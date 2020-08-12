За добу в Києві зафіксували 182 випадки COVID-19, серед захворілих 13 дітей і п'ятеро медиків, - Кличко
За минулу добу коронавірус виявили у 182 жителів Києва, серед них п'ятеро медиків.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки - тільки за минулу добу. На сьогоднішній день в столиці вже 9 869 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед захворілих 86 жінок віком від 19 до 85 років, 83 чоловіки - від 19 до 82 років, 8 дівчаток від 2 до 13 років і п'ятеро хлопчиків від 2 до 14 років.
Захворіли в тому числі і п'ятеро медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу видужала 31 особа. Всього коронавірус побороли 3 278 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 39, в Деснянському - 24, в Солом'янському та Оболонському районах - по 21 випадку.
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