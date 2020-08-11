Місцеві вибори в деяких громадах Донецької та Луганської областей, де раніше говорилося про неможливість голосування, можуть відбутися, - ЦВК

У Центральній виборчій комісії заявляють, що перші місцеві вибори в 10 громадах Донецької та 8 - Луганської областей, для яких ЦВК раніше визначила неможливість їх проведення, таки можуть відбутися у разі дотримання певних умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Комісії у вівторок ввечері.

У повідомленні зазначається: 8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія прийняла постанову № 161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року". Цією постановою було встановлено неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України виборів 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області. Також Комісія взяла до відома, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на п’яти виборчих дільниць неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

У зв’язку з неабиякою актуальністю цього питання і увагою до нього з боку суспільства, а також з метою мінімізації спекуляцій на цю тему вважаємо за необхідне оприлюднити документи, на підставі яких ЦВК приймала відповідне рішення (лист Донецької ОДА-ОВЦА, лист Луганської ОДА-ОВЦА).

Також звертаємо увагу, що у цій конкретній ситуації Комісія, як завжди, діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" передбачено, що до повноважень обласних військово-цивільних адміністрацій віднесено надання висновків Центральній виборчій комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів на окремих територіях.

7 серпня 2020 року до Комісії надійшли висновки Донецької та Луганської ВЦА про виборчі дільниці, на яких можливо/неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів. При цьому, наскільки вбачається з отриманих документів, ВЦА свої висновки щодо неможливості проведення виборів базували на позиції цілої низки компетентних органів, до повноважень яких віднесено питання безпеки.

При цьому Комісія вчергове відзначає, що відповідальність за визначення можливості проведення/непроведення виборів на окремих територіях несуть компетентні органи, які наділені відповідними повноваженнями.

"ЦВК не має ні законодавчих повноважень, ні практичних можливостей перевірити реальний стан справ на цих територіях. Разом з цим, ми зобов’язані забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян. Але для цього повинні бути відповідні умови. Безпекові, насамперед. Адже не забуваємо, що найвищою цінністю є Людина, її життя і здоров’я. Також ми не маємо жодних підстав ставити під сумнів висновки, які надали обласні військово-цивільні адміністрації", – зазначив Голова Комісії О. Діденко.

"Тому рішення Центральної виборчої комісії є абсолютно законним, оскільки ґрунтується на відповідних висновках ВЦА. Якщо ж хтось ставить під сумнів наявність фактичних підстав для непроведення виборів на певних територіях, то це вже питання до законності та обґрунтованості висновків обласних військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей", – додав Олег Діденко.

Крім того, є сенс нагадати, що 8 серпня 2020 року своєю постановою № 160 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" ЦВК призначила 1439 таких виборів, тобто на всій підконтрольній території України.

"Безпекова ситуація може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині із них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року", – акцентував Голова ЦВК.