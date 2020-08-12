Голова ОАСК Вовк: Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив про готовність прийти на допит в Національне антикорупційне бюро після того, як його оголосили в розшук.

Про це він написав у фейсбуці вранці у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адресу суду, вважаю, в НАБУ ще не забули. (Звичайно, не забули, раз на рік заходять обов'язково). Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК", - написав Вовк.

Він знову заявив, що дії НАБУ розцінює як втручання в діяльність суддів і повідомив, що "відповідні заяви будуть подані до правоохоронних органів".

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Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.



