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Новини
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В Окружному адмінсуді Києва заявляють, що оголошені НАБУ в розшук судді перебувають на робочих місцях

В Окружному адмінсуді Києва заявляють, що оголошені НАБУ в розшук судді перебувають на робочих місцях

Голова Окружного адміністративного суду Києва, його заступник і три судді суду, які Національним антикорупційним бюро України були оголошені в розшук за спробу захоплення державної влади, перебувають на робочих місцях і продовжують виконувати свої службові обов'язки.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

"Ті співробітники суду, які були викликані на допити в установленому законом порядку, на них були присутні. Що стосується інших суддів ОАСК, зазначених у повідомленні на сайті НАБУ, то вони досі в установленому законом порядку, не отримували ніяких повідомлень про підозру в вчиненні злочину, за який вони оголошені в розшук, так і повісток про їхній виклик", - йдеться в повідомленні на сайті суду.

Також зазначається, що судді ОАСК перебувають на робочих місцях і продовжують виконувати свої обов'язки в звичайному режимі і готові з'явитися на допит в порядку, передбаченому КПК.

Читайте: НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. ФОТО

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: 

НАБУ (5114) допит (696) розшук (657) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+21
А где активнось Венедиктовой и К.?.....или только за Порохом всем стадом бегать будут?...Герой, что картины приезжал арестовывать не хочет судей упаковать?...
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12.08.2020 11:12 Відповісти
+18
Вот только ПОВЕСТКИ они почему-то ИГНОРИРУЮТ.
Как Бубочка - уклонисты.
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12.08.2020 11:09 Відповісти
+16
какое "набу", такой и "розыск"
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12.08.2020 11:06 Відповісти
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какое "набу", такой и "розыск"
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12.08.2020 11:06 Відповісти
иммитация деятельности
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12.08.2020 11:07 Відповісти
Яка імітація,це рішучі Зерехворми !!))
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12.08.2020 11:13 Відповісти
Мірятись піпіськами ,це робота?? )))
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12.08.2020 11:07 Відповісти
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12.08.2020 11:07 Відповісти
Сидят и ржут над НАБУ
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12.08.2020 11:08 Відповісти
Чому це вони не в смітнику?
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12.08.2020 11:08 Відповісти
патамучто КАКАЯ РАЗНИЦА президент
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12.08.2020 11:21 Відповісти
Создается что-то вроде расеи, - где не важно что на самом деле, главное что сказали по ТВ.
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12.08.2020 11:09 Відповісти
Вот только ПОВЕСТКИ они почему-то ИГНОРИРУЮТ.
Как Бубочка - уклонисты.
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12.08.2020 11:09 Відповісти
Бубочка, це приклад для наслідування ,еталон доброчесності !!))
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12.08.2020 11:15 Відповісти
может он канал ютуб не смотрят через который их вызывают
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12.08.2020 11:53 Відповісти
не гони бредятины.
Это ГБР через "ютубчики" Порошенко на допросы вызывает.
Остальные силовики до такого бреда пока не опустились.
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12.08.2020 11:58 Відповісти
Мрази
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12.08.2020 11:10 Відповісти
объявленные НАБУ в розыск судьи находятся на рабочих местах и... очень заняты собственным розыском! Гребанный цЫРК!!!!
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12.08.2020 11:11 Відповісти
А где активнось Венедиктовой и К.?.....или только за Порохом всем стадом бегать будут?...Герой, что картины приезжал арестовывать не хочет судей упаковать?...
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12.08.2020 11:12 Відповісти
Ви всі дивні тут! Ваше НАБУ має право на затримання будь кого без санкції генерального прокурора? Невже не видно, що це показова акція щоб показати кримінальну бездіяльність Бєнєдіктавай?
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12.08.2020 11:13 Відповісти
А они не могут оставить свои рабочие места потому что набрали взяток за оправдательные приговоры а с бандитами лучше не связываться. это не НАБУ...
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12.08.2020 11:13 Відповісти
Цирк
Цирк
цирк
95 Квартал в жизнь!!!
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12.08.2020 11:16 Відповісти
В Окружному адмінсуді Києва заявляють, що оголошені НАБУ в розшук судді перебувають на робочих місцях - Цензор.НЕТ 4376

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12.08.2020 11:16 Відповісти
Где спецназ НАБУ в их обалденных носках от Гуччи? Преступники руководят в суде!
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12.08.2020 11:16 Відповісти
Спецназ сидит в засаде. Говорят в таких носках можно месяц просидеть в засаде не меняя носков. Испытания проходят успешно.
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12.08.2020 16:39 Відповісти
Какое отношение имеет пресс-служба ОАСК к судьям. Только вчера ОАСК сказал что судьи не работают в аппарате ОАСК и поэтому ОАСК не дал им повестку.
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12.08.2020 11:18 Відповісти
"Потешные полки"...НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, полиция, суды, налоговая...всё понарошку, всё "потужно реформировано" и вновь создано-переаттестовано
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12.08.2020 11:19 Відповісти
Ти дебіл?
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12.08.2020 11:20 Відповісти
если сомневаешься, загляни в его профиль.
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12.08.2020 11:39 Відповісти
Любишь подглядывать ? Вуайеризм, так себе патология...тебе к дебилу выше
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12.08.2020 12:07 Відповісти
Ищешь коллег по диагнозу?...мимо.
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12.08.2020 12:05 Відповісти
Скільки там Зебіл давав НАБУ? 30 днів? А вони і через рік хєрнею маються. В них же навіть спецназ є у шкарпетках по п'ятсот гривень.
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12.08.2020 11:22 Відповісти
не с теми связались, эти ребятки из оаск им не по зубам, попытаются раз надцать и забьют..., это неприкасаемые, им при любой власти ничего не будет, завтра они своим решением отменят независимость Украины, а все будут только щелкать клешнями..., их не достать...
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12.08.2020 11:23 Відповісти
Надо самосуд устроить над этими жирными котами.
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12.08.2020 15:50 Відповісти
Хроника одного президента

12.09.2020 г.

Наше сообщение от 08.08.2020 г. (См. Хронику) о решении Окружной суд Гааги провести предваряющее заседание суда для рассмотрения вопроса о препятствии определенных лиц и органов власти привлечению свидетелей и созданию условий невозможности привлечению свидетелей для рассмотрения в суде, вызвало у Зеленского и К откровенную панику. На разведку ситуации в посольство Нидерландов был отправлен заместитель Венедикторой Гюндуз Мамедов. Но увы ... Иоганнес Германн Адрианус де Мол меланхолично сообщил Мамедову, что с судом в Гааге нужно сотрудничать.

Ответственный за формирование списка кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" по Киевской области, депутат ВР Дубинский координирует подаваемые им кандидатуры со структурами ОПЗЖ.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило письмо Зеленскому в котором предупреждает, что подписанный им Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор " (№2285-д 18.12.2019), по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы не соответствует требованиям Конвенции ООН против коррупции.
Так как данная конвенция с 01.01.2010 г. есть частью Конституции Украины, соответственно действия Зеленского антиконституционны.

В условиях полного бездействия президентской администрации и генеральной прокуратуры инициативу перехватила НАБУ, которая объявила в розыск главу ОАСК Павла Вовка и шесть судей этого суда " ...які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі"

Ситуация с расследованием хищений зерна из запасов Государственного резерва вынуждает власть искать крайних. МВД задержало в Киеве советника директора одного из госпредприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн гривен взятки за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия. Попытка МВД увести расследование проводимое управлением "К" СБУ, вряд ли объяснит многомиллиардные хищения ею обнаруженные.( см. наше сообщение от 30.06.2020 г.)
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12.08.2020 11:24 Відповісти
Що означає закон при беззаконноу режимі.
Матиос с продажными судьями сугубо по закону бросил в тюрьму солдат и офицеров, защищавших Украину. Почитайте приговоры, - там везде ссылки на статьи УК.
А происходит это потому, что херанты прав и свобод граждан, что прежние, что действующий, наплевали на закон и послают солдат воевать, не объявив войну агрессору.
Вы с ним хотите по закону?
ЮВТ по закону подала в суд в 2010-м на фальсификации. Целый караван нёс коробки с документами, на которые "высокий суд" положил "прибор". А после суда над Манафортом и заявлений бывшего зам. Председателя СБУ и Генпрокурора А.Трепака стало известно, что выборы против донецкой банди в 2010 году ЮВТ выиграла.
И западные дерьмократы во главе с Абамой "не заметили", что ЮВТ действует по закону и что, пока не вынесено решение суда по её иску к Януковичу, победитель не объявляется. Но Хусейновичу нужно было понравиться другу Владимиру, с которым он затеял идиотскую перезагрузку, а другу Владимиру позарез нужен был Янукович во главе Украины. Поэтому Абама, вопреки всем канонам дипломатии, досрочно поздравил уголовника с "победой", дав понять, на чьей он стороне. И следом за ним главари "правовых" европейских государств тоже поспешили его поздравить, не переживая, что они нарушили закон. Реалполитик...
В итоге, действующая ПО ЗАКОНУ ЮВТ была брошена "по закону" в тюрьму.
Но люди выводов из чужих, сломленных "судьями" судеб, не делают - продолжают играть с врагами Украины и ворами в закон.
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12.08.2020 11:26 Відповісти
А, что там, твоя законная с пашей лазаренко в Украине чудили.., не хочешь вспомнить..!? А с ******.., обнимашки-целовашки..!? ЮВТ- та ещё.., ***** крашена.
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12.08.2020 16:31 Відповісти
Если биомасса в кресле кабинета отсутствует, то это прогул и увольнение по статье Трудового Кодекса. Или у нас узаконена каста неприкосновенных?
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12.08.2020 11:28 Відповісти
Таки недоторкані!
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12.08.2020 11:32 Відповісти
В Окружному адмінсуді Києва заявляють, що оголошені НАБУ в розшук судді перебувають на робочих місцях - Цензор.НЕТ 608
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12.08.2020 11:31 Відповісти
Знов засмерділо жидівське болото
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12.08.2020 11:32 Відповісти
А на додачу ще й кацапом абрамовим.
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12.08.2020 11:35 Відповісти
А надодачу ще піджидок виліз,та пише мені свою чухраїнську маячню про кацапів.
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12.08.2020 11:37 Відповісти
Цирк триває млядь!!!
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12.08.2020 11:42 Відповісти
находятся на рабочих местах

Никого это не е***т!
Загранкомандировки на поиск уже выписаны.
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12.08.2020 11:46 Відповісти
Коли Бог хоче покарати людину він віднімає у неї розум. Так сталось із нашими суддями. Вони давно і наполегливо йшли до того, що із ними буде вирішено питання раз і на завжди, причому радикальними способами. Вони реально оху.ли від власної безкарності.
Потрібно вводити для них поліграф, надавати право учасникам процесів їх направляти на перевірку і звільняти за втратою довіри у разі не проходження чи відмови від проходження.
По нормальному вони вже не розуміють.
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12.08.2020 11:53 Відповісти
в чём дело? Законоргм предусмотрена принудительная доставка на допрос
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12.08.2020 12:56 Відповісти
Шапито шапито в стране анархия вся єта псевдо судебно охранно антикоррупционная система ОПГ государственного уровня за счет народа страні а проще имитаторі
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12.08.2020 14:21 Відповісти
Полудурки.
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12.08.2020 14:58 Відповісти
в розыске.., т.е. можно отстреливать !?
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12.08.2020 16:22 Відповісти
Гребаный стыд
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12.08.2020 18:25 Відповісти
Волки позорные! Прогнать в кандалах по всему Киеву до кабинета следователя.
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12.08.2020 19:03 Відповісти
 
 