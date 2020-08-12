Лінкявічус: Тіхановська налаштована позитивно і скоро виступить щодо ситуації в Білорусі

Кандидатка від опозиції на президентських виборах у Білорусі Світлана Тіхановська, яка прибула в Литву, налаштована позитивно і незабаром прокоментує ситуацію.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорив зі Світланою Тіхановською. У неї позитивний настрій. Висловиться щодо ситуації незабаром", - написав Лінкявічюс.

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Раніше в мережі з'явилося відео, на якому Тіхановська закликала білорусів, які її підтримують, не виходити більше на площі, проявити розсудливість і дотримуватися закону.

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".