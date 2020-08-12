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У липні в Україні офіційно зареєстрували понад 1,3 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ

У липні в Україні офіційно зареєстрували понад 1,3 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ

У липні поточного року в Україні офіційно зареєстрували 1356 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 366 пацієнтів діагностували СНІД, 171 людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

Інфікування ВІЛ минулого місяця відбувалося такими шляхами:

- гетеросексуальний - 783;

- гомосексуальний - 29;

- парентеральний - 533;

- вертикальний, від матері до дитини - 177 (більшість дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);

- невідомий - 3.

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За останні п’ять років Україна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 000 до 102 000 осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%.

Лікування ВІЛ перешкоджає розмноженню вірусу в організмі, сприяє відновленню імунної системи і захищає організм від хвороб, які небезпечні для людей з ослабленим імунітетом.

У липні в Україні офіційно зареєстрували понад 1,3 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ 01

Автор: 

СНІД (30) ВІЛ (51) ЦГЗ (264)


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Ясен-красен - они нарушили правила социального дистанцирования. С полутора метров заразиться у них точно не получилось бы.
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12.08.2020 07:38 Відповісти
 
 