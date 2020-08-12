Дані щодо безпеки та дієвості російської вакцини проти COVID-19 потрібно ретельно перевірити, - ВООЗ

Стримано срийняла новини про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Як заявив у середу, 12 серпня, її представник Тарік Язаревич, ВООЗ тісно контактує з російськими відомствами, що відповідають за охорону здоров'я, обговорюючи критерії допуску вакцини.

За словами Язаревича, "передкваліфікація" будь-якої вакцини передбачає, що всі дані щодо її безпеки і дієвості повинні перевірятися "неухильно точно". Раніше ВООЗ закликала Росію у розробці вакцини дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних та дієвих медикаментів.

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Напередодні, 11 серпня, повідомлялося, що в ФРН назвали реєстрацію вакцини в РФ без вирішальної, третьої, фази клінічних випробувань ризикованим експериментом на людях. Згідно з глобальними стандартами у вивченні і випробуванні вакцин, розроблених ВООЗ, третя фаза передбачає випробування на декількох тисячах осіб.

Про реєстрацію вакцини, що отримала в результаті назву "Супутник V", оголосив 11 серпня президент РФ Володимир Путін. Вакцина "формує стійкий імунітет", вона "пройшла всі необхідні перевірки", стверджував він. Путін заявив, що одна з його дочок вже зробила щеплення. Передбачається, що масове виробницто нової вакцини проти коронавірусу в Росії може початися вже в січні 2021 року.

Зараз третю фазу випробувань проходить шість вакцин, розроблених західними і китайськими фірмами, нагадує агентство AFP.

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