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Новини Коронавірус і карантин
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Білий дім розкритикував російську вакцину проти COVID-19 - пройшла дуже мало клінічних випробувань

Білий дім розкритикував російську вакцину проти COVID-19 - пройшла дуже мало клінічних випробувань

Російська вакцина проти коронавірусної інфекції пройшла дуже мало клінічних випробувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила радниця американського президента Келліенн Конуей в ефірі телеканалу Fox News.

Вона зазначила, що в США стандарти встановлюються Федеральним управлінням з лікарських засобів, тоді як Росії до Штатів ще далеко.

За її словами, в Сполучених Штатах зараз шість варіантів вакцини на третій стадії розробки, а в РФ ще не дійшли до цього.

Конуей також додала, що США зараз перебувають на завершальній стадії створення двох вакцин з шести потенційних препаратів. Вона зазначила, що, ймовірно, в наступні кілька місяців в країні з'являться сотні мільйонів доз вакцини.

Також читайте: Путін заявив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини від коронавірусу

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (23613) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
А вакцина на основе бояры? Тогда всё путём!
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11.08.2020 20:59 Відповісти
+22
Палучілась! Єта руській прарив!

Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19 - прошла слишком мало клинических испытаний - Цензор.НЕТ 7320
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11.08.2020 21:00 Відповісти
+17
Доиспытают на населении. Как обычно.
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11.08.2020 21:00 Відповісти
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Нарешті! У ху#ла є те, що знищить гвинторогих. Дайте цьому спонсору тероризму шнобелівську премію.
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11.08.2020 22:13 Відповісти
"зныщить"? а если и вирус и лекарство от него у какцапов уже были? и это они выпустили вирус "в люди"?
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11.08.2020 22:24 Відповісти
Припиніть! В теорії змов я не дуже вірю. Цей вірус має природнє походження, це вже факт.
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11.08.2020 22:28 Відповісти
и что? какцапы, с помощью пленных немецких учённых, могли выявить инфекционного агента у летучих мышей, способного заражать людей, параллельно разработать вакцину... спустя десятки лет - запулить вирус в мир, чтобы вьехать со своей старой вакциной на белом коне - спасителей Человечества
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11.08.2020 22:32 Відповісти
Я впевнена, що жодна країна в світі не стане купувати вакцину на расєі. Тому, все те, що було зроблено - мавпяча праця та гроши на вітер.
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11.08.2020 22:39 Відповісти
Нет. Можно сп*здить разработку в США или Англии, быстро наладить производство подобия с помощью г*вна и палок, и сразу бросить в продажу чтобы испытать на россиянах. Если повезет и вакцина будет работать, через пару месяцев испытания на россиянах начнут продавать ее людям.
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11.08.2020 22:52 Відповісти
коли заробляються сотні млрд зелених це і є змова
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11.08.2020 23:10 Відповісти
Против вакцины лаптей нужны санкции!!!...кто привился...того в америку-не пускать
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11.08.2020 22:26 Відповісти
Дык не прошла еще!
Просто Вашингтон испытывает вакцину на бабуинах, а Москва - на россиянах.
Дело в том что россияне и бабуины - человекоподобные приматы одного уровня.
Для испытания вакцины вполне пригодны.
Через пару месяцев, после испытания вакцины на россиянах, если все будет нормально ее можно будет испытывать на людях.
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11.08.2020 22:50 Відповісти
Президент владимир пуйло объявил 11 августа о регистрации в России первой вакцины от COVID-19. Таким образом, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире.
пуйло заявил об этом, открывая во вторник совещание с членами правительства в Ново-Огарёво. Он также добавил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции, https://tass.ru/obschestvo/9171305 сообщает ТАСС.
Как https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-06/moscow-expands-covid-19-vaccine-campaign-as-drug-nears-approval сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая ещё не была зарегистрирована. Cреди тех, кто https://echo.msk.ru/news/2688423-echo.html получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он отказался от вакцинации.
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11.08.2020 22:53 Відповісти
рашистская вакцина "новичок с короной"
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11.08.2020 23:02 Відповісти
тут застолбить важно, а статистика подтянется
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12.08.2020 00:50 Відповісти
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