Євросоюз припускає запровадження заходів проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі, - Боррель

Аналіз відносин Євросоюзу з Білоруссю після президентських виборів може призвести до заходів проти тих, хто фальсифікував результати голосування і застосовував насильство, заявив у вівторок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС і Білоруссю покращилися. Але без прогресу в галузі прав людини і верховенства закону відносини між ЄС і Білоруссю можуть тільки погіршуватися", - йдеться в повідомленні, поширеному в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саме на цьому тлі ми будемо оцінювати дії білоруської влади щодо врегулювання поточної ситуації і проводити поглиблений аналіз відносин ЄС з Білоруссю. Це може містити, серед іншого, вживання заходів проти осіб, відповідальних за спостережуване насильство, необґрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів", - зазначається в документі.

У заяві від імені Євросоюзу підкреслюється, що ЄС уважно стежить за розвитком подій навколо президентських виборів. "Під час виборчої кампанії народ Білорусі продемонстрував прагнення до демократичних змін", - вважає Боррель.

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При цьому він підкреслює, що "вибори не були ні вільними, ні справедливими".

"Державна влада, - сказав високий представник ЄС із закордонних справ, - застосували непропорційне і неприйнятне насильство, в результаті чого принаймні одна людина загинула і багато хто зазнав поранення. Тисячі людей були затримані, і придушення свободи зібрань, ЗМІ та вираження думок посилилося".

"Ми закликаємо білоруську владу негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих. Крім того, звіти місцевих спостерігачів, які заслуговують на довіру, показують, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-учасниці ОБСЄ", - заявив глава європейської дипломатії.

Він зазначив, що "народ Білорусі заслуговує на краще".

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Боррель закликав політичне керівництво Білорусі "почати справжній і всеосяжний діалог з більш широким суспільством, щоб уникнути подальшого насильства".

"ЄС продовжуватиме підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь", - запевнив глава європейської дипломатії від імені 27 держав-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".