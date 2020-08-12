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МЗС Білорусі запевняє в готовності до діалогу з іноземними партнерами після масових протестів у країні
Міністерство закордонних справ Білорусі заявляє про готовність почати діалог з іноземними партнерами у зв'язку з протестами в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.
У документі наголошується, що Білорусі не байдужа реакція іноземних партнерів, тому вона готова надати конкретні факти про втручання у виборчий процес з-поза меж країни.
"Ми пропонуємо об'єктивно і без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні в Білорусі. Ми готові до конструктивного, а головне - об'єктивного діалогу на цю тему з усіма закордонними партнерами", - йдеться в заяві.
Топ коментарі
+16 Nick Valentine
показати весь коментар12.08.2020 01:17 Відповісти Посилання
+11 Baden
показати весь коментар12.08.2020 02:08 Відповісти Посилання
+7 E. Efremova
показати весь коментар12.08.2020 01:19 Відповісти Посилання
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вам лучше со старшим братом погутарить насчет ввести
А вот Чехия поставляла светошумовые гранаты ментам Беларуси - в этом надо разбираться. Как и в том, почему Китай и Россия первыми признали сфальсифицированные выборы.
- надо было раньше чухаться! Теперь чемодан, вокзал, Барвиха и халупа рядом с Януковичем... с пеньками для бега)
Сынка из страны вывез
ЖИВЕ БЄЛАРУСЬ!
Лука им покажет вагнеровцев.
Но все равно, Лука- не путлер. Именно поэтому его раздавят санкциями в случае, если ему удастся устоять. Переговоры по Донбассу тоже уже в Минске идти не будут. Беларусь будет окончательно отброшена в объятия все того же путена.
Украина, Польша, Литва уже выразили протест против лукашенкиных маразматических действий в отношении митингующих.
"- В частности, было заявлено о смерти человека, даже без минимальной проверки информации. И даже после того, как всем стало очевидно, что это, к счастью, не соответствует действительности, высказывания не были подвергнуты никакой коррекции. А ведь на основании этого уже планируется принимать судьбоносные для отношений нашей страны с ЕС решения. При этом, когда действительно гибнет человек, то трагедию превращают в фарс, изобретая совершенно немыслимые версии. Априори делая виноватыми власти.
Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует? - заявили в МИД.
Там напомнили, что до выборной кампании обращались за содействием партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства.
- Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?
Да, мы пригласили БДИПЧ ОБСЕ позднее обычного. И тому есть ряд весомых причин, о чем мы вас заранее уведомляли. Но ведь мы всегда, при всех критичных заключениях, принимали миссии по наблюдению за выборами. Почему же с такой готовностью вы не приехали в этот раз? Ведь была возможность сделать это, хоть и в усеченном формате, как и в других странах в период пандемии.
МИД готов к конструктивному и объективному диалогу и предлагает партнерам «объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси».
- Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций. Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране.
Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет - проявите не только принципиальность, но и ответственность."
Тут просто прет отвратительное, вызывающее лицемерие. И про подорвавшегося на гранате парня, который, оказывается, находясь под градом гранат хотел взорвать что-то свое. И про того, которого безжалостно давил автозак: да, давил, ну не насмерть же задавил, так чего вы встали в позу, извинитесь теперь перед нами. И про баррикады, которые безоружный народ строил для защиты от агрессивного вооруженного омона. И про здания, которые никто даже не пытался захватывать, а просто единственный раз, в кои-то веки в одном конкретном городе люди пришли и попросили, чтобы ответственное лицо из такого здания показалось и не по разнарядке поговорило с народом. Что, кстати, и произошло, без всяких эксцессов.
А под конец еще и менторский тон. Нравоучения. От ничтожеств, которые ничего не стоят, а только позорят себя еще больше.
https://twitter.com/i/status/1293313891791974400
"Выборы не соответствовали..." - это ни о чем. А сейчас еще заложниками начинают торговаться. Бл@дь, сил нет - лука этих заложников новых каждый вечер набирает. "Бусы без номеров" по районным городкам подростков без разбора отлавливают.
Тут жесткие резолюции нужны и приговоры Международного Трибунала, а они все на путена оглядываются - боятся. Скоро и я со сзлости буду оскорбительно говорить - "либерасты и дерьмократы".