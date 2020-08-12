УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6955 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
3 545 40

Лінкявічус: Тіхановська налаштована позитивно і скоро виступить щодо ситуації в Білорусі

Лінкявічус: Тіхановська налаштована позитивно і скоро виступить щодо ситуації в Білорусі

Кандидатка від опозиції на президентських виборах у Білорусі Світлана Тіхановська, яка прибула в Литву, налаштована позитивно і незабаром прокоментує ситуацію.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорив зі Світланою Тіхановською. У неї позитивний настрій. Висловиться щодо ситуації незабаром", - написав Лінкявічюс.

Також читайте: Ніхто не повірить, що відео Тіхановської із закликом до білорусів не виходити на вулиці записано добровільно, - президент Литви Науседа

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому Тіхановська закликала білорусів, які її підтримують, не виходити більше на площі, проявити розсудливість і дотримуватися закону.

Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Зараз вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Лінкявічюс Лінас (182) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Да я тоже был бы настроен позитивно, сидя в уютной квартире в Литве на полном велфере
показати весь коментар
12.08.2020 11:24 Відповісти
+7
Лінкявічус: Тіхановська налаштована позитивно і скоро виступить щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 8741
показати весь коментар
12.08.2020 11:32 Відповісти
+6
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev



Події в Білорусі треба порівнювати не з Майданом, а з операцією "Кольчуга".
показати весь коментар
12.08.2020 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да я тоже был бы настроен позитивно, сидя в уютной квартире в Литве на полном велфере
показати весь коментар
12.08.2020 11:24 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev



Події в Білорусі треба порівнювати не з Майданом, а з операцією "Кольчуга".
показати весь коментар
12.08.2020 11:26 Відповісти
Лінкявічус: Тіхановська налаштована позитивно і скоро виступить щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 8741
показати весь коментар
12.08.2020 11:32 Відповісти
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
показати весь коментар
12.08.2020 11:40 Відповісти
Тревожно за беларусов, которые физически могут пострадать от пуль и дубинок силовиков, но радует то, что люди начинают огрызаться и потихоньку давать отпор. Похоже, там тоже начинает выкристаллизовываться ОБЩЕСТВО. Только нету вожаков...
показати весь коментар
12.08.2020 11:36 Відповісти
Ее муж-путиноид тоже будет выступать-комментировать?
показати весь коментар
12.08.2020 11:37 Відповісти
Честно говоря, я несколько не принимаю тот ажиотаж в Украинских пабликах относительно Беларуси. Прокремлевская "оппозиция" воюет с прокремлевскими пиночетом.
показати весь коментар
12.08.2020 11:44 Відповісти
Это все-таки события в соседней стране и важно для нас.
Но желательно оставлять голову холодной, чтобы правильно оценивать происходящее там.
показати весь коментар
12.08.2020 11:50 Відповісти
Da netu ego zdes.Nebudet ona govorit pro ruski mir xoroso .I ejio muz zdes bi etogo ne govoril.
показати весь коментар
12.08.2020 11:53 Відповісти
Это был сарказм. И ее муж, и муж ее ближайшей соратницы Цепкало путиноиды.
Жены встали вместо мужей-рашкофилов после ареста одного и бегства другого.
Зря с ними носится Европа.
показати весь коментар
12.08.2020 11:59 Відповісти
Znacit tut pomeniajet poziciju,budet dumat pro ES i NATO Dlia cego ona tut, vet xoroso znajet sto tut raska vrag nomer1.
показати весь коментар
12.08.2020 12:03 Відповісти
Причины могут быть разные.
Мы же не знаем кто именно решал куда ее отправлять из Беларуси.
Главное, чтобы европейцы, и особенно балтийцы, не забывали о многоходовках кремлевского упыря. Они слишком дорого обходились и вам, и нам, украинцам.
показати весь коментар
12.08.2020 12:10 Відповісти
Vot vizu nas seim nepriznal vybori i legatimnim preizidentom Luku,eto pervy raz takoje.Vse bez iskliucenyji partiji poderzali takoje.Teper budet govorit s drugimi ES stranami sto te toze potverdili takoje.Realno sto ona mozet tut zdelat jesli tut nikto nepoderzyvajet ruski mir?Nikogda takogo nebylo sto liudi golosovali tut za ruskix kandidatov, sto te ne govorili bolse 1% golosov nenabyrali.
показати весь коментар
12.08.2020 12:29 Відповісти
Прежде всего нужно думать кто придет к власти в случае ухода Лукашенко.
Принцип "хуже не будет" привел украинцев к тому, что во власть возвращаются люди Януковича, откровенные противники сближения с ЕС и НАТО.
Беларусь может быть проглочена путиным через приход к власти в Беларуси его марионеток путем формально честных выборов. А его основными, раскрученными соперниками на данный момент являются именно они, марионетки.
Нам, соседям Беларуси, и ее гражданам станет от это легче?
показати весь коментар
12.08.2020 12:53 Відповісти
Tam i teper polnoja zavisimost ot raski,vo vsex sferax.Pocemu vy dumajete po drugomu?Sovmesnoje gosudarstvo idiot peregovori pro nejio.Vot on do etogo i daviol
показати весь коментар
12.08.2020 13:04 Відповісти
Не совсем. Он не интегрируется в союзное государство так бьістро, как хочет путин.
Стало покупають нефть в Норвегии, Азербайджану, Саудовской Аравии.
Пуйлу это очень не нравится, казна и так пустеет не по дням, а по часам.
показати весь коментар
12.08.2020 13:17 Відповісти
Vu zastupajetes za diktatora kotory bjiot svojix liudej,zurnalistov kotorix takaja rabota.Liudi tam toze bolsinstvo molodyje i xocet peremen,a ix on nazyvajet ovcami.Xotiaby raz on poderzal Ukrainu gde bylo golosovanyja Ukraina ili raska.Vsegda oni golosovali protiv vas.Ekonomika polnoje zavisimost ot raski u nix,vsio sto interesnoje pod kontrolem raski.Vojenyje toze tam ix jest.Vot k nam prijexali amerikansi srazu pojavilis spioni s raski so svojej texnikoj,kak u sebia doma oni tam
показати весь коментар
12.08.2020 12:57 Відповісти
Нет, не заступаюсь. И я не против того, чтобы против конкретных должностных лиц вводили санкции. Но я против подыгрывания путину в его подковерных играх.

Литовский эксперт о роли кремля в белорусских протестах.

Аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

"...«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико.
Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект.
Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
показати весь коментар
12.08.2020 13:02 Відповісти
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси.
Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.

«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля.
Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
показати весь коментар
12.08.2020 13:03 Відповісти
Никто за диктатора не заступается.Просто реально смотрим на события,без розовых очков.Чего и Литве желаем.Потому что принимая у себя всякий политический мусор,можна навредить своей стране,самим того не желая.Вы ведь дали политическое убежище бандиту,педофилу и врагу Украины Шарию.Выходит вы его защищаете?Вот видите,как можно трактовать разные поступки.
показати весь коментар
12.08.2020 13:17 Відповісти
Da dali Sariju prijut ja znaju no kazetsia pri Janukovice,a etogo cytali vragom naroda.Otniat ot nego politiceskoje ubezyce po zakonu vydymo ne tak prosto.On tut i ne zyviot vi toze znajete
показати весь коментар
12.08.2020 15:56 Відповісти
Да,при Яныку.Но преследовали Шария не за убеждения или политику,а за бандитизм.Он напал с пистолетом в Макдональдсе на посетителя и стрелял в него.Он бандит,а вы дали ему политическое убежище,не разобравшись.Вот поэтому я и написала,что принимая у себя в стране всякое отребье по доброте душевной и доверчивости,можна получить большие неприятности в перспективе от "спасённых".А Шарий уже и гражданство получил,вы ему невольно помогли
показати весь коментар
12.08.2020 16:09 Відповісти
Nemogu za tex kto dal otvecat.Eto u Dali Grybauskaite sprosyte,vydymo druguju informaciju imela.Takix politiceskix jest nemalo mozet ne so vsemi razbirajetsia do konca.Ja znaju byl sum,no ne tak prosto otniat potom,jest zakoni.
показати весь коментар
12.08.2020 16:17 Відповісти
A grazdanstvo kakoje Sariji polucil?Dumaju ne Litvi,u nas nado litovski znat stob polucit grazdanstvo.Ja tocno pro niom malo znaju,tut on vet nepokazyvalsia v etere
показати весь коментар
12.08.2020 16:21 Відповісти
Да вроде бы.Он там живёт
показати весь коментар
12.08.2020 16:23 Відповісти
Litovskoje grazdanstvo polucil?Ja kak to somnevajus ,tut nado prozit 10 let Litve i postojano tut zit,vtoroje vyderzit egzamin po litovskomu jazyku,eto ne tolko slusat no govorit i pisat pocti svobodno po litovski.I tretije on dolzen otkazatsia drugogo grazdanstvo i priniat tolko litovskoje
показати весь коментар
12.08.2020 16:44 Відповісти
Испанское вроде бы.Но Литва стала трамплином
показати весь коментар
12.08.2020 16:53 Відповісти
Belorus nam toze 3 nevydajiot vojenix prestupnikov.Odin na ego cetu kak minimum 200 nevynix liudej byvsi kgb eto vo vremia vtoroj mirovoj vojni.Ecio 2 jest 1991 godu rastreliali nasix nezoruznix tomoznikov,pogranicnikov 8 celovek,odin tolko vyzel.Vsem kontrolnyje vystreli v golovu.
показати весь коментар
12.08.2020 17:11 Відповісти
Вот уже муж ближайшей соратницы Тихановской объявляет создание фронта спасения Беларуси с хорошими на словах намерениями.

Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси".



https://censor.net/news/3213310/belorusskiyi_politik_tsepkalo_zayavil_o_sozdanii_fronta_natsionalnogo_spaseniya_belarusi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74397021
показати весь коментар
12.08.2020 14:52 Відповісти
А неделю назад он же писал письмо путину с просьбой спасти Беларусь от Лукашенко.
Тот спасет ... как Крым с Донбассом...

"Цепкало написал письмо Путину и попросил его поддержать свободные выборы в Беларуси."

В своем письме к президенту России Владимиру Путину белорусский дипломат Валерий Цепкало заявляет, что у президента Беларуси Александра Лукашенко никогда не было желания строить с Россией "честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства".

https://gordonua.com/news/worldnews/cepkalo-napisal-pismo-putinu-i-poprosil-ego-podderzhat-svobodnye-vybory-v-belarusi-1512370.html
показати весь коментар
12.08.2020 14:54 Відповісти
Etot Cepkalo tut piset naxoditsia Ukraine?S nim vsio poniatno,takix u nas sadit v tiurmu.U nas pojavilsia narodni front,tak oni tolko sobirali informaciju dlia raski.Vot 2 goda tak posideli,teper ecio 8 posidit posle suda.No tak u nas takyje sto govoriat pro ruski mir ili sssr za nix nikto negolosujet,ja vam uze pisal.Rasija dlia nas eto ne primer,eto bednaja ili nicaja strana,u nas vybor bil zdelan ES i vot tak xocet zit i dalse
показати весь коментар
12.08.2020 16:10 Відповісти
Этот Цепкало сначала убежал из Беларуси в россию, посидел там ( получал инструкции ?), потом приехал в Украину.

С вами все понятно. Я показываю информацию для понимания того, кто сегодня пытается возглавить протест в Беларуси. И они точно не проевропейские.
показати весь коментар
12.08.2020 16:21 Відповісти
Da soglasen jest tam raski interes.Teze vagnerci toze ne zria prijexali.Mozet zdelajem s etoj sto prijexala pro evropejskuju,kto znajet Tut s Donbasa kogda prijexali toze tam vatniki byli,a teper psolusajte kak govoriat im vsio nravitsia i Ukraina toze nravitsia,a ruskije jest banditi.
показати весь коментар
12.08.2020 16:34 Відповісти
Да (хоть и не по теме)
показати весь коментар
12.08.2020 11:40 Відповісти
Да пошла ты нах -дай людям определиться без свинособак...совесть есть "слабая женщина?"
показати весь коментар
12.08.2020 11:40 Відповісти
Нащо було йти і морочити людям голову ,а потім змитися ?!!! А той чоловік ,що загинув , хто за його смерть відповість ?!!! Кожне дрантя уявить себе царем і лізе куди не треба !!!
показати весь коментар
12.08.2020 11:44 Відповісти
Кому це вже цікаво?
показати весь коментар
12.08.2020 11:56 Відповісти
Эта консерва уже протухла, в спам ее.
показати весь коментар
12.08.2020 17:59 Відповісти
 
 