ЄС надасть макрофінансову допомогу сусідам для подолання наслідків пандемії: для України передбачено 1,2 млрд євро, - Домбровскіс

Європейський Союз надасть макрофінансову допомогу в EUR3 млрд сусіднім країнам-партнерам на пом'якшення економічних наслідків пандемії коронавірусу, повідомили в Єврокомісії у вівторок.

"Ці програми макроекономічної підтримки надаватимуться на вигідних умовах на підставі підписаних меморандумів про взаєморозуміння, в яких викладаються конкретні зобов'язання з проведення реформ", - заявив Валдіс Домбровскіс, заступник голови Єврокомісії, що курирує економічний блок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Меморандуми про взаєморозуміння вже узгоджені з Албанією, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Україною. Переговори з двома іншими країнами цієї десятки - Боснією і Герцеговиною та Тунісом - тривають.

Виплата коштів у межах цих програм залежить від виконання попередніх політичних умов, включно з повагою демократичних принципів, прав людини і верховенства права.

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Для кожного беніфіціара передбачено свій набір політичних умов.

Наприклад, для Грузії, яка має отримати EUR150 млн, - це поліпшення управління державними фінансами, вдосконалення адміністрації, секторальні реформи й політика на ринку праці.

Для України, яка отримає найбільший пакет макроекономічної допомоги ЄС (EUR1,2 млрд), політичні умови охоплюють більш широкий спектр напрямів і стосуються управління державними фінансами, зміцнення адміністрації та верховенства права, реформи судової системи, конкуренції на газовому ринку, поліпшення ділового клімату та управління державними підприємствами.

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Рішення про надання макрофінансової допомоги 10 партнерам у контексті пандемії COVID-19 було запропоновано Єврокомісією 22 квітня, ухвалено Європарламентом і Радою ЄС 25 травня 2020 року.