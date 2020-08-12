Аварія на магістральному водогоні залишила без води кілька міст у Донецькій області, - ОДА

Тимчасово припинено водопостачання низки міст Донецької області через пошкодження магістрального водоводу Другого донецького водопроводу діаметром 1400 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації в середу.

"Пошкодження на магістральному водоводі було виявлено сьогодні о 2:30. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт припинено подачу води в Дружківку, Костянтинівку і селище Щербинівка (м. Торецьк). Скорочена подача води в Слов'янськ і Краматорськ", - йдеться в повідомленні.

В ОДА нагадали, що Другий донецький водопровід - єдине джерело водопостачання для Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, а також прилеглих сіл і селищ.

Також читайте: Велика частина Торецька залишилася без централізованого водопостачання через прорив труби в "сірій зоні" на Донбасі, - ОДА

"20 км цього водопроводу перебуває в аварійному стані і потребує заміни", - додали в облдержадміністрації.