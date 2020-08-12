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Новини Коронавірус і карантин
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Дані щодо безпеки та дієвості російської вакцини проти COVID-19 потрібно ретельно перевірити, - ВООЗ

Дані щодо безпеки та дієвості російської вакцини проти COVID-19 потрібно ретельно перевірити, - ВООЗ

Стримано срийняла новини про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Як заявив у середу, 12 серпня, її представник Тарік Язаревич, ВООЗ тісно контактує з російськими відомствами, що відповідають за охорону здоров'я, обговорюючи критерії допуску вакцини.

За словами Язаревича, "передкваліфікація" будь-якої вакцини передбачає, що всі дані щодо її безпеки і дієвості повинні перевірятися "неухильно точно". Раніше ВООЗ закликала Росію у розробці вакцини дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних та дієвих медикаментів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ Німеччини щодо російської вакцини проти COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає

Напередодні, 11 серпня, повідомлялося, що в ФРН назвали реєстрацію вакцини в РФ без вирішальної, третьої, фази клінічних випробувань ризикованим експериментом на людях. Згідно з глобальними стандартами у вивченні і випробуванні вакцин, розроблених ВООЗ, третя фаза передбачає випробування на декількох тисячах осіб.

Про реєстрацію вакцини, що отримала в результаті назву "Супутник V", оголосив 11 серпня президент РФ Володимир Путін. Вакцина "формує стійкий імунітет", вона "пройшла всі необхідні перевірки", стверджував він. Путін заявив, що одна з його дочок вже зробила щеплення. Передбачається, що масове виробницто нової вакцини проти коронавірусу в Росії може початися вже в січні 2021 року.

Зараз третю фазу випробувань проходить шість вакцин, розроблених західними і китайськими фірмами, нагадує агентство AFP.

Читайте: Білий дім розкритикував російську вакцину проти COVID-19 - пройшла дуже мало клінічних випробувань

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (773) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ну і на зєбілах теж можна спробувати, гірше не буде.
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12.08.2020 09:02 Відповісти
+3
"Данные относительно безопасности и действенности российской вакцины от COVID-19 должны быть тщательно проверены," - на кацапах...
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12.08.2020 09:01 Відповісти
+2
"Русская"... Ой, та не смешите мои тапочки!
Стоит одному образцу этой "рюськой вакцины" попасть в нормальную лабораторию, так тут же выяснится, что это какой-то тестовый вариант, украденный кацапами где-то в Индии.
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12.08.2020 09:10 Відповісти
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"Данные относительно безопасности и действенности российской вакцины от COVID-19 должны быть тщательно проверены," - на кацапах...
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12.08.2020 09:01 Відповісти
Ну і на зєбілах теж можна спробувати, гірше не буде.
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12.08.2020 09:02 Відповісти
А ты себя к каким относишь ? Или поднять доллар с 8 до 27 это ума много надо ?
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12.08.2020 13:04 Відповісти
Цьому вакцину не давать! Мізки вже витекли зеленими шмарклями, в морг!
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12.08.2020 13:09 Відповісти
Поручите проверку Григорию Михайловичу Родченкову, он осилит это дело.
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12.08.2020 09:02 Відповісти
Когда на самом ***** испытают...тогда можно будет говорить что прошла проверку...
А дочь то так...сралин на сына болт забил...
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12.08.2020 09:03 Відповісти
На котрому з них? Там їх 140 мільйонів...
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12.08.2020 09:08 Відповісти
скільки на кацапії населення ?
вистачить для дослідів ?
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12.08.2020 09:05 Відповісти
у мацкалей одна вакцина - это боярышник
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12.08.2020 09:08 Відповісти
Мы уж как-нибудь обойдёмся без российской вакцины. Зеленский ,не вздумай !
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12.08.2020 09:09 Відповісти
На липецкой фабрике будут делать.
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12.08.2020 09:09 Відповісти
Звичайно, від її продукції в кацапів і зебілів гнійний геморой, але вони продовжують жерти її цукерки, наркомани...
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12.08.2020 09:21 Відповісти
аха-ха, вот они и проверят, когда начнут массово вакцинировать своих пенсионеров с сопутствующими заболеваниями... и врачей, но зато ведь первые, когда остальные что-там копошаться, чего-то доказывают, чего-то проверяют, а тут раз - и вперде планеты всей...
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12.08.2020 09:09 Відповісти
и название какое-то тривиальное... нет шобы Yuhry Gagaryn, шобы международнее и узнаваемее... шоб звучало... шоб боялись...
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12.08.2020 09:31 Відповісти
"Русская"... Ой, та не смешите мои тапочки!
Стоит одному образцу этой "рюськой вакцины" попасть в нормальную лабораторию, так тут же выяснится, что это какой-то тестовый вариант, украденный кацапами где-то в Индии.
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12.08.2020 09:10 Відповісти
Очень и очень тщательно...тщательнейше...
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12.08.2020 09:12 Відповісти
Как можно говорить о действенности вакцины например в течение года, если её разрабатывать начали 5 месяцев назад. Я допускаю что вакцина дает иммунитет, но на какой срок, может он пропадет через 4 месяца, нах такое нужно. Это относится к любой вакцине не только российской.
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12.08.2020 09:12 Відповісти
Згідно регламенту по цій вакцині потрібно кожні 3 місяці вакцинуватись, для нас це добре наших північних х... стане менше за декілька років
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12.08.2020 09:13 Відповісти
то что рф утверждают об эффективности вакцины в течении 2 лет доказывает что это фуфло так ее начали только разрабатывать 5 месяцев назад
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12.08.2020 09:26 Відповісти
Сдается мне, эта вакцина из той же серии, что гиперсуперзвуковые ракеты и прочая расейская вундервафля. Автор Дима Рогозин, производство Союзмультфильм, успешно испытано на Пятачке и Винни-Пухе.
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12.08.2020 09:30 Відповісти
Главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи!
ПС: из общих соображений первым вакцину должен разработать тот, кто первый с ней столкнулся. И это была не Расия... Или нет?
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12.08.2020 09:43 Відповісти
россия - нелигитимное террористическое образование, терроризирующее своих соседей и держащее в заложниках атомной бомбой весь мир, а теперь и выпустившее вирус ради собственного имиджа....
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12.08.2020 13:14 Відповісти
 
 