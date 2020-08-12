МОЗ Німеччини щодо російської вакцини проти COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає

Німецькі фахівці кажуть, що немає даних про якість, ефективність та безпечність російської вакцини.

Німецькі фахівці сумніваються, що Росія справді змогла створити вакцину проти COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Речниця федерального міністерства охорони здоров'я повідомила газетам редакційної мережі Німеччини, що немає даних про якість, ефективність та безпечність російської вакцини.

Читайте також: Путін заявив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини від коронавірусу

"Позитивний баланс користі і ризику для вакцини має бути продемонстрований, перш ніж її можна буде використовувати в широкому масштабі. У ЄС безпека пацієнтів є головним пріоритетом", - наголошується в повідомленні.

Поки німецьке міністерство не веде переговорів з російською владою про вакцину.

Інститут Пауля Ерліха (PEI), який відповідає за схвалення вакцин у Німеччині, застеріг від необдуманих дій. "Навіть у нинішній ситуації пандемії вкрай важливо, щоб усі тести й оцінки проводилися з такою ж обережністю, як і з іншими вакцинами", - сказав президент PEI Клаус Ціхутек.

Президент німецької медичної асоціації Клаус Рейнхардт назвав схвалення російської вакцини "експериментом на людях з високим ризиком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім розкритикував російську вакцину проти COVID-19 - пройшла дуже мало клінічних випробувань

Він вважає, що створюється враження, що йдеться про "популістський захід авторитарної держави, яка хоче продемонструвати світовій спільноті свої наукові можливості".