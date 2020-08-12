43 українці не змогли вилетіти в ОАЕ через неналежний тест на коронавірус: "Нікого не попередили, що у них якісь свої правила"

Напередодні в столичному аеропорту "Бориспіль" виник скандал - 43 пасажири не змогли вилетіти рейсом у Дубай.

Причиною цього стали нові правила карантину, які встановили ОАЕ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Україна 24".

Одна з подорожуючих - киянка Юлія Ковальова каже, що дізналася про зміну правил польоту в аеропорту. Її відмовилися пускати на борт літака, тому що тест на коронавірус був зроблений в лабораторії, яку не визнають в ОАЕ.

"Нікого з пасажирів не попередили, що в них якісь свої правила… Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами - ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", - обурилася вона.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,5 млн, жертв - 745,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Примітно, що деякі пасажири в оперативному порядку взяли квитки на рейс іншої арабської авіакомпанії в Дубай і в них перевірили тільки наявність тесту.

"З тими самими документами та тими самими тестами я полетіла успішно, а в аеропорту Дубая просто брали в руки тест і дивилися, що англійською мовою, і все було добре", - розповіла мешканка Львова Мар’яна Яцульчак.

Представники української авіакомпанії пояснили, що отримали вимоги від Еміратів і не можуть нехтувати ними. Також там пояснили, що повідомили пасажирів про нові правила листом та інформацією на сайті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім розкритикував російську вакцину проти COVID-19 - пройшла дуже мало клінічних випробувань

"У підсумку авіакомпанія запропонувала Юлії Ковальовій безкоштовну заміну квитка. На конфліктну ситуацію відреагували і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пасажирам з України дозволили проходити тест у будь-якій лабораторії, яка є в списку Міністерства охорони здоров'я", - повідомляє телеканал.