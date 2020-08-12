Під час протестів у Білорусі побили фотокореспондента-українця і затримали 9 громадян України, - МЗС
У Білорусі під час акцій протестів, що розпочалися після президентських виборів минулої неділі, затримали 9 громадян України та побили фотокореспондента-українця.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.
"За інформацією посольства України в Білорусі, за станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, який з незначними медичними ушкодженнями був доставлений в одну з медичних установ. Після надання допомоги того ж дня він був виписаний. У посольство не звертався", - йдеться в повідомленні.
Крім того, українське посольство в Білорусі також отримало повідомлення про затримання в місті Вітебськ 9 громадян України в зв'язку з "адміністративними правопорушеннями". За результатами вжитих посольством заходів, наступного дня зазначені громадяни України були звільнені з-під варти.
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Я помню.
коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2
Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
Це у вашому лугандоні ганялися за негритянськими танкістами американської армії.
Піймали?
Прівєт Едуардо Басуріну.
Думали, що там з ними будуть вась-вась, як в Україні при Порошенко.
да ну нах Бро такая жизнь, - мы вольные люди - куда хотим туда едем, советы кому хотим тому даем, поддерживаем того, кого считаем нужным - а государство Украина нас должно вытаскивать, если мы попадаем в дерьмо, как Израиль к примеру - всеми средствами..
"Как пагодка в Маскве, "Лахта"?..."
Помнится как наши менты обосрались....как только винтовку
увидели...вся крутизна улетучилась.