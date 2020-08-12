В окупованому Криму почали штрафувати за перетин КПВВ з українським паспортом, - Кримська правозахисна група

Окупанти почали штрафувати мешканців окупованого Криму через спроби перетнути КПВВ на адмінмежі за паспортом громадянина України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на липневий моніторинговий огляд з прав людини в окупованому Криму, оприлюднений Кримською правозахисною групою.

"Співробітники прикордонної служби ФСБ РФ у липні почали штрафувати мешканців Криму за ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (порушення правил перетину кордону РФ) за спробу перетнути КПВВ із Кримом за паспортом громадянина України. За твердженням ФСБ, український паспорт для в'їзду (виїзду) на півострів є недійсним для тих, хто проживає в Криму", - йдеться в повідомленні.

Для перетину КПВВ окупанти вимагають від жителів окупованого Криму пред'являти виключно паспорт громадянина РФ, виданий у порушення міжнародних норм. Таким чином, дії прикордонників продовжують політику російської влади щодо нав'язування громадянства РФ мешканцям окупованого півострова.

"Крім цього, співробітники прикордонної служби ФСБ РФ тепер вручають жителям Криму повідомлення про те, що вони можуть тільки один раз залишити півострів і повернутися назад (раніше повідомлення про це було усним). У разі спроби повторно виїхати з Криму їм буде відмовлено у виїзді до завершення "карантинних" обмежень. Обмеження у вигляді одноразового виїзду влада РФ формально пояснює боротьбою з поширенням COVID-19 у Криму. Однак водночас до Криму щодня прибувають десятки літаків із Москви, яка є найбільш зараженим регіоном РФ, де кількість активних хворих на COVID-19 у кілька разів перевищує загальну кількість таких хворих у всій Україні", - додали правозахисники.

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