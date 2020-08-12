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Новини Окуповані території Репресії в окупованому Криму
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В окупованому Криму почали штрафувати за перетин КПВВ з українським паспортом, - Кримська правозахисна група

В окупованому Криму почали штрафувати за перетин КПВВ з українським паспортом, - Кримська правозахисна група

Окупанти почали штрафувати мешканців окупованого Криму через спроби перетнути КПВВ на адмінмежі за паспортом громадянина України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на липневий моніторинговий огляд з прав людини в окупованому Криму, оприлюднений Кримською правозахисною групою.

"Співробітники прикордонної служби ФСБ РФ у липні почали штрафувати мешканців Криму за ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (порушення правил перетину кордону РФ) за спробу перетнути КПВВ із Кримом за паспортом громадянина України. За твердженням ФСБ, український паспорт для в'їзду (виїзду) на півострів є недійсним для тих, хто проживає в Криму", - йдеться в повідомленні.

Для перетину КПВВ окупанти вимагають від жителів окупованого Криму пред'являти виключно паспорт громадянина РФ, виданий у порушення міжнародних норм. Таким чином, дії прикордонників продовжують політику російської влади щодо нав'язування громадянства РФ мешканцям окупованого півострова.

"Крім цього, співробітники прикордонної служби ФСБ РФ тепер вручають жителям Криму повідомлення про те, що вони можуть тільки один раз залишити півострів і повернутися назад (раніше повідомлення про це було усним). У разі спроби повторно виїхати з Криму їм буде відмовлено у виїзді до завершення "карантинних" обмежень. Обмеження у вигляді одноразового виїзду влада РФ формально пояснює боротьбою з поширенням COVID-19 у Криму. Однак водночас до Криму щодня прибувають десятки літаків із Москви, яка є найбільш зараженим регіоном РФ, де кількість активних хворих на COVID-19 у кілька разів перевищує загальну кількість таких хворих у всій Україні", - додали правозахисники.

Також читайте: Кабмін до 30 серпня закрив КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом із метою запобігання поширенню на території України COVID-19, - Немчінов

Автор: 

кордон (4838) Крим (14200) штраф (1892) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+16
А у нас когда начнут наказывать двустульежопых? Навыдавали тварям украинских биометрических загранников, а те с удвоенной энергией продолжают поносить Украину в соцсетях
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12.08.2020 11:14 Відповісти
+7
Камни с неба - так камни с неба!
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12.08.2020 11:14 Відповісти
+6
А у нас с этим - все нормально! Хошь - в Крым, хошь - в маск-Му. Да вот, хоть Мертвечука спросите!
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12.08.2020 11:15 Відповісти
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А у нас когда начнут наказывать двустульежопых? Навыдавали тварям украинских биометрических загранников, а те с удвоенной энергией продолжают поносить Украину в соцсетях
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12.08.2020 11:14 Відповісти
Камни с неба - так камни с неба!
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12.08.2020 11:14 Відповісти
А у нас с этим - все нормально! Хошь - в Крым, хошь - в маск-Му. Да вот, хоть Мертвечука спросите!
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12.08.2020 11:15 Відповісти
Сподіваюсь в Украіну не пускатимуть с кацапськими пачпортами ?
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12.08.2020 11:37 Відповісти
С настоящими паспортами пропускают
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12.08.2020 11:38 Відповісти
Нужно в ответ признать недействительными парашинские паспорта, изымать их на все границе и утилизировать.
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12.08.2020 11:40 Відповісти
Паспорта или их носителей утилизировать?
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12.08.2020 11:53 Відповісти
Паспорта точно....
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12.08.2020 12:42 Відповісти
Російською Федерацією управляють фашисти!Дивимося енциклопедію,збіг-100%.
"Фашизм-різновид політичного режиму,а також авторитарна (Путін В.В-фюрер) імперіалістична ідеологія характерними ознаками якої є сильний культ особи,мілітаризм,тоталітаризм,пропаганда єднання держави проти ворогів,ідея постійної війни й панування."
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12.08.2020 11:51 Відповісти
Чтобы победить фашизм, нужно его возглавить
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12.08.2020 11:54 Відповісти
В окупованому Криму почали штрафувати за перетин КПВВ з українським паспортом, - Кримська правозахисна група - Цензор.НЕТ 9566
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12.08.2020 11:57 Відповісти
 
 