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Новини Агресія Росії проти України
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За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, 11 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Зокрема, неприцільні постріли з підствольного гранатомета лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Донбасі зростає кількість лісових пожеж: ООС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На провокативні постріли ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

"На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.

За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29540) Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
перемирие все еще работает /наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня .
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12.08.2020 07:47 Відповісти
+9
За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4312
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12.08.2020 08:24 Відповісти
+8
Не звизди винторогий...в 2014-м освободили большую часть донецкой и луганской областей...и в следующих годах потихоньку двигались в перед..
Линия фронта в 15-м проходила в 5-ти км от моего дома...сейчас более чем в 15-ти..
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12.08.2020 08:25 Відповісти
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Еще один замечательный день без жертв для Украины это невероятно но перемирие все еще работает
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12.08.2020 07:43 Відповісти
перемирие все еще работает /наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня .
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12.08.2020 07:47 Відповісти
У ВСУ уже больше двух недель нет потерь это означает что интенсивность огня сошла на минимум. и вместо точечных ударов артиллерией остается лишь шальная стрелкотня из автоматики.
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12.08.2020 07:53 Відповісти
Чигрин, а де ти живе?- Прапорець щоразу інший. Донецьк? Крим?
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12.08.2020 07:59 Відповісти
В Днепре я живу. Сервер не наш на работе.
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12.08.2020 08:04 Відповісти
Работа с 7:45??? ЧПУ? Автомойка?
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12.08.2020 08:09 Відповісти
А это уже вас не касается) графики работы везде у всех часто бывают разные .. кто то работает в день кто то в ночь кто то посуточно. Каким боком моя скромная личность к новостной теме?
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12.08.2020 08:15 Відповісти
Константин, а что ты думаешь о ссср?
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12.08.2020 08:17 Відповісти
Это уже история. Я его не застал особо. Были свои достоинства, были свои недостатки. Помнить о нем и стараться не допускать тех ошибок что при нем были.
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12.08.2020 08:29 Відповісти
А вода в Крым? Ты за то что бы пустить воду в Крым?
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12.08.2020 08:30 Відповісти
Не принципиально. Можно и не давать. Ситуация там с водой для населения не критическая а не хватка воды для рабочих предприятий к гуманитарной катастрофе не приведет.
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12.08.2020 08:38 Відповісти
Последний вопрос. Кто развязал войну на Донбассе и стоит ли сдаваться?
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12.08.2020 08:43 Відповісти
Стрелков-Гиркин в одном из интервью сказал что спусковой крючек этой войны нажал он.. кажется так дословно. Но я не Господь Бог чтобы все знать и могу делать выводы только по той инфе что попадает СМИ.
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12.08.2020 08:47 Відповісти
Самостійно ? А хто ж послав його на Дамбас ?
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12.08.2020 08:53 Відповісти
Посмотрите его интервью Дмитрию Гордону.. может там был такой вопрос я уже не помню.
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12.08.2020 08:56 Відповісти
У вас своїх міркувань немає ? А що тоді ви тут робите ?
З методички переписуєте ?
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12.08.2020 08:57 Відповісти
Мое мнение- не знаю. А официальной информации дающей ответ на этот вопрос нет.
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12.08.2020 09:00 Відповісти
Вам мемуарів фуйла не вистачає ?
А я думаю, що ви активний користувач методичок. Якщо самостійно висновків нездатні зробити. ЗА ШІСТЬ років війни !!!
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12.08.2020 09:03 Відповісти
Ксения а вы порохоботка?
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12.08.2020 09:19 Відповісти
Ні.
Константин а ви фуйлобот ?
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12.08.2020 09:31 Відповісти
Нет
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12.08.2020 09:52 Відповісти
Якось не впевнено.
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12.08.2020 09:54 Відповісти
А как должно написать так чтоб было уверенно)
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12.08.2020 09:57 Відповісти
Ви уникали відповідей на всі мої питання. Це теж відповідь.
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12.08.2020 13:27 Відповісти
Зачем вы откровенно врёте? Вы спросили меня фуйлобот я или нет- я ответил нет. Или ответ нет в вашем понимании имеет больше чем одно значение и может считаться уклонением? То вы соврали мне когда сказали что не порохоботка?
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12.08.2020 13:39 Відповісти
Ваше питання розцінюю як ганебну втечу від відповіді на мої запитання.
До того ж, ви самі продемонстрували свою нездатність мислити.
Якщо у вашій методичці записано, що я порохобот...хай так і буде, що ж тепер робити ? Перепрограмовувати вас ? Але ж вата невиправна
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12.08.2020 13:43 Відповісти
Простите но если вы откровенно врёте про меня что отвечая однозначным ответом на вопрос я так я от ответа каким то боком ухожу то на каком языке с вами можно говорить? Если ответы "нет" и "да" вас не устраивают то объясните что вам нужно?
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12.08.2020 13:49 Відповісти
Нічого я не брешу. Якщо ви і досі не знаєте, що на вашу країну напала росія, грабує, вбиває громадян...то як з вами розмовляти і вас сприймати ?
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12.08.2020 13:51 Відповісти
Я знаю что на этом сайте постоянная истерика по поводу вопроса *той стороны* которую можно описывать так как кому удобно в соц.сетях но есть же и официальные международные документы под которыми подписываются властьимущие уполномоченные правительством представители стран которые имеют официальную международную юридическую и правовую силу. Минские соглашения например пункт второй.
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12.08.2020 14:01 Відповісти
Це новий прибамбас теперішньої комічноїї влади.
Але ж ви знаєте, на кого накладені санкції за війну ?
Можливо ви навіть чули заклики лідерів провідних країн конкретно до росії - припиніть окупацію та агресію проти України.
невже у вас особисто не склалась докупи вся картинка ?
Чи ви фанатик шарійовщини ?
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12.08.2020 14:13 Відповісти
Читаем его он об разведении войск ------ 2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
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12.08.2020 14:04 Відповісти
Скажіть, ви так само не визнаєте окупацію Криму ?
Там російського втручання теж не було ?
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12.08.2020 14:13 Відповісти
Последний абзац .... _---- для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
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12.08.2020 14:05 Відповісти
То есть * та сторона* согласно минским соглашениям это вооруженные формирования отдельных регионов Донецкой и луганской областей Украины.
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12.08.2020 14:06 Відповісти
Та сторона це вислів теперішньої влади.
Минулий президент не соромився називати агресора.
Ви ж сподіваюсь пам'ятаєте, як і ким писались мінські домовленості ?
Сєпарів там бачили ? Чи може президент засрашки там був ?
Не займайтесь тут болтологією.
І без цього помітно, що ви шарійовська методичка, на службі у фуйла.
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12.08.2020 14:17 Відповісти
Ксения вы можете объяснить мне почему вы требуете от меня сказать вам то что вы хотите услышать в то самое время как ваш работодатель который вас нанял ставит подпись под таким официальным международным документом который противоречит вашему представлению о " той стороне" что вы пытаетесь всем навязать?
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12.08.2020 14:11 Відповісти
читайте вище.
я більше не повторюватиму.
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12.08.2020 14:17 Відповісти
Вата він. З Донецька або Луганська.
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12.08.2020 12:00 Відповісти
Так вы у себя в паРаше уже допустили одну из главных ошибок совка...у вас у власти ***** уже дольше брежнева правит..
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12.08.2020 08:31 Відповісти
Твоя никчемная личность как таковая никого не интересует...а вот откуда ты серешь...с паРаши или лугандона очень даже интересно...
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12.08.2020 08:17 Відповісти
ладно, американец, работай как и когда хочешь. Тока смотри, твой супервайзер обнаружит, шо ты корпоративный ресурс непонято на шо тратишь, в соцсетях шаришься... погонят, смотри... и придетс писать под натвным флагом, от смеху будет...
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12.08.2020 08:18 Відповісти
)) я по твоему что цепями к работе привязан?)) чай не средневековье)) все имеют право на перекур. я не курю вот новости почитать зашел.
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12.08.2020 08:44 Відповісти
А этот сервер твой куратор из страны в страну ежедневно переносит...или это твоя обязанность???
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12.08.2020 08:13 Відповісти
Це такий обіцяний мир?
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12.08.2020 08:02 Відповісти
вот пуля пролетела и ага (повторить трижды), вот пуля пролетела и товарищ мой упал... шальная, поди, перемирная...
Давно, когда делал первые попытки прекратить курение (сейчас-то не курю), на 3-4й день терпения я ограничил себя одной сигареткой в день... ну шо, 1 сигаретка, вреда нет, можно... через пару дней решил обмануть себя двумя, потом еще и еще... короче г., вернулся к пачке. Как бросил? Проснулся утом и не стал курить, потому что дже 1 сигарета вредна для здоровья... и 1 обстрел вреден для здоровья. А там не заметишь, как снова понеслась... потому что, когда у противной стороны нет воли прекращать, мира не выйдет... так, ********** концепция независимой Молдовы с Грузией...
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12.08.2020 08:08 Відповісти
Все равно прогресс очевиден. Когда такое было чтобы так долго никто не погибал? Если так дальше пойдет то дай Бог и шальных пуль не будет.
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12.08.2020 08:12 Відповісти
А что будет? Приднестровье?? Абхазия?? Там тоже нет шальных пуль...
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12.08.2020 08:14 Відповісти
*Приднестровье* фактически уже есть с 2014 го года и военного решения этой проблемы нет. https://www.capital.ua/ru/news/32802-poroshenko-********-resheniya-problemy-donbassa-net-i-byt-ne-mozhet .
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12.08.2020 08:21 Відповісти
Не звизди винторогий...в 2014-м освободили большую часть донецкой и луганской областей...и в следующих годах потихоньку двигались в перед..
Линия фронта в 15-м проходила в 5-ти км от моего дома...сейчас более чем в 15-ти..
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12.08.2020 08:25 Відповісти
Это ты Порошенко на интервью с которым я сослался с его умозаключением ты винторогим назвал? красавец
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12.08.2020 08:34 Відповісти
Это я тебя винторогим назвал...но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог..
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12.08.2020 08:35 Відповісти
Так я сослался на его мнение которое совпадает с моим которое он выразил в интервью украинским журналистам. значит ты обозвал и его тоже
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12.08.2020 08:41 Відповісти
Ну слава Господу -що не влучили ,,але завжди так не буде . Колись гранати все одно прилетять в окоп . Перемир'я не спрацьовує , ось це - факт . Наші військові виглядають мішенями в тирі .

По друге - невідомо чим Бубочка поступився в обмін на таку " тишу " . Не повірю зроду , в те , що х.йлові набридло воювати , і тим більш - що він згодився на умови України .
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12.08.2020 08:21 Відповісти
Якраз навпаки- після поста Кадирова в фейсбуці Зеленський різко заворушився і зараз саме Україна виконує всі вимоги росіян.
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12.08.2020 08:32 Відповісти
За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4312
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12.08.2020 08:24 Відповісти
Ці перемир'я влаштовані, щоб провести вибори 25 жовтня на підконтрольних рашці територіях. Не стріляють - отже безпечно. І наше ЦВК буде проводити там вибори. Легалізують сепарню і вуаля -росії там ніколи не було.
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12.08.2020 09:04 Відповісти
тем более так преступно, лживо и трусливо утверждать про не нарушения перемирия при каждодневном нарушении тишины....о, да! Вы правы...давят на шею Украины, спутывая ноги и выдирая оружие из рук, чтоб она пала на колени... (а "голова" с зелеными соплями, давно забита условным миром и безусловной памятью о глазе *****)
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12.08.2020 09:24 Відповісти
Все задля виборів.
От побачите. Легалізують сепарів і тим завершать "гражданскую вайну".
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12.08.2020 09:28 Відповісти
дуже хотілося щоб Ви помилилися на цей раз... але бачу, що так до того й йде...навіть біжить...
навіть... неозброєнним оком оте видно.. ( іуди і каіни зелені.. ну що ще можно сказати?)
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12.08.2020 09:35 Відповісти
ГЛАЗА...
ГЛАЗА..
А ЩО НЕ ТАК З ТИМИ ГЛАЗАМИ )(УЙЛА ???
ТОЖ ПРИРОДНЬО !!!
КОЛИ МЕНІ ФАЙНА ЖІНОЧКА СМОКЧЕ У МЕНЕ В ОЧАХ ТЕЖ СПЛОШНОЄ УМІРОТВОРЄНІЄ !!!
МАБУТЬ ПІД)(УЙЛОВИК САМЕ В ЦЕЙ ЧАС )(УЙЛУ В ГЛАЗКИ ПАСМАТРЄЛ.
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12.08.2020 12:14 Відповісти
Ви все вірно описали...(це по чоловічому))))
та я мав на увазі не очі зовсім)))) а глаз...))) один...той що окремо))))))) і не в лобі)))))))
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12.08.2020 12:26 Відповісти
Це перемир'я влаштовано на прохання москви. За для того, щоби уникнути невизначеності під час "виборів" в Білорусі. Я гадав, з якого дива в кремлі на це погодились. А зараз це вже зрозуміло. Московія готувалась до нинышных подій. Напевно і до більш серйозних. А отримати в цей час другий фронт на Донбасі, було б нерозумно.
Зеленський недарма мовчить. Він і тоді їм підіграв, і зараз не висовується.
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12.08.2020 18:29 Відповісти
А ви звідки взялись ?
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12.08.2020 18:30 Відповісти
Я в район в магазин приїхав. Скоро зникну.)
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12.08.2020 18:33 Відповісти
У вас є планшет ?
А вчора в 2 години ночі теж магазин відвідували ? ))
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12.08.2020 18:36 Відповісти
Вчора я спав о другій.
Не знаю, кого це ви уві сні розгледіли.)
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12.08.2020 18:42 Відповісти
У вас біля ніку написано - заходив в 02:05 )
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12.08.2020 18:43 Відповісти
Дивно. Не знаю, що то Цензор показує.
Але ж я саме зараз зайшов.
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12.08.2020 18:50 Відповісти
Цензор ніколи не помиляється
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12.08.2020 18:51 Відповісти
Зникли і навіть не попрощались.
Оце так
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12.08.2020 19:37 Відповісти
Та какая гражданская, возле вино-водочного потолкались и рассосалось.
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12.08.2020 09:32 Відповісти
главное - не поддаваться на провокации и сидеть как мыши
защитнички ... хахахахахахахахахаххахаах
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12.08.2020 11:13 Відповісти
Слава Богу, не попали в наших воїнів. Але це просто зневага до власної Армії, таке ставлення Тарана, Хомчака і Осла з Омана. Ваш ще відповідати за зраду бійців, не забувайте!
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12.08.2020 11:20 Відповісти
НЕ ПЕРЕЙМАЙТЕСЯ.
БІЙЦЯМ НАПЕВНЕ ПОДОБАЄТЬСЯ КОЛИ НИМИ КЕРУЄ ОСЕЛ.
ІНАКШЕ ДАВНО Б ВЖЕ ЙОГО В СТОЙЛО ЗАГНАЛИ.
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12.08.2020 11:49 Відповісти
А МОРАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЕ АРМИИ ВЫ СУКИ ЗА ПОТЕРИ НЕ СЧИТАЕТЕ ???
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12.08.2020 11:39 Відповісти
 
 