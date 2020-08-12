Затримані за протести в Білорусі про умови в мінському СІЗО: Не годують, систематично б'ють, у камерах приблизно 50 осіб

Затримані за протести в Білорусі розповіли про умови в мінському СІЗО, розташованому на вулиці Окрестіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода.

За даними видання, затримані під час протестів 9 серпня і звинувачені в порушенні порядку проведення масових заходів дві актриси "Вільного театру" Світлана Сугака (10 діб арешту) і Надія Бродська (13 діб арешту) відбувають покарання в СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську.

Їхню розповідь передала батькові Світлани Сугаки затримана, яку засудили до штрафу і відпустили.

"Вона сказала, що в камері 6 на 4 було 36 осіб, їм не давали їсти, тільки воду. В іншій камері перебуває 50 осіб. Їх там систематично б'ють, жінкам відкривають "годівниці" і кричать - подивіться на своїх бійців, словом, показують силу", - розповів Микола Сугака.

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Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ та кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.