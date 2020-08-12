В Окружному адмінсуді Києва заявляють, що оголошені НАБУ в розшук судді перебувають на робочих місцях
Голова Окружного адміністративного суду Києва, його заступник і три судді суду, які Національним антикорупційним бюро України були оголошені в розшук за спробу захоплення державної влади, перебувають на робочих місцях і продовжують виконувати свої службові обов'язки.
Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.
"Ті співробітники суду, які були викликані на допити в установленому законом порядку, на них були присутні. Що стосується інших суддів ОАСК, зазначених у повідомленні на сайті НАБУ, то вони досі в установленому законом порядку, не отримували ніяких повідомлень про підозру в вчиненні злочину, за який вони оголошені в розшук, так і повісток про їхній виклик", - йдеться в повідомленні на сайті суду.
Також зазначається, що судді ОАСК перебувають на робочих місцях і продовжують виконувати свої обов'язки в звичайному режимі і готові з'явитися на допит в порядку, передбаченому КПК.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".
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Как Бубочка - уклонисты.
Это ГБР через "ютубчики" Порошенко на допросы вызывает.
Остальные силовики до такого бреда пока не опустились.
Цирк
цирк
95 Квартал в жизнь!!!
12.09.2020 г.
Наше сообщение от 08.08.2020 г. (См. Хронику) о решении Окружной суд Гааги провести предваряющее заседание суда для рассмотрения вопроса о препятствии определенных лиц и органов власти привлечению свидетелей и созданию условий невозможности привлечению свидетелей для рассмотрения в суде, вызвало у Зеленского и К откровенную панику. На разведку ситуации в посольство Нидерландов был отправлен заместитель Венедикторой Гюндуз Мамедов. Но увы ... Иоганнес Германн Адрианус де Мол меланхолично сообщил Мамедову, что с судом в Гааге нужно сотрудничать.
Ответственный за формирование списка кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" по Киевской области, депутат ВР Дубинский координирует подаваемые им кандидатуры со структурами ОПЗЖ.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило письмо Зеленскому в котором предупреждает, что подписанный им Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор " (№2285-д 18.12.2019), по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы не соответствует требованиям Конвенции ООН против коррупции.
Так как данная конвенция с 01.01.2010 г. есть частью Конституции Украины, соответственно действия Зеленского антиконституционны.
В условиях полного бездействия президентской администрации и генеральной прокуратуры инициативу перехватила НАБУ, которая объявила в розыск главу ОАСК Павла Вовка и шесть судей этого суда " ...які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі"
Ситуация с расследованием хищений зерна из запасов Государственного резерва вынуждает власть искать крайних. МВД задержало в Киеве советника директора одного из госпредприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн гривен взятки за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия. Попытка МВД увести расследование проводимое управлением "К" СБУ, вряд ли объяснит многомиллиардные хищения ею обнаруженные.( см. наше сообщение от 30.06.2020 г.)
Матиос с продажными судьями сугубо по закону бросил в тюрьму солдат и офицеров, защищавших Украину. Почитайте приговоры, - там везде ссылки на статьи УК.
А происходит это потому, что херанты прав и свобод граждан, что прежние, что действующий, наплевали на закон и послают солдат воевать, не объявив войну агрессору.
Вы с ним хотите по закону?
ЮВТ по закону подала в суд в 2010-м на фальсификации. Целый караван нёс коробки с документами, на которые "высокий суд" положил "прибор". А после суда над Манафортом и заявлений бывшего зам. Председателя СБУ и Генпрокурора А.Трепака стало известно, что выборы против донецкой банди в 2010 году ЮВТ выиграла.
И западные дерьмократы во главе с Абамой "не заметили", что ЮВТ действует по закону и что, пока не вынесено решение суда по её иску к Януковичу, победитель не объявляется. Но Хусейновичу нужно было понравиться другу Владимиру, с которым он затеял идиотскую перезагрузку, а другу Владимиру позарез нужен был Янукович во главе Украины. Поэтому Абама, вопреки всем канонам дипломатии, досрочно поздравил уголовника с "победой", дав понять, на чьей он стороне. И следом за ним главари "правовых" европейских государств тоже поспешили его поздравить, не переживая, что они нарушили закон. Реалполитик...
В итоге, действующая ПО ЗАКОНУ ЮВТ была брошена "по закону" в тюрьму.
Но люди выводов из чужих, сломленных "судьями" судеб, не делают - продолжают играть с врагами Украины и ворами в закон.
Никого это не е***т!
Загранкомандировки на поиск уже выписаны.
Потрібно вводити для них поліграф, надавати право учасникам процесів їх направляти на перевірку і звільняти за втратою довіри у разі не проходження чи відмови від проходження.
По нормальному вони вже не розуміють.