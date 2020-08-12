Рада Європи може зібратися на позачергове засідання через протести в Білорусі

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа провів телефонну розмову з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем. Вони обговорили складну політичну ситуацію в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента Литви.

Науседа закликав інститути ЄС активно реагувати на ситуацію в Білорусі і грати провідну роль в забезпеченні стабільності в країні, поваги демократичних цінностей, прав і свобод людини.

Зокрема, президент Литви закликав провести позачергове засідання Ради Європи для обговорення заходів щодо стабілізації ситуації в Білорусі і обговорення важелів впливу.

Зі свого боку президент Ради Європи запевнив, що найближчими днями поінформує про можливість проведення подібного саміту і можливості використання інших інструментів, що є в розпорядженні ЄС.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

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