё худшее зло.

Как ни странно прозвучит, но всё это в сложившейся ситуации не важно.

Да, тактически Путин одержал победу - у Лукашенко сейчас не остаётся выхода, как окончательно броситься в объятия к старшему брату и стать ещё более управляемым.

Да, Тихановская может оказаться альтернативной куклой, которую используют в интересах Кремля (прошу при этом не забывать, что зачастую Кремль сам распускает такие слухи ради дискредитации зарубежных лидеров).

Да, возможно повторение армянского сценария.

Всё это возможно, но Беларусь никогда уже не будет прежней. Даже если Тихановская не выдержала давления и просто сбежала, в эти дни в стране рождается новое гражданское общество, которое вынесет на поверхность новых лидеров.

Самый критический вариант для страны - ввод регулярных войск РФ под видом миротворцев. Пойдёт на это Путин? Не знаю... Буквально вчера вечером разговаривал с одним из европейских дипломатов. Который сказал, что США и старая Европа отреагируют на это отключением SWIFT и максимальным сворачиванием энергетических проектов.

На мой резонный вопрос, почему союзники так не поступили во время вторжения в Украину, он мне выдал примерно следующее (не дословно): "С Крымом всё было сложно, исходя из исторических и социальных реалий (от себя: международное право, значит, побоку?), а Донбасс слишком далеко от наших границ, чтобы мы шли на радикальные шаги. Беларусь же у нас в подбрюшье, поэтому реакция будет жёстче. А Украину мы будем поддерживать настолько, насколько её будет поддерживать само руководство страны. Мы ждали результаты ваших выборов, и если бы победителем оказался Порошенко, мы были готовы на более резкие шаги в отношении РФ. Но сейчас видим, что Киев сам идёт на уступки России - зачем мы будет лезть в чужую игру?" Цинично, да?

Возвращаясь к нашим баранам. Накануне выборов в Беларуси (и это не случайно) был создан Люблинский треугольник, и создан он был (это важно!) по настоянию и под протекторатом Госдепа.

Сразу скажу - это не мёртворожденный ГУУАМ, а реальное политическое образование, направленное на противодействие РФ в военной и энергетической областях. Одна из его главных целей - втягивание в его работу Беларуси. Не прямо сейчас, а постепенно - на это могут уйти годы. И создание такого политического объединения считаю чуть ли не единственным позитивным моментом на международном направлении при этой власти, ибо всё остальное, что она делает - имитация и показуха.

Вывод: мы мало чем можем повлиять на ситуацию в Беларуси. Единственное, что нам остаётся - поддерживать гражданское общество в этой стране, которое, рано или поздно родит новых лидеров, создаст соответствующий триггер и водрузит над страной бело-красно-белое знамя. Тогда Балтийско-Черноморская дуга замкнётся. Жыве Беларусь!

UPD. Меня читают белорусы в том числе. Один из них написал мне в личку: "Знаете, что убивает больше всего? Что большинство украинцев в нас не верят. Не верят в нашу искренность и в то, что мы не куклы на ниточках у Кремля..." No comments.
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11.08.2020 21:17 Відповісти
В чем-то правильно сказано: Единственное, что нам остаётся - поддерживать гражданское общество в этой стране, которое, рано или поздно родит новых лидеров.
Но не слишком ли мы высокого мнения о себе? Когда же мы начнем поддерживать гражданское общество у себя в Украине, причем правильно поддерживать. Чтобы оно наконец начало рождать новых, нормальных лидеров? Почему у НАС нет нормальных лидеров? Если бы были, то люди не выбирали бы по приколу клоуна олигарха. И не надо рассказывать, что Порох золото, а это народ такой, что голосует не за тех, то есть не за золотого Пороха.
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11.08.2020 21:51 Відповісти
ну ненадо уж так самоуничижительно...ничего в нас ненормального нет.в любой стране мира10-20% пассионариев,30% ретроградов и около 50% болота,которое примкнет то к одним,то к другим.
ждем следующей волны синусоиды,когда 50 примкнут к пассионариям
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11.08.2020 22:26 Відповісти
Я говорю о том, что нам надо заниматься рождением и лелеянием лидеров для себя. Это абсурдно помогать другим в том, что мы сами для себя не умеем.
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11.08.2020 22:40 Відповісти
"большинство украинцев в нас не верят.Не верят в нашу искренность и в то, что мы не куклы на ниточках у Кремля..
сами виноваты - 26 лет терпеть... терпилы
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11.08.2020 21:55 Відповісти
Жопу подотрите своими мерами...лука выставил очко под китай... и теперь будет у ***** сосать, а пекину выставлять жопу для введения товаров и технологий....
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11.08.2020 21:32 Відповісти
https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews


https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293244763370663938 35 мин

Евросоюз может направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.
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11.08.2020 21:33 Відповісти
А они уже априори определили, что были фальсификации?
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11.08.2020 21:46 Відповісти
На Западе очень много людей с высоким интеллектом. Они поднимают высокие технологии и Запад за счет них процветает. Но что-то Западу с политиками не везет. Много каких-то не понимающих простых вещей. Наверно в политику идут те, кто не годятся больше никуда. Отсюда и тупо без нормальных фактов определили, что были фальсификации.
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11.08.2020 22:05 Відповісти
Бывает, что умные люди несут нелепую чушь; но иногда они это делают сознательно, глядя на уровень аудитории или в зависимости от целей, которые желают достичь своими высказываниями.
Похоже, в данном случае товарищ хотел снова завести впавшую в уныние протестную публику Беларуси.
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11.08.2020 22:17 Відповісти
ну так ви недооцінюєте політиків - вже Україну зробили сировинною базою, тепер черга до Білорусії дійшла...
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11.08.2020 22:19 Відповісти
О Меркельша как раз в эту группу подходит, то есть в ту где не годятся больше никуда
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12.08.2020 01:11 Відповісти
Есть такая версия, что у Лукашенко сейчас не остаётся выхода, как окончательно броситься в объятия к "старшему брату" и стать ещё более управляемым.
Частично может быть. Но я уверена, что государственность он сдавать не будет. А это главное.
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11.08.2020 21:55 Відповісти
так воно до того йде - розіграється карта ослаблення Білорусії руками буратін....
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11.08.2020 22:17 Відповісти
Я подивилася сторінку. Ви один із вкрай небагатьох адекватних коментаторів на сенсорі.
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11.08.2020 23:01 Відповісти
а в чём по-вашему выражается так называемая государственность Беларуси? лично я, не вижу там никакой государственности.
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12.08.2020 13:27 Відповісти
качан кукурузы и две картошки ложили они на ваши меры как и путлер. Кушайте больше гороха, производите газ и вот только тогда говорите о мерах. Вас там скоро в европе беженцы в унитазах топить будут за толерантность.
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11.08.2020 22:29 Відповісти
Да у нас уже почти всё китайское и уже пожалуй с годов так 90 своё только пожалуй сырьё ,обидно но так оно и есть, многие заводы, ну например харьковский Миол вообще своего не производят ,а лишь тупо перепродают и клеят свои шильдики что китайцев в принципе устраивает как бы не наше гавно и нам проще а вот ещё для примера в магазинах сети АТБ часто продают товар как бы заводов днепропетровских предприятий ,но на самом деле корни то у большинства этих товаров китайские и так кругом
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12.08.2020 01:08 Відповісти
Что опять выразят глубокую озабоченность?
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12.08.2020 01:09 Відповісти
Пока они расчумаются бацька еще пару сроков успеет отбарабанить)
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12.08.2020 09:44 Відповісти
Я думаю ложили они на эти меры.
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12.08.2020 10:16 Відповісти
евросоюз в своём репертуаре. всё как обычно: озабоченность и унылая болтовня
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12.08.2020 13:24 Відповісти
 
 