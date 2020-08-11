В Україну повернулися 12 моряків судна Srakane, які рік перебували в ізоляції в Бразилії, - МЗС

12 громадян України, членів екіпажу судна Srakane, які майже рік перебували в ізоляції в бразильському порту, повернулися додому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

На початку червня стало відомо, що 12 громадян України, які входили до складу екіпажу судна Srakane, фактично опинилися в ізоляції в порту міста Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилія), майже рік не отримували заробітну плату і не могли повернутися в Україну .

Українські консули в Сан-Пауло встановили контакти з бразильськими компетентними органами, оперативно організували відвідування судна і забезпечили надання необхідної медичної допомоги одному з наших співвітчизників.

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"Завдяки роботі консулів і скоординованим з бразильською стороною діям протягом липня всі українські громадяни отримали невиплачену заробітну плату і нарешті успішно повернулися на Батьківщину", - зазначили в МЗС.