У липні в Україні офіційно зареєстрували понад 1,3 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ

У липні поточного року в Україні офіційно зареєстрували 1356 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 366 пацієнтів діагностували СНІД, 171 людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

Інфікування ВІЛ минулого місяця відбувалося такими шляхами:

- гетеросексуальний - 783;

- гомосексуальний - 29;

- парентеральний - 533;

- вертикальний, від матері до дитини - 177 (більшість дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);

- невідомий - 3.

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За останні п’ять років Україна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 000 до 102 000 осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%.



Лікування ВІЛ перешкоджає розмноженню вірусу в організмі, сприяє відновленню імунної системи і захищає організм від хвороб, які небезпечні для людей з ослабленим імунітетом.