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Голова ОАСК Вовк: Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит

Голова ОАСК Вовк: Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив про готовність прийти на допит в Національне антикорупційне бюро після того, як його оголосили в розшук.

Про це він написав у фейсбуці вранці у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адресу суду, вважаю, в НАБУ ще не забули. (Звичайно, не забули, раз на рік заходять обов'язково). Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК", - написав Вовк.

Він знову заявив, що дії НАБУ розцінює як втручання в діяльність суддів і повідомив, що "відповідні заяви будуть подані до правоохоронних органів".

Також читайте: НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. ФОТО

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Голова ОАСК Вовк: Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит 01
Голова ОАСК Вовк: Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит 02

Автор: 

НАБУ (5114) допит (696) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+17
наглый 3.14дорок. чувствуется школа портнова.
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12.08.2020 09:32 Відповісти
+13
Только не могу определить в каком я городе, и почему то все говорят на итальянском.
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12.08.2020 09:28 Відповісти
+10
это не волк это шакал
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12.08.2020 09:29 Відповісти
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Только не могу определить в каком я городе, и почему то все говорят на итальянском.
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12.08.2020 09:28 Відповісти
та і сам ций держчиновник якоюсь незрозумілою пише... мабуть, пілігліт???
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12.08.2020 09:37 Відповісти
Какою-какою? Как і всякій нармальний чєловєк - вялікарассєйскаю. Нє бандеровскою же хахлятіною єму абщяться-то?! Он же ведь нє хунтовєц, а адекватний малорос!
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12.08.2020 11:17 Відповісти
это не волк это шакал
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12.08.2020 09:29 Відповісти
Барыгу на нары!
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12.08.2020 09:29 Відповісти
а вы заметили что если раньше что то скажешь не хорошее про Зеленского, на тебя накидывалось тысячи зелибобиков... а сейчас все куда то пропали
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12.08.2020 09:30 Відповісти
не пропали... сидят в засаде... этих чмошников 73 пер сента, куда они пропадут...
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12.08.2020 09:38 Відповісти
я думаю просто часть их них уже поумнели наконец то, а второй части перестали платить
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12.08.2020 09:39 Відповісти
Заметили. Что еще полтора года назад тут были люди для которых любой чиновник - это всего лишь чиновник. А после налетело сюда ваше поголовье из церкви свидетелей святого свыночолого гэтьмана и уже полтора года обзывает всех граждан Украины за то, что жители Украины не оценили вашу святую свыню.
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12.08.2020 09:38 Відповісти
о нашолся один, срочно его в музей пока ещё есть
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12.08.2020 09:40 Відповісти
его в больничку надо. пять лет орало, шо уйдёт порох и все порохоботы исчезнут, а тут вдруг амнезия приключилась, и вон шо пишет.
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12.08.2020 09:52 Відповісти
тебе беня платит от строчки или от знака, убогий??? на хлеб хватает?? эпоха бедности кончилась???
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12.08.2020 10:37 Відповісти
А скажи чего хорошего про Пороха - сразу толпой набегут. Правда будут утверждать что типа не зебилы и их насильно заставляли
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12.08.2020 10:09 Відповісти
Ой какой грозный страшный Вовк зубами клацает... а с ними с него специальный иммунитет да к стенке поставь о сразу обделается по самую шею все они храбрые когда сами себе прописывают неприкосновенности крышу абсурдность вот не пойму ну судья и что что такого особенного у него есть да ничего такой же дохлик как и все остальные помрет как и все остальные..... пришел в мир голым и уйдет голым.... в почках моча -а не вино.... а кровь красная- а не голубая... не слишком ли увлеклись статусом особенности надуманными притянутым за уши НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ У НЕГО ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО В ЗАЛЕ СУДА В МОМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМ КАК СУДЬЕ ПРАВОСУДИЯ а если он свою должность мантию посаду превращает в ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ то какие с ними могут быть утю-тю...
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12.08.2020 09:32 Відповісти
так то воно так, проте боротися з цією мерзотою не просто, адже "реффформована судова система" створювалася цим гівном і йому подібними виключно під себе. це їх царина, десятки раз перестрахована на всіх рівнях і на кривозаконодавчому в тому числі, укомплектована профффесійними виродками, цементована превіреною часом круговою порукою, захищена кримінальним олігархічним шоблом яке вони обслуговують у першу чергу.
а шо таке НАБУ вже знає вся країна - беззуба, непрофесійна кантора, що є залежною як з боку президента(започаткував парашенка а шмаркля зелена продовжує) так і олігархів, тому очікувати реальної боротьби з корупцією не приходиться окрім традиційно дешевої імітації і то, направленої виключно на завоювання домінуючих позицій по впливу на цю канторку.
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12.08.2020 11:54 Відповісти
наглый 3.14дорок. чувствуется школа портнова.
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12.08.2020 09:32 Відповісти
На о и расчет... ибудет это "дело" годами тянутся. А там, глядишь, мертвеччук придет, порядок наведет. И будет эта судебно-прокурорская срань благоденствовать...
Имя у тебя интересное... друзья называют тебя "Ь"?
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12.08.2020 09:41 Відповісти
я не прячусь просто шел, поскользнулся, упал, гипс - очнулся - Турция.
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12.08.2020 09:33 Відповісти
Да падарите ему наконец этот жилет
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12.08.2020 09:53 Відповісти
Вже домовився ?
Портнов своїх не посадить.
А ви зелені бовдуряки - милуйтесь зухвалістю банди, яку привели до влади.
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12.08.2020 09:33 Відповісти
100%
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12.08.2020 09:48 Відповісти
Так власти и так знают , что ты дома . То что ты прячешься . то для народа инфа .
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12.08.2020 09:36 Відповісти
я нє прячусь, я просто йух на вас ложу і всьо
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12.08.2020 09:37 Відповісти
Значит, имеет что сказать о делишках нынешней "народной власти" и поэтому не боится...пока...
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12.08.2020 09:37 Відповісти
На нём клейма негде ставить Украина сама создала касту неприкасаемых с пожизненным судейством Из за этого реформы до жопы Суды всё равно принимают выгодные определённым группам решения Просто интересно наш зеперезе утрётся или cглотнёт ????
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12.08.2020 09:38 Відповісти
пля, и этому дебилу Порох в штаны насрал, и всем до сих пор руководит.
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12.08.2020 09:40 Відповісти
Вовк это НАБУ продаст,купит и еще раз продаст,но уже дороже.(с)
Судя по всему этому вовку поролоновому Порох тоже в штаны успел насрать.
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12.08.2020 09:40 Відповісти
крысиная возня...
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12.08.2020 09:41 Відповісти
Ну раз готов то и иди на допрос - зачем цирк устраивать ?
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12.08.2020 09:43 Відповісти
Это не вовк, а колобок, который от всех ушел. Ни уволить, ни сократить, ни посадить его не могут.
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12.08.2020 09:43 Відповісти
Вопрос к Главе ОАСК Вовку : "Голос на пленках Ваш есть или нету?"
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12.08.2020 09:46 Відповісти
так вже є https://censor.net/ua/news/3211628/ekspertyza_pidtverdyla_scho_na_plivkah_nabu_govoryt_glava_oask_vovk_maselko - голос вовка.
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12.08.2020 10:04 Відповісти
Экспертиза одно, а собственное признание - другое
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12.08.2020 11:41 Відповісти
Нова серія." Гра в павосуддя." В фіналі НАБУ визнає вовка невинним і вимагатеме визнати його " найчеснішим" суддею . Ну і держкомпенсацію, в пару десяткив мільйонів, за страждання.
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12.08.2020 09:53 Відповісти
Голова ОАСК Вовк: Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит - Цензор.НЕТ 9383
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12.08.2020 10:01 Відповісти
Желательно таки отыскать этого ухаря и привести за уши ...
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12.08.2020 10:15 Відповісти
А как же его будут искать,ведь он же дал "добро" зешкварку на роспуск парламента. Получается,что бандит с большой дороги дал слу.гам у.рода дорогу во власть?
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12.08.2020 10:17 Відповісти
Вовк тянет резину, рассчитывая на совка венедикту, а возможно на блазня.
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12.08.2020 10:22 Відповісти
а клетчатое одеяло не забыл?
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12.08.2020 11:37 Відповісти
так приходи, вовчик
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12.08.2020 11:49 Відповісти
Так прибывай.Что ты ваньку валяешь. Понапринимали законы для себя и теперь корчат праведников. То пидозры оставили в коридоре суда на стульях, то я готов прийти. Это разве "ваша честь и именем Украины"? Это даже не правонарушитель, а хуже преступника. Нашкодил - будь добр ответь. Или мы государство дадим развалить таким волкам?
Ты на рабочем месте, выполняешь свои обязанности, как пишут на сайте, и прекрасно знаешь, что тебя вызывают на допрос, что тебе вручают пидозру. Так будь мужчиной, а не портновым, приди и сотрудничай с правосудьем. А так получается хуже базарной бабы. Они что, должны эту пидозру тебе засунуть, чтобы ты не смог отхаркаться?
Ужас, это уже не "какая разница". Или пусть правят волки?
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12.08.2020 11:53 Відповісти
Волчара позорный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2020 12:30 Відповісти
Когда уже начнутся реальные посадки продажных судей?
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12.08.2020 12:32 Відповісти
У нас Вяликий порох провел судебную реформу,она в действии.
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12.08.2020 14:13 Відповісти
 
 