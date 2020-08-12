За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, 11 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Зокрема, неприцільні постріли з підствольного гранатомета лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На провокативні постріли ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

"На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.