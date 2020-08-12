В окупованому Криму відкрито 125 кримінальних справ за ухилення від "служби" в армії РФ, - правозахисники

У липні поточного року в окупованому Криму порушили 8 нових кримінальних справ за ухилення від служби в Збройних силах держави-агресора РФ. Загалом на кінець липня зафіксовано 125 таких кримінальних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на липневий моніторинговий огляд з прав людини в окупованому Криму, оприлюднений Кримською правозахисною групою (КПГ).

Так, у липні КПГ зафіксувала 8 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і 9 нових вироків, ухвалених за цією статтею, з них 4 - у "Ленінському районному суді Севастополя" ("суддя" Анатолій Василенко, 39), 3 - у "Центральному районному суді Сімферополя" ("судді" Сергій Деменок і Віктор Можелянський, 40), 1 - у "Нижньогірському районному суді" ("суддя" Катерина Солодовник, 41) та 1 - у "Першотравневому районному суді" ("суддя" Анна Климова, 42).

Загалом на кінець липня КПГ зафіксувала 125 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд у "суди" Криму. У 113 із них уже ухвалено вироки, ще 12 перебувають на стадії розгляду.

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