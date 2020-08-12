Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів
У Білорусі зібрали майже мільйон доларів на підтримку репресованих під час протестів після голосування на виборах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент DW у Мінську.
Близько мільйона доларів сягнула сума збору пожертвувань на підтримку репресованих під час протестів у Білорусі. Збір коштів почала ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому, тоді передбачалося, що гроші мали піти на оплату штрафів для затриманих під час вуличних пікетів.
Про те, що зібрано мільйон, написав на своїй сторінці у Facebook координатор ініціативи Олексій Леончик.
"Мільйон. Мільйон на поранених, на заарештованих, на покалічених. Завтра ми викладемо протокол, як звертатися по допомогу тим, хто постраждав під час сутичок. Дякую вам за солідарність. Це абсолютний рекорд", - написав він.
Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ та кийки.
За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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А теперь и сама туда сбежала ?!
А ещё вопрос , хто вторым Бацьку поздравил типа "с пАбэдАй" - не ***** ли ?!
А кто в Украине из политиков - сами догадаетесь или как ?!
Ладно , ещё подумаете на Рабиновича или даже Бойко .
А вот и нет вчерась - Бойко за всю "Лехайим" ответил уклончиво мол ещё не поздравляли ... Типа мол у палача Стуса личные дружеские отношения с Тараганом , и типа это личные поздравления Мертветчука .
От Мертветчук , его дрочбы и кумовства не может не смердеть "Таёжным сАюзам" - мискими и киевскими губерниями в составе новососсиии !
С китайским валом ещё смешнее . До сих пор один завод , на котором я писал прогу одну отказывается от китайских датчиков и держит целый цех по производству своих . Хотя себестоимость китайских в 10 раз ниже . Но вот беда -- их согласны покупають только те мелкие клиенты , которым пожаросистему требуют не очень отвественные страховые компании - однодневки ... Бо вроде есть система , но через два года датчики (ионизации) из Китая начинают срабатывать без причин и не срабатывать даже от 20% задымления .
С конкурентно-спороможней китайской продукцией столкнулся всех один раз за последние надцать лет . Очень вроде мощная PTZ camera - зум под 50 раз . Правда оказалось , что мощность там от цельсовской оптики . Механика китайская , так вот гукнулась нам и это , бо через полтора года шарниры потекли , смазка загустела и камера начала заедать . Клиент был тюрьма для убийц и киднеперов в новом свете -- это критическая ирфраструктур не проще , чем аэропорт . У них за секунду заедания может один зек другого пришить ...
Вот горят , мол мы не расисты и киайцев очень любим , поэтому меняйте на DynaColor - у них меньший зум , но надёжность ! Хотя теже китайцы , только с Тайпея , та была с КНР . Так вот -- тайваньцы у них вся документация на английском продублированна , софтвер на новых платформах и коменты к нему на английском . А у КНРовской продукции даже коменты в коде на китайском , а сам код на устаревшем ещё в начале нулевых MFC . И написан под Win-98 ... А это было в 2015-м . Так ещё и коряво , и небрежно да в стиле студенческих курсовых работ ! Месяц возился с переводом , бо в ПО не наймёшь переводчика , там дольше объяснять , что програма , а что к ней комментарии .
Компы , мобилы и другой ширпотреб , шо считают китайским в реале бренды все амерские и европейские . А от Китая там только т.н. "жёлтая сборка" . Прибавочная стоимость создаётся точно не в Китае и он поэтому не может считаться передовой по технологиям страной .
Бо передовой делают что-то разработчики и конструкторы . А всё разрабатывается в США , ЕС , Японии , Австралии , Корее и Израиле ...
Например современный но ненавороченный процессор "Интель" себестоимость его производства в Китае 17-20 центов . А за сколько он продаётся даже оптом на склады магазинов ?! 30-60 баксов !
Сейчас создатель и главный модератор миротворца работает на политика "просто перестать стрелять" и "какая разница" . А до 2014 был помощником Гепы ... Да и главный риторический патриот Украины когда-то работал министром главного дерибана у Пахла и при Ибуковиче .
Это я к тому , что люди со временем меняются и двойные стандарты либо признак лицемерия , либо подросткового максимализма-инфантилизма .
А сайт "Миротворец" это часто личное мнение Антоши Геращенко , причём ситуативное и на эмоциях .
ем больше замочить мусоров сейчас тем с меньшим их количеством прийдется иметь дело впоследствии
И почему они вручную носят эти клумбы на баррикады?
Зєля - російський шпигун. Достркові.
Статья 3. Конституции Беларуси : Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно!!!!, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.
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