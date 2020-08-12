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Естонія порушить у РБ ООН питання про ситуацію в Білорусі

Естонія порушить у РБ ООН питання про ситуацію в Білорусі

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу має намір 12 серпня порушити питання про ситуацію в Білорусі на відкритому засіданні Ради безпеки ООН за участю держав, що не входять до Радбезу.

Про це сказав міністр радіоновинам порталу телерадіомовлення ERR, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу звернути увагу на політичну ситуацію в Республіці Білорусь і важливість захисту прав людини і політичних свобод в умовах пандемії коронавірусу у всьому світі. Білоруську тему слід обов'язково внести до порядку денного засідання Радбезу ООН, оскільки вона є важливою як з точки зору нашого регіону, так і наших цінностей", - заявив Рейнсалу.

Напередодні Рейнсалу збирався запропонувати верховному представникові ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю скликати на цьому тижні позачергову зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу.

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"Ситуація в Білорусі дуже напружена, і вкрай важливо дати з боку ЄС чіткий сигнал владі, щоб вони припинили застосовувати насильство до мирних протестувальників", - заявив Рейнсалу.

За його словами, у ЄС є різні можливості для вжиття контрзаходів, зокрема запровадження санкцій.

Естонія є непостійним членом Ради Безпеки в 2020-2021 рр.

11 серпня посол Білорусі В'ячеслав Качанов був викликаний у МЗС Естонії, де йому було заявлено, що Естонія закликає білоруську владу припинити застосування сили і репресій до протестувальників, а також висловлює заклопотаність у зв'язку з обмеженням доступу до інтернету в країні.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) ООН (3394) репресії (1626) Естонія (1657) Радбез ООН (876) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+6
А кстати как там наш Ослик Оманский признал выборы или нет?
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12.08.2020 09:59 Відповісти
+4
В Беларуси ситуация успокаивается. Уже частично включили интернет. И вся молодежь пойдет играть в игры.😇
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12.08.2020 09:56 Відповісти
+3
вася не слазь больше с бутылки, ты всякую херь тогда начинаешь нести
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12.08.2020 10:13 Відповісти
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В Беларуси ситуация успокаивается. Уже частично включили интернет. И вся молодежь пойдет играть в игры.😇
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12.08.2020 09:56 Відповісти
Вечером выключат.
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12.08.2020 10:01 Відповісти
включают чтобы работали банки и компании. но лично мое мнение - что все утихнет - все меньше и меньше выходит людей, беларусы не готовы оказывать активное организованное сопротивлении омону. их просто забьют в норы и разгонят.
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12.08.2020 10:16 Відповісти
Не понимаю при чём здесь Эстония к Белоруси?
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12.08.2020 09:58 Відповісти
Естонія нині - член РБ ООН в числі тих 10-ти держав бкз права "вето", які ротуються кожні два роки.
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12.08.2020 10:02 Відповісти
Тим самим ,яким Московія до України !!))
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12.08.2020 10:04 Відповісти
Согласен. Но весь мир осуждает же агрессию раши против Украины?
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12.08.2020 10:08 Відповісти
А понту з цього засудження ??))
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12.08.2020 10:11 Відповісти
А кстати как там наш Ослик Оманский признал выборы или нет?
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12.08.2020 09:59 Відповісти
Пока признал протесты.
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12.08.2020 10:01 Відповісти
попросил воздержаться от силовых методов и сойтись посередине
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12.08.2020 10:05 Відповісти
Причому з обох сторін.
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12.08.2020 10:50 Відповісти
У віслючка когнітивний дисонанс !!))
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12.08.2020 10:07 Відповісти
Підніме?
Та ***** опустить ветом.

Потрібно піднімати в Гаазі, в МС ООН. І те, на луку - в другу чергу; а передовсім - га касапію з *****м.
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12.08.2020 10:01 Відповісти
"Дурдом- "Веселка"... "Ліваруція", як я й казав, закінчується "пшиком"... "Матка пазвала гурки на даче палить..."...
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12.08.2020 10:06 Відповісти
А ***** в ответ ещё одну трубу с газом потянет, и "подъем" завершится "отбоем"
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12.08.2020 10:07 Відповісти
Эстония поднимет в СБ ООН вопрос о ситуации в Беларуси - Цензор.НЕТ 3737
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12.08.2020 10:02 Відповісти
Лука і без фальсифікацій виграв би вибори, а тепер він не легітимний. Ідійот.
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12.08.2020 10:07 Відповісти
Когда греешь воду и накрываешь ее крышкой, нужно оставлять щелочку для пара, что бы не рвануло.
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12.08.2020 10:11 Відповісти
В этот раз без фальсификаций - точно нет. Фальсификации были и раньше, для подстраховки в условиях шаткого равновесия, но с годами довешивать до "элегантной" победы с разгромными цифрами приходилось все больше и больше. А в нынешнюю кампанию цифры и вовсе, особенно не скрываясь, взяли с потолка.
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12.08.2020 11:00 Відповісти
Так ведь и "независимый " экзитпол тоже цифры взял с потолка. И не известно, кто потолочнее 😃
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12.08.2020 12:07 Відповісти
А они не хотят поднять вопрос о убийстве полицейскими темнокожих в США?
Или то что позволено Юпитеру не позволено быку?
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12.08.2020 10:09 Відповісти
Юпітер, це нова назва Московіі??))
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12.08.2020 10:12 Відповісти
Нет, это название планеты в Солнечной системе.
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12.08.2020 10:13 Відповісти
А бик це хто? той, хто бикує?
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12.08.2020 10:52 Відповісти
вася не слазь больше с бутылки, ты всякую херь тогда начинаешь нести
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12.08.2020 10:13 Відповісти
Ну почалося, збоченці підкатили зі своїми улюбленими бутилками.
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12.08.2020 10:15 Відповісти
в отличии от Минска где мусорам награды светят за избиении своих граждан, в Америке копа судят и посадят. в этом я не сомневаюсь. Разницу улавливаешь )
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12.08.2020 10:20 Відповісти
Не посадят, Флойд от наркоты загнулся.
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12.08.2020 10:23 Відповісти
29 мая Дерек Шовин был арестован и обвинён в убийстве третьей степени - непредумышленном убийстве, связанном с применением силы. Трамп поручил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Минюсту и входящему в его структуру https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0 ФБР ускорить расследование дела. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей создал объединённую комиссию для расследования обстоятельств гибели Флойда
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12.08.2020 10:28 Відповісти
Ти бєлава русса від чорного русса відрізняєш?!
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12.08.2020 10:51 Відповісти
А что, тоже исконно русский гражданин?
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12.08.2020 12:10 Відповісти
Головне, що скаже Бубачка. Весь свiт зачaiвся
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12.08.2020 11:29 Відповісти
ООН-гнила організація,бо в її головному органі "РБ ООН" на постійній основі засідають країни окупанти-Російська Федерація та КНР!
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12.08.2020 12:19 Відповісти
 
 