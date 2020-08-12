НАБУ вручило 5 підозр у справі про мільйонні махінації з газом на ТЕЦ Дубневичів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України повідомили п'яти особам про підозру в заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ в середу, це другий епізод скоєння зазначеними особами аналогічного злочину в попередній період: справа про розкрадання газу на 1,4 млрд грн слухається в суді з грудня 2019 року, таким чином, загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.

Зазначається, що серед підозрюваних:

- двоє колишніх директорів - ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України);

- колишній технічний директор ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

- колишній фінансовий директор двох підприємств - ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

- фізична особа-організатор схеми, радник директора ТзОВ "Енергія" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України).

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Так, за даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

"Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами. Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60%... Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок реалізації корупційної схеми", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м природного газу, внаслідок цього НАК "Нафтогаз України" завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн.

Як повідомлялося, в грудні 2019 року САП направила до суду справу про заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України". В межах розслідування на цілісні майнові комплекси "Новороздільський ТЕЦ" і "Новояворівська ТЕЦ" накладено арешт.