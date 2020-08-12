За добу в Україні COVID-19 виявили у 116 дітей та 65 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу з COVID-19 були госпіталізовані 288 осіб.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 1433 особи, з них 116 дітей і 65 медпрацівників. Госпіталізовано 288 осіб. Зафіксовано 19 летальних випадків. Одужали 752 пацієнти. Загалом за весь час пандемії захворіли 84 548 осіб, з них 5895 дітей та 9400 медпрацівників. За минулу добу всього було зроблено 38 487 тестів, з них 19 380 методом ПЛР і 18 107 методом ІФА", - розповів Степанов.

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