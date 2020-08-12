На Закарпатті відбудуться антитерористичні навчання в умовах, максимально наближених до реальних, - СБУ

19-20 серпня 2020 року в Мукачівському та Берегівському районах Закарпаття відбудуться планові антитерористичні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Закарпатській області у Facebook.

За даними відомства, в тренуваннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної та надзвичайної служб, Держспецзв'язку, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Навчання відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Управління СБ України в Закарпатській області просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у СБУ просять у разі отримання інформації про можливу причетність окремих осіб до діяльності умовних "терористів" та виявлення муляжів вибухових пристроїв повідомляти чергові служби:



1. Управління Служби безпеки України в Закарпатській області:

- черговий по Управлінню: (0312) 69-15-16; (0312) 61-31-00;

- телефони довіри: 097-256-5430;



2. Головне управління Національної поліції в Закарпатській області:

- чергова частина: (0312) 61-45-70, 61-59-85;

- безкоштовна гаряча лінія: 0-800-50-0202;

- Берегівський відділ поліції: (03141) 4-25-02, 095-564-1999;

- Мукачівський відділ поліції: (03131) 2-23-32, 095-383-0575;

- Мукачівське районне відділення поліції: (03131) 2-22-29, 050-967-6730.



"Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - додали у відомстві.