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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ Німеччини щодо російської вакцини проти COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає

МОЗ Німеччини щодо російської вакцини проти COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає

Німецькі фахівці кажуть, що немає даних про якість, ефективність та безпечність російської вакцини.

Німецькі фахівці сумніваються, що Росія справді змогла створити вакцину проти COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Речниця федерального міністерства охорони здоров'я повідомила газетам редакційної мережі Німеччини, що немає даних про якість, ефективність та безпечність російської вакцини.

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"Позитивний баланс користі і ризику для вакцини має бути продемонстрований, перш ніж її можна буде використовувати в широкому масштабі. У ЄС безпека пацієнтів є головним пріоритетом", - наголошується в повідомленні.

Поки німецьке міністерство не веде переговорів з російською владою про вакцину.

Інститут Пауля Ерліха (PEI), який відповідає за схвалення вакцин у Німеччині, застеріг від необдуманих дій. "Навіть у нинішній ситуації пандемії вкрай важливо, щоб усі тести й оцінки проводилися з такою ж обережністю, як і з іншими вакцинами", - сказав президент PEI Клаус Ціхутек.

Президент німецької медичної асоціації Клаус Рейнхардт назвав схвалення російської вакцини "експериментом на людях з високим ризиком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім розкритикував російську вакцину проти COVID-19 - пройшла дуже мало клінічних випробувань

Він вважає, що створюється враження, що йдеться про "популістський захід авторитарної держави, яка хоче продемонструвати світовій спільноті свої наукові можливості".

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7517) карантин (18172) росія (66461) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
вспоминается сразу старый анекдот - немец,посетивший россию говорит, дети у вас красивые, но все, что вы делаете руками .............. ))))))))))))
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12.08.2020 08:44 Відповісти
+5
Від коронавіруса помирає 5% хворих, а від російської вакцини лише кожен двадцятий!
Уявляєте, яка ефективність???
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12.08.2020 08:47 Відповісти
+4
Розчин хлорки, чим не вакцина для кацапа?
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12.08.2020 08:47 Відповісти
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Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 552РАбссиянцам верить можно как Адолфу Гитлеру ихннему братану сказал не нападу на ссср вонючий и не напал...
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12.08.2020 08:39 Відповісти
Данних нема і ніколи не буде !!!! Як надати данні з того чого не існує !!)))
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12.08.2020 08:57 Відповісти
Почему не будет?! Они тупо нарисуют/подделают протоколы испытаний (причем окажется что по протоколам испытания велись более 2 лет).
Когда дело касается вяличия, они ничем не брезгуют. Достаточно вспомнить мельдонивый скандал. А тут такое дело - "Расея типа первая создала вакцину" и это не олимпиада - следующих соревнований не будет, тут надо рвать жопу по черному но остаться первыми!!!
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12.08.2020 09:41 Відповісти
путиноКЛОУНЫ .. . Вот обьясните мне . - Как это случилось , что МИРРОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ Японии США юКОРЕИ ГЕРМАНИИ ИЗраиля- - -Пока только ИСПЫТЫВАЮТ ВАКЦЫНУ от Короновируса , а ********** разворованой и корумпованой , ОТСТАЛОЙ рф- ОБЪЯАВИЛ ОБ УЖЭ СОЗДАНОЙ ( ? ) в рф вакцыне , а многие СМИ писали , что ВЕРХУШКА рф и ее окружэние ВАКЦЫНИРОВАЛОСЬ ЕЩЕ ОСЕНЬЮ 2019 г ????????????????? .. . Можэт вирус ( как и вакцына ) вышел из Новосибирсского Вирусного центра - после " хлопка " осенью 2019 г ..?? . ((( . СОВПАДЕНИЕ.? НЕ ДУМАЮ ... !! ))) . ...
. ... ПАЛЕВО КОНКРЕТНОЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2020 10:28 Відповісти
Так уже официально создано более сотни вакцин, только они не могут перейти к выпуску пока не пройдут все стадии испытаний и сертификации....Большая часть вакцин только перешла в стадию испытаний на людях (добровольцах)
В Рашке на это дело плевать хотели! Как я уже говорил тут дело "вяличия" поэтому пойдут на все. Простой пример, который я привожу - это как в совке запускали в космос Гагарина. Американцы немного опережали СССР в подготовке запуска человека в космос, так СССР чтобы оказаться первой положила болт на безопасность, на все - только бы быть первой! Запустили Гагарина на баллистической ракете предназначенной для доставки ядерного оружия! Не нашлось бы подходящей ракеты, уверен что не побрезговали бы посадить его на бочку с порохом!!!
Американцы же, спешить, жертвуя жизнью пислотов не стали (это в отличии от совка поставило бы крест на космосе), зато задел который они сделали, позволил им быть первыми на Луне. Совковы же технологии гарантировали только гарантированную доставку трупа космонавта, что не вязалось с пропагандой
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12.08.2020 10:46 Відповісти
То не істери, прийми пігулку і заспокойся.
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12.08.2020 08:46 Відповісти
Яка вакціна,фізрозчин з вітаміном !!!))))
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12.08.2020 08:42 Відповісти
ага,это хорошо, если с витамином, а то и не факт )))
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12.08.2020 08:45 Відповісти
Розчин хлорки, чим не вакцина для кацапа?
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12.08.2020 08:47 Відповісти
неприкрытая русофобия)) данных нет, потому-что качества, эффективности и безопасности нет.
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12.08.2020 08:43 Відповісти
Антидот против Новичка и Полония крысы кремля тоже придумали... Испыьания проводили на ЗЭКах РАБссии в колониях для мертвецов пожизенно осужденных...это метод апробировал еще товарищ Сралин в ГУЛАГе
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12.08.2020 08:44 Відповісти
вспоминается сразу старый анекдот - немец,посетивший россию говорит, дети у вас красивые, но все, что вы делаете руками .............. ))))))))))))
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12.08.2020 08:44 Відповісти
"Зато ми делаем ракети!И покорили Енисей ! И даже ..в области фармокологии ми впереди планети всей !" !!))
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12.08.2020 08:45 Відповісти
Та яка різниця, виздихають кацапи від КОВІДу чи від вакцини?
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12.08.2020 08:45 Відповісти
Від коронавіруса помирає 5% хворих, а від російської вакцини лише кожен двадцятий!
Уявляєте, яка ефективність???
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12.08.2020 08:47 Відповісти
Вакцинация руссо вакциной только для лишенцев с рус паспортами.... Очистим планету от мусора!
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12.08.2020 08:47 Відповісти
Отдельная цивилизация, лишняя хромосома. Для нормальных людей не подойдет.
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12.08.2020 08:49 Відповісти
Да оркам вна Россеи по барабану "качество вакцины" - им сам путен Рай пообещал, после того, как их поголовье выздыхает!

Устрись, Гейропа и проклятая Пиндосия!
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12.08.2020 08:50 Відповісти
Як крисчанам,головне померти в Расєє!!))
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12.08.2020 08:52 Відповісти
Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 6869
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12.08.2020 08:50 Відповісти
Зря они так юродствуют. Ведущие российские вирусологи подробно рассказали о работах по созданию вакцины
Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 8918 Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 8918
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12.08.2020 08:52 Відповісти
"Что смешно: те лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские крики - как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару - не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем СН3СОС2Н5 на пару - не берет, и, что особенно противно, название у них одинаковые. Опять говорю - нам же самим это глотать!"
Жванецкий...
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12.08.2020 08:53 Відповісти
Утечка информации от такой банды как Всемирна организация здравосбережения (ВОЗ) произошла неделю назад....умерших от коровиRUSa на планете всго 0,18 сотых процента...,представвили объем вранья и бабла скачанного во всем Мире типа из за и от Пандемии?Миллиарды долларов...если не триллионы
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12.08.2020 08:53 Відповісти
Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 2914
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12.08.2020 08:53 Відповісти
Любая информация это бизнес,в том числе и рекламный,а по КоронвиRUSу в том числе...
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12.08.2020 08:59 Відповісти
В России человеческая жизнь - мусор! Поэтому там проводят любые эксперименты.
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12.08.2020 09:03 Відповісти
Профессор Преображанский срисованный Михаил Афанасьевичем Булгаковым с реального профессора Иванова Ильи Ивановиича ,который проводил экскременты на людях и обезьянах еще в 20-е годы 20 столетия...
Брал 10 добровольцев женщин и скрещивал их с обезьянами типа создать универскального красноармеца который бы никогда не уставал от нагрузок и перегрузок и ничего не боялся...Благо обезьян в Сухумском питовнике было завались...,лишь бы бабы согласны были за бабло спать с обезьянами...
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12.08.2020 09:14 Відповісти
т.е. вакцина-фуфломицина таки похожа на фуфло и пиар (как всегда, последние десятилетия)
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12.08.2020 09:15 Відповісти
МОЗ Німеччини щодо російської вакцини від COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає - Цензор.НЕТ 4196Реальное фото профессора Иванова И.И.
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12.08.2020 09:18 Відповісти
Особенно если учесть что многие специалисты, ученые и знающие люди из медицины и вирусологии РФ высказываются что категорически не собираются прививаться этой на скорую руку созданной " болтушкой". Утверждая что для того что бы быть уверенной в вакцине и ее возможных побочных действий, а также ее безопасности и эффективности нужно еще минимум года полтора. Но Пукин видимо решил заменить поставки газа и нефти на мировой рынок своей " вакциной".. Как они жульничали с подменой пробирок с мочой спортсменов.. такая у них и "вакцина". Вариантов три, либо "фальсификат", либо "пустышка", либо где то " стырили разработки".. ведь свое ( и то с натяжкой) у них только " ракеты с непредсказуемой траекторией на Воронеж"
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12.08.2020 09:19 Відповісти
На РАБссии приддумали много чего для уничтожения человека.Секретных лабораторий ядов было три в советское время.Самую крутую из них возглавлял профессор Майрановский Григорий Моисеевич,этот негодяй придумывал такие яды,что их невозможно было обнаружить....от слова совсем...
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12.08.2020 09:26 Відповісти
МОЗ Німеччини щодо російської вакцини проти COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає - Цензор.НЕТ 4409Реальное фото этого НЕГОДЯЯ
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12.08.2020 09:28 Відповісти
"Расейскіє учониє" - звучить, як "монгольські хакери". Кацапи мобільний телефон нездатні зробити, а тут цілу вакцину від КОВІД зварганили.
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12.08.2020 09:31 Відповісти
Главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи!
ПС: из общих соображений первым вакцину должен разработать тот, кто первый с ней столкнулся. И это была не Расия... Или нет?
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12.08.2020 09:35 Відповісти
я теж так вважаю, але для внутрішнього споживання в рф годиться, та і повне випробовування пройде, але це і справді може бути добра вакцина ,вироблена в такій стислий термін, тоді питання про країну походження цього вірусу автоматично відпадає
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12.08.2020 09:41 Відповісти
Мазь Вишневского с пеницелином , вот и веь состав...
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12.08.2020 09:49 Відповісти
И боярышник три раза в день после молитвы во славу нулевого сцаря.
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12.08.2020 09:55 Відповісти
Да какая безопасность?Главное что жопорукие кацапы сделали ее первыми и есть повод для гордости и величия!
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12.08.2020 09:54 Відповісти
После "новичка" покупать у россии вакцину - дураков нет!
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12.08.2020 10:04 Відповісти
Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет ---- так и самой вакцины ещё нет.
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12.08.2020 10:47 Відповісти
путинская ложь!!
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12.08.2020 11:36 Відповісти
как это нет данных? а скрипаль?
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12.08.2020 11:51 Відповісти
https://twitter.com/SergejTalk

https://twitter.com/SergejTalk Профессор Талк



Каждого, кто согласится уколоть российскую вакцину, Владимир Владимирович поцелует в животик.
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12.08.2020 11:58 Відповісти
Российский президент сделал вакцине рекламу, публично заявив, что его дочь успешно вакцинировали.
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12.08.2020 13:45 Відповісти
 
 