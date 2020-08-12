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Новини Репресії в Білорусі
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Затримані за протести в Білорусі про умови в мінському СІЗО: Не годують, систематично б'ють, у камерах приблизно 50 осіб

Затримані за протести в Білорусі про умови в мінському СІЗО: Не годують, систематично б'ють, у камерах приблизно 50 осіб

Затримані за протести в Білорусі розповіли про умови в мінському СІЗО, розташованому на вулиці Окрестіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода.

За даними видання, затримані під час протестів 9 серпня і звинувачені в порушенні порядку проведення масових заходів дві актриси "Вільного театру" Світлана Сугака (10 діб арешту) і Надія Бродська (13 діб арешту) відбувають покарання в СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську.

Їхню розповідь передала батькові Світлани Сугаки затримана, яку засудили до штрафу і відпустили.

"Вона сказала, що в камері 6 на 4 було 36 осіб, їм не давали їсти, тільки воду. В іншій камері перебуває 50 осіб. Їх там систематично б'ють, жінкам відкривають "годівниці" і кричать - подивіться на своїх бійців, словом, показують силу", - розповів Микола Сугака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ та кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+11
Жаль белорусов, но забьют их каратели, если они не возьмут в руки оружие и не начнут мочить этих ублюдков в форме. А Лукашенко вообще повесить нужно после всего этого беспредела им санкционированного.
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12.08.2020 08:39 Відповісти
+10
Ще є бажаючі в совок? Так вихваляють як було добре. Ось прийшла одна людина, скоріше психопад і тримає владу в своїх руках, всіх поставив раком. Ви повірили, що там розвинута економіка? Фігня. Вони працююють на наш ринок, сюди шлють трактора, тролейбуси, автобуси, продукти. Наші платять бюджетні кошти, а свої такіж заводи закрили. Що в нас не було ЮМЗ, чи ЛАЗ, чи Богдан? Але ні, свої закрили, а беруть в Білорусі і Московії, чуже. А білоруси в унісон з москаляти голосують в ООН проти України. То можливо пора відбудовувати своє, а в них хай купують їх "брати" кацапи?
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12.08.2020 08:55 Відповісти
+10
Медленно рабочие предприятий раскачиваются - общенациональная забастовка позволит уменьшить количество крови. После 18ч нет средств коммуникации даже через VPN. Не работают даже терминалы касс.
В Беларуси пи@здец полный - власть откровенно оккупационная.
Запредельный террор граждан. Запад жует сопли..
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12.08.2020 09:02 Відповісти
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А говорят что в Беларуси интернет выключили! Врут?
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12.08.2020 08:35 Відповісти
Ты, недароблены, са сваiмi дзебiльным жартамi iдзеш НАХ.
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12.08.2020 08:38 Відповісти
Держитесь! И не обращайте внимания на "мнение" форумных ботов.
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12.08.2020 08:51 Відповісти
Медленно рабочие предприятий раскачиваются - общенациональная забастовка позволит уменьшить количество крови. После 18ч нет средств коммуникации даже через VPN. Не работают даже терминалы касс.
В Беларуси пи@здец полный - власть откровенно оккупационная.
Запредельный террор граждан. Запад жует сопли..
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12.08.2020 09:02 Відповісти
Точно,НКВД и каратели работают не хуже чем при культе личности более раннего тирана.
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12.08.2020 09:08 Відповісти
Бо немає людини, яка би від вашого суспільства зверталась до заходу.
В нас такі були. Один з найактивніших став президентом. І хорошим президентом, хоча ви поливали його помиями.
А свого навіть такого не маєте.
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12.08.2020 09:09 Відповісти
Ты затое са старонак Цэнзара звярталася - " украiнцам лепей,каб застауся Лукашэнка"
Iшла бы ты далей, нават калi ужо пераабулася - мне з табою размауляць нiма пра што.
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12.08.2020 09:15 Відповісти
При диктатуре нет оппозиции, и не может быть. А только сопротивление узурпатору. Так что либо вы его, либо он вас. Очень надеюсь что вы свалите это чёртово усатое недоразумение как можно раньше и без большой крови.
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12.08.2020 09:23 Відповісти
За адно прыдзецца пуцiнiзм "валяць" - без гэтага нiяк.
Есць падозра, што "людзi", якiя на машынах збiвалi пратэстуючых - з нахабнай усмешкай, не беларусы. Мусiць пуцiн пераапрануу' у беларускае сваiх. Лукашэнкаускiя амапауцы ужо пачалi запыхвацца.
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12.08.2020 09:38 Відповісти
Значит единственное, что вам остаётся-как можно больше расширять протест, по максимуму привлекая людей, тем более, что *********** стали выдыхаться. Путлеровская сволочь, сколько бы её не было, тоже не сможет существенно в этом случае помочь: они ничего с тем же Хабаровском не могут сделать, а на целую страну сил просто не хватит.
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12.08.2020 09:49 Відповісти
Запад в своем репертуаре
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12.08.2020 10:22 Відповісти
А в Норвегии Брейвик улыбается
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12.08.2020 08:31 Відповісти
так нужнo Людям прийти дoмoй к ментам и "oбъяснитъ" их женам, детям, рoдителям
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12.08.2020 08:34 Відповісти
!Вычисляйть мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
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12.08.2020 08:54 Відповісти
В советских питомниках всегда такое происходит,теперь задержанных митингующих объявят врагами народа,а детям их придётся поменять фамилии ,чтобы в дальнейшем их жизнь не разрушилась.Задержанные за протесты в Беларуси об условиях в минском СИЗО: Не кормят, систематически бьют, в камерах около 50 человек - Цензор.НЕТ 9897
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12.08.2020 08:36 Відповісти
Жаль белорусов, но забьют их каратели, если они не возьмут в руки оружие и не начнут мочить этих ублюдков в форме. А Лукашенко вообще повесить нужно после всего этого беспредела им санкционированного.
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12.08.2020 08:39 Відповісти
У білорусів не структуроване суспільство і відсутня справжня опозиція яка б керувала протестами. Їм підсунули пустишку Тихановську, як і нам підсунули ЗЕ.
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12.08.2020 08:56 Відповісти
Питання - чи варто було би проливати кров на Майдані, якби в результаті одразу до влади прийшло зе-чмо ?
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12.08.2020 09:07 Відповісти
Був на Майдані на ялинці величезний плакат - "Любім русских, ненавидим Путина"...оця любов до русскіх й привела у результаті до влади зе-чмо.
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12.08.2020 10:01 Відповісти

С наемниками ЧВК «Вагнер» Лукашенко хорошую аферу провернул,наверное кремлёвский Фюрер посоветовал
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12.08.2020 08:50 Відповісти
https://censor.net/user/116867

https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/#comments 31 комментарий

Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова » пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
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12.08.2020 09:09 Відповісти
Может это и правда, а я написал ,что Лука использовал ситуацию,для ввода армии в Минск перед выборами.
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12.08.2020 09:37 Відповісти
Хах ха, керуючий цигарками ст опер Баранецький і така операція, швидше схоже на підігрування москальским ЗМІ про український слід.
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12.08.2020 10:06 Відповісти
ХЗ
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12.08.2020 11:52 Відповісти
Криваве завершення протестів - найгірший варіант. Тоді або буде надзвичайно слабкий Бацька, або російські "миротворчики" у Мінську. А це означає, що білоруський кордон стає таким самим ворожим, як і російський.
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12.08.2020 09:40 Відповісти
Пов'язати кров'ю, як Янека...
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12.08.2020 10:02 Відповісти
Ну шо сказать Ребята ,это обыкновенный фашизм ,геноцид против собственного народа ,теперь как в 40-в земля должна гореть под ногами карателей Белоруссам не впервой,😡😠😠
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12.08.2020 08:51 Відповісти
Ще є бажаючі в совок? Так вихваляють як було добре. Ось прийшла одна людина, скоріше психопад і тримає владу в своїх руках, всіх поставив раком. Ви повірили, що там розвинута економіка? Фігня. Вони працююють на наш ринок, сюди шлють трактора, тролейбуси, автобуси, продукти. Наші платять бюджетні кошти, а свої такіж заводи закрили. Що в нас не було ЮМЗ, чи ЛАЗ, чи Богдан? Але ні, свої закрили, а беруть в Білорусі і Московії, чуже. А білоруси в унісон з москаляти голосують в ООН проти України. То можливо пора відбудовувати своє, а в них хай купують їх "брати" кацапи?
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12.08.2020 08:55 Відповісти
На своєму не наваришся. Там де імпорт, крутяться доляри, а вони липнуть до рук.
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12.08.2020 08:59 Відповісти
Корупція зжирає Україну.
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12.08.2020 09:14 Відповісти
Добро пожаловать к нам, у нас вип камеры, окружат лаской и заботой и денег на обратную дорогу отсыпят.
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12.08.2020 08:57 Відповісти
Nickol Nickols Тут позвольте с вами не согласиться в Белоруссии не так много людей ,чтобы их просто так уничтожать ,а если Лукашенко завезет Китайцев ,они его пошлют на хер через пару лет. В Белоруссии не хватает молодежи😎
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12.08.2020 08:58 Відповісти
А **** вони хотіли? Це ж ви самі вигодували тих уродів в балаклавах.
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12.08.2020 09:06 Відповісти
Що хочуть білоруси? Білоруси зійшлись на одному - дострокові вибори і відсутність фальсіфікацій. Не можна примусити свою жінку носити чорні окуляри, а у вуха вставляти беруші, щоб не бачити і не чути - що там робиться поганого у сусідів за парканом. Жінка все одно знайде можливість зрадити свйому чоловікові, якщо поставить це собі за мету. Народ не можна зробити щасливим, якщо забрати у нього свободу самому вирішувати свою долю.
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12.08.2020 09:07 Відповісти
Точно,НКВД и каратели работают не хуже чем при культе личности более раннего тирана.
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12.08.2020 09:13 Відповісти
Я так думаю що після цих подій ненависть до Диктатора та його опричників тільки збільшиться!! Маю надію що вони в свій час ВСІ отримають тюремні терміни!!
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12.08.2020 09:24 Відповісти
Якщо спалити зо три СІЗО разом з вертухаями, бити не будуть.
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12.08.2020 10:02 Відповісти
лука не переделается, и Ына с него не получится
разве что перед Богом покается, но это вряд ли, он безбожник по жизни
федеральный округ, если не произойдет чуда
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12.08.2020 11:59 Відповісти
 
 