Рада Європи може зібратися на позачергове засідання через протести в Білорусі
Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа провів телефонну розмову з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем. Вони обговорили складну політичну ситуацію в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента Литви.
Науседа закликав інститути ЄС активно реагувати на ситуацію в Білорусі і грати провідну роль в забезпеченні стабільності в країні, поваги демократичних цінностей, прав і свобод людини.
Зокрема, президент Литви закликав провести позачергове засідання Ради Європи для обговорення заходів щодо стабілізації ситуації в Білорусі і обговорення важелів впливу.
Зі свого боку президент Ради Європи запевнив, що найближчими днями поінформує про можливість проведення подібного саміту і можливості використання інших інструментів, що є в розпорядженні ЄС.
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.
У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".
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Да что там, они уже серут даже на пробеларусских каналах.
Переложить стопку бумаг с левого края стола на правый и выразить озабоченость)
Как известно, недостаток ума, человек заменяет хитростью)
- Хитрый, если хочет обмануть, знает, что перед ним умный,
а хитрож**пый убежден, что вокруг него одни идиоты.
А то пока похоже, что он их взял в аренду у Пуцина, чтобы народу показать, и скоро назад вернет арендованное имущество.
а он, скотина, против Украины на Донбассе и в Крыму воевал
Как быстро все забыли, кто притащил овоща своим ставленником и вызвал первый Майдан)
Соберутся, побазарят, призовут стороны к сдержанности.
Делаем ставки выдадут "озабоченность" или "обеспокоенность"?!