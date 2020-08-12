За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, 11 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
"Зокрема, неприцільні постріли з підствольного гранатомета лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На провокативні постріли ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
"На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.
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З методички переписуєте ?
А я думаю, що ви активний користувач методичок. Якщо самостійно висновків нездатні зробити. ЗА ШІСТЬ років війни !!!
Константин а ви фуйлобот ?
До того ж, ви самі продемонстрували свою нездатність мислити.
Якщо у вашій методичці записано, що я порохобот...хай так і буде, що ж тепер робити ? Перепрограмовувати вас ? Але ж вата невиправна
Але ж ви знаєте, на кого накладені санкції за війну ?
Можливо ви навіть чули заклики лідерів провідних країн конкретно до росії - припиніть окупацію та агресію проти України.
невже у вас особисто не склалась докупи вся картинка ?
Чи ви фанатик шарійовщини ?
для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
Там російського втручання теж не було ?
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
Минулий президент не соромився називати агресора.
Ви ж сподіваюсь пам'ятаєте, як і ким писались мінські домовленості ?
Сєпарів там бачили ? Чи може президент засрашки там був ?
Не займайтесь тут болтологією.
І без цього помітно, що ви шарійовська методичка, на службі у фуйла.
я більше не повторюватиму.
Давно, когда делал первые попытки прекратить курение (сейчас-то не курю), на 3-4й день терпения я ограничил себя одной сигареткой в день... ну шо, 1 сигаретка, вреда нет, можно... через пару дней решил обмануть себя двумя, потом еще и еще... короче г., вернулся к пачке. Как бросил? Проснулся утом и не стал курить, потому что дже 1 сигарета вредна для здоровья... и 1 обстрел вреден для здоровья. А там не заметишь, как снова понеслась... потому что, когда у противной стороны нет воли прекращать, мира не выйдет... так, ********** концепция независимой Молдовы с Грузией...
Линия фронта в 15-м проходила в 5-ти км от моего дома...сейчас более чем в 15-ти..
По друге - невідомо чим Бубочка поступився в обмін на таку " тишу " . Не повірю зроду , в те , що х.йлові набридло воювати , і тим більш - що він згодився на умови України .
От побачите. Легалізують сепарів і тим завершать "гражданскую вайну".
навіть... неозброєнним оком оте видно.. ( іуди і каіни зелені.. ну що ще можно сказати?)
ГЛАЗА..
А ЩО НЕ ТАК З ТИМИ ГЛАЗАМИ )(УЙЛА ???
ТОЖ ПРИРОДНЬО !!!
КОЛИ МЕНІ ФАЙНА ЖІНОЧКА СМОКЧЕ У МЕНЕ В ОЧАХ ТЕЖ СПЛОШНОЄ УМІРОТВОРЄНІЄ !!!
МАБУТЬ ПІД)(УЙЛОВИК САМЕ В ЦЕЙ ЧАС )(УЙЛУ В ГЛАЗКИ ПАСМАТРЄЛ.
та я мав на увазі не очі зовсім)))) а глаз...))) один...той що окремо))))))) і не в лобі)))))))
Зеленський недарма мовчить. Він і тоді їм підіграв, і зараз не висовується.
А вчора в 2 години ночі теж магазин відвідували ? ))
Не знаю, кого це ви уві сні розгледіли.)
Але ж я саме зараз зайшов.
Оце так
защитнички ... хахахахахахахахахаххахаах
БІЙЦЯМ НАПЕВНЕ ПОДОБАЄТЬСЯ КОЛИ НИМИ КЕРУЄ ОСЕЛ.
ІНАКШЕ ДАВНО Б ВЖЕ ЙОГО В СТОЙЛО ЗАГНАЛИ.