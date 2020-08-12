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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 182 випадки COVID-19, серед захворілих 13 дітей і п'ятеро медиків, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 182 випадки COVID-19, серед захворілих 13 дітей і п'ятеро медиків, - Кличко

За минулу добу коронавірус виявили у 182 жителів Києва, серед них п'ятеро медиків.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки - тільки за минулу добу. На сьогоднішній день в столиці вже 9 869 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед захворілих 86 жінок віком від 19 до 85 років, 83 чоловіки - від 19 до 82 років, 8 дівчаток від 2 до 13 років і п'ятеро хлопчиків від 2 до 14 років.

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Захворіли в тому числі і п'ятеро медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу видужала 31 особа. Всього коронавірус побороли 3 278 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 39, в Деснянському - 24, в Солом'янському та Оболонському районах - по 21 випадку.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19793) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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