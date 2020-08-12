За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,3 тис. інфікованих і 310 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 166 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​в 11 308 осіб, 310 осіб померли 3040 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1756 ПЛР-тестів, з них 166 позитивні. Серед них львів'ян - 53.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.