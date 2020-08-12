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Новини Революція в Білорусі
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Рада Європи може зібратися на позачергове засідання через протести в Білорусі

Рада Європи може зібратися на позачергове засідання через протести в Білорусі

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа провів телефонну розмову з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем. Вони обговорили складну політичну ситуацію в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента Литви.

Науседа закликав інститути ЄС активно реагувати на ситуацію в Білорусі і грати провідну роль в забезпеченні стабільності в країні, поваги демократичних цінностей, прав і свобод людини.

Зокрема, президент Литви закликав провести позачергове засідання Ради Європи для обговорення заходів щодо стабілізації ситуації в Білорусі і обговорення важелів впливу.

Зі свого боку президент Ради Європи запевнив, що найближчими днями поінформує про можливість проведення подібного саміту і можливості використання інших інструментів, що є в розпорядженні ЄС.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

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Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Рада Європи (467) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+10
І виразять мєжгалактічєскую озабоченность
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12.08.2020 00:43 Відповісти
+7
Совет Европы может собраться на внеочередное заседание из-за протестов в Беларуси - Цензор.НЕТ 5971
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12.08.2020 00:42 Відповісти
+5
Оооо, пока эти евробюрократы расчихлятся, Земля три раза перевернется)
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12.08.2020 00:42 Відповісти
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Совет Европы может собраться на внеочередное заседание из-за протестов в Беларуси - Цензор.НЕТ 5971
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12.08.2020 00:42 Відповісти
Таки да, ща в инете вата кирпичами всех марок срет)
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12.08.2020 00:44 Відповісти
вот только фашистами сейчас все называют омоновцев
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12.08.2020 00:45 Відповісти
Сходи на медведчуковские каналы, где лахтинская вата отрабатывает копейку.
Да что там, они уже серут даже на пробеларусских каналах.
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12.08.2020 00:49 Відповісти
Оооо, пока эти евробюрократы расчихлятся, Земля три раза перевернется)
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12.08.2020 00:42 Відповісти
Евробюрократы сволочи, ничего не хотят делать. А ведь они должны делать, но только что?
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12.08.2020 01:01 Відповісти
Как что?
Переложить стопку бумаг с левого края стола на правый и выразить озабоченость)
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12.08.2020 01:21 Відповісти
Они это сделают.
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12.08.2020 01:27 Відповісти
І виразять мєжгалактічєскую озабоченность
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12.08.2020 00:43 Відповісти
Сколько белорусы должны протестовать чтобы европа хоть чтото сделала, а то сплошные бла бла бла
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12.08.2020 00:44 Відповісти
Где-то пол года, как мы, потом выразят озабоченность и ещё через пол года сожаление)
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12.08.2020 00:46 Відповісти
При Порошенко россии не было в Совете Европы, а при Зеленском россию вернули. Так что Совет Европы ничего не сделает для Беларуси.
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12.08.2020 00:48 Відповісти
мда... тогда по такой логике при Зеленском корабли Маска в космос полетели, а вот при порошенко этого не было, поэтому за него нельзя голосовать.
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12.08.2020 00:54 Відповісти
По моей логике украинские политики, в том числе Порошенко убедили европейских политиков не возвращать россию в Совет Европы. А Зеленский для Маска не сделал ничего.
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12.08.2020 00:59 Відповісти
а у европейских политиков, по твоему ветер в голове, раз по такому важному вопросу их переубедил главарь беднейшей страны Европы
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12.08.2020 10:39 Відповісти
Лукашенко умный или конченый дурак?Ваше мнение,господа?
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12.08.2020 00:50 Відповісти
Он хитрожопый на 100%.
Как известно, недостаток ума, человек заменяет хитростью)
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12.08.2020 00:54 Відповісти
- Чем хитрый отличается от хитрож**пого?
- Хитрый, если хочет обмануть, знает, что перед ним умный,
а хитрож**пый убежден, что вокруг него одни идиоты.

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12.08.2020 04:41 Відповісти
Лука сейчас как ни странно это звучит - последняя баррикада Независимости Беларуси.
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12.08.2020 00:55 Відповісти
Это не совсем независимость. Беларусь полунезависимое государство. Протестующие хотят полной независимости своей страны.
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12.08.2020 00:56 Відповісти
вагнеровці ? )))
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12.08.2020 00:59 Відповісти
Давайте всерьез будем говорить о вагнеровцах, когда Лука выдаст нам хотя бы одного.
А то пока похоже, что он их взял в аренду у Пуцина, чтобы народу показать, и скоро назад вернет арендованное имущество.
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12.08.2020 01:05 Відповісти
а то, шо вагнеровца-жертву выносят с поля боя протестующие - это как ?

а он, скотина, против Украины на Донбассе и в Крыму воевал
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12.08.2020 01:09 Відповісти
То чмо в свастиках разве вагнеровец?
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12.08.2020 01:19 Відповісти
вагнеровці то не протестувальники. Вагнеровці то інша сторона в боротьбі за Білорусь.
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12.08.2020 01:19 Відповісти
Полная независимость в мире у стран что можно посчитать на пальцах одной руки..
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12.08.2020 01:07 Відповісти
Ложь. Независимых стран много.
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12.08.2020 01:20 Відповісти
Особенно прекрасно наслажаться независимостью с автозака после массажа ПР-ами за то что сидел на лавке вечером
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12.08.2020 01:04 Відповісти
потому что у протеста нет - ни плана, ни лидера, ни координации , ни требований - никуя нет !!! пострадают невинные люди и отхаркиваться будут еще 10 лет как минимум при любом развале ситуации.
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12.08.2020 01:14 Відповісти
Требование одно и очень простое - вали накуй достало. То что нет лидера в тиранократии даже плюс некого запугивать сажать убивать. Партизанский опыт в плюс. Ну а невинные люди страдают уже более четверти века от комплексов больного диктатора. Остальное диванная демагогия
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12.08.2020 01:27 Відповісти
Лукашенко дурак. Умнее чем Кравчук, где-то на уровне Кучмы и Януковича.
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12.08.2020 00:55 Відповісти
Кучма и овощ два слова без трехсекундной паузы связать не могли, им до Луки как до Луны раком.
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12.08.2020 01:25 Відповісти
Кравчук ещё хуже. У Кравчука словесный понос. Но повторить то что сказал Кравчук невозможно. Потому что в его текстах нет смысла.
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12.08.2020 01:46 Відповісти
Конченный дурак. Он вообразил себе, что существование Беларуси зависит от его личной власти.
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12.08.2020 00:56 Відповісти
не дурак, а просто диктатор. они все так и думают, что без них жизни нет.
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12.08.2020 01:28 Відповісти
Ну да. Не дурак, просто чушь себе какую-то придумал.
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12.08.2020 01:30 Відповісти
Был бы умным, то давно себе замену подготовил как Назарбаев, который вроде и ушел но и остался как бы "отцом нации".
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12.08.2020 00:58 Відповісти
ИМХО умный, но до Кучмы не дотягивает. Кучма на безбедную старость наворовал и от дел отошёл. И теперь он - богатый и всеми уважаемый дедуган. Лукашенку бы за эти годы приготовить себе смену, чтоб когда у народа от его усов будет оскомина (вот как сейчас), то раз и чтоб победил "альтернативный кандидат". А лучше даже до оскомины и не доводить. Вот как в рашке - *****-хйло - онвамнедимон - *****-***** и все довольны.
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12.08.2020 01:00 Відповісти
Ага отошел)
Как быстро все забыли, кто притащил овоща своим ставленником и вызвал первый Майдан)
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12.08.2020 01:28 Відповісти
Я то помню, но народ реально это всё давно забыл и все эти события просто меркнут по сравнению с тем, что было потом.
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12.08.2020 01:36 Відповісти
мудачьё опять рты по открывают чуток и всё а реальных действий ноль, зажрались глазки жиром заплыли не понимают эта чума и до них рано или поздно доберётся(
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12.08.2020 00:54 Відповісти
Щас они кааааак выразят обеспокоенность
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12.08.2020 00:55 Відповісти
а что они должны сделать? ввести войска?
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12.08.2020 00:58 Відповісти
ничего они не должны сделать, потому, что ничего и не могут. Какие они войска будут туда вводить? Американские? Да кто ж им разрешит? Или Латвия свои полтора танка на конной тяге отправит?
Соберутся, побазарят, призовут стороны к сдержанности.
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12.08.2020 01:02 Відповісти
Они не делают не потому что не могут, а потому что не хотят. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Разбирайтесь сами дикари.
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12.08.2020 01:12 Відповісти
И это тоже, конечно. Но реально, что они могут сделать? Бабченко писал про оккупацию и установление марионеточного правительства. Но какой в этом смысл? Вломиться тем не таким уж и большим количеством европейских войск в беларусские леса, где против них моментально вылезет рашка с братской помощью белорусскому народу? Захватят они там чёто или не захватят (скорее всего нет), но по мозгам получат в любом случае. Получить поток гробов и недовольство налогоплательщиков только чтоб белорусы свергли Лукашенка? Танунафиг им такое счастье.
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12.08.2020 01:41 Відповісти
Ну и что?
Делаем ставки выдадут "озабоченность" или "обеспокоенность"?!
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12.08.2020 00:56 Відповісти
весьма и очень
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12.08.2020 01:30 Відповісти
Ставлю бакс за "глубокое беспокойство")
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12.08.2020 01:32 Відповісти
Или глубокую обеспокоенность)
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12.08.2020 01:33 Відповісти
Хотят что-то посоветовать?
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12.08.2020 01:04 Відповісти
Готовятся пачки "озабоченностей" и "обеспокоенностей". Где-то мы это уже видели.
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12.08.2020 01:32 Відповісти
Это так мило?? Или это так тупо..??
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12.08.2020 02:24 Відповісти
 
 