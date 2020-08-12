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Аварія на магістральному водогоні залишила без води кілька міст у Донецькій області, - ОДА

Аварія на магістральному водогоні залишила без води кілька міст у Донецькій області, - ОДА

Тимчасово припинено водопостачання низки міст Донецької області через пошкодження магістрального водоводу Другого донецького водопроводу діаметром 1400 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації в середу.

"Пошкодження на магістральному водоводі було виявлено сьогодні о 2:30. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт припинено подачу води в  Дружківку, Костянтинівку і селище Щербинівка (м. Торецьк). Скорочена подача води в Слов'янськ і Краматорськ", - йдеться в повідомленні.

В ОДА нагадали, що Другий донецький водопровід - єдине джерело водопостачання для Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, а також прилеглих сіл і селищ.

Також читайте: Велика частина Торецька залишилася без централізованого водопостачання через прорив труби в "сірій зоні" на Донбасі, - ОДА

"20 км цього водопроводу перебуває в аварійному стані і потребує заміни", - додали в облдержадміністрації.

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аварія (561) ОДА (1631) Донецька область (8942) вода (1187)


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тоже днепровская вода..
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12.08.2020 10:35 Відповісти
Думаю, вода там из Северского Донца
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12.08.2020 10:38 Відповісти
вобщем-то да. но:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%E2%80%94_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Канал Дніпро-Донбас працює в компенсаційному режимі, тобто поповнює нестачу води в р. Сіверський Донець і подає воду на сільськогосподарські потреби в частині зрошення земель, промислові та комунальні потреби, риборозведення по Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях.
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12.08.2020 10:45 Відповісти
ну, вот уже ответили...
из днепра в сев.донец и ниже по течению на донбасс..и еще тр-д на краматорск с окрестностями и еще трубопровод на харьков летом
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12.08.2020 11:12 Відповісти
Що за пошкодження?
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12.08.2020 10:47 Відповісти
На этом водогоне в летний период порывы каждую неделю. Раз в неделю стабильно сутки нету воды. Дружковка-Константиновка на гране социального взрыва. Местные чинуши оценивают стоимость ремонта проблемного участка водовода диаметром 1400 мм и протяженностью 1 км в 800 млн. грн. (с кол-вом нулей я не ошибся.)
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12.08.2020 12:45 Відповісти
Шо сделал наш **********?
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12.08.2020 14:31 Відповісти
 
 