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Новини Революція в Білорусі
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МЗС Білорусі запевняє в готовності до діалогу з іноземними партнерами після масових протестів у країні

МЗС Білорусі запевняє в готовності до діалогу з іноземними партнерами після масових протестів у країні

Міністерство закордонних справ Білорусі заявляє про готовність почати діалог з іноземними партнерами у зв'язку з протестами в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.

У документі наголошується, що Білорусі не байдужа реакція іноземних партнерів, тому вона готова надати конкретні факти про втручання у виборчий процес з-поза меж країни.

"Ми пропонуємо об'єктивно і без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні в Білорусі. Ми готові до конструктивного, а головне - об'єктивного діалогу на цю тему з усіма закордонними партнерами", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Європи може зібратися на позачергове засідання через протести в Білорусі

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+16
Вот как можно использовать европейские и цивилизованые методы в отношении диктаторов востока? Они играют по правилам только и ТОЛЬКО тогда, когда им это выгодно! Сначала побил, покалечил людей, а уже потом давайте разбираться! Поглотили Крым и две области - давайте проведём диалог!
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12.08.2020 01:17 Відповісти
+11
Беларусь.
МИД Беларуси заверяет в готовности к диалогу с иностранными партнерами после массовых протестов в стране - Цензор.НЕТ 4272
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12.08.2020 02:08 Відповісти
+7
Если беларус ведет Телеграм-канал Некста из Польши, то Польша вмешивается в выборы? Или если украинцы протестуют под посольством Беларуси, то мы тоже вмешиваемся? Литва Тихановскую приютила - вмешивается?
А вот Чехия поставляла светошумовые гранаты ментам Беларуси - в этом надо разбираться. Как и в том, почему Китай и Россия первыми признали сфальсифицированные выборы.
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12.08.2020 01:19 Відповісти
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Вот как можно использовать европейские и цивилизованые методы в отношении диктаторов востока? Они играют по правилам только и ТОЛЬКО тогда, когда им это выгодно! Сначала побил, покалечил людей, а уже потом давайте разбираться! Поглотили Крым и две области - давайте проведём диалог!
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12.08.2020 01:17 Відповісти
Про що можуть домовитись люди з кордінально протилежним світоглядом !!))
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12.08.2020 01:39 Відповісти
Це буде друга серія: перемовини-фарс.
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12.08.2020 09:08 Відповісти
Это очередное двустулье и лживый подход в обход
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12.08.2020 01:17 Відповісти
видите ли, они не желают
вам лучше со старшим братом погутарить насчет ввести
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12.08.2020 01:18 Відповісти
а луке с народом, так это по простому, по колхозному
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12.08.2020 01:19 Відповісти
одно другому не мешает
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12.08.2020 01:20 Відповісти
Лука хитрый. Для ху%ла - ОМОН, для Европы - МИД готов к диалогу.
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12.08.2020 01:19 Відповісти
Лука хитрый, насколько ему шизофрения позволяет, но это Европа продажная рыхлая готова всё переговоры вести с уродами.
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12.08.2020 08:52 Відповісти
Если беларус ведет Телеграм-канал Некста из Польши, то Польша вмешивается в выборы? Или если украинцы протестуют под посольством Беларуси, то мы тоже вмешиваемся? Литва Тихановскую приютила - вмешивается?
А вот Чехия поставляла светошумовые гранаты ментам Беларуси - в этом надо разбираться. Как и в том, почему Китай и Россия первыми признали сфальсифицированные выборы.
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12.08.2020 01:19 Відповісти
И кто собирается вести "диалог" с садистом?
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12.08.2020 01:21 Відповісти
Дипломатия, это иногда как работа в гнойном отделении. Противно, но надо.
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12.08.2020 01:29 Відповісти
ха.. РПЦ поздравила Лукашенко. «Вы неизменно уделяете внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей"
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12.08.2020 01:32 Відповісти
и Горный зоофил-пехотинец еще позавчера поздравил Луку одним из первых)
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12.08.2020 01:36 Відповісти
А якої думки єврейська громада ??))
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12.08.2020 01:36 Відповісти
В данном случае бесполезно. По сценарию настает время, когда "протестующим" предстоит грохнуть парочку омоновцев, чтобы оправдать безумие, которое устроили садисты усатого таракана в Минске... Причем совершенно не важно, будет ли это месть садистам от настоящих протестующих, либо садисты сами грохнут своих и свалят на митингарей.
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12.08.2020 01:49 Відповісти
На самом деле страшно, что могут подстроить взрыв или перестрелку с большим количеством гражданских жертв, сразу же обвинить в этом бунтарей, т.е. мирное население и начать уже совсем полноценные боевые действия против своего (своего ли?) народа, как в Сирии.
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12.08.2020 03:36 Відповісти
Шо? Диалог?
- надо было раньше чухаться! Теперь чемодан, вокзал, Барвиха и халупа рядом с Януковичем... с пеньками для бега)
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12.08.2020 01:58 Відповісти
да как-то непохоже, что он куда-то собирается. В отличие от Януковича, у него есть воля и он готов идти до конца, чего бы это не стоило. Так что, как это не прискорбно, но скоро он все это подавит, а ЕС его вяло пожурит.
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12.08.2020 02:09 Відповісти
У него не воля, а "мозаичная психопатия".Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.(с)
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12.08.2020 02:16 Відповісти
В ЕС не нужны диктаторы. "Пожурят", как Милошевича...
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12.08.2020 02:17 Відповісти
ну да ну да. Выразят серьезную озабоченность в лучшем случае.
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12.08.2020 02:43 Відповісти
Ага, воля, ублюдок китайский поздравил, вот и вся воля его,
Сынка из страны вывез
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12.08.2020 02:45 Відповісти
Шо на Цензоре появилось общество анонимных ватников имени енакиевского гопника-претродактеля ?
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12.08.2020 02:53 Відповісти
До какого ещё конца? Все гебисты сыкливые - чкурнёт сразу же, как коктейлями молотова запахнет.
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12.08.2020 08:19 Відповісти
Беларусь.
МИД Беларуси заверяет в готовности к диалогу с иностранными партнерами после массовых протестов в стране - Цензор.НЕТ 4272
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12.08.2020 02:08 Відповісти
Героям слава!
ЖИВЕ БЄЛАРУСЬ!
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12.08.2020 04:54 Відповісти
https://www.facebook.com/JuliaAug/posts/4028551627161708 Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска.
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12.08.2020 02:25 Відповісти
О каком диалоге может идти речь с кровавым диктатором ..не понимаю что в ЕС не знают что в Беларуси люди исчезают и их не находят с 1999 года
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12.08.2020 03:09 Відповісти
Ну с путлером же они в постоянном диалоге и сотрудничестве.
Лука им покажет вагнеровцев.
Но все равно, Лука- не путлер. Именно поэтому его раздавят санкциями в случае, если ему удастся устоять. Переговоры по Донбассу тоже уже в Минске идти не будут. Беларусь будет окончательно отброшена в объятия все того же путена.
Украина, Польша, Литва уже выразили протест против лукашенкиных маразматических действий в отношении митингующих.
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12.08.2020 06:42 Відповісти
Слабенько Цензор цитирует, вот смачный пассаж:

"- В частности, было заявлено о смерти человека, даже без минимальной проверки информации. И даже после того, как всем стало очевидно, что это, к счастью, не соответствует действительности, высказывания не были подвергнуты никакой коррекции. А ведь на основании этого уже планируется принимать судьбоносные для отношений нашей страны с ЕС решения. При этом, когда действительно гибнет человек, то трагедию превращают в фарс, изобретая совершенно немыслимые версии. Априори делая виноватыми власти.
Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует? - заявили в МИД.
Там напомнили, что до выборной кампании обращались за содействием партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства.
- Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?
Да, мы пригласили БДИПЧ ОБСЕ позднее обычного. И тому есть ряд весомых причин, о чем мы вас заранее уведомляли. Но ведь мы всегда, при всех критичных заключениях, принимали миссии по наблюдению за выборами. Почему же с такой готовностью вы не приехали в этот раз? Ведь была возможность сделать это, хоть и в усеченном формате, как и в других странах в период пандемии.
МИД готов к конструктивному и объективному диалогу и предлагает партнерам «объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси».
- Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций. Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране.
Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет - проявите не только принципиальность, но и ответственность."

Тут просто прет отвратительное, вызывающее лицемерие. И про подорвавшегося на гранате парня, который, оказывается, находясь под градом гранат хотел взорвать что-то свое. И про того, которого безжалостно давил автозак: да, давил, ну не насмерть же задавил, так чего вы встали в позу, извинитесь теперь перед нами. И про баррикады, которые безоружный народ строил для защиты от агрессивного вооруженного омона. И про здания, которые никто даже не пытался захватывать, а просто единственный раз, в кои-то веки в одном конкретном городе люди пришли и попросили, чтобы ответственное лицо из такого здания показалось и не по разнарядке поговорило с народом. Что, кстати, и произошло, без всяких эксцессов.

А под конец еще и менторский тон. Нравоучения. От ничтожеств, которые ничего не стоят, а только позорят себя еще больше.

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12.08.2020 03:30 Відповісти
Так протесты все таки массовые? Странно, что они масовые если усатый убийца и подонок "набрал" 80% голосов, как утверждает его счетовод. Кто же тогда так массово выходит на протесты и так массово бастует на заводах и фабриках? Чехи? Поляки с литовцами или бИндерИвци?
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12.08.2020 05:47 Відповісти
Модер Цензора вот еще видео из Беларуси .Тут я считаю дно пробито полностью ,люди из окон многоэтажных домов кричат ОМОНу -Уходите ну и брань всякую ,в ответ омоновцы стреляют по окнам жилых домов ..Это вообще жесть я считаю ..Беспредел полность крошит все Законы и Конституцию Белорусов ,хотя у них этого нет с 1999 года ,когда Лукашенко в стиле мафиози украл троих опонентов ,которые не найдены по сей день
https://twitter.com/i/status/1293313891791974400
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12.08.2020 06:05 Відповісти
а с какими именно иностранными партнерами?
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12.08.2020 06:06 Відповісти
От жешь циничные мрази. Готовы они к "диалогу" с "партнёрами". Видно школа ***** и те же термины. Тараканов надо давить, а не разговаривать с ними.
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12.08.2020 07:02 Відповісти
После протестов гебнявый МИД уже будет сидеть или бежать в Ростов, диалог будет вести уже новый народный МИД.
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12.08.2020 08:21 Відповісти
Непризнание луки президентом , об'явление его и его подельников(силовой блок, чиновников,МИД) вне закона - вот какая позиция должна преобладать у коллективного Запада!
"Выборы не соответствовали..." - это ни о чем. А сейчас еще заложниками начинают торговаться. Бл@дь, сил нет - лука этих заложников новых каждый вечер набирает. "Бусы без номеров" по районным городкам подростков без разбора отлавливают.
Тут жесткие резолюции нужны и приговоры Международного Трибунала, а они все на путена оглядываются - боятся. Скоро и я со сзлости буду оскорбительно говорить - "либерасты и дерьмократы".
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12.08.2020 08:22 Відповісти
хитродупий маразматік надіється уникнути санкцій
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12.08.2020 09:43 Відповісти
 
 