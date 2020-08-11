Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК
Національне агентство із запобігання корупції направило президенту України Володимиру Зеленському лист, в якому повідомило про корупційні ризики в нормах закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"НАЗК наголосило, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики та фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечать одне одному", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем при отриманні дозвільних документів, унеможливить чесну конкуренцію і прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.
У НАЗК повідомили, що раніше була проведена антикорупційна експертиза законопроєкту, внаслідок чого виявлено понад два десятки істотних корупційних ризиків, серед яких:
- Процедура формування складу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей суперечить Конституції України, а необхідна кількість її членів для ухвалення рішень чітко не визначена.
- Широкі дискреційні повноваження Комісії (можливість діяти на власний розсуд) під час визначення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть сертифікацію та інспектування грального обладнання, можуть призвести до суб’єктивних рішень її членів та формування корупційних практик.
- Запровадження нових дозволів без внесення змін до Закону України "Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності" може призвести до зловживань під час здійснення державного нагляду (контролю).
- Підстави для отримання та анулювання ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор чітко не визначені. Через це Комісія зможе зловживати повноваженнями та надавати ліцензії обраним підприємствам.
- Процедура внесення плати за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор є суперечливою, оскільки передбачає два варіанти її внесення, які виключають один одного. Застосовуючи ці взаємовиключні норми на власний розсуд, Комісія зможе "підігравати" потрібним учасникам ринку.
У НАЗК вважають, що підписаний закон не може бути реалізований, враховуючи наявність в його тексті двох взаємовиключних положень:
- в одному положенні йдеться про те, що кандидатури для призначення на посади Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на розгляд Кабінету Міністрів вносить Прем’єр-міністр;
- інше положення визначає, що відповідні кандидатури на розгляд Кабінету Міністрів вносяться Комісією з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу.
Крім того, наголошується, що в проголосованому парламентом у другому читанні тексті не було враховано жодної рекомендації НАЗК.
"НАЗК сподівається, що Президент ініціює зміни, які дозволять усунути вказані корупційні ризики та зробити закон можливим для виконання", - підкреслили в антикорупційному відомстві.
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Фсьо! Тепер заживемо! Останню проблему в державі вирішили! а мо то вимога МВФ ?
шмаркля не был бы собой, не обос*равшись даже в таком деле...
податок на пай пару сотень гивень в год
а казино десять миллионов баксов для открыться
хотя какая тебе разница? Ты никогда не будешь играть в казино и никогда у тебя не будет пая
https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss
Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», и ОСВОБОДИЛ игорные заведения от налогов на 4 года.
Если это не коррупция и преступный сговор, тогда что?
на бюджет 2021 уже заложено 4 лярда доходов от игорки
не повторяй брехню, оаспространяемую подфуйловниками
2. И только после чтения Закона суй сюда свое лицо обсуждать Закон
це той напівграмотний намагається представити ситуацію так, ніби казино ніч не буде платити державі і типу щось можливо буде корупційна складова
платіж за дозвіл буде значний, крапка
недоїмку до бюджету чи чергові хотілки головних тримачів акції ЗЕнедоумка
плюс обычные ежедневные хозяйственные мероприятия, аренда помещения, освещение, озрана, персонал и т.д.
Так что разницы практически нет.
буде.
Зеленский в курсе, для этого закон и создавался.
Дождались когда Бубочка подпишет закон и только после этого начали его "мочить".
Даже слушать не хочется.
Закон не читал, них не понимаю но резко осуждаю
А доводы представленные НАПК, это вообще фигня.
есть покупка лицензии
280 митллионов гривен на 4 года
это освобождение от уплаты??
если ты можешь заплатить в бюджет 280 млн, то пользуйся этим освобождением, открывай казино и станешь мегаолигархом
Даже в кофейне человек 70 в день бывает, а в казино человек 300-400 зайдет.
И если каждый из них оставит хотя бы тысячу, то в год будет от 110 до 150 миллионов.
у тебя с головой все в порядке???
в казино 300-400 в день не зайдет
и те, что зайдут, могут и выиграть
есди ты никогда не был в казино, зачем лезешь обсуждать то, о чем не имеешь малейшего понятия?
Может у тебя готовый бизнес-план по казино просчитан?
Четыре года назад знакомый сдавал в Броварах 100кв м помещение под онлайн-казино за 60 000 гривен в месяц!
А это периферия где не так много посетителей!
для онлайн-казино неважно местоположение, ибо єто онлайн, там нет физических посетителей, хоть в Броварах хоть в селе Криве Коліно
Він винний Бені за посаду.
Що тоді, що зараз "ігровим бізнесом" буде заправляти криміналітет.
будь ласка, поясни мені, куди треба зазирнути, щоб я прозрів і побачив щось важливе для людини, що стало гірше за останній рік?
То де воно ? !
Крадуть же менше, а ціни ростуть, нічого нового окрім капітуляції, в нас немає, країна нікуди не рухається, не розвивається.
То де тобі покращало ?
і ніяких алекватних аргументів ти навести не можеш...
крім одного-єдиного, що зрада Зеленського абсолютно очевидна і крапка
Коли, голосив за Зеленського, ти розраховував на непогіршення життя ?
Що для тебе змінились з його приходом ?
Від чого ти себе позбавив разом з програшем Петра ?
В чому твій бонус ?
в "Слуги Однорукого Бандита"
он вище адепт КАКА Я РАЗНІЦА не відчуває погіршень... щаслива людина, мабуть татко з мамою їсти купують і ще памперси міняють
Я се представляю как зе с беней говорит когда опять что то пошло не так)
- Игрь Валеричь, опять жопа! Что делать будем? а то у меня уже обещания заканчиваются.
Як що читав то зрозумів про що?
Откаты от кацапской мафии за лоббистский закон уже взял---вот и отрабатывает не читая!
Какая вам разница? Лишь бы не Порох!