Затримані за протести в Білорусі про умови в мінському СІЗО: Не годують, систематично б'ють, у камерах приблизно 50 осіб
Затримані за протести в Білорусі розповіли про умови в мінському СІЗО, розташованому на вулиці Окрестіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода.
За даними видання, затримані під час протестів 9 серпня і звинувачені в порушенні порядку проведення масових заходів дві актриси "Вільного театру" Світлана Сугака (10 діб арешту) і Надія Бродська (13 діб арешту) відбувають покарання в СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську.
Їхню розповідь передала батькові Світлани Сугаки затримана, яку засудили до штрафу і відпустили.
"Вона сказала, що в камері 6 на 4 було 36 осіб, їм не давали їсти, тільки воду. В іншій камері перебуває 50 осіб. Їх там систематично б'ють, жінкам відкривають "годівниці" і кричать - подивіться на своїх бійців, словом, показують силу", - розповів Микола Сугака.
Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ та кийки.
За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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В Беларуси пи@здец полный - власть откровенно оккупационная.
Запредельный террор граждан. Запад жует сопли..
В нас такі були. Один з найактивніших став президентом. І хорошим президентом, хоча ви поливали його помиями.
А свого навіть такого не маєте.
Iшла бы ты далей, нават калi ужо пераабулася - мне з табою размауляць нiма пра што.
Есць падозра, што "людзi", якiя на машынах збiвалi пратэстуючых - з нахабнай усмешкай, не беларусы. Мусiць пуцiн пераапрануу' у беларускае сваiх. Лукашэнкаускiя амапауцы ужо пачалi запыхвацца.
С наемниками ЧВК «Вагнер» Лукашенко хорошую аферу провернул,наверное кремлёвский Фюрер посоветовал
https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/#comments 31 комментарий
Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова » пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
разве что перед Богом покается, но это вряд ли, он безбожник по жизни
федеральный округ, если не произойдет чуда