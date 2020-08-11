У Білорусі капітан міліції подав у відставку через придушення протестів: "Моя совість чиста. Міліція з народом!". ФОТО
У Білорусі капітан міліції Єгор Ємельянов подав у відставку на тлі протестів і сутичок демонстрантів з міліцією після оголошення підсумків виборів президента.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"17 років служби завершено. Моя совість чиста. Міліція з народом!", - написав Ємельянов в інстаграмі. Його пост за кілька годин набрав понад 80 тис. лайків. У коментарях люди дякують йому за вчинок, "честь і гідність", а також називають "героєм".
Нагадуємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.
Будь ласка, зачекайте...
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Первый литвин с яйцами.Надеюсь не последний.
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory Памяць Сікоры https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory @pamiac_sikory https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory/status/1293159655431196674 7 ч
Вайскоўцы тэрміновай службы, я ведаю сярод маіх падпісантаў вы ёсьць.
Аб'ядноўвайцеся ў каманды аднадумцаў у ротах, дывізіёнах і батальёнах.
Вылучайце патрабаваньні да камандзіраў брыгад і ідзіце да іх на перамовы.
Гаўптвахта не гумовая.
розробників і виконавців треба представити до нагород...незабаром про це мають написати в межах допустимого, звичайно
ИМХО, очень важно, чтобы нашлись нормальные люди не только среди рядовых и сержантов срочной службы, но и среди младших офицеров - до командира роты.Про высших не пишу - обычно они малодоступны, а вот до ком. роты включительно - доступны даже для рядового состава.
Все эти солдаты были вскоре расстреляны по приговору советского суда.
капитану Емельянову надо срочно валить в Украину, пока ещё жив...
понятное дело, что нужно уходить..
наверное надеется, что новая власть после Лукашенко присвоит ему майора...
В Украине силовиков сильно охладило, когда в сети (в подобных чатах и в соцсетях) начали обнародовать их личные данные и данные их семей - жена, дети, родители, семейная фоточка. Без касок и масок, зато с контактами или просто именами и фото.
Вот тогда они сильно испугались.
Я к тому, что быть капитаном в после 17 лет - наверное, и не так зазорно, ведь это возраст до 40.
С вашей логикой согласен. Могу добавить, что запоребрику нужна не просто победа бацьки, а очень желательно - победа через насилие, в идеале - через кровь, чтобы бацька и не мечтал отношения с Западом налаживать.
Но вот что интересно: предусматривают ли бацька с запоребриком, что уличные протесты выйдут из-под контроля - без лидера, без опыта, против всех законов физики? Что тогда может получить бацька - очевидно, на выбор: тюрьма или позорное бегство.
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory Памяць Сікоры https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory @pamiac_sikory https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory/status/1293165926746128384 7 ч
1. АМАП - разыходзімся, каб сысьціся ў іншым мейсцы
2. ВВ са шчытатамі - адступаем на іншы падрыхтаваны рубеж абароны.
3. Міліцыя ў асобных машынах - акружаем, блакуем, каб яны выклікалі падмогу.
там ментам цветы дарят а те их крутят у нас бы молотов уже бы летел в ***** мусору
А так сам чёрт не разберёт, шо там у них твориться...
https://mobile.twitter.com/sicheng_prince
https://mobile.twitter.com/sicheng_prince
生 spearb 네 손님
@sicheng_prince
важный тред, который никто не прочитает, но я всё равно его напишу
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)
Вот некоторая информация, которая поможет.
(тред нижче)
В основному сміття не будуть випробовувати борошна сумління за те, що смороду отак жорстко пригнічують цивільний непослух.
Выкинь гугл-переводчик, пиши на родном языке.
Ряд беларуских источников в соцсетях утверждают, что в разгоне и массовом избиении протестующих в https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?src=hashtag_click #Беларуси участвовали отряды https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D?src=hashtag_click #ОМОН из России.