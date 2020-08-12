Естонія порушить у РБ ООН питання про ситуацію в Білорусі

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу має намір 12 серпня порушити питання про ситуацію в Білорусі на відкритому засіданні Ради безпеки ООН за участю держав, що не входять до Радбезу.

Про це сказав міністр радіоновинам порталу телерадіомовлення ERR, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу звернути увагу на політичну ситуацію в Республіці Білорусь і важливість захисту прав людини і політичних свобод в умовах пандемії коронавірусу у всьому світі. Білоруську тему слід обов'язково внести до порядку денного засідання Радбезу ООН, оскільки вона є важливою як з точки зору нашого регіону, так і наших цінностей", - заявив Рейнсалу.

Напередодні Рейнсалу збирався запропонувати верховному представникові ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю скликати на цьому тижні позачергову зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу.

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"Ситуація в Білорусі дуже напружена, і вкрай важливо дати з боку ЄС чіткий сигнал владі, щоб вони припинили застосовувати насильство до мирних протестувальників", - заявив Рейнсалу.

За його словами, у ЄС є різні можливості для вжиття контрзаходів, зокрема запровадження санкцій.

Естонія є непостійним членом Ради Безпеки в 2020-2021 рр.

11 серпня посол Білорусі В'ячеслав Качанов був викликаний у МЗС Естонії, де йому було заявлено, що Естонія закликає білоруську владу припинити застосування сили і репресій до протестувальників, а також висловлює заклопотаність у зв'язку з обмеженням доступу до інтернету в країні.