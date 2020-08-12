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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму відкрито 125 кримінальних справ за ухилення від "служби" в армії РФ, - правозахисники

В окупованому Криму відкрито 125 кримінальних справ за ухилення від

У липні поточного року в окупованому Криму порушили 8 нових кримінальних справ за ухилення від служби в Збройних силах держави-агресора РФ. Загалом на кінець липня зафіксовано 125 таких кримінальних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на липневий моніторинговий огляд з прав людини в окупованому Криму, оприлюднений Кримською правозахисною групою (КПГ).

Так, у липні КПГ зафіксувала 8 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і 9 нових вироків, ухвалених за цією статтею, з них 4 - у "Ленінському районному суді Севастополя" ("суддя" Анатолій Василенко, 39), 3 - у "Центральному районному суді Сімферополя" ("судді" Сергій Деменок і Віктор Можелянський, 40), 1 - у "Нижньогірському районному суді" ("суддя" Катерина Солодовник, 41) та 1 - у "Першотравневому районному суді" ("суддя" Анна Климова, 42).

Загалом на кінець липня КПГ зафіксувала 125 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд у "суди" Криму. У 113 із них уже ухвалено вироки, ще 12 перебувають на стадії розгляду.

Також читайте: В окупованому Криму почали штрафувати за перетин КПВВ з українським паспортом, - Кримська правозахисна група

Автор: 

армія рф (18043) Крим (14200) правозахисники (377)


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Топ коментарі
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Крымчане не писали заявление.
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12.08.2020 11:47 Відповісти
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А о чем они думали, когда писали заявление на гражданство?
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12.08.2020 11:41 Відповісти
Крымчане не писали заявление.
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12.08.2020 11:47 Відповісти
Может не все, за всех я не знаю, большинство писали.
Но и в Украинскую армию эти призывники не спешат идти.
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12.08.2020 11:50 Відповісти
Так їм і треба.
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12.08.2020 11:50 Відповісти
Крымчане, когда в 2014 году сдавали Крым - не думали, что за ними придут российские военкомы. И пошлют куда-нибудь воевать.
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12.08.2020 12:01 Відповісти
Воевать против иностранного захватчика должны гражданские? Кстати, а как гражданские сбивают вражескую авиацию?
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12.08.2020 12:12 Відповісти
Не скрепно как, отказываться служить расее... В стойло, твари, равняйсь и смирно! Вас ждёт увлекательное путешествие
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12.08.2020 12:10 Відповісти
Предатели должны искупить свою вину Я рад!
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12.08.2020 12:44 Відповісти
 
 