Аварія на магістральному водогоні залишила без води кілька міст у Донецькій області, - ОДА
Тимчасово припинено водопостачання низки міст Донецької області через пошкодження магістрального водоводу Другого донецького водопроводу діаметром 1400 мм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації в середу.
"Пошкодження на магістральному водоводі було виявлено сьогодні о 2:30. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт припинено подачу води в Дружківку, Костянтинівку і селище Щербинівка (м. Торецьк). Скорочена подача води в Слов'янськ і Краматорськ", - йдеться в повідомленні.
В ОДА нагадали, що Другий донецький водопровід - єдине джерело водопостачання для Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, а також прилеглих сіл і селищ.
"20 км цього водопроводу перебуває в аварійному стані і потребує заміни", - додали в облдержадміністрації.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%E2%80%94_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Канал Дніпро-Донбас працює в компенсаційному режимі, тобто поповнює нестачу води в р. Сіверський Донець і подає воду на сільськогосподарські потреби в частині зрошення земель, промислові та комунальні потреби, риборозведення по Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях.
из днепра в сев.донец и ниже по течению на донбасс..и еще тр-д на краматорск с окрестностями и еще трубопровод на харьков летом