Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції направило президенту України Володимиру Зеленському лист, в якому повідомило про корупційні ризики в нормах закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК наголосило, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики та фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечать одне одному", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем при отриманні дозвільних документів, унеможливить чесну конкуренцію і прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

У НАЗК повідомили, що раніше була проведена антикорупційна експертиза законопроєкту, внаслідок чого виявлено понад два десятки істотних корупційних ризиків, серед яких:

Процедура формування складу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей суперечить Конституції України, а необхідна кількість її членів для ухвалення рішень чітко не визначена.

Широкі дискреційні повноваження Комісії (можливість діяти на власний розсуд) під час визначення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть сертифікацію та інспектування грального обладнання, можуть призвести до суб’єктивних рішень її членів та формування корупційних практик.

Запровадження нових дозволів без внесення змін до Закону України "Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності" може призвести до зловживань під час здійснення державного нагляду (контролю).

Підстави для отримання та анулювання ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор чітко не визначені. Через це Комісія зможе зловживати повноваженнями та надавати ліцензії обраним підприємствам.

Процедура внесення плати за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор є суперечливою, оскільки передбачає два варіанти її внесення, які виключають один одного. Застосовуючи ці взаємовиключні норми на власний розсуд, Комісія зможе "підігравати" потрібним учасникам ринку.

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У НАЗК вважають, що підписаний закон не може бути реалізований, враховуючи наявність в його тексті двох взаємовиключних положень:

в одному положенні йдеться про те, що кандидатури для призначення на посади Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на розгляд Кабінету Міністрів вносить Прем’єр-міністр;

інше положення визначає, що відповідні кандидатури на розгляд Кабінету Міністрів вносяться Комісією з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу.

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Крім того, наголошується, що в проголосованому парламентом у другому читанні тексті не було враховано жодної рекомендації НАЗК.

"НАЗК сподівається, що Президент ініціює зміни, які дозволять усунути вказані корупційні ризики та зробити закон можливим для виконання", - підкреслили в антикорупційному відомстві.