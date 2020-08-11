Евросоюз может направить представителя для переговоров с белорусскими властями. Литва может быть посредником, - Науседа

Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по телефону. По словам президента, также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси.

"Мишель пообещал вернуться с предложениями, то есть относительно возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета - тоже вероятная альтернатива", - сказал президент в распространенном комментарии для СМИ.

По его словам, Литва также готова взять на себя роль посредника в деле разрешения белорусского кризиса. "Времени у нас немного и нужно принимать максимально срочные меры к тому, чтобы взять процесс под контроль и вернуть в цивилизованные рамки", - сказал президент.

"Литва готова посредничать в этом процессе - к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции. Поэтому мы не останемся равнодушными, мы примем все возможные меры на дипломатическом уровне для налаживания контакта со всеми сторонами, чтобы этот процесс посредничества был эффективным, потому что он нуждается в нескольких составляющих: прежде всего, в готовности самих властей Беларуси разговаривать, представительстве оппозиции и, конечно, активной роли посредников", - сказал Науседа.

В последние дни Литва и Польша призвали провести внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Читайте: ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО