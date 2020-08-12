Під час протестів у Білорусі побили фотокореспондента-українця і затримали 9 громадян України, - МЗС

У Білорусі під час акцій протестів, що розпочалися після президентських виборів минулої неділі, затримали 9 громадян України та побили фотокореспондента-українця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

"За інформацією посольства України в Білорусі, за станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, який з незначними медичними ушкодженнями був доставлений в одну з медичних установ. Після надання допомоги того ж дня він був виписаний. У посольство не звертався", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українське посольство в Білорусі також отримало повідомлення про затримання в місті Вітебськ 9 громадян України в зв'язку з "адміністративними правопорушеннями". За результатами вжитих посольством заходів, наступного дня зазначені громадяни України були звільнені з-під варти.

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