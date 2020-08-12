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Новини Репресії в Білорусі
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Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів

Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів

У Білорусі зібрали майже мільйон доларів на підтримку репресованих під час протестів після голосування на виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент DW у Мінську.

Близько мільйона доларів сягнула сума збору пожертвувань на підтримку репресованих під час протестів у Білорусі. Збір коштів почала ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому, тоді передбачалося, що гроші мали піти на оплату штрафів для затриманих під час вуличних пікетів.

Про те, що зібрано мільйон, написав на своїй сторінці у Facebook координатор ініціативи Олексій Леончик.

"Мільйон. Мільйон на поранених, на заарештованих, на покалічених. Завтра ми викладемо протокол, як звертатися по допомогу тим, хто постраждав під час сутичок. Дякую вам за солідарність. Це абсолютний рекорд", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій день протестів у Білорусі: ввечері 11 серпня громадяни знову вийшли на вулиці, силовики хапають людей. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ та кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів 01

Автор: 

Білорусь (7987) затримання (4357) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+23
Простите пожалуйста, а сторонники Александра Григорьевича Лукашенко, все 80 процентов, на какой площади митингуют?
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12.08.2020 07:23 Відповісти
+8
Давите сябры таракана и выгоняйте нахер прокацапскую апазицию. "Пагоня" победит бсср лишь тогда, когда страна избавится от кремлевско-фашистской чумы. Доказано странами Балтии
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12.08.2020 08:03 Відповісти
+7
Гени - не воші, не виводяться. Партизани не існують без підтримки населення. Підтримка вже є! Успіху, сябри!
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12.08.2020 07:19 Відповісти
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Руські поволі запрягають, проте швидко їздять. Зауважте, руські це не штучно створені владою Московії "русские".
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12.08.2020 07:25 Відповісти
Откуда информация?
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12.08.2020 07:37 Відповісти
Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 462
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12.08.2020 07:19 Відповісти
Даже по процентам совпадает....дебилизм.
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12.08.2020 07:21 Відповісти
Простите пожалуйста, а сторонники Александра Григорьевича Лукашенко, все 80 процентов, на какой площади митингуют?
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12.08.2020 07:23 Відповісти
Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 7
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12.08.2020 07:36 Відповісти
На виртуальной.
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12.08.2020 08:11 Відповісти
Вони на тій же площі, тільки з кийками. Ото всі його виборці.
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12.08.2020 09:05 Відповісти
Ты на что, царская морда намекаешь?© ))))
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12.08.2020 08:03 Відповісти
Гени - не воші, не виводяться. Партизани не існують без підтримки населення. Підтримка вже є! Успіху, сябри!
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12.08.2020 07:19 Відповісти
Ну вот и решен вопрос премирования силовых структур без ущерба бюджету - и волки сыты и овцы целы.
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12.08.2020 07:24 Відповісти
Проблема белорусов и россиян заключается в отсутствии сильных лидеров оппозиции,так как оба диктатора давно избавились от более менее значимых личностей.
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12.08.2020 07:28 Відповісти
Проблема московитов и белорусов в том, что они все еще зациклены на СССР и как там было хорошо.
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12.08.2020 07:32 Відповісти
СССР - це Русскій Міръ.
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12.08.2020 08:20 Відповісти
проблема в тому обох країн, що народ ледачий, чекає манної кажи, не згуртовується, не має політичної ідеї, от через те буде хавати манну кашу у вигляді томасів, у той час олігархи собі статки зводять на обкрадають той же народ...
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12.08.2020 08:00 Відповісти
меркель правит 15 лет. назови мне немецкого сильного лидера оппозиции.
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12.08.2020 08:13 Відповісти
Меркель канцлер, выбираемый большинством победителей партии, а не как ваше *****, не путай, тупое лаптеногое
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12.08.2020 09:44 Відповісти
Их лидер давно на Газпром пашет,да и Меркель тоже.
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12.08.2020 10:09 Відповісти
*Бвцька всея соффков * ...
..
..Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 1812
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12.08.2020 07:37 Відповісти
Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 8252
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12.08.2020 07:42 Відповісти
Белорусам удачи!
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12.08.2020 07:43 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&tbm=isch&ved=2ahUKEwiE9sj32pLrAhUDOuwKHVJJC2cQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&gs_lcp=**************************************************************************************************************************************************************************&sclient=img&ei=yFMyX4TyLoP0sAfSkq24Bg&bih=536&biw=982&rlz=1C1AOHY_ukUA709UA709#imgrc=j6-_xsR9_uIL9M&imgdii=1h8xqwQ_2P86dM Майдан україна - Google Поиск ...

...
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12.08.2020 07:50 Відповісти
Я Луку не поддерживаю но выбирать ватную хвойду и путинистку это вобще за гранью реальности! Вот белорусы бараны. На протестах они прямиком въедут в тайожный рай!
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12.08.2020 07:55 Відповісти
А почему эта "ватная" детей в Литве прячет от кровавого Таракана , а не в Мацькве ?!
А теперь и сама туда сбежала ?!
А ещё вопрос , хто вторым Бацьку поздравил типа "с пАбэдАй" - не ***** ли ?!

А кто в Украине из политиков - сами догадаетесь или как ?!
Ладно , ещё подумаете на Рабиновича или даже Бойко .
А вот и нет вчерась - Бойко за всю "Лехайим" ответил уклончиво мол ещё не поздравляли ... Типа мол у палача Стуса личные дружеские отношения с Тараганом , и типа это личные поздравления Мертветчука .
От Мертветчук , его дрочбы и кумовства не может не смердеть "Таёжным сАюзам" - мискими и киевскими губерниями в составе новососсиии !
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12.08.2020 08:06 Відповісти
А первым кто поздравил?
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12.08.2020 08:12 Відповісти
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00NReyNXvVIMofkDfUuTwaNczsYnw:1597209856755&q=%D0%A1%D0%B8+%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEtLMzN4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGKXlh4YYfChWUXtl_YcWHvxZ4L-0E0AKUwX9tcAAAA Си Цзиньпин
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12.08.2020 08:24 Відповісти
Тануна! Китайцы? Первая экономика мира... нуна.
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12.08.2020 08:39 Відповісти
Первая или пятая, не важно. Но факт есть факт, первым поздравил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Китай очень хорошо вложился в экономику Белоруссии.
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12.08.2020 09:02 Відповісти
Когда я читаю и слышу про ахереть какую пердовую экономику Китая - ну даже вторуя а не типа первую ... то все время вспоминаю софейскую обувную промышленность , как эти колодки никогда и никем не покупались и гнили на складах . Зато по отчётам Госплана проходили как мощный вал - второй в мире после США . Куда там каким-то итальяшкам и англичашкам ... Правда итальянские и английские модели в софдепии разрешалось носить только партхозактиву , да тем , кто привёз с гниющего запада . Для простых граждан верхом шика считались румынские и ГДРовские кальки итальянских оригиналов . Ну ещё грузинских цеховеков ... Так и в остальном ширпотребе - прилавки ломились от софейского , но его реализовывали на 10-20% -- остальное списывалось и выбраковывалось . Конечно был и дефицит софейских товаров электроники ... Это мели под чистую , но даже лучший "Рубин" и "Электрон" отставал в технологии от аналогов самых аутсайдеров западного рынка лет на 20-30 по элементной базе и микросхемам . Кроме трубки в западных ТВ ресиверах лампы исчезли ещё в конце 60х , а в совдепии последний килограмов на 30 , где ламповые микросхемы преобладали я видел в магазине где-то в 1990 году ...

С китайским валом ещё смешнее . До сих пор один завод , на котором я писал прогу одну отказывается от китайских датчиков и держит целый цех по производству своих . Хотя себестоимость китайских в 10 раз ниже . Но вот беда -- их согласны покупають только те мелкие клиенты , которым пожаросистему требуют не очень отвественные страховые компании - однодневки ... Бо вроде есть система , но через два года датчики (ионизации) из Китая начинают срабатывать без причин и не срабатывать даже от 20% задымления .

С конкурентно-спороможней китайской продукцией столкнулся всех один раз за последние надцать лет . Очень вроде мощная PTZ camera - зум под 50 раз . Правда оказалось , что мощность там от цельсовской оптики . Механика китайская , так вот гукнулась нам и это , бо через полтора года шарниры потекли , смазка загустела и камера начала заедать . Клиент был тюрьма для убийц и киднеперов в новом свете -- это критическая ирфраструктур не проще , чем аэропорт . У них за секунду заедания может один зек другого пришить ...
Вот горят , мол мы не расисты и киайцев очень любим , поэтому меняйте на DynaColor - у них меньший зум , но надёжность ! Хотя теже китайцы , только с Тайпея , та была с КНР . Так вот -- тайваньцы у них вся документация на английском продублированна , софтвер на новых платформах и коменты к нему на английском . А у КНРовской продукции даже коменты в коде на китайском , а сам код на устаревшем ещё в начале нулевых MFC . И написан под Win-98 ... А это было в 2015-м . Так ещё и коряво , и небрежно да в стиле студенческих курсовых работ ! Месяц возился с переводом , бо в ПО не наймёшь переводчика , там дольше объяснять , что програма , а что к ней комментарии .

Компы , мобилы и другой ширпотреб , шо считают китайским в реале бренды все амерские и европейские . А от Китая там только т.н. "жёлтая сборка" . Прибавочная стоимость создаётся точно не в Китае и он поэтому не может считаться передовой по технологиям страной .
Бо передовой делают что-то разработчики и конструкторы . А всё разрабатывается в США , ЕС , Японии , Австралии , Корее и Израиле ...
Например современный но ненавороченный процессор "Интель" себестоимость его производства в Китае 17-20 центов . А за сколько он продаётся даже оптом на склады магазинов ?! 30-60 баксов !
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12.08.2020 10:01 Відповісти
А почему эта ватная в базе данных миротворца? Так начальник её предвыборного штаба в Москве голосовала!
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12.08.2020 08:13 Відповісти
Так и Саакашвили туда записали одно время и Тимошенко с Садовым ... Наема - тоже .
Сейчас создатель и главный модератор миротворца работает на политика "просто перестать стрелять" и "какая разница" . А до 2014 был помощником Гепы ... Да и главный риторический патриот Украины когда-то работал министром главного дерибана у Пахла и при Ибуковиче .

Это я к тому , что люди со временем меняются и двойные стандарты либо признак лицемерия , либо подросткового максимализма-инфантилизма .
А сайт "Миротворец" это часто личное мнение Антоши Геращенко , причём ситуативное и на эмоциях .
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12.08.2020 08:47 Відповісти
Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів - Цензор.НЕТ 4827
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12.08.2020 08:07 Відповісти
А ні #уйло ані "калгазнік" вже нічого не зроблять, процес вестернізації суспільства, хоч потрохи" але еволюціонує. Нове покоління вибирає Pepsi, а ще, у невеликої частини суспільства пробуджується етнічний патріотизм. Людей в колгоспі довго не протримаєш, навіть араби та азіати з їхніми етнокультурними відмінностями не хотять колгоспу.
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12.08.2020 07:56 Відповісти
Калхоз та кібуц - це те ж саме?
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12.08.2020 08:37 Відповісти
Та не те саме, в калгаз заганяють, а кібуц община ( громада ? комуна ? форма самоорганізації євреїв котрі хотять бути євреями) вільних людей. І в нас і в цілому світі існують добровільні поселеня
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12.08.2020 09:11 Відповісти
Путин утратил свой авторитет, поставил не на ту лошадь, стал заложником обстоятельств.
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12.08.2020 07:57 Відповісти
якщо проводити протести, то потрібно знати кінцеву мету і як її достигнути, а так це просто фарс і дурість......
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12.08.2020 08:03 Відповісти
не факт
ем больше замочить мусоров сейчас тем с меньшим их количеством прийдется иметь дело впоследствии
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12.08.2020 08:11 Відповісти
Ух, як ти тявкнуло круто. Аж самому сподобалось?
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12.08.2020 08:58 Відповісти
а що ж ти тоді познищував дописи, мабуть до стінки припер.....оце і все на що ваші мозги здатні.....
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15.08.2020 14:09 Відповісти
Нах ти мені потрібне, щоб я тебе підтирав.
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15.08.2020 16:29 Відповісти
та ви всі такі грамотні, що аж тхне...мавпі не до книжок, їй кувалду в руки щоб все нищити...
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15.08.2020 18:53 Відповісти
Ідіоте, витирає або модератор, або при певній кількості відміток "як спам" певного коменту різними читачами то стається автоматично. Оскільки в даному випадку видалено весь блок діалогу (6 дописів різних авторів), то постарався модератор. Зрозуміло, дебільне? Чи то для тебе занадто складно. Блін, звідки ви ідіоти такі беретесь? Хоча, мавпа, книжки... То твоя автобіографія?
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16.08.2020 15:05 Відповісти
Слухай, дебіле, та відстань. ПНАХ знаєш, що означає, чи також треба пояснювати? Думка в нього.... то капець.
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16.08.2020 15:17 Відповісти
сколько лично ты готов замочить мусоров в минске? другие не такие храбрые как ты.
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12.08.2020 08:15 Відповісти
А на сколько бутылочек ты готов присесть, дабы ***** не обидеть
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12.08.2020 09:46 Відповісти
А потом окажется что некому воевать с оккупантами.
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12.08.2020 08:27 Відповісти
Легко так розмірковувати маючи досвід двох Майданів. Білорусь набуває досвіду протестів. Його можна придбати тільки в боротьбі. Всьому свій час.
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12.08.2020 08:12 Відповісти
Хто скеровує в потрібне русло протести, це вже інша справа.
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12.08.2020 08:19 Відповісти
о пане, це перше питання - і основне, бо тільки дурні можуть класти свої голови заради того, щоб один клан олігархату відсовував від корита інший клан олігархату,
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12.08.2020 08:22 Відповісти
От пілять, значить взагалі голови не підносити, слова не сказати, а терпіти, терпіти... Та через таке, як ти бидло, в нас всі проблеми - тупе, втомлене, зубожіле. ****, ти це якомусь французу, німцю чи британцю розкажи, щоб він так терпів.
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12.08.2020 08:53 Відповісти
Проблема не в протестах, проблема у втомленому і зубожілому бидлі.
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12.08.2020 08:55 Відповісти
Под лежачий камень вода не течет. Когда-то нужно начинать.
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12.08.2020 09:10 Відповісти
Давите сябры таракана и выгоняйте нахер прокацапскую апазицию. "Пагоня" победит бсср лишь тогда, когда страна избавится от кремлевско-фашистской чумы. Доказано странами Балтии
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12.08.2020 08:03 Відповісти
Можливо я помиляюсь, але нічого антиросійського там не побачив.
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12.08.2020 09:31 Відповісти
А в это время в кремле подбирают варианты..
Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів - Цензор.НЕТ 6185
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12.08.2020 08:05 Відповісти
На всех ватных ресурсах глумлятся над протестующими ..Вы видели с каким там флагом вышли - белый с красной полосой а это уже нацики для кацапов ...Они вообще тему развели что протестующие могут русскоговорящих беларусов начнуть щемить а дальше вы знаете
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12.08.2020 08:07 Відповісти
це називається геополітика.....підкорення сильними слабих, а втім деякі буратіни тут кричать що люди нерівні між собою, що багаті та бідні породжуються справедливо в результаті цієї нерівности, то маємо те що маємо: нерівність між людьми веде до нерівності між націями та державами....чого ж тоді скиглити.....
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12.08.2020 08:12 Відповісти
Если Лукашенко не удержит власть то путин просто окупирует Белорусь. Там по доброму не закончится, слишком поздно. Мне кажется, что страна обречена.
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12.08.2020 08:23 Відповісти
Нащо він тоді поздоровив його з перемогою?
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12.08.2020 09:31 Відповісти
Щоб легітимізувати виграш свого "смотрящего" Лукашенки. А як той не впорається з протестуючими то будкть "зелені чоловічки" у Мінську.
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12.08.2020 13:42 Відповісти
Кацапам головне рускаязичнайа чєлюсть.
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12.08.2020 08:23 Відповісти
Поддержку?.?...а какая может быть поддержка? Это страна тракторов и Белазов. Страна погрузчиков, кранов и грейдеров. Что мешает за одну ночь загрести всю подвижную технику ментов ковшами.
И почему они вручную носят эти клумбы на баррикады?
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12.08.2020 08:22 Відповісти
В Беларуси завод МАЗ работает по сей день. А в Украине завод Лаз пал жертвой демократии.
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12.08.2020 08:28 Відповісти
Який там Лаз! Краз зупинивсь!!!
Зєля - російський шпигун. Достркові.
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12.08.2020 08:48 Відповісти
Если земля шпион то порох русский диверсант.
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12.08.2020 16:11 Відповісти
Вы там у Лукаса не забывайтесь.....
Статья 3. Конституции Беларуси : Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно!!!!, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.
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12.08.2020 08:30 Відповісти
Датой возникновения белорусской государственности считается 1 января 1919 года, когда Манифестом Временного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии была провозглашена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белорусская Социалистическая Советская Республика в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922) РСФСР .
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12.08.2020 08:39 Відповісти
Якщо Бацька пішов шляхом придушення будь яких протестних проявів, то дайте йому попрацювати! Прив'язуйте білу стрічку до червоної(а як ще?), посередині дві шайби на відстані і - шшшух! - на дерево! Конструкція заплутається у гілках і буде доооовго майоріти ласкаючи око перехожих)). Тут важливо обрати таке місце, де найбільше перехожих, або автівок.
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12.08.2020 08:46 Відповісти
Білоруси зійшлись на одному резоні - дострокові вибори і відсутність фальсіфікацій. Не можна примусити свою жінку носити чорні окуляри, а у вуха вставляти беруші, щоб не бачити і чути - що там робиться поганого у сусідів за парканом? Жінка все одно знайде можливість зрадити свйому чоловікові, якщо поставить це собі за мету. Народ не можна зробити щасливим, якщо забрати у нього свободу самому вирішувати свою долю.
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12.08.2020 09:01 Відповісти
від добра добра не шукають.........наші заробітчани можуть це підтвердити....а особливо ті, які назавжди виїхали до Європи чи Канади, Ізраїлю чи Австралії....
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15.08.2020 13:50 Відповісти
Бацька перекрив інтернет і мобільний зв'язок? Листівки і трафарети балончиком на парканах ще ніхто не відміняв. Люди мають бачити навколо себе постійне нагадування про протест. І тоді слово "прітєрпєлся" стане для білорусів непритаманне.
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12.08.2020 08:54 Відповісти
Нема чого дарма триндіти.
Треба гроші перераховувати.
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12.08.2020 09:39 Відповісти
 
 