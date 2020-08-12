Двоє білоруських телеведучих вирішили звільнитися на тлі протестів у країні: "Більше не зможемо посміхатися з екрану телевізора"

Відразу двоє білоруських телеведучих заявили про звільнення на тлі масштабних протестів у країні.

Зокрема, телеведуча СТВ Тетяна Бородкіна написала в Facebook, що звільнення пов'язане з ситуацією в країні, передає Цензор.НЕТ.

"Я і мої діти більше не зможемо посміхатися з екрану телевізора. Вітаємо країну з "вибором"! Не знаю, коли Ви прочитаєте мій пост, тому що глушать інтернет. Але зрозумійте, що навіть зараз, коли "вибір" вже зроблено - я не боюся! Друзі! Люди! І ви не бійтеся! Не позбавляйте майбутнього наших дітей!", - зазначила вона.

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Інший телеведучий - Сергій Козлович, який працював на держканалі, також повідомив про своє звільнення через 10 років роботи.

"Робота в кадрі для мене завжди буде кайфом. А ось в студії АТН я вчора сидів востаннє. Рішення самостійне. Попереду пошуки нової роботи", - написав він у Instagram.





Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.