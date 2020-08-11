Третій день протестів у Білорусі: ввечері 11 серпня громадяни знову вийшли на вулиці, силовики хапають людей. ФОТОрепортаж

Сьогодні увечері в Білорусі почалася нова хвиля протестів, о 19:00 громадяни почали виходити на вулиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тelegram канал NEXTA.

Мітингувальників закликали розосередитися і пересуватися по місту невеликими групами до 20 осіб.

"Ми знову виходимо на вулицю! Вчора Мінськ показав усьому світу, що побороти численні і збройні сили карателів - абсолютно реально!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в усіх обласних центрах країни повністю зник мобільний інтернет. Білорусів просять використовувати VPN.

Також протестувальників попереджають про велику кількість озброєних силовиків на вулицях, зокрема - в Мінську. Так на вулиці Пушкінській вони, очевидно, готують засідку.

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Раніше ОМОН розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі мирного демонстранта на Пушкінській.

Міліціонери ловлять і затримують випадкових людей і перехожих.

"На Пушкінській когось уже затримали. Намагайтеся не ходити поодинці! Групою в осіб 5 відбиватися від карателів набагато простіше", - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється про велику кількість військової техніки біля штабу опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тіхановської і закликають людей туди не йти.

Також дивіться: Учасники акції протесту розігнали групу силовиків у Мінську: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?". ВIДЕО











