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Білий дім розкритикував російську вакцину проти COVID-19 - пройшла дуже мало клінічних випробувань
Російська вакцина проти коронавірусної інфекції пройшла дуже мало клінічних випробувань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила радниця американського президента Келліенн Конуей в ефірі телеканалу Fox News.
Вона зазначила, що в США стандарти встановлюються Федеральним управлінням з лікарських засобів, тоді як Росії до Штатів ще далеко.
За її словами, в Сполучених Штатах зараз шість варіантів вакцини на третій стадії розробки, а в РФ ще не дійшли до цього.
Конуей також додала, що США зараз перебувають на завершальній стадії створення двох вакцин з шести потенційних препаратів. Вона зазначила, що, ймовірно, в наступні кілька місяців в країні з'являться сотні мільйонів доз вакцини.
Топ коментарі
+23 мойша одесский
показати весь коментар11.08.2020 20:59 Відповісти Посилання
+22 4 Повістки
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+17 шут
показати весь коментар11.08.2020 21:00 Відповісти Посилання
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Просто Вашингтон испытывает вакцину на бабуинах, а Москва - на россиянах.
Дело в том что россияне и бабуины - человекоподобные приматы одного уровня.
Для испытания вакцины вполне пригодны.
Через пару месяцев, после испытания вакцины на россиянах, если все будет нормально ее можно будет испытывать на людях.
пуйло заявил об этом, открывая во вторник совещание с членами правительства в Ново-Огарёво. Он также добавил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции, https://tass.ru/obschestvo/9171305 сообщает ТАСС.
Как https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-06/moscow-expands-covid-19-vaccine-campaign-as-drug-nears-approval сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая ещё не была зарегистрирована. Cреди тех, кто https://echo.msk.ru/news/2688423-echo.html получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он отказался от вакцинации.