МЗС Білорусі запевняє в готовності до діалогу з іноземними партнерами після масових протестів у країні

Міністерство закордонних справ Білорусі заявляє про готовність почати діалог з іноземними партнерами у зв'язку з протестами в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.

У документі наголошується, що Білорусі не байдужа реакція іноземних партнерів, тому вона готова надати конкретні факти про втручання у виборчий процес з-поза меж країни.

"Ми пропонуємо об'єктивно і без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні в Білорусі. Ми готові до конструктивного, а головне - об'єктивного діалогу на цю тему з усіма закордонними партнерами", - йдеться в заяві.

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