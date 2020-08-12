МОЗ Німеччини щодо російської вакцини проти COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає
Німецькі фахівці кажуть, що немає даних про якість, ефективність та безпечність російської вакцини.
Німецькі фахівці сумніваються, що Росія справді змогла створити вакцину проти COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Речниця федерального міністерства охорони здоров'я повідомила газетам редакційної мережі Німеччини, що немає даних про якість, ефективність та безпечність російської вакцини.
"Позитивний баланс користі і ризику для вакцини має бути продемонстрований, перш ніж її можна буде використовувати в широкому масштабі. У ЄС безпека пацієнтів є головним пріоритетом", - наголошується в повідомленні.
Поки німецьке міністерство не веде переговорів з російською владою про вакцину.
Інститут Пауля Ерліха (PEI), який відповідає за схвалення вакцин у Німеччині, застеріг від необдуманих дій. "Навіть у нинішній ситуації пандемії вкрай важливо, щоб усі тести й оцінки проводилися з такою ж обережністю, як і з іншими вакцинами", - сказав президент PEI Клаус Ціхутек.
Президент німецької медичної асоціації Клаус Рейнхардт назвав схвалення російської вакцини "експериментом на людях з високим ризиком".
Він вважає, що створюється враження, що йдеться про "популістський захід авторитарної держави, яка хоче продемонструвати світовій спільноті свої наукові можливості".
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Когда дело касается вяличия, они ничем не брезгуют. Достаточно вспомнить мельдонивый скандал. А тут такое дело - "Расея типа первая создала вакцину" и это не олимпиада - следующих соревнований не будет, тут надо рвать жопу по черному но остаться первыми!!!
. ... ПАЛЕВО КОНКРЕТНОЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В Рашке на это дело плевать хотели! Как я уже говорил тут дело "вяличия" поэтому пойдут на все. Простой пример, который я привожу - это как в совке запускали в космос Гагарина. Американцы немного опережали СССР в подготовке запуска человека в космос, так СССР чтобы оказаться первой положила болт на безопасность, на все - только бы быть первой! Запустили Гагарина на баллистической ракете предназначенной для доставки ядерного оружия! Не нашлось бы подходящей ракеты, уверен что не побрезговали бы посадить его на бочку с порохом!!!
Американцы же, спешить, жертвуя жизнью пислотов не стали (это в отличии от совка поставило бы крест на космосе), зато задел который они сделали, позволил им быть первыми на Луне. Совковы же технологии гарантировали только гарантированную доставку трупа космонавта, что не вязалось с пропагандой
Уявляєте, яка ефективність???
Устрись, Гейропа и проклятая Пиндосия!
Жванецкий...
Брал 10 добровольцев женщин и скрещивал их с обезьянами типа создать универскального красноармеца который бы никогда не уставал от нагрузок и перегрузок и ничего не боялся...Благо обезьян в Сухумском питовнике было завались...,лишь бы бабы согласны были за бабло спать с обезьянами...
ПС: из общих соображений первым вакцину должен разработать тот, кто первый с ней столкнулся. И это была не Расия... Или нет?
https://twitter.com/SergejTalk Профессор Талк
Каждого, кто согласится уколоть российскую вакцину, Владимир Владимирович поцелует в животик.