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В Україну повернулися 12 моряків судна Srakane, які рік перебували в ізоляції в Бразилії, - МЗС

В Україну повернулися 12 моряків судна Srakane, які рік перебували в ізоляції в Бразилії, - МЗС

12 громадян України, членів екіпажу судна Srakane, які майже рік перебували в ізоляції в бразильському порту, повернулися додому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

На початку червня стало відомо, що 12 громадян України, які входили до складу екіпажу судна Srakane, фактично опинилися в ізоляції в порту міста Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилія), майже рік не отримували заробітну плату і не могли повернутися в Україну .

Українські консули в Сан-Пауло встановили контакти з бразильськими компетентними органами, оперативно організували відвідування судна і забезпечили надання необхідної медичної допомоги одному з наших співвітчизників.

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"Завдяки роботі консулів і скоординованим з бразильською стороною діям протягом липня всі українські громадяни отримали невиплачену заробітну плату і нарешті успішно повернулися на Батьківщину", - зазначили в МЗС.

Автор: 

Бразилія (287) МЗС (4202) моряки (927)


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Топ коментарі
+9
Как вы яхту назовете, так она и поплывет...)))
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11.08.2020 21:18 Відповісти
+5
Сраканє повернулись ?
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11.08.2020 21:14 Відповісти
+4
В Украину вернулись 12 моряков судна Srakane, которые год находились в изоляции в Бразилии, - МИД - Цензор.НЕТ 2155
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11.08.2020 21:25 Відповісти
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О Раша Срака дубль два
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11.08.2020 21:14 Відповісти
Сраканє повернулись ?
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11.08.2020 21:14 Відповісти
Робота та суть їхньої ситуації точно відповідає назві судна.
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11.08.2020 21:28 Відповісти
А судне на честь чого так "красиво" назвали
Прости господи.
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11.08.2020 21:17 Відповісти
Тай буду Дурік Ковалько.
просто до ковальства мені як до
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3XS919HzKH0UG9MSnFaS1pwd0E
чото там тормозить
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11.08.2020 22:46 Відповісти
Как вы яхту назовете, так она и поплывет...)))
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11.08.2020 21:18 Відповісти
в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец успешно вернулись на Родину", - отметили в МИД. Источник: https://censor.net/n3213170\\\\\\\\\\

Я бы заменил их. Английский я знаю - гьол = чувиха, папа = пахан, фарватер = ой бл*
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11.08.2020 21:19 Відповісти
В Украину вернулись 12 моряков судна Srakane, которые год находились в изоляции в Бразилии, - МИД - Цензор.НЕТ 2155
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11.08.2020 21:25 Відповісти
Ну фсьо! Ще й кран поряд з Делфі буде лежати. Капець якийсь. Напишіть листа Ілону Маску, він вам щось порадить.
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11.08.2020 22:44 Відповісти
читаю коменти недоумків і дивуюсь...
акуєть як смішно, наші українці рік не могли до дому попасти, а вони з назви пароплава глузують....
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11.08.2020 21:26 Відповісти
гамасєкі
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11.08.2020 21:27 Відповісти
Мля, який ти правильний, тебе не нудить від цього?
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11.08.2020 21:40 Відповісти
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11.08.2020 22:51 Відповісти
Это не украинцы. Это кацапская аудитория Петросяна, которая обсыкалась от хохота, когда он "шутил" по поводу названия Видал Сассун. И эта-же аудитория составляет большинство на Цензоре
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11.08.2020 21:33 Відповісти
По перше, де був консул на протязі року?
Какая разніца. Головне за рік консул сраку підняв і почав, щось робить для матросів Srakane.
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11.08.2020 21:45 Відповісти
а год консулы что делали?)!
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11.08.2020 21:53 Відповісти
Что-что? Чесали название сУдна.
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11.08.2020 22:20 Відповісти
Назва судна люто, скажено надає
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11.08.2020 22:33 Відповісти
Ну название судна украинское . Это очевидно.
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11.08.2020 22:50 Відповісти
 
 