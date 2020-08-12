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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,5 млн, жертв - 745,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,5 млн, жертв - 745,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 серпня у світі зареєстрували 266 121 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,5 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 20 522 191 випадок інфікування і 745 928 смертей через коронавірус.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,5 млн, жертв - 745,9 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 167 749 (+1504 за добу), хворих - 5 305 957 (+54 519 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​3 112 393 інфікованих (+54 923 за добу) і 103 099 (+1242 за добу) летальних випадків.

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Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 328 405 осіб (+61 252 за добу), кількість смертей - 46 188 (+835 за добу). У Росії 897 599 хворих (+4945 за добу) і 15 131 летальний випадок (+130 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 566 109 осіб (+2511 за добу), кількість смертей - 10 751 (+130 за добу).

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,5 млн, жертв - 745,9 тис 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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дивно чому росія пасе задніх? Тут як на Олімпіаді ватники повинні бути попереду по всім показникам, а вони лише на 5 місці. Дивно невже медицина в них краща за нашу???
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12.08.2020 08:01 Відповісти
Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,5 млн, жертв - 745,9 тис - Цензор.НЕТ 6576
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12.08.2020 08:14 Відповісти
 
 