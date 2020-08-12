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Новини Коронавірус і карантин
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43 українці не змогли вилетіти в ОАЕ через неналежний тест на коронавірус: "Нікого не попередили, що у них якісь свої правила"

43 українці не змогли вилетіти в ОАЕ через неналежний тест на коронавірус:

Напередодні в столичному аеропорту "Бориспіль" виник скандал - 43 пасажири не змогли вилетіти рейсом у Дубай.

Причиною цього стали нові правила карантину, які встановили ОАЕ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Україна 24".

Одна з подорожуючих - киянка Юлія Ковальова каже, що дізналася про зміну правил польоту в аеропорту. Її відмовилися пускати на борт літака, тому що тест на коронавірус був зроблений в лабораторії, яку не визнають в ОАЕ.

"Нікого з пасажирів не попередили, що в них якісь свої правила… Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами - ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", - обурилася вона.

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Примітно, що деякі пасажири в оперативному порядку взяли квитки на рейс іншої арабської авіакомпанії в Дубай і в них перевірили тільки наявність тесту.

"З тими самими документами та тими самими тестами я полетіла успішно, а в аеропорту Дубая просто брали в руки тест і дивилися, що англійською мовою, і все було добре", - розповіла мешканка Львова Мар’яна Яцульчак.

Представники української авіакомпанії пояснили, що отримали вимоги від Еміратів і не можуть нехтувати ними. Також там пояснили, що повідомили пасажирів про нові правила листом та інформацією на сайті.

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"У підсумку авіакомпанія запропонувала Юлії Ковальовій безкоштовну заміну квитка. На конфліктну ситуацію відреагували і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пасажирам з України дозволили проходити тест у будь-якій лабораторії, яка є в списку Міністерства охорони здоров'я", - повідомляє телеканал.

Автор: 

Дубай (77) карантин (18172) ОАЕ (343) туризм (1567) авіасполучення (3085) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
ну как всегда некомпетентность или тяга создавая препятствие поиметь на этом)))
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12.08.2020 08:26 Відповісти
+4
Богатые тоже плачут
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12.08.2020 08:59 Відповісти
+4
Дебілів і в церкві б'ють КОЖНИЙ САМ мусить дізнаватися про правила перельоту.
НІХТО НІКОГО НЕ МУСИВ ПОПЕРЕДЖАТИ
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12.08.2020 09:02 Відповісти
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Це дуже сумна новина...однак і це мине...будете подорожувати...
А в Оман теж не пускають
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12.08.2020 08:25 Відповісти
скажишь що адепт секти пороха-пустять без проблем)))
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12.08.2020 08:27 Відповісти
😁 При себе иметь коробку конфет и фотографию с Майдана.
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12.08.2020 08:45 Відповісти
Казака Гаврилюка?
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12.08.2020 09:05 Відповісти
Нет блин. Справку от бабушки, что ты у телевизора боролся.
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12.08.2020 11:48 Відповісти
Боролся с чем? Одни нагребнули других и сели на те же финансовые потоки.
Всякую https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.

Томас Карлейль.
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12.08.2020 12:32 Відповісти
Ты-то тут причем?

Чего распереживался?
Телевизор отобрали или бабушка справку не дает?
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12.08.2020 13:28 Відповісти
Дураки должны отвечать хоть как -то за свою тупость. Они не знали... Это уже смешно. Пусть там посидят, может поумнеют. Вот такие "кадры" и губят Украину, избирая во власть сатанинский олигархат 29 лет подряд, а потом блеют, что они не знали. Не в ОАЭ нужно сидеть, а на фронте защищать страну от врага.
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12.08.2020 08:47 Відповісти
Богатые тоже плачут
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12.08.2020 08:59 Відповісти
Вы, очевидно, комментируете с фронта? Уважаю! Но позвольте нам в тылу тоже что то делать полезное для страны, ВВП как то поддерживать, наполнять налогами бюджет, пополнять фонды волонтеров. Воспитывать детей- будущих защитников страны. Можно?
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12.08.2020 10:18 Відповісти
А чего ты к женщинам цепляешься за фронт? Пополнитель оффшоров хренов.
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12.08.2020 12:59 Відповісти
ну, вот...быстро вскрылась тухлая консерва с женским ником)))
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13.08.2020 11:25 Відповісти
Чмошник, я тут пишу уже более 7 лет, а ты тут забегом, троллятина хренова. Пшел вон.
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13.08.2020 14:42 Відповісти
Шлюха,че ти ко мне пристебалась?
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13.08.2020 18:32 Відповісти
Дебілів і в церкві б'ють КОЖНИЙ САМ мусить дізнаватися про правила перельоту.
НІХТО НІКОГО НЕ МУСИВ ПОПЕРЕДЖАТИ
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12.08.2020 09:02 Відповісти
ну как всегда некомпетентность или тяга создавая препятствие поиметь на этом)))
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12.08.2020 08:26 Відповісти
скорее всего какой нибудь долбо*об, показывая свою значимость, занялся трактовкой правил
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12.08.2020 10:20 Відповісти
А у нас на базаре по громкой связи можно сдать тест для выезда , узнавал цену- от 250 до 970 грн.......
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12.08.2020 08:26 Відповісти
Так отож.
Есть опубликованные списки сертифицированных лабораторий. Но хитрожопые ж ищут, где подешевле.
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12.08.2020 08:46 Відповісти
Получился своеобразный квест - "Попробуй улететь в ОАЕ с первого раза ".))
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12.08.2020 09:19 Відповісти
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
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12.08.2020 10:02 Відповісти
бидняжки... #этоженашилюди! #этаукраинцы!
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12.08.2020 10:02 Відповісти
зависть страшная штука, хуже только черная.
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12.08.2020 13:41 Відповісти
это не зависть. Не люблю неконтролируемого потреблядства и жгучего желания выехать хоть куда-нибудь, даже если туризм закрыт. Телеграмм-группы турагентов сейчас выглядят смешно и противно
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12.08.2020 14:47 Відповісти
 
 