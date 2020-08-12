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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,3 тис. інфікованих і 310 померлих

За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,3 тис. інфікованих і 310 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 166 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​в 11 308 осіб, 310 осіб померли 3040 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1756 ПЛР-тестів, з них 166 позитивні. Серед них львів'ян - 53.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 на Львівщині перевищила 11,1 тис. осіб, за добу - 161 новий випадок

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,3 тис. інфікованих і 310 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2481)


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12.08.2020 09:09 Відповісти
 
 