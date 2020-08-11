Білий дім розкритикував російську вакцину проти COVID-19 - пройшла дуже мало клінічних випробувань

Російська вакцина проти коронавірусної інфекції пройшла дуже мало клінічних випробувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила радниця американського президента Келліенн Конуей в ефірі телеканалу Fox News.

Вона зазначила, що в США стандарти встановлюються Федеральним управлінням з лікарських засобів, тоді як Росії до Штатів ще далеко.

За її словами, в Сполучених Штатах зараз шість варіантів вакцини на третій стадії розробки, а в РФ ще не дійшли до цього.

Конуей також додала, що США зараз перебувають на завершальній стадії створення двох вакцин з шести потенційних препаратів. Вона зазначила, що, ймовірно, в наступні кілька місяців в країні з'являться сотні мільйонів доз вакцини.

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