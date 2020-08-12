Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів

У Білорусі зібрали майже мільйон доларів на підтримку репресованих під час протестів після голосування на виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент DW у Мінську.

Близько мільйона доларів сягнула сума збору пожертвувань на підтримку репресованих під час протестів у Білорусі. Збір коштів почала ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому, тоді передбачалося, що гроші мали піти на оплату штрафів для затриманих під час вуличних пікетів.

Про те, що зібрано мільйон, написав на своїй сторінці у Facebook координатор ініціативи Олексій Леончик.

"Мільйон. Мільйон на поранених, на заарештованих, на покалічених. Завтра ми викладемо протокол, як звертатися по допомогу тим, хто постраждав під час сутичок. Дякую вам за солідарність. Це абсолютний рекорд", - написав він.

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Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ та кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.