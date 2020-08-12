Дані щодо безпеки та дієвості російської вакцини проти COVID-19 потрібно ретельно перевірити, - ВООЗ
Стримано срийняла новини про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Як заявив у середу, 12 серпня, її представник Тарік Язаревич, ВООЗ тісно контактує з російськими відомствами, що відповідають за охорону здоров'я, обговорюючи критерії допуску вакцини.
За словами Язаревича, "передкваліфікація" будь-якої вакцини передбачає, що всі дані щодо її безпеки і дієвості повинні перевірятися "неухильно точно". Раніше ВООЗ закликала Росію у розробці вакцини дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних та дієвих медикаментів.
Напередодні, 11 серпня, повідомлялося, що в ФРН назвали реєстрацію вакцини в РФ без вирішальної, третьої, фази клінічних випробувань ризикованим експериментом на людях. Згідно з глобальними стандартами у вивченні і випробуванні вакцин, розроблених ВООЗ, третя фаза передбачає випробування на декількох тисячах осіб.
Про реєстрацію вакцини, що отримала в результаті назву "Супутник V", оголосив 11 серпня президент РФ Володимир Путін. Вакцина "формує стійкий імунітет", вона "пройшла всі необхідні перевірки", стверджував він. Путін заявив, що одна з його дочок вже зробила щеплення. Передбачається, що масове виробницто нової вакцини проти коронавірусу в Росії може початися вже в січні 2021 року.
Зараз третю фазу випробувань проходить шість вакцин, розроблених західними і китайськими фірмами, нагадує агентство AFP.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А дочь то так...сралин на сына болт забил...
вистачить для дослідів ?
Стоит одному образцу этой "рюськой вакцины" попасть в нормальную лабораторию, так тут же выяснится, что это какой-то тестовый вариант, украденный кацапами где-то в Индии.
ПС: из общих соображений первым вакцину должен разработать тот, кто первый с ней столкнулся. И это была не Расия... Или нет?