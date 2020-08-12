За минулу добу 34 нові випадки коронавірусу зафіксовано в ЗСУ, хворіють 322 особи, - Командування Медсил

Станом на 10:00 12 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 322 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил.

За минулу добу зареєстровано 34 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Серед захворілих за минулу добу в закладах охорони здоров’я перебуває 10 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Володимир-Волинська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України та Житомирська ЦРЛ - 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 особи (Львівська область – 7 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Одеська область – 5 військовослужбовців, Київська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Вінницька область - 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Чернігівська область - 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Харківська область – 1 військовослужбовець та Івано-Франківська область – 1 працівник ЗС України).

Загалом за час пандемії одужали - 712 осіб, летальних випадків - 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 743 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 278 осіб.

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