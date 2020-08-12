В Окружному адмінсуді Києва заявляють, що оголошені НАБУ в розшук судді перебувають на робочих місцях

Голова Окружного адміністративного суду Києва, його заступник і три судді суду, які Національним антикорупційним бюро України були оголошені в розшук за спробу захоплення державної влади, перебувають на робочих місцях і продовжують виконувати свої службові обов'язки.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

"Ті співробітники суду, які були викликані на допити в установленому законом порядку, на них були присутні. Що стосується інших суддів ОАСК, зазначених у повідомленні на сайті НАБУ, то вони досі в установленому законом порядку, не отримували ніяких повідомлень про підозру в вчиненні злочину, за який вони оголошені в розшук, так і повісток про їхній виклик", - йдеться в повідомленні на сайті суду.

Також зазначається, що судді ОАСК перебувають на робочих місцях і продовжують виконувати свої обов'язки в звичайному режимі і готові з'явитися на допит в порядку, передбаченому КПК.

Читайте: НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. ФОТО

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".