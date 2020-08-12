Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 19 областях Украины и Киеве, - СНБО

Количество излечившихся от коронавирусной болезни превысило количество инфицированных за минувшие сутки в четырех областях Украины, еще в одной осталось неизменным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (182), во Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128), Черновицкой (113) областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19 и 40 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 677 человек (на 1 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 48 случаев заболевания, 1 человек умер, 64 выздоровели, сейчас болеет 1 068 человек (на 17 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 31 новый случай заболевания, 1 заболевший ранее умер, а 6 - выздоровели, сейчас болеет 414 человек (на 24 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 29 новых случаев заболевания и 17 выздоровления, болеет 218 человек (на 12 больше за сутки);

- в Житомирской области 37 человек заболели, 2 умерли и 21 выздоровел, болеет 593 человека (на 14 больше);

- в Закарпатской области 71 новый случай заболевания, 3 случая смерти и 55 - выздоровления, сейчас болеет 3 157 человек (на 13 больше за сутки);

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- в Запорожской области 12 новых заболевших и 21 человек выздоровел, сейчас болеет 269 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 128 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 86 - выздоровления, сейчас болеют 3 507 человек (на 40 больше);

- в Киеве 182 новых случая заболевания и 31 человек выздоровел, сейчас болеет 6 444 человека (на 151 больше за сутки);

- в Киевской области 68 новых заболевших, 1 человек умер и 51 выздоровел, сейчас болеют 1 215 человек (на 16 больше за сутки);

- в Кировоградской области 3 человека заболели и 2 выздоровели, сейчас болеет 34 человека (на 1 больше за сутки);

- в Луганской области 3 случая заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 42 человека (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 166 новых случаев заболевания COVID-19, 1 случай смерти и 91 случай выздоровления, сейчас болеют 7 958 человек (на 74 больше за сутки);

- в Николаевской области 15 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеет 233 человека (на 11 больше за сутки);

- в Одесской области 94 новых случая заболевания и 21 - выздоровления, сейчас болеет 2 922 человека (на 73 больше за сутки);

- в Полтавской области 11 новых случаев заболевания и 14 – выздоровления, сейчас болеет 127 человек (на 3 меньше за сутки);

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- в Ривненской области 96 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 55 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 601 человек (на 40 больше за сутки);

- в Сумской области 14 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления, сейчас болеет 280 человек (на 5 больше за сутки);

- в Тернопольской области 38 новых случаев заболевания и 87 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 114 человек (на 49 меньше за сутки);

- в Харьковской области 139 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 20 человек выздоровели, сейчас болеют 2 467 человек (на 115 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 5 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 58 человек (на 5 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 37 новых случаев заболевания и 1 случай смерти, сейчас болеет 337 человек (на 36 больше за сутки);

- в Черкасской области 10 человек заболели и 10 выздоровели, сейчас, как и днем ранее, болеют 223 человека;

- в Черновицкой области 113 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 46 – выздоровели, сейчас болеет 1 426 человек (на 65 больше за сутки);

- в Черниговской области 42 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 298 человек.

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