Естонія порушить у РБ ООН питання про ситуацію в Білорусі
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу має намір 12 серпня порушити питання про ситуацію в Білорусі на відкритому засіданні Ради безпеки ООН за участю держав, що не входять до Радбезу.
Про це сказав міністр радіоновинам порталу телерадіомовлення ERR, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я хочу звернути увагу на політичну ситуацію в Республіці Білорусь і важливість захисту прав людини і політичних свобод в умовах пандемії коронавірусу у всьому світі. Білоруську тему слід обов'язково внести до порядку денного засідання Радбезу ООН, оскільки вона є важливою як з точки зору нашого регіону, так і наших цінностей", - заявив Рейнсалу.
Напередодні Рейнсалу збирався запропонувати верховному представникові ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю скликати на цьому тижні позачергову зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу.
"Ситуація в Білорусі дуже напружена, і вкрай важливо дати з боку ЄС чіткий сигнал владі, щоб вони припинили застосовувати насильство до мирних протестувальників", - заявив Рейнсалу.
За його словами, у ЄС є різні можливості для вжиття контрзаходів, зокрема запровадження санкцій.
Естонія є непостійним членом Ради Безпеки в 2020-2021 рр.
11 серпня посол Білорусі В'ячеслав Качанов був викликаний у МЗС Естонії, де йому було заявлено, що Естонія закликає білоруську владу припинити застосування сили і репресій до протестувальників, а також висловлює заклопотаність у зв'язку з обмеженням доступу до інтернету в країні.
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Та ***** опустить ветом.
Потрібно піднімати в Гаазі, в МС ООН. І те, на луку - в другу чергу; а передовсім - га касапію з *****м.
Или то что позволено Юпитеру не позволено быку?