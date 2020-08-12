Завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні на рівні 24%: найбільше у Львівській області та Києві, - Степанов

Рівень завантаженості ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусною хворобою, становить 24%.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Завантаженість ліжок в Україні - на рівні 24%. Водночас ця ситуація нерівномірна по регіонах. Найбільша завантаженість - у Львівській області (понад 53%), Києві (48%), Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській областях (на рівні 46%). Ці регіони становлять 50% всіх хворих", - сказав він.

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