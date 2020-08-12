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Новини Допомога Україні Коронавірус і карантин
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ЄС надасть макрофінансову допомогу сусідам для подолання наслідків пандемії: для України передбачено 1,2 млрд євро, - Домбровскіс

ЄС надасть макрофінансову допомогу сусідам для подолання наслідків пандемії: для України передбачено 1,2 млрд євро, - Домбровскіс

Європейський Союз надасть макрофінансову допомогу в EUR3 млрд сусіднім країнам-партнерам на пом'якшення економічних наслідків пандемії коронавірусу, повідомили в Єврокомісії у вівторок.

"Ці програми макроекономічної підтримки надаватимуться на вигідних умовах на підставі підписаних меморандумів про взаєморозуміння, в яких викладаються конкретні зобов'язання з проведення реформ", - заявив Валдіс Домбровскіс, заступник голови Єврокомісії, що курирує економічний блок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Меморандуми про взаєморозуміння вже узгоджені з Албанією, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Україною. Переговори з двома іншими країнами цієї десятки - Боснією і Герцеговиною та Тунісом - тривають.

Виплата коштів у межах цих програм залежить від виконання попередніх політичних умов, включно з повагою демократичних принципів, прав людини і верховенства права.

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Для кожного беніфіціара передбачено свій набір політичних умов.

Наприклад, для Грузії, яка має отримати EUR150 млн, - це поліпшення управління державними фінансами, вдосконалення адміністрації, секторальні реформи й політика на ринку праці.

Для України, яка отримає найбільший пакет макроекономічної допомоги ЄС (EUR1,2 млрд), політичні умови охоплюють більш широкий спектр напрямів і стосуються управління державними фінансами, зміцнення адміністрації та верховенства права, реформи судової системи, конкуренції на газовому ринку, поліпшення ділового клімату та управління державними підприємствами.

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Рішення про надання макрофінансової допомоги 10 партнерам у контексті пандемії COVID-19 було запропоновано Єврокомісією 22 квітня, ухвалено Європарламентом і Радою ЄС 25 травня 2020 року.

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) карантин (18172) допомога (8485) Євросоюз (13785) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Зелень змащує пилораму і готує її до роботи.
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12.08.2020 08:49 Відповісти
+5
ой дурные... слуги народа их освоят быстренько по своим карманам
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12.08.2020 08:52 Відповісти
+3
О, наши сатанисты сразу растянут эту помощь по карманам, предыдущую уже растянули. Вместо обещанного Степановым бесплатного лечения короны, эти денежки отмыли, дезинфицируя улицы и подъезды водой из-под крана,и гудбай помощь.
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12.08.2020 08:49 Відповісти
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Зелень змащує пилораму і готує її до роботи.
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12.08.2020 08:49 Відповісти
То так , чергова партія дров на підході !!))
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12.08.2020 08:55 Відповісти
О, наши сатанисты сразу растянут эту помощь по карманам, предыдущую уже растянули. Вместо обещанного Степановым бесплатного лечения короны, эти денежки отмыли, дезинфицируя улицы и подъезды водой из-под крана,и гудбай помощь.
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12.08.2020 08:49 Відповісти
точно

помощь или кредит?
нах ер эти красивые слова

европейцы реально тупые
наш быдляк все распиз ит, а нам нариду отдавать
эуропэйцы вы нас закапываете
хотите спасти - ничего не давайте
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12.08.2020 10:35 Відповісти
ой дурные... слуги народа их освоят быстренько по своим карманам
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12.08.2020 08:52 Відповісти
Братья дерьмаки 🐽👹👿 уже распределили , а 🤢🐏🐐 мелким зебуинам -. «держать карман шире «
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12.08.2020 09:04 Відповісти
кРадуцкий уже на низком старте, присылайте помощь немедленно
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12.08.2020 08:56 Відповісти
Не дражніть Каламойськага передчасно, а то він слиною вдавиться.
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12.08.2020 09:04 Відповісти
Ну вот и объясненьице нашей статистики по коронавирусу. Сладенький шматочек от ЕС покоя не дает. В больницах лекарства у людей все за свой счет. А вот эти денежки уйдут типа на бесплатные лекарства.
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12.08.2020 09:18 Відповісти
їм не дає спокійно спати оце------ За деякими дослідженнями, тільки у жовтні 2009 року український фармринок отримав від населення за антивірусні медикаменти 1,5 млрд грн.
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12.08.2020 09:33 Відповісти
ох, пожируют чиновники....
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12.08.2020 10:23 Відповісти
65 млрд. только сожрали и опять такой гешефт. Зебилы должны страдать!
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12.08.2020 11:17 Відповісти
 
 