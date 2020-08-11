У Білорусі капітан міліції подав у відставку через придушення протестів: "Моя совість чиста. Міліція з народом!". ФОТО

У Білорусі капітан міліції Єгор Ємельянов подав у відставку на тлі протестів і сутичок демонстрантів з міліцією після оголошення підсумків виборів президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"17 років служби завершено. Моя совість чиста. Міліція з народом!", - написав Ємельянов в інстаграмі. Його пост за кілька годин набрав понад 80 тис. лайків. У коментарях люди дякують йому за вчинок, "честь і гідність", а також називають "героєм".

Нагадуємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

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