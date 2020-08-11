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Новини Боротьба з корупцією
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Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК

Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції направило президенту України Володимиру Зеленському лист, в якому повідомило про корупційні ризики в нормах закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК наголосило, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики та фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечать одне одному", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем при отриманні дозвільних документів, унеможливить чесну конкуренцію і прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

У НАЗК повідомили, що раніше була проведена антикорупційна експертиза законопроєкту, внаслідок чого виявлено понад два десятки істотних корупційних ризиків, серед яких:

  • Процедура формування складу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей суперечить Конституції України, а необхідна кількість її членів для ухвалення рішень чітко не визначена.
  • Широкі дискреційні повноваження Комісії (можливість діяти на власний розсуд) під час визначення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть сертифікацію та інспектування грального обладнання, можуть призвести до суб’єктивних рішень її членів та формування корупційних практик.
  • Запровадження нових дозволів без внесення змін до Закону України "Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності" може призвести до зловживань під час здійснення державного нагляду (контролю).
  • Підстави для отримання та анулювання ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор чітко не визначені. Через це Комісія зможе зловживати повноваженнями та надавати ліцензії обраним підприємствам.
  • Процедура внесення плати за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор є суперечливою, оскільки передбачає два варіанти її внесення, які виключають один одного. Застосовуючи ці взаємовиключні норми на власний розсуд, Комісія зможе "підігравати" потрібним учасникам ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу

У НАЗК вважають, що підписаний закон не може бути реалізований, враховуючи наявність в його тексті двох взаємовиключних положень:

  • в одному положенні йдеться про те, що кандидатури для призначення на посади Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на розгляд Кабінету Міністрів вносить Прем’єр-міністр;
  •  інше положення визначає, що відповідні кандидатури на розгляд Кабінету Міністрів вносяться Комісією з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу.

Також читайте: Рада відхилила всі постанови про скасування голосування за легалізацію грального бізнесу

Крім того, наголошується, що в проголосованому парламентом у другому читанні тексті не було враховано жодної рекомендації НАЗК.

"НАЗК сподівається, що Президент ініціює зміни, які дозволять усунути вказані корупційні ризики та зробити закон можливим для виконання", - підкреслили в антикорупційному відомстві.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) гральний бізнес (296) НАЗК (1699)


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Топ коментарі
+18
Закон про игорный бизнес, подписанный Зеленским, создает коррупционные риски и не может быть реализован, - НАПК - Цензор.НЕТ 5720
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11.08.2020 22:39 Відповісти
+16
https://twitter.com/PavloNuss

https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss



Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», и ОСВОБОДИЛ игорные заведения от налогов на 4 года.
Если это не коррупция и преступный сговор, тогда что?
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11.08.2020 22:44 Відповісти
+14
турборежим фотографов и таксистов, В ПРИНЦИПЕ не может иметь других результатов!
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11.08.2020 22:40 Відповісти
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Закон про игорный бизнес, подписанный Зеленским, создает коррупционные риски и не может быть реализован, - НАПК - Цензор.НЕТ 5720
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11.08.2020 22:39 Відповісти
🤣
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11.08.2020 22:41 Відповісти
кто банкует..... еврей Вова ......главный шулер по Украине... для того они и приняли ТАКОЙ ЗАКОН это у них в состоянии зародыша заложено еще...одно... гешефты.. ничего кроме гешефта..у нас сие называют украл и коррупция...
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11.08.2020 22:52 Відповісти
Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7765

Фсьо! Тепер заживемо! Останню проблему в державі вирішили! а мо то вимога МВФ ?
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11.08.2020 23:07 Відповісти
Зеля служит сатане и его ждет судьба Януковича и Лукашенка. Пусть сам уходит, пока не погнали.
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11.08.2020 23:17 Відповісти
как тебя щтырит, полнолуние?
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11.08.2020 23:23 Відповісти
А ты зелин памперс?
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11.08.2020 23:54 Відповісти
Зеленский подписал закон об игральном бизнесе с двумя взаимоисключающими определениями регулятора.


шмаркля не был бы собой, не обос*равшись даже в таком деле...
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11.08.2020 23:20 Відповісти
Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2346
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11.08.2020 23:20 Відповісти
сравнил вибратор с пальцем
податок на пай пару сотень гивень в год
а казино десять миллионов баксов для открыться
хотя какая тебе разница? Ты никогда не будешь играть в казино и никогда у тебя не будет пая
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11.08.2020 23:25 Відповісти
турборежим фотографов и таксистов, В ПРИНЦИПЕ не может иметь других результатов!
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11.08.2020 22:40 Відповісти
бунт на корабле
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11.08.2020 22:41 Відповісти
https://twitter.com/PavloNuss

https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss



Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», и ОСВОБОДИЛ игорные заведения от налогов на 4 года.
Если это не коррупция и преступный сговор, тогда что?
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11.08.2020 22:44 Відповісти
брехня
на бюджет 2021 уже заложено 4 лярда доходов от игорки
не повторяй брехню, оаспространяемую подфуйловниками
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11.08.2020 22:51 Відповісти
1. читай Закон
2. И только после чтения Закона суй сюда свое лицо обсуждать Закон
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11.08.2020 23:09 Відповісти
не плутай поняття податки і плата за ліцензії
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11.08.2020 23:07 Відповісти
я не плутаю
це той напівграмотний намагається представити ситуацію так, ніби казино ніч не буде платити державі і типу щось можливо буде корупційна складова
платіж за дозвіл буде значний, крапка
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11.08.2020 23:11 Відповісти
платіж за ліцензію це одне, а ще ж податки з прибутку, це різні речі, от саме про податки з прибутків він і говорив, чи ти різниці не розумієш?
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12.08.2020 08:08 Відповісти
і бюджета 2021 ще немає, навіть проекта
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11.08.2020 23:08 Відповісти
у тебе нема
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11.08.2020 23:12 Відповісти
його ніде ще нема, а як маєш поділись.
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12.08.2020 08:09 Відповісти
А що ж вони туди запишуть?
недоїмку до бюджету чи чергові хотілки головних тримачів акції ЗЕнедоумка
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11.08.2020 23:19 Відповісти
а вони так бюджет і формують
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12.08.2020 08:05 Відповісти
4 лярда - это лицензии, а налог от прибыли игорного бизнеса отменили на 4 года... так что не314зди ты зеленое чучело..
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11.08.2020 23:18 Відповісти
после долгих дискуссий решили не брать налог на прибыль, ибо как раз именно там и есть коррупция, а просто должны заплатить одно казино 10 миллионов баксов за лицензию
плюс обычные ежедневные хозяйственные мероприятия, аренда помещения, освещение, озрана, персонал и т.д.
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11.08.2020 23:22 Відповісти
все равно - это очень мутная схема..
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11.08.2020 23:30 Відповісти
Что не делает дурак, все он делает не так...
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11.08.2020 22:44 Відповісти
А як же тоді Вава буде отримувати відкати?
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11.08.2020 22:48 Відповісти
Бабло уже на кипрские оффшоры уплыло. Теперь отрабатывать надо.
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11.08.2020 23:11 Відповісти
В Италии все азартные игры и лотереи - монополия государства.
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11.08.2020 22:49 Відповісти
В Украине есть государство в государстве: мафия из судей, чиновников и олигархов.
Так что разницы практически нет.
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11.08.2020 22:58 Відповісти
а в нас монополія Бені.
буде.
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11.08.2020 23:00 Відповісти
"Закон про игорный бизнес, подписанный Зеленским, создает коррупционные риски и не может быть реализован."

Зеленский в курсе, для этого закон и создавался.
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11.08.2020 22:52 Відповісти
А НАПК - те ещё хитровыделанные ТРОЛЛИ!
Дождались когда Бубочка подпишет закон и только после этого начали его "мочить".
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11.08.2020 22:52 Відповісти
Сделали из него полного идиота и что с того?
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11.08.2020 22:54 Відповісти
Он сам с этой задачей хорошо справляется.
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11.08.2020 22:57 Відповісти
приказ кремлевского плешивого карлика: сорвать запуск игорки в Украине любой ценой
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11.08.2020 22:55 Відповісти
Боятся, что мы Крым в рулетку отыграем?
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11.08.2020 22:58 Відповісти
ты даже не в курсе почему в Украине игорку закрыли в 2009??
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11.08.2020 23:15 Відповісти
Очередные консперологические фантазии из кацапских методичек?
Даже слушать не хочется.
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12.08.2020 09:13 Відповісти
главный посыл допысувачив Цензора:
Закон не читал, них не понимаю но резко осуждаю
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11.08.2020 22:54 Відповісти
Да, освободить казино от уплаты налогов это очень альтруистично!
А доводы представленные НАПК, это вообще фигня.
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11.08.2020 22:56 Відповісти
налога нет
есть покупка лицензии
280 митллионов гривен на 4 года
это освобождение от уплаты??
если ты можешь заплатить в бюджет 280 млн, то пользуйся этим освобождением, открывай казино и станешь мегаолигархом
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11.08.2020 23:01 Відповісти
Фактически, да это освобождение от налогов.
Даже в кофейне человек 70 в день бывает, а в казино человек 300-400 зайдет.
И если каждый из них оставит хотя бы тысячу, то в год будет от 110 до 150 миллионов.
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11.08.2020 23:10 Відповісти
взять 10 миллионов баксов просто так - это освободить от налогов??????????
у тебя с головой все в порядке???
в казино 300-400 в день не зайдет
и те, что зайдут, могут и выиграть
есди ты никогда не был в казино, зачем лезешь обсуждать то, о чем не имеешь малейшего понятия?
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11.08.2020 23:19 Відповісти
А ты имеешь?
Может у тебя готовый бизнес-план по казино просчитан?
Четыре года назад знакомый сдавал в Броварах 100кв м помещение под онлайн-казино за 60 000 гривен в месяц!
А это периферия где не так много посетителей!
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11.08.2020 23:28 Відповісти
какой ті умній! я просто горжусь, что нахожусь с тобой на одном форуме!
для онлайн-казино неважно местоположение, ибо єто онлайн, там нет физических посетителей, хоть в Броварах хоть в селе Криве Коліно
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11.08.2020 23:34 Відповісти
А тут 99% пишут в стиле:
Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4428
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11.08.2020 22:58 Відповісти
Я вам даже больше скажу. Закон подрывает экономику Лукашенко. Не Беларуси даже, а именно Лукашенко и его сыновей - под ними этот бизнес и игорных домов понапихали в каждом спальном районе в расчете на игрозависимых богатых туристов. Украинцы к нам больше не поедут. Не хватит денег платить ОМОНу, в Беларуси начнется Майдан, Путін нападе, и прости-прощай ненька Україна. Я правильно излагаю?
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11.08.2020 22:58 Відповісти
Нет времени думать стратегически. Подумаешь, надо параллельно вносить изменения еще в ряд законов и выискивать противоречия в принятом.
Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2219
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11.08.2020 22:59 Відповісти
Зеленський для цього і прийшов - щоб підвищити корупційні ризики для держави.
Він винний Бені за посаду.
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11.08.2020 22:59 Відповісти
А хто кому що винен був, коли при свиночолому на кожному вуглі по десятку ігрових залів стояли? То не було ніяк не зв'язано з корупцією?
Що тоді, що зараз "ігровим бізнесом" буде заправляти криміналітет.
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11.08.2020 23:03 Відповісти
от скажи мені: де я можу конкретно відчути різке погіршення мого життя? у метро? в себе в кишені? в холодильнику? у кінотеатрі? в будці у собаки?
будь ласка, поясни мені, куди треба зазирнути, щоб я прозрів і побачив щось важливе для людини, що стало гірше за останній рік?
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11.08.2020 23:06 Відповісти
ще не вечір ....
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11.08.2020 23:16 Відповісти
на годинник глянь, дурню, уже ніч
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11.08.2020 23:28 Відповісти
правильно цілуй портрета ЗЕнедоумка і спатки вкладайся, а вранці тобі буде черговий серіал Ну там терорист з фільмом чи інший йолоп з заручниками
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11.08.2020 23:31 Відповісти
Ти ж сподівався на покращення !
То де воно ? !
Крадуть же менше, а ціни ростуть, нічого нового окрім капітуляції, в нас немає, країна нікуди не рухається, не розвивається.
То де тобі покращало ?
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11.08.2020 23:38 Відповісти
це мабуть гвардієць ЗЕботоХфеми, он як старається
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11.08.2020 23:40 Відповісти
тобто на моє питання ніякої аргументованої відповіді немає...
і ніяких алекватних аргументів ти навести не можеш...
крім одного-єдиного, що зрада Зеленського абсолютно очевидна і крапка
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11.08.2020 23:48 Відповісти
Не відповіла, бо твоє питання ірраціональне.
Коли, голосив за Зеленського, ти розраховував на непогіршення життя ?
Що для тебе змінились з його приходом ?
Від чого ти себе позбавив разом з програшем Петра ?
В чому твій бонус ?
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12.08.2020 08:51 Відповісти
Предлагаю в этой связи переименовать "Слуг Урода"
в "Слуги Однорукого Бандита"
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11.08.2020 23:19 Відповісти
В воюющей, нищей стране, со стремительно падающей экономикой разогревать игровую эпидемию, убивающую молодёжь - это тягчайшее преступление, за которое ПреЗедент ответит не одним годом тюрьмы.... В лучшем для него случае...
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11.08.2020 23:22 Відповісти
та кому ви це пояснюєте
он вище адепт КАКА Я РАЗНІЦА не відчуває погіршень... щаслива людина, мабуть татко з мамою їсти купують і ще памперси міняють
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11.08.2020 23:34 Відповісти
когда суд?
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11.08.2020 23:50 Відповісти
Скоро.... Гораздо быстрее, чем Вы надеетесь...
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12.08.2020 10:06 Відповісти
Я то думаю, зе кричал не вешайте мой портрет, знал же кто главный) Скакал и отвешивал поклоны на за зановесом беня)
Я се представляю как зе с беней говорит когда опять что то пошло не так)
- Игрь Валеричь, опять жопа! Что делать будем? а то у меня уже обещания заканчиваются.
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11.08.2020 23:41 Відповісти
Так работать невозможно, надо в напк набрать новые лица.
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11.08.2020 23:46 Відповісти
можно набить старые
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12.08.2020 00:07 Відповісти
ЯнєлохМінє42 його взагалі читав?
Як що читав то зрозумів про що?
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12.08.2020 00:46 Відповісти
А чего вы ждали от зеленой, тупой и жадной прислуги?

Откаты от кацапской мафии за лоббистский закон уже взял---вот и отрабатывает не читая!
Какая вам разница? Лишь бы не Порох!
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12.08.2020 01:19 Відповісти
если сам Зеленский создаёт коррупционные риски, то логично что все законы что он подписывает несут также коррупционные риски
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12.08.2020 08:56 Відповісти
Всё к чему прикасается зелёное кодло превращается в гавно
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12.08.2020 10:06 Відповісти
Зеленый лепрекон полный придурок .
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12.08.2020 10:20 Відповісти
У нас при громком пи-деже о равных правах, всё делают в угоду одним и во вред другим. Если бы этим бизнесом занимались простые люди - закон предусматривал бы штрафы посадки крышевание гос половыми органами. А если это занятие высокой власти - тогда надо легализовать и защищать теми же половыми органами власти. И при этом сам закон не предусматривает ответственности тех кто такую Ху-ню придумал. Всем кто сочинял голосовал и подписывал эту Ху-ту, при отрицательном результате, спустить шкуру и посыпать солью.
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12.08.2020 11:09 Відповісти
 
 