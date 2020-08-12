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Новини Агресія Росії проти України
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На Закарпатті відбудуться антитерористичні навчання в умовах, максимально наближених до реальних, - СБУ

На Закарпатті відбудуться антитерористичні навчання в умовах, максимально наближених до реальних, - СБУ

19-20 серпня 2020 року в Мукачівському та Берегівському районах Закарпаття відбудуться планові антитерористичні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Закарпатській області у Facebook.

За даними відомства, в тренуваннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної та надзвичайної служб, Держспецзв'язку, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Навчання відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Управління СБ України в Закарпатській області просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у СБУ просять у разі отримання інформації про можливу причетність окремих осіб до діяльності умовних "терористів" та виявлення муляжів вибухових пристроїв повідомляти чергові служби:

1. Управління Служби безпеки України в Закарпатській області:
- черговий по Управлінню: (0312) 69-15-16; (0312) 61-31-00;
- телефони довіри: 097-256-5430;

2. Головне управління Національної поліції в Закарпатській області:
- чергова частина: (0312) 61-45-70, 61-59-85;
- безкоштовна гаряча лінія: 0-800-50-0202;
- Берегівський відділ поліції: (03141) 4-25-02, 095-564-1999;
- Мукачівський відділ поліції: (03131) 2-23-32, 095-383-0575;
- Мукачівське районне відділення поліції: (03131) 2-22-29, 050-967-6730.

"Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - додали у відомстві.

Автор: 

СБУ (13056) військові навчання (2785) Закарпатська область (2089)


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Топ коментарі
+3
Захватят ещё один автобус и будут требовать, чтобы Зеля что-нибудь рекламировал.
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12.08.2020 10:26 Відповісти
+3
Закарпаття - один з самих "сєпарсько-бидляцьких" регіонів.
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12.08.2020 10:51 Відповісти
+2
Максимально приближенные это как?
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12.08.2020 10:24 Відповісти
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Максимально приближенные это как?
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12.08.2020 10:24 Відповісти
Захватят ещё один автобус и будут требовать, чтобы Зеля что-нибудь рекламировал.
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12.08.2020 10:26 Відповісти
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12.08.2020 10:30 Відповісти
Взятки учебными деньгами берут с условных контрабасов.
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12.08.2020 10:26 Відповісти
Это прямо на полях, пока кукурузу не убрали.
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12.08.2020 10:59 Відповісти
Це так. Спочатку на вимогу Будапешту зелені виб.лядки створюють етнічний Берегівський район, а потім проводять навчання... Пізно, ви довб.би зробили велику біду для регіону і для країни у майбутньому.
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12.08.2020 11:26 Відповісти
Маляр добро дали?
А то Сярво снова начнет кукарекать об ущемлении прав секс меньшинств!)
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12.08.2020 10:35 Відповісти
Пардон Маляры...
Клятый телефон живе своей жизнью...
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12.08.2020 10:36 Відповісти
Та хай Тоби грець МАДЯРЫ
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12.08.2020 10:37 Відповісти
Та, мадяри - то не проблема. В нас медведчук з опзжопниками і інші русинсько-малороські балоги та петьовки можуть взяти більшість. Щастя що в нас 128 бригада розквартирована, але тенденції хренові.
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12.08.2020 10:49 Відповісти
Стойка в фб уже недели две пишет, что 18-го приезжают в Ужгород
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12.08.2020 11:05 Відповісти
т.е. ПОНТЫ мусорские лучше колотить не в Донецке и Луганске, а в тылу, на расслабоне! Давай в Трускавце, там уже нагретое местечко. Можно в теплых краях с Ишаком, шоу Оман95.
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12.08.2020 10:47 Відповісти
Закарпаття - один з самих "сєпарсько-бидляцьких" регіонів.
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12.08.2020 10:51 Відповісти
Будут скоростное вождение на БТРах отрабатывать?
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12.08.2020 11:00 Відповісти
Не, ойббиков фигачить!
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12.08.2020 13:47 Відповісти
 
 