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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Під час протестів у Білорусі побили фотокореспондента-українця і затримали 9 громадян України, - МЗС

Під час протестів у Білорусі побили фотокореспондента-українця і затримали 9 громадян України, - МЗС

У Білорусі під час акцій протестів, що розпочалися після президентських виборів минулої неділі, затримали 9 громадян України та побили фотокореспондента-українця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

"За інформацією посольства України в Білорусі, за станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, який з незначними медичними ушкодженнями був доставлений в одну з медичних установ. Після надання допомоги того ж дня він був виписаний. У посольство не звертався", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українське посольство в Білорусі також отримало повідомлення про затримання в місті Вітебськ 9 громадян України в зв'язку з "адміністративними правопорушеннями". За результатами вжитих посольством заходів, наступного дня зазначені громадяни України були звільнені з-під варти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі під час протестів затримали трьох громадян Польщі

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) МЗС (4202) репресії (1626) українці (2554) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+6
Марлєзонскій балєт: «Путін протів Лукашенка/ «Пчьоли протів мьода»», продовжується.
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12.08.2020 11:43 Відповісти
+5
Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 6813
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12.08.2020 11:42 Відповісти
+4
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
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12.08.2020 11:42 Відповісти
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Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 6813
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12.08.2020 11:42 Відповісти
Ага. А наш эспрессо ТВ, который стрим с Майдана вёл - Госдепом финансировался.
Я помню.
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12.08.2020 12:02 Відповісти
В когось ще є сумніви, що соєва отара складається з лахтинських "запарєбріков"?
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12.08.2020 12:21 Відповісти
Під час протестів у Білорусі побили фотокореспондента-українця і затримали 9 громадян України, - МЗС - Цензор.НЕТ 2048
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12.08.2020 12:32 Відповісти
Біжи мерщій- тебе вже гукають!
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12.08.2020 12:46 Відповісти
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
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12.08.2020 11:42 Відповісти
Не надоело срать в коментах лукашками-какашками?
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12.08.2020 11:58 Відповісти
Глод з рошенкою ж треба відробляти! Не працювати ж йти!
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12.08.2020 12:22 Відповісти
Марлєзонскій балєт: «Путін протів Лукашенка/ «Пчьоли протів мьода»», продовжується.
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12.08.2020 11:43 Відповісти
Согласен. А раньше касабы нам толкали мысль, что на территории Украины раися сражается со Штатами, и вообще, не зайди касабы в Крым, то его точно бы захватили зольды коварной наты! Продолжай верить в руку мацквы, этим ты поможешь расстроить планы коварных пиндосов!
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12.08.2020 11:51 Відповісти
Чьмо ти, як відразу видно, лугандонськеПід час протестів у Білорусі побили фотокореспондента-українця і затримали 9 громадян України, - МЗС - Цензор.НЕТ 897.
Це у вашому лугандоні ганялися за негритянськими танкістами американської армії.
Піймали?
Прівєт Едуардо Басуріну.

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12.08.2020 12:05 Відповісти
Гуляй, тролль, я на твои вбросы не ведусь.
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12.08.2020 12:21 Відповісти
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12.08.2020 14:35 Відповісти
А нечего там шастать. Узнали откуда адреналин выделяется?
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12.08.2020 11:48 Відповісти
А вони ж у нас балувані.
Думали, що там з ними будуть вась-вась, як в Україні при Порошенко.
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12.08.2020 11:56 Відповісти
https://censor.net/user/359456 - украинцы должны за печкой сидеть как тараканы, ни во что не вмешиваться, да?

да ну нах Бро такая жизнь, - мы вольные люди - куда хотим туда едем, советы кому хотим тому даем, поддерживаем того, кого считаем нужным - а государство Украина нас должно вытаскивать, если мы попадаем в дерьмо, как Израиль к примеру - всеми средствами..
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12.08.2020 12:50 Відповісти
Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 9029
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12.08.2020 11:53 Відповісти
Одне з двох - або Мосійчук дурніший, ніж я думав, або ти такий "американець", як з мене - балерина... Скоріш за все - друге... Надто вже "пафосно" написаний коментар... Прямо не повідомлення, а мітингова "агітка"... Та ще й кацапською мовою пише, "бандера проклятий"...
"Как пагодка в Маскве, "Лахта"?..."
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12.08.2020 16:45 Відповісти
Как это "с медицинскими повреждениями"?
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12.08.2020 11:55 Відповісти
Надеюсь уже подвезли оружие к протестующим?
Помнится как наши менты обосрались....как только винтовку
увидели...вся крутизна улетучилась.
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12.08.2020 11:56 Відповісти
Бульіжник оружие пролетарьята.(С)
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12.08.2020 12:04 Відповісти
 
 