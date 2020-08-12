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Новини Революція в Білорусі
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Двоє білоруських телеведучих вирішили звільнитися на тлі протестів у країні: "Більше не зможемо посміхатися з екрану телевізора"

Двоє білоруських телеведучих вирішили звільнитися на тлі протестів у країні:

Відразу двоє білоруських телеведучих заявили про звільнення на тлі масштабних протестів у країні.

Зокрема, телеведуча СТВ Тетяна Бородкіна написала в Facebook,  що звільнення пов'язане з ситуацією в країні, передає Цензор.НЕТ.

"Я і мої діти більше не зможемо посміхатися з екрану телевізора. Вітаємо країну з "вибором"! Не знаю, коли Ви прочитаєте мій пост, тому що глушать інтернет. Але зрозумійте, що навіть зараз, коли "вибір" вже зроблено - я не боюся! Друзі! Люди! І ви не бійтеся! Не позбавляйте майбутнього наших дітей!", - зазначила вона.

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Інший телеведучий - Сергій Козлович, який працював на держканалі, також повідомив про своє звільнення через 10 років роботи.

"Робота в кадрі для мене завжди буде кайфом. А ось в студії АТН я вчора сидів востаннє. Рішення самостійне. Попереду пошуки нової роботи", - написав він у Instagram.

Двоє білоруських телеведучих вирішили звільнитися на тлі протестів у країні: Більше не зможемо посміхатися з екрану телевізора 01
Двоє білоруських телеведучих вирішили звільнитися на тлі протестів у країні: Більше не зможемо посміхатися з екрану телевізора 02

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) протест (2410) ТБ (278) звільнення (2697) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+12
Двое белорусских телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране: "Больше не сможем улыбаться с экрана телевизора" - Цензор.НЕТ 8817
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12.08.2020 09:41 Відповісти
+9
А Ослик Я не Лох Оманский признал выборы или нет?!
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12.08.2020 10:00 Відповісти
+8
не то что наши продажные как на 1+1 типа Мосейчук
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12.08.2020 09:38 Відповісти
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А Порох вже винний у протестах в Білорусі ? Нє, ну мало лі
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12.08.2020 09:37 Відповісти
Він керує протестами з Ростову.
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12.08.2020 09:41 Відповісти
Да нет они по-европейски наблюдают и обеспокоены.

"Европейская Солидарность" внимательно наблюдает за событиями вокруг президентских выборов в Беларуси и глубоко обеспокоена тем, что происходит. Белорусский народ имеет право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти - гарантировать и обеспечить реализацию этих законных прав.
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12.08.2020 09:42 Відповісти
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в Telegram 11 августа, что зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о заявлении Верховной Рады о непризнании президентских выборов в Беларуси.

"Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь. Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!" - написал политик.

Он опубликовал фото карточки проекта постановления.
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12.08.2020 09:44 Відповісти
Этот полудурок, который обрисовывал кусок берлинской стены перед посольством Германии? Ему простительно, что можно взять с убогого! Тем более "кандидат в меры Киева" решил лишний раз хайпонуть на этой теме, а то люди в бюлетене даже фамилию его не узнают.
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12.08.2020 09:51 Відповісти
А Ослик Я не Лох Оманский признал выборы или нет?!
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12.08.2020 10:00 Відповісти
Сходи в зоопарк, там узнаешь.
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12.08.2020 10:02 Відповісти
Это и все желчь, которую смогло изрыгнуть? Негусто, вернее жиденько. Мельчаешь уже совсем тело.
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12.08.2020 11:46 Відповісти
Касьянов с Шабуниным и Лещенком чуть позже растолкуют. Порох уже "всемогущ" почти как Сорос.
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12.08.2020 09:42 Відповісти
Не Пєця-мародер всемогутній, а його накрадені десятки мільярдів доларів плюс продажність частини українців.
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12.08.2020 09:46 Відповісти
Вань, а де реакція ЮВТ на події в Біларусі, чи їй писок зашили?
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12.08.2020 10:15 Відповісти
Ждёт, куда ветер подует. Да и ее московские кураторы ещё не определились.
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12.08.2020 11:21 Відповісти
Она в последнее время молчит, как язык в заднице, только Владимир Александровичу Разведуну поддержку выражает. А денег все-равно не дают.
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12.08.2020 11:25 Відповісти
Уже нашел мифические украденные "десятки мільярдів доларів"? А трепло пустопорожнее? Ну хоть один? А то бегом к Портновской шрбле на помощь, а то они никак найти не могут. Хоть больше года носом землю роют.
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12.08.2020 11:28 Відповісти
Не винен, але те, що порохоботи переважно виступають за Лукашенка - досить симптоматично.
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12.08.2020 11:41 Відповісти
не то что наши продажные как на 1+1 типа Мосейчук
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12.08.2020 09:38 Відповісти
ти ба, Мосейчук? а скільки дешевого і продажного лайна на всіх каналах мертвечука гидують нарід своєю присутністю, чому про них не згадав?
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12.08.2020 13:02 Відповісти
Двое белорусских телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране: "Больше не сможем улыбаться с экрана телевизора" - Цензор.НЕТ 8817
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12.08.2020 09:41 Відповісти
Це вчинок. Повага.
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12.08.2020 09:42 Відповісти
Таки калгасник допік більшості людей!
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12.08.2020 09:43 Відповісти
с чего ты взял что "більшості"?
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12.08.2020 10:04 Відповісти
Яка більшість, є ж кадри міліоних демонстрацій на підтримку Лукашенко.
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12.08.2020 10:12 Відповісти
А два это сколько в процентах от телеведущих?
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12.08.2020 09:46 Відповісти
Ну вот а говорят нет демократии, люди захотели и уволились, хотя по-идее их должны были бы посадить.
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12.08.2020 09:54 Відповісти
Два это не сколько...
Это состояние души человека!
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12.08.2020 10:02 Відповісти
И дело совести каждого...
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12.08.2020 10:05 Відповісти
А наши видатні патріоти, борцуни із торгівлею на крові Мосейчук, Падалка-Соболєва і далі працюють на беніно-медведчуківському "1+1" и ніде в них не свербить від фейків їхніх сутенерів на цьому каналі.
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12.08.2020 10:00 Відповісти
Люди з гідністю!
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12.08.2020 10:18 Відповісти
******* медведчуковским Порх продолжает мешать сливать Украину *****, вот они и беснуются от своей желчи от которой сами скоро удавятся.
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12.08.2020 10:31 Відповісти
чистая совесть дороже сребренников
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12.08.2020 11:47 Відповісти
 
 