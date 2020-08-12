43 українці не змогли вилетіти в ОАЕ через неналежний тест на коронавірус: "Нікого не попередили, що у них якісь свої правила"
Напередодні в столичному аеропорту "Бориспіль" виник скандал - 43 пасажири не змогли вилетіти рейсом у Дубай.
Причиною цього стали нові правила карантину, які встановили ОАЕ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Україна 24".
Одна з подорожуючих - киянка Юлія Ковальова каже, що дізналася про зміну правил польоту в аеропорту. Її відмовилися пускати на борт літака, тому що тест на коронавірус був зроблений в лабораторії, яку не визнають в ОАЕ.
"Нікого з пасажирів не попередили, що в них якісь свої правила… Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами - ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", - обурилася вона.
Примітно, що деякі пасажири в оперативному порядку взяли квитки на рейс іншої арабської авіакомпанії в Дубай і в них перевірили тільки наявність тесту.
"З тими самими документами та тими самими тестами я полетіла успішно, а в аеропорту Дубая просто брали в руки тест і дивилися, що англійською мовою, і все було добре", - розповіла мешканка Львова Мар’яна Яцульчак.
Представники української авіакомпанії пояснили, що отримали вимоги від Еміратів і не можуть нехтувати ними. Також там пояснили, що повідомили пасажирів про нові правила листом та інформацією на сайті.
"У підсумку авіакомпанія запропонувала Юлії Ковальовій безкоштовну заміну квитка. На конфліктну ситуацію відреагували і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пасажирам з України дозволили проходити тест у будь-якій лабораторії, яка є в списку Міністерства охорони здоров'я", - повідомляє телеканал.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в Оман теж не пускають
Всякую https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
Томас Карлейль.
Чего распереживался?
Телевизор отобрали или бабушка справку не дает?
НІХТО НІКОГО НЕ МУСИВ ПОПЕРЕДЖАТИ
Есть опубликованные списки сертифицированных лабораторий. Но хитрожопые ж ищут, где подешевле.